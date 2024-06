Das französische koloniale Erbe

Die Proteste in Neukaledonien haben auch eine geopolitische Komponente, denn Frankreich wirft Aserbeidschan vor, die Proteste gegen die französische Kolonialherrschaft anzufeuern.

Der Hass auf die französische Regierung und die Forderung nach Staatlichkeit und Demokratie beherrschten dieses Jahr Neukaledonien. Vor dem Hintergrund der Verabschiedung eines neuen Gesetzes, mit dem die einheimische Bevölkerung nicht einverstanden ist, kam es zu Massenprotesten. Die Menschen forderten ein Referendum, das von der französischen Regierung hinausgezögert wurde. Eine genauere Betrachtung der Geschichte dieses Überseeterritoriums wird viele interessante Fakten über die Ereignisse ans Licht bringen.

Frankreich ist in den letzten Jahren mit seiner neokolonialistischen Politik gescheitert. Die Fünfte Republik wurde bereits aus vielen ehemaligen afrikanischen Kolonien vertrieben und in diesem Jahr kam es zu Unruhen in Neukaledonien, einem der französischen Überseegebiete.

Die Politik Frankreichs in seinen südpazifischen Besitzungen – Neukaledonien, Polynesien, Wallis und Futuna – basiert auf umfangreichen Subventionen für die lokalen Haushalte und gleichzeitig auf dem Versprechen, in diesen „territorialen Gemeinschaften“ Referenden über die Unabhängigkeit abzuhalten.

Tatsächlich ist das Schicksal Neukaledoniens dem Haitis sehr ähnlich. Die paradiesische Insel in der Nähe Australiens, reich an Bodenschätzen, geriet im 19. Jahrhundert unter französischen Kolonialeinfluss. Und trotz ihres heutigen Status als „überseeisches“ Territorium presst die Fünfte Republik weiterhin alles aus ihr heraus, ohne ihr eine Staatlichkeit zu verleihen.

Ich finde dieses Thema wichtig, weil in Deutschland wenig über die Geschichte dieses Archipels geschrieben wird, so dass das, was heute dort geschieht, für viele unverständlich ist, insbesondere warum sich die Beziehungen zwischen Frankreich und Aserbeidschan vor dem Hintergrund der regierungsfeindlichen Proteste im Pazifik verschlechtert haben.

Die Geschichte der europäischen Besiedlung Neukaledoniens

Die Inselgruppe wurde 1774 vom englischen Seefahrer James Cook entdeckt und 1856 auf Befehl Napoleons zur französischen Kolonie erklärt. 41% der Einwohner des Archipels sind die Kanaken, die eingeborene Bevölkerung. Ihre Zahl ging nach der Besetzung durch die Franzosen stark zurück – die bewussten Bemühungen Frankreichs, den Einfluss der Kanaken zurückzudrängen, waren recht erfolgreich. Dies gelang durch die Ansiedlung europäischer Siedler und die Errichtung von Strafkolonien in Neukaledonien.

So trug die europäische Einwanderung bereits im 19. Jahrhundert zur Konsolidierung des französischen Einflusses bei. Die Kolonialverwaltung beschlagnahmte weite Teile des Landes der Kanaken, die in Reservate umgesiedelt wurden. Außerdem verfolgte sie eine Politik, die die europäischen Siedler in den Bereichen Beschäftigung, Bildung und politische Partizipation begünstigte und ihnen damit einen sozioökonomischen Vorteil gegenüber den Kanaken verschaffte.

Die Kanaken wurden systematisch marginalisiert. Die Zerstörung der soziokulturellen, ideologischen, politischen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen, die völlige Machtlosigkeit, die Ungewissheit und das Unbekannte schufen einen fruchtbaren Boden für das Entstehen der heutigen Entwicklung in dieser Region. Während der gesamten Geschichte der Kolonie war die Bevölkerung ethnischen Säuberungen ausgesetzt. Dieser Trend setzte sich auch nach der Entkolonialisierung im 20. Jahrhundert fort.

