Der Stopp der Finanzierung von USAID hat auch die russische Opposition und die angeblich unabhängigen russischen Oppositionsmedien schwer getroffen. Viele stehen vor dem Nichts.

Dass die angeblich von vielen in Russland unterstützte Opposition und ihre Medien nur wegen Finanzierung aus dem Westen leben konnten, ist kein Geheimnis, wurde im Westen aber natürlich verschwiegen. Dort wurde die Legende verbreitet, die würden von der russischen Öffentlichkeit unterstützt, würden von Spenden leben und so weiter.

Dass das Unsinn ist, wird nun unbestreitbar deutlich, denn der Finanzierungsstopp von USAID hat unter den in Russland als ausländische Agenten geführten, in den Westen geflohenen Oppositionellen eine regelrechte Panik ausgelöst, denn wie auch schon die ukrainischen Medien, wurden sie fast ausschließlich von USAID finanziert und damit auch gelenkt.

Das war dem Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens einen zugegebenermaßen hämischen Kommentar wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die geflohenen ausländischen Agenten werden hysterisch

Wie wir uns erinnern, kam US-Vizepräsident J.D. Vance mit einer schlechten Nachricht nach Europa: „Es gibt einen neuen Sheriff in Washington.“ Das sorgte für Aufregung für all diesen pseudopolitischen Schaum, der sich selbst als „Opposition im Exil“ bezeichnet. Aber das Wichtigste ist, dass sie vom Futtertrog abgeschnitten werden, weil all diese „Unabhängigen“ ohne amerikanische Finanzierung einfach zusammenbrechen. Und die Finanzierung wurde durch die Auflösung der amerikanischen Agentur für internationale Entwicklung USAID tatsächlich eingestellt.

Die Moscow Times, die in Russland als ausländischer Agent anerkannt ist, zitiert in ihrem Telegram-Kanal die folgenden Daten: „„Bis zu 90 russische Organisationen, darunter NGOs und im Exil arbeitende Medien, haben ihre amerikanische Finanzierung verloren. Eine Quelle in Washington, die mit der Finanzierung russischer Organisationen durch die US-Regierung vertraut ist, sagte der Moscow Times: ‚Einige der größten und bekanntesten unabhängigen Medien und zivilgesellschaftlichen Gruppen Russlands könnten gezwungen sein, ihre Aktivitäten ganz einzustellen‘, so die Quelle gegenüber The Moscow Times.“

Die Moscow Times, eine englischsprachige Zeitung, wurde 1992 von dem Niederländer Derk Sauer, dem Chef der Holdinggesellschaft Independent Media, in Russland gegründet. Nach dem Start der Militäroperation wurde die Website der Zeitung von den russischen Behörden gesperrt, und die Zeitung selbst wurde als ausländischer Agent eingestuft. Derk Sauer hat Russland schon vor langer Zeit verlassen, aber er ist mit ganzer Seele dabei geblieben und hat die russischsprachigen Medien nicht verlassen. Als der Fernsehsender TV-Rain, ebenfalls ein ausländischer Agent, 2023 aus Lettland vertrieben wurde, half Sauer dem Sender, eine Lizenz in den Niederlanden zu erhalten und wurde dessen Direktor.

In einem Interview mit der britischen Financial Times beklagte Derk Sauer, dass die Amerikaner der freien Presse den „Todesstoß“ versetzen: „Es steckt so viel Ironie in dieser Sache. Putin versucht seit Gott weiß wie vielen Jahren, die unabhängigen Medien zu zerstören. Ironischerweise ist das Land, in dem diese Meinungsfreiheit angeblich existiert, nun im Begriff, ihr den endgültigen Todesstoß zu versetzen.“

Die Financial Times schreibt über die Schwierigkeiten bei Meduza: „Meduza, eine der größten unabhängigen Publikationen Russlands, wird voraussichtlich am Freitag eine Vorstandssitzung abhalten, um über die Zukunft des Portals zu entscheiden. Andere Medien haben laut Sauer bereits mit dem Abbau von Personal und Gehältern begonnen.“

Die Empfänger der Zuschüsse sind empört und schimpfen auf Trump. Andrej Malgin, auch ein ausländischer Agent, sagte: „Putin kann nicht anders als applaudieren! Die Aussetzung der USAID-Finanzierung hat viele zivilgesellschaftliche Einrichtungen und praktisch alle unabhängigen russischsprachigen Medien getroffen. Ich will damit nicht sagen, dass Musk oder Trump Putins Agenten sind. Das Selbstbewusstsein, mit dem sie das bestehende Informationsgleichgewicht zerstören und den amerikanischen Einfluss objektiv minimieren, ist von anderer Natur. Es entspringt der Unwissenheit.“

Und noch ein Beispiel für erbärmliches Gejammer. Andrej Piwowarow, ebenfalls ein ausländischer Agent und Mitarbeiter des geflohenen Oligarchen Chodorkowski, wurde im August im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen Russland und dem Westen freigelassen, und erklärte nun: „Es scheint, dass diese Geschichte den größten Teil der russischen Medien und öffentlichen Projekte beeinflusst hat. Einige kürzen ihre Programme, Offline-Veranstaltungen werden abgesagt. Und viele haben einfach kein Sicherheitspolster, um diese drei Monate aus ihren Reserven zu bezahlen oder über Crowdfunding Geld zu sammeln.“

Und nach dem Telefonat zwischen Putin und Trump wurden die ausländischen Agenten regelrecht wild. Der ausländische Agent Sergej Parchomenko schimpfte: „Das ist Trumps Kapitulation, die im völligen Widerspruch zu seiner gepriesenen ‚Kunst des Dealmaking‘ steht. Mehr noch, er bedankt sich bei Wladimir Putin für irgendetwas.“

Jewgenia Albats, eine ausländische Agentin, jammerte: „Ukraine und Ukrainer, es tut mir sehr, sehr leid. Ich dachte, der 24. Februar sei der schlimmste Tag in meinem Leben. Aber heute, am 12. Februar, fühle ich mich hoffnungslos.“

Gennadi Gudkow, ausländischer Agent und ehemaliger Abgeordneter der Staatsduma, klagte: „Ich glaube, dass heute ein äußerst düsterer Tag ist. Und die Folgen dieses Schrittes, dieser Aktion, dieses Gesprächs sind die kommende Kapitulation der Ukraine, und die Kapitulation der Ukraine bedeutet die Kapitulation aller Werte der zivilisierten freien Welt.“

Und das ist Ksenia Larina, diejenige, die für ihr Zitat „das Wort ‚Patriotismus‘ lässt mich Würmer und Kirschkerne kotzen“ in Erinnerung geblieben ist. Sie schimpfte: „Was für eine Abscheulichkeit. Vielleicht verstehe ich nichts von Politik und Geopolitik, aber alles, was unter dem Deckmantel von ‚Waffenstillstand und Frieden‘ geschieht, ekelt mich zutiefst an. Dieser ‚Frieden‘ stinkt.“

Und tatsächlich ist selbst der Gedanke an ein Ende des blutigen Krieges zwischen Russland und der Ukraine für diese Menschen eine Tragödie. Immerhin hat er sie ernährt.

Oleg Kaschin, Journalist und ausländischer Agent, gestand ein: „Ja, natürlich, das Hauptproblem bei der Beendigung des Krieges ist, dass uns, die Antikriegsmigranten, dann niemand mehr braucht.“

Wie es aussieht, wird das so kommen…

Ende der Übersetzung



