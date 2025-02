Geschichte

Vor 80 Jahren fand die Jalta-Konferenz statt, auf Stalin, Roosevelt und Churchill die weltweite Nachkriegsordnung festlegten.

Die Nachkriegsordnung, die bis 1989 uneingeschränkt galt, aber auch heute noch nachwirkt und in vielem immer noch erhalten ist, fand vor genau 80 Jahren auf der Krim statt. Die russische Nachrichtenagentur TASS erinnert in einem lesenswerten Artikel, den ich übersetzt habe, an die Konferenz und einige Anekdoten aus den Protokollen.

Beginn der Übersetzung:

Wie Stalin über die Weltherrschaft scherzte, wer Roosevelt rettete und was von „Jalta 1945“ bleibt

Vor genau acht Jahrzehnten begann auf der Krim eine Konferenz der führenden Mächte der Anti-Hitler-Koalition: der UdSSR, der USA und Großbritanniens. So wurde Jalta auf der Krim am Ende des Zweiten Weltkriegs zu dem Ort, an dem die neue Welt geschaffen wurde. Die Welt, die auf unserem Planeten mindestens von 1945 bis 1991 existierte. Aber die Ergebnisse der Krim-Konferenz waren so epochal, dass das lange Echo des „Friedens von Jalta“ noch immer unsere Realität beeinflusst.

Die „Argonauten“ und Krim-Schnee

Viel Schnee, das war das erste, was dem amerikanischen Präsidenten Franklin Roosevelt und dem britischen Premierminister Winston Churchill auf der Krim auffiel. Auch die Einwohner Russlands sind daran gewöhnt, die Krim als einen südlichen Urlaubsort wahrzunehmen, aber Jalta liegt beispielsweise 600 Kilometer nördlich von Washington, und der Winter 1944-1945 war auf der Halbinsel Krim der kälteste aller Jahre des Großen Vaterländischen Krieges. Außerdem flogen die obersten Vertreter der USA und Großbritanniens vom subtropischen Malta nach Tauris. Am Morgen des 3. Februar 1945 war der weiße Schnee das erste, was dem amerikanischen Präsidenten und dem britischen Premierminister auf der Krim auffiel, als ihre Flugzeuge mit den Namen „Ascalon“ und „Holy Cow“ auf dem Militärflugplatz bei Jewpatoria landeten.

An diesem Tag empfing der Flugplatz Saki 66 amerikanische und britische Flugzeuge, die Gesamtzahl der Delegationen überstieg 700 Menschen. De facto war das eine beeindruckende Transportoperation, die im Voraus vorbereitet wurde und unter den Bedingungen des laufenden Weltkriegs völlig geheim war. Ihr Codename „Argonauten“ wurde von Winston Churchill persönlich vorgeschlagen, der nicht nur ein umstrittener Politiker, sondern auch ein talentierter Journalist war. Sir Winston, der zu literarischen Metaphern neigte, verglich die Führungskräfte der alliierten Länder mit Figuren aus der griechischen Mythologie, die auf der Suche nach dem Goldenen Vlies zum Schwarzen Meer segelten.

Auf der Krim mussten Winston Churchill und Franklin Roosevelt das kostbare Vlies der Weltgeopolitik mit Joseph Stalin teilen. Der Chef der UdSSR empfing die hohen Gäste nicht auf dem Flugplatz, sondern überließ diese Zeremonie Wjatscheslaw Molotow, dem Volkskommissar (Minister) für Auswärtige Angelegenheiten der Sowjetunion.

Wenig später, auf einer der Sitzungen der Jalta-Konferenz, entschuldigt sich Stalin für diese mangelnde Aufmerksamkeit: „Ich war mit einigen anderen Angelegenheiten sehr beschäftigt und hoffte daher auf Nachsicht seitens der britischen und amerikanischen Delegationen“. Das leidenschaftliche Protokoll hält die beredte Antwort der führenden Politiker der USA und Großbritanniens fest: „Die Gesten und Ausrufe von Roosevelt und Churchill machen deutlich, dass sie sich sehr wohl bewusst sind, was Stalin so beschäftigt hat“. So diplomatisch demonstrierte der faktisch „byzantinische“ Führer der UdSSR seinen hohen Gästen, dass er in diesen Tagen nicht nur ein Politiker, sondern auch der Oberbefehlshaber der Armee war, bereit, Berlin zu stürmen und die Hauptlast des Weltkriegs zu tragen.

