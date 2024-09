Was Selensky den USA vorschlagen will

"Friedensplan", oder "Siegesplan"?

Seit Monaten hört man in den Medien, es solle Ende des Jahres einen neuen "Friedensgipfel" geben, zu dem auch Russland eingeladen werden solle, und Selensky wolle einen neuen "Friedensplan" dafür vorschlagen. Nun werden die ersten Details bekannt - und sie machen wenig Hoffnung auf Frieden.

Bisher war in den westlichen Medien immer von Selenskys „Friedensformel“ die Rede, die angeblich den Frieden in der Ukraine bringen sollte. Bekanntlich ist daraus nichts geworden, weil Selensky in seiner „Friedensformel“ die Rückgabe aller russischen Gebiete inklusive der Krim an die Ukraine, hunderte Milliarden Dollar Reparationen und die Auslieferung aller Russen, die Kiew zu Kriegsverbrechern erklärt hat, fordert, was de facto die Forderung nach einer Kapitulation Russlands ist. Man kann zum Ukraine-Konflikt stehen wie man will, aber diese „Friedensformel“ war schon deshalb unrealistisch, weil in einem Krieg nicht die siegreiche Seite kapituliert.

Die Versuche der Ukraine und des Westens, die Unterstützung des globalen Südens für Selenskys „Friedensformel“ zu gewinnen, waren ebenfalls erfolglos, weil die außerhalb der westlichen Medienblase lebende Welt eine andere Sicht auf den Ukraine-Konflikt hat, als der Westen. Im globalen Süden sind fast alle Staaten der Meinung, dass der Westen die Eskalation vom Februar 2022 provoziert hat, indem er die NATO an Russlands Grenzen geschoben hat und auch die Ukraine in die NATO holen wollte.

Dass die NATO ein Verteidigungsbündnis oder gar ein „Friedensprojekt“ sei, glaubt im globalen Süden niemand, denn in den letzten Jahren haben die NATO und/oder ihre Mitgliedsstaaten zu viele illegale Angriffskriege geführt, die in keinem der betroffenen Länder zu Demokratie, Wohlstand oder Frieden geführt haben. Aus diesem Grund teilt man im globalen Süden die Meinung Russlands, dass die NATO keineswegs ein ungefährliches Friedensbündnis ist, die für alle nur das Beste will.

Es sei nur an Afghanistan, Syrien, Libyen und andere Länder erinnert, denen der Westen in den letzten 20 Jahren Demokratie, Freiheit und Wohlstand bringen wollte. Wie ist denn heute die Lage in diesen Ländern, herrschen dort Wohlstand, Freiheit und Demokratie?

Daher hat man im globalen Süden durchaus Verständnis für die Sorgen, die die Annäherung der NATO an Russlands Grenzen in Moskau auslöst.

Aus diesem Grund sind die „Friedensgipfel“, die der Westen im Laufe des Letzen Jahres für Kiew unter anderem in Dschidda, auf Malta und in der Schweiz organisiert hat, auch alle gescheitert. Deren Ziel war es nicht, einen Frieden in der Ukraine auszuhandeln, denn dazu hätte man Russland einladen müssen, deren Ziel war es stattdessen, den globalen Süden auf die Seite des Westens zu ziehen.

Ein neuer Anlauf?

Seit einigen Monaten wird berichtet, dass Selensky einen neuen „Friedensgipfel“ organisieren will, zu dem auch Russland eingeladen werden solle. Auch Bundeskanzler Scholz und andere westliche Politiker schwenken auf diese Linie ein, allerdings wurde bisher nicht mitgeteilt, wann, wo und unter Beteiligung welcher Länder dieser „Friedensgipfel“ stattfinden soll.

Und noch etwas ist bisher nicht bekannt: Was genau dort eigentlich besprochen werden soll, denn Selensky hat seinen neuen „Friedensplan“ bisher nicht veröffentlicht, und auch kein westlicher Staatschef hat sich dazu bisher geäußert.