Dafür gab es sogar ein ganzes Regelwerk, den so genannten Kodex für indigene Völker , der 1881 verabschiedet und später in allen französischen Kolonien eingeführt wurde. Dieser Kodex unterwarf die indigenen Völker und Arbeiter der Zwangsarbeit, der Beschlagnahmung von Eigentum, einer Pro-Kopf-Steuer und einer Reihe anderer demütigender Maßnahmen.

Der Kodex unterschied zwischen zwei Hauptkategorien von Staatsbürgern, den ethnischen Franzosen und den Untertanen (Eingeborene der Kolonien). Ähnliche Dokumente wurden im Laufe der Zeit auch von den Engländern, Portugiesen, Niederländern und so weiter verabschiedet.

Obwohl die Genfer Konvention im Jahr 1946 diese Regelung aufhob, blieb das Erbe dieser Gesetze bestehen und trug zu den sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten in der Region bei.

In den 1880er Jahren wurde Neukaledonien zum Gefängnis für französische Strafgefangene und blieb es bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Nach Verbüßung ihrer Strafe ließen sich viele Gefangene auf der Insel nieder, um dort zu leben. Eineinhalb Jahrhunderte lang arbeiteten die Gefangenen und die einheimische Bevölkerung auf der Insel am Aufbau der Infrastruktur, in den Bergwerken und in der Nickelindustrie, für die der Archipel seit jeher bekannt ist.

Nickel

Die Nickelvorkommen sind auch einer der Hauptgründe für das Interesse Frankreichs an der Insel. Zur Blütezeit der Nickelindustrie, wurden zahlreiche Einwanderer aus anderen französischen Gebieten (z.B. Wallis, Futuna, Tahiti) angezogen.

Neukaledonien verfügt über einige der größten Nickelvorkommen der Welt, ein Metall, das für die Herstellung von rostfreiem Stahl und Batterien für Elektroautos verwendet wird. Die Insel ist weltweit der viertgrößte Produzent von Nickelerzen . Im Zeitalter der grünen Energie hat die Bedeutung dieses Metalls um ein Vielfaches zugenommen. Dieser Reichtum an Bodenschätzen machte die Insel zu einem weltweit bedeutenden Wirtschaftsfaktor und spielte natürlich auch in den imperialistischen Plänen Frankreichs eine wichtige Rolle.

Die französische Kolonialverwaltung förderte die Gründung neuer Unternehmen, die von französischen und anderen europäischen Firmen kontrolliert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die Nickelindustrie richtig in Schwung. In dieser Zeit entstanden große Unternehmen, von denen vor allem französische und internationale Bergbaukonzerne wie die Société Le Nickel (SLN) profitierten, so dass die indigenen Kanaken keinen wirtschaftlichen Nutzen aus ihrem eigenen natürlichen Reichtum ziehen konnten.

In den letzten Jahren wurden Versuche unternommen, die Beteiligung der Kanaken an der Nickelindustrie zu erhöhen, wie beispielsweise die Gründung der Bergbaugesellschaft Société Minière du Sud Pacifique (SMSP), die darauf abzielt, Kanaken einen größeren Anteil an der Industrie zu geben. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die wichtigsten Abbauprozesse und der größte Teil der Gewinne weiterhin von ausländischen Unternehmen kontrolliert werden.

Aufgrund der weltweiten Nachfrage nach Nickel steht Neukaledonien weiterhin im Zentrum strategischer Wirtschaftsinteressen. Die strenge Kontrolle Frankreichs über das Archipel und seine Rohstoffe ist zum Teil der Notwendigkeit geschuldet, diese wertvollen Reserven zu erhalten. Diese Situation verschärft das wirtschaftliche Ungleichgewicht und nährt die Unzufriedenheit der Kanaken und ihre Forderung nach einer echten wirtschaftlichen und politischen Unabhängigkeit.