Der Zarenpalast und russische Krautsuppe Schtschi für den Präsidenten

Vor genau 80 Jahren, am 4. Februar 1945, trafen sich Stalin, Roosevelt und Churchill in Jalta. Dieser Ferienort auf der Krim war weniger zerstört, vor allem im Vergleich zu Sewastopol. Aber selbst dieses „weniger“ war schrecklich. In den Jahren der deutschen Besatzung war ein Drittel der Bevölkerung von Jalta hingerichtet oder in Konzentrationslager getrieben worden. Die Hälfte der vier Dutzend großen Sanatorien und Ferienheime war zerstört, gesprengt, verbrannt …

Die berühmten Paläste in der Umgebung von Jalta, die vor der Revolution erbaut worden waren, wurden im April 1944 von den sich zurückziehenden Invasoren vermint, und nur der schnelle Vormarsch der sowjetischen Truppen bewahrte sie vor der völligen Zerstörung. Neun Monate später, im Februar 1945, wurden die Paläste Livadia, Jussupow und Worontsow zu Residenzen der drei in Jalta versammelten Delegationen.

In seinen Memoiren vermerkte der aufmerksame Journalist Churchill später sowohl die großen Zerstörungen in den Städten der Krim als auch die Tatsache, dass der schönste Palast – der Livadia Palast, die ehemalige Zarenresidenz – Präsident Roosevelt geben wurde. Dort fanden alle wichtigen Sitzungen der Konferenz statt . Die Staatsoberhäupter der UdSSR und Großbritanniens berücksichtigten, dass der US-Präsident nicht gehen und sich nur schwer bewegen konnte.

Stalin selbst bewohnte den ehemaligen Palast des Fürsten Jussupow, und die britische Delegation bekam das Schloss Worontsow, und das war kein Zufall. Churchill erinnerte sich: „Mir und den führenden Mitgliedern der britischen Delegation wurde eine große Villa zur Verfügung gestellt, die im frühen 19. Jahrhundert von einem englischen Architekten für den russischen Grafen Worontsow gebaut wurde, der einst Botschafter des Zaren am englischen Hof war.“

Sir Winston hat in seinen Memoiren allerdings etwas verwechselt, denn der Botschafter des Zaren in London war nicht der Erbauer des Palastes, sondern Graf Michail Worontsow, der Held des Vaterländischen Krieges von 1812, und sein Vater war ein Held des Krieges gegen die Türken.

„Der Rest unserer Delegation“, erinnerte sich Churchill, „wurde in zwei etwa 20 Gehminuten entfernten Unterkünften untergebracht, wo sie, einschließlich hochrangiger Offiziere, zu fünft oder sechst in einem Zimmer schliefen, aber niemand schien das zu bemerken. Die Deutschen hatten die Umgebung erst zehn Monate vor unserer Ankunft evakuiert, und alle Gebäude in der Umgebung waren stark zerstört. Unsere Gastgeber taten ihr Bestes, um es uns bequem zu machen…“

In jenen Februartagen 1945 gelang es dem Gastgeberland tatsächlich, sowohl die Sicherheit als auch den Komfort der Konferenzteilnehmer vollständig zu gewährleisten. Alle Unterkünfte und Tagungsorte wurden sorgfältig bewacht und ständig auf mögliche Minen und Sabotage kontrolliert. Auch beim Komfort wurde auf alles geachtet – so blieben zum Beispiel die Menüs der großzügigen Mittagessen erhalten. Für die Cocktails wurden sogar Zitronen eingeflogen. Allerdings gab es keine exotischen Köstlichkeiten und unter den Gerichten waren viele Gaben der einheimischen Natur vertreten, zum Beispiel der heute seltene Asowsche Karpfen Schemaja und die Meeräsche, die damals in einem populären sowjetischen Schlager von Mark Bernes gesungen wurde.

Die amerikanische Delegation, die in der UdSSR kriegsbedingte Schwierigkeiten befürchtete, flog mit ihren eigenen Lebensmittelvorräten ein, die am Ende aber nicht gebraucht wurden. Nach den Erinnerungen derer, die die ausländischen Gäste im Februar 1945 bedienten, mochte Präsident Roosevelt besonders die Krautsuppe Schtschi, die er, verwirrt durch die russischen Worte, beharrlich „Borscht“ zu nennen versuchte. Churchill schätzte neben Cognac vor allem schwarzen Kaviar, und nahm sogar eine ganze Dose mit, allerdings nicht die heute übliche Miniatur, sondern eine große Ein-Kilo-Dose.

Jalta von Berlin bis Peking

Natürlich galt das Hauptaugenmerk der Organisatoren und Teilnehmer nicht dem Alltagsleben oder gar der Sicherheit, sondern den politischen und militärischen Aufgaben der Konferenz. Die erste Arbeitssitzung der führenden Vertreter der drei Mächte begann am 4. Februar 1945 um fünf Uhr abends. Insgesamt fanden bis zum 11. Februar ein Dutzend allgemeiner Treffen und Sitzungen der sowjetischen, amerikanischen und britischen Delegationen statt. Die Protokolle sind seit langem veröffentlicht, viele Studien und Bücher haben sich in den letzten acht Jahrzehnten mit den Umständen und Ergebnissen der Konferenz von Jalta befasst. Es ist daher nicht nötig, den gesamten Verlauf des diplomatischen Spiels von Stalin, Roosevelt und Churchill in Jalta nachzuerzählen – wir notieren nur das Wichtigste und, was noch wichtiger ist, bewahren seine Bedeutung für unsere Tage.

Natürlich wurde der militärischen Lage damals in Jalta zu Beginn des Jahres 1945 große Aufmerksamkeit geschenkt – der letzte Versuch von Hitlers strategischer Gegenoffensive in den Ardennen endete erst eine Woche vor der Konferenz. An dem Tag, an dem Churchill und Roosevelt auf der Krim eintrafen, wurde die Weichsel-Oder-Offensive der sowjetischen Truppen abgeschlossen, so dass mit den Vorbereitungen für den letzten Vorstoß nach Berlin begonnen werden konnte.

Es ist erwähnenswert, dass die Konferenz von Jalta das erste Treffen der Staatschefs der Anti-Hitler-Koalition in vom Krieg und Kämpfen unmittelbar betroffenen Gebiet war. Insgesamt gab es drei solcher Gipfeltreffen. Das erste fand Ende 1943 fernab des Krieges in Teheran statt. Das dritte fand im ersten Siegessommer nach der Kapitulation Deutschlands und dem Ende aller Kämpfe in Europa in der deutschen Stadt Potsdam statt. So wurde „Jalta 1945“ zur Apotheose der internationalen Kriegspolitik.

Doch bei aller damaligen Bedeutung sind alle rein militärischen Diskussionen und Entscheidungen, die im Livadia Palast getroffen wurden, für unsere Zeit bereits alte Geschichte. Viel interessanter sind die „Jalta“-Beschlüsse, die auch heute noch das Leben auf unserem Planeten beeinflussen.

Manchmal sind ihre Folgen überraschend und geografisch sehr weit vom Jalta der Krim entfernt. So sind beispielsweise die Existenz einer unabhängigen, von China getrennten Mongolei oder die Existenz zweier Koreas direkte Folgen der Vereinbarungen und Entscheidungen, die Stalin, Roosevelt und Churchill im Februar 1945 getroffen haben.

Damals waren diese drei die unbestrittenen Spitzenpolitiker der drei stärksten Mächte der Welt, ihr Sieg im schrecklichsten Weltkrieg war bereits greifbar nahe. Daher konnten sie es sich leisten, die Zukunft der ganzen Welt zu bestimmen und sogar darüber zu scherzen.

So sind im Protokoll der Sitzung vom 6. Februar, die der Gründung der Vereinten Nationen (UNO) gewidmet war, folgende Worte Stalins und die Reaktion der amerikanischen und britischen Spitzenpolitiker festgehalten: „Churchill drückte seine Befürchtung aus, dass man auf den Gedanken kommen könnte, die drei Großmächte wollten über die Welt herrschen. Aber wer plant eine solche Weltherrschaft? Die USA? Nein, sie denken nicht daran. (Gelächter und eine vielsagende Geste des Präsidenten.) England? Auch nicht. (Gelächter und eine vielsagende Geste von Churchill.) Die beiden Großmächte sind also außer Verdachts. Es bleibt also eine dritte übrig: die UdSSR. Die UdSSR strebt also nach der Weltherrschaft? (Allgemeines Gelächter.) Oder strebt vielleicht China die Weltherrschaft an? (Allgemeines Gelächter.)“

Wie Litauen nicht aufgenommen wurde und Roosevelt nicht stürzte

Trotz aller Widersprüche und Misserfolge der modernen UNO ist ihre Rolle für das Leben auf unserem Planeten von Bedeutung. Und es lohnt sich, sich daran zu erinnern, dass diese wichtigste internationale Organisation aus den Vereinbarungen vom Februar 1945 in Jalta hervorging.