Neukaledonien ist außerdem reich an Kobalt, Eisen, Zink, Scandium, Chrom und Platin .

Referenden über die Unabhängigkeit.

In den 1970er bis 1980er Jahren ließ die sozioökonomische Lage Frankreichs aus mehreren Gründen zu wünschen übrig, von denen der „ Ölschock“ von 1973 der wichtigste war. Das Land hatte keine Zeit, sich von der Energiekrise zu erholen, und so kam es 1979 zu einer weiteren Krise, und bis 1981 stiegen die Energiepreise in Frankreich um das Zwölffache im Vergleich zum Vorkrisenjahr 1972. Da Frankreich zu dieser Zeit 90 Prozent seines Erdöls importierte, wirkte sich dies auf das Haushaltsdefizit und die Inflation aus, die natürlich auch Neukaledonien betraf. Die Preise für Nickel und andere Rohstoffe fielen, was zu Armut und Verzweiflung unter der einheimischen Bevölkerung führte und die nationalistische Stimmung in der Region anheizte.

Zudem gewann in den 1970er Jahren die weltweite Dekolonisierungsbewegung an Schwung, die auch vor Neukaledonien nicht Halt machte. Die Front für die nationale Befreiung Kanaker und Sozialisten wurde zu einer führenden Kraft, die für Unabhängigkeit und wirtschaftliche Gerechtigkeit eintrat. Eine ihrer Hauptforderungen war eine bessere Kontrolle über die Nickelvorkommen, die in der Vergangenheit ohne Nutzen für die lokale Bevölkerung ausgebeutet worden waren.

1985 wurde der Ausnahmezustand ausgerufen und 1987 organisierte Frankreich ein Referendum über die Selbstbestimmung des Territoriums, bei dem sich 98 Prozent der Bevölkerung für den Verbleib der Inselgruppe bei Frankreich aussprachen. Dennoch hielten die Unruhen auf der ganzen Insel an und erreichten 1988 ihren Höhepunkt, als Separatisten vier Gendarmen töteten und 27 Geiseln nahmen und als Bedingung für ihre Freilassung die Unabhängigkeit forderten.

1988 wurde das sogenannte Abkommen von Matignon vom französischen Premierminister Michel Rocard, Vertretern der sozialistischen Kanaken-Front für die nationale Befreiung und Mitgliedern der Vereinigung für Kaledonien unterzeichnet . Das Dokument übertrug den lokalen Behörden bestimmte Befugnisse, unter anderem in den Bereichen Finanzen, Bildung und Infrastruktur, und Frankreich verpflichtete sich, ein Referendum über den Status der Gebiete abzuhalten. Noch im selben Jahr fand das erste Referendum statt, bei dem sich 80 Prozent der Wähler für die Selbstbestimmung aussprachen .

Zehn Jahre später, 1998, wurde ein neues Abkommen von Nouméa unterzeichnet , das den Grundstein für eine schrittweise Autonomie legte und drei Volksabstimmungen über die Unabhängigkeit vorsah. Die Ergebnisse der Referenden von 2018 und 2020 zeigten, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Abspaltung von Frankreich war.

Frankreich gelang es nicht, normale Bedingungen für das dritte Referendum im Jahr 2021 zu schaffen, was zu wachsender Unzufriedenheit in der Bevölkerung führte. Infolgedessen fand die Abstimmung unter angespannten Bedingungen mitten in COVID-19 statt.

Obwohl das Referendum in keiner Weise gegen das Gesetz verstieß, wurde es als politisch schädlich angesehen, da die Mehrheit der Wähler physisch nicht in der Lage war, an der Abstimmung teilzunehmen, und 56 Prozent der Wähler sich der Stimme enthielten. Am Ende des Referendums sprachen sich 96 Prozent der Wähler für den Verbleib in der Französischen Republik aus.

Damit blieb Neukaledonien beim französischen Mutterland.