Stalin erreichte damals, dass neben der UdSSR auch zwei Sowjetrepubliken – die Ukraine und Weißrussland – zu den Gründern der UNO gehörten. Der Staatschef der Sowjetunion wollte Litauen, die damalige Litauische SSR, zum Gründungsmitglied der UNO machen, doch das Vorhaben wurde von amerikanischen und britischen Diplomaten blockiert. Sie wollten nicht, dass die Sowjetunion zusätzliche Einflussmöglichkeiten im künftigen internationalen Zentrum der Weltpolitik erhält, obwohl das Britische Weltreich damals alle seine zahlreichen Herrschaftsgebiete, von Kanada bis Australien, als Gründungsmitglieder in die UNO aufgenommen hatte, und die USA damals tatsächlich einen bedeutenden Teil der lateinamerikanischen Staaten kontrollierten, die ebenfalls als Gründungsmitglieder akzeptiert wurden.

Kurzum, das diplomatische Spiel in Jalta vor genau 80 Jahren war raffiniert, komplex und beeinflusst noch immer die große Politik und unser ganzes Leben.

Auf der Konferenz von Jalta wurden viele der Grenzen festgelegt, die noch heute im Zentrum Europas liegen. Die heutigen Umrisse Deutschlands und Polens sind unter anderem das Erbe von Jalta 1945. Nicht umsonst ist die historische Anekdote über den Streit zwischen Churchill und Stalin auf die Jalta-Verhandlungen zurückzuführen: „Aber Lemberg war nie eine russische Stadt!“ „Aber Warschau schon…“

Bezeichnenderweise wurde in Jalta im Februar über das Schicksal ganz Kontinentaleuropas ohne dessen Beteiligung entschieden – und das erinnert schon entfernt an die politische Situation unserer Tage, in der die EU inmitten von Machtzentren ebenso wenig einem Subjekt der Geschichte gleicht.

Die führenden Vertreter der drei stärksten Mächte verließen Jalta am 12. Februar, nachdem sie das siegreiche Ende des schrecklichsten Konflikts besprochen und die Konturen der künftigen Nachkriegswelt umrissen hatten. Stalin kam mit einem gepanzerten „Sonderzug“ auf die Krim und verließ sie mit ihm, während Roosevelt mit dem Flugzeug nach Ägypten reiste.

Dem US-Präsidenten blieb die Südküste der Krim besonders in Erinnerung. Bei einer der Fahrten entlang der Gebirgsserpentine in der Nähe von Jalta stellte sich heraus, dass seine Leibwächter das Stützgeländer in der offenen Kabine des Wagens schlecht befestigt hatten, und der halb gelähmte Roosevelt stürzte fast aus dem Wagen. Er wurde vom sowjetischen Fahrer gerettet, dem es gelang, den Mantel des Präsidenten mit einer Hand festzuhalten, ohne das Lenkrad loszulassen. Der Name des Retters war Fjodor Chodakow, er bediente die amerikanische Delegation in Zivil, aber in Wirklichkeit trug er die Schulterklappen eines Offiziers der Staatssicherheit. Vielleicht ist diese dramatische Geschichte legendär. Auf den Filmaufnahmen der Wochenschau vom Februar 1945 ist Chodakow, ein ernster, kräftiger Mann mit breiter Mütze, wiederholt am Steuer des Roosevelt-Autos zu sehen.

Die Krim blieb auch Churchill im Gedächtnis. Von den drei Staatschefs verließ er die Halbinsel als letzter, blieb einen Tag in Balaklawa und besuchte die Orte der Schlachten des Krimkriegs, in dem die Briten und Russen keine Verbündeten, sondern Feinde waren.

Ende der Übersetzung