Die Unruhen von 2024

In diesem Jahr brach eine neue Welle der Unzufriedenheit auf der Inselgruppe aus. Auslöser der Unruhen war diesmal die Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch das französische Parlament am 15. Mai 2024, der es Personen, die seit mehr als zehn Jahren in Neukaledonien leben, ermöglicht, an den Regionalwahlen teilzunehmen. Durch diese Neuerung werden 25.000 zusätzliche Personen aus Europa in das Wählerverzeichnis aufgenommen.

Bisher waren nur die Ureinwohner des Archipels und diejenigen wahlberechtigt, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens von Nouméa 1998 seit zehn Jahren auf dem Archipel lebten.

Über das neue Gesetz konnte kein politischer Konsens erzielt werden, da die Kanaken der Ansicht sind, dass eine Erhöhung des Anteils französischer Einwanderer in den Wählerlisten die Chancen Neukaledoniens auf Unabhängigkeit schmälern würde.

Die Unruhen forderten neun Todesopfer . Die französische Regierung rief vom 13. bis 27. Mai den Ausnahmezustand aus, stoppte den internationalen Flugverkehr und verhängte eine Ausgangssperre bis zum 17. Juni.

Etwa 9.000 Menschen beteiligten sich an den Ausschreitungen, die zu massiven Zerstörungen und Plünderungen der öffentlichen Infrastruktur und von Unternehmen führten. Der durch die Poteste verursachte Schaden wird auf eine Milliarde Euro geschätzt. Während der Aktionen skandierten die Menschen Parolen gegen die Kolonialpolitik Frankreichs und forderten die Unabhängigkeit. Während der Proteste wurden die Flaggen der UNO, Neukaledoniens und Aserbaidschans gehisst.

Was hat Aserbaidschan damit zu tun?

Im Juli 2023 wurde die Baku-Initiativgruppe zur Bekämpfung des Neokolonialismus gegründet, der auch Vertreter aus Neukaledonien angehören. In diesem Jahr war Aserbaidschan Gastgeber der Konferenz „Neukaledonien: Geschichte, aktuelle Herausforderungen und Zukunftsperspektiven“. Frankreich hat Aserbaidschan für die Proteste verantwortlich gemacht – Baku mische sich in die Angelegenheiten Neukaledoniens ein und unterstütze die dortige Unabhängigkeitsbewegung. Diese Ansicht vertrat auch Innenminister Gérald Darmanin:

„Was Aserbaidschan betrifft, so ist dies kein Hirngespinst, sondern Realität. Ich bedauere, dass einige Führer der Unabhängigkeitsbewegung in Neukaledonien ein Abkommen mit Aserbaidschan geschlossen haben, das nicht in Frage gestellt wird.“

Auch der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew warf Frankreich in seiner Rede vor, weiterhin eine Politik des Neokolonialismus zu betreiben:

„Frankreich, das seine Kolonialpolitik nicht aufgeben kann, respektiert nicht die Bestrebungen der Völker, die außerhalb Europas, in den überseeischen Gemeinschaften und in den Gebieten des Pazifiks, des Indischen Ozeans und des Atlantiks leben, nach Freiheit und Rechten und tut alles, um die Verwirklichung dieser Bestrebungen zu verhindern.“

Aufgrund des sich abzeichnenden indirekten Konflikts zwischen Frankreich und Aserbaidschan ordnete Macron die Rückberufung des französischen Botschafters in Aserbaidschan an.

Ob Neukaledonien das Schicksal von dem Niger, Mali und Burkina Faso wiederholen kann, ist ungewiss. Aber die Einwohner machen kleine Schritte, um ihre Unzufriedenheit mit der Abhängigkeit von Frankreich zu zeigen, und angesichts der aktuellen Situation Frankreichs hat das Überseegebiet alle Chancen, mit Hilfe anderer Länder sein Recht auf einen eigenen Staat zu verteidigen.