Russland hat immer wieder erklärt, dass es zu Gesprächen bereit ist, in denen die „heutigen Realitäten“ berücksichtigt werden. Aber da bisher nichts über die möglichen Themen der angeblich kommenden „Friedenskonferenz“ bekannt ist, könne Russland nicht mitteilen, ob es daran teilnehmen werde, solange nicht klar ist, was dort eigentlich besprochen werden soll.

Selenskys Plan

Selensky hat in letzter Zeit einige interessante Erklärungen abgegeben, die andeuten, was er vorhaben dürfte. Einerseits fordert immer nachdrücklicher, der Westen solle die Beschränkungen für Angriffe mit westlichen Waffen auf Ziele in Russland aufheben. Selensky und andere, die das fordern, argumentieren, dass solche Angriffe die ukrainische Verhandlungsposition stärken würden.

Diese Leute scheinen nicht zu verstehen, dass solche Angriffe erstens am Kriegsverlauf kaum etwas ändern würden, dass sie zweitens aber dazu führen könnten, dass Russland Verhandlungen ablehnt, bis diese Angriffe eingestellt werden, und dass diese Angriffe drittens zu einer direkten Kriegsbeteiligung des Westens führen würden, was das exakte Gegenteil von Friedensverhandlungen wäre.

Aber trotzdem gibt es im Westen nicht wenige Falken, die das für eine gute Idee halten.

Mitte September sagte Selensky, dass sein „Friedensplan“ nur wenige Punkte umfasse, dass deren Umsetzung aber von US-Präsident Biden abhänge, dem Selensky seinen Plan Ende September in den USA vorstellen wolle:

„Da sind nur wenige Punkte. <…> Und jeder Punkt wird von Bidens Entscheidung abhängen.“

Das ließ tief blicken, denn Selensky sagte offen, dass alles in den USA und nicht in Kiew entschieden wird. Und vor dem Hintergrund von Selenskys Forderungen nach grünem Licht für Angriffe mit westlichen Waffen auf Ziele tief im russischen Hinterland kann man darauf schließen, dass Selensky bei seiner Meinung geblieben ist, genau das zu fordern. Denn diese Entscheidung hängt in der Tat von Biden, oder besser gesagt, seinem Team ab, weil Biden selbst kaum noch in der Lage ist, allzu viel zu entscheiden.

Ein „Siegesplan“?

Nun steht die UN-Generalversammlung an und Selensky ist bereits in den USA. Erste Medienberichte von dort bestätigen diese Befürchtungen, denn es heißt, der „Siegesplan“, den Selensky dem US-Präsidenten bei seinem Besuch in Washington am 26. September vorlegen will enthalte keine Schritte, die die Aufnahme von Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau und die Beendigung des Konflikts erleichtern würden. Demnach bestehe der „Plan“ aus nur vier Punkten, die eher wie eine Liste von Selenskys „oft wiederholten Forderungen“ klingen als wie ein Plan zur Lösung der Ukraine-Krise.

Wahrscheinlich fordert Selensky darin erstens die Erlaubnis für Angriffe mit westlichen Waffen tief nach Russland und mehr (Langstrecken-)Waffen, zweitens einen schnellen NATO-Beitritt der Ukraine (oder sonst welche Sicherheitsgarantien), drittens weiteren Druck auf Russland und viertens viel Geld für Kiew. So, oder so ähnlich, dürfte Selenskys Plan aussehen. Das würde auch erklären, warum Selensky gesagt hat, dass jeder Punkt von Biden abhänge.

Haben Sie es übrigens bemerkt? In den Medienberichten war nicht die Rede von Selensky „Friedensplan“, sondern von seinem „Siegesplan“. Das war kein Druckfehler, den Begriff liest man nun öfter in den Medien. Der Spiegel schreibt beispielsweise:

„»Entschlossenes Handeln jetzt kann ein faires Ende der russischen Aggression gegen die Ukraine im nächsten Jahr beschleunigen«, schrieb Selenskyj nach einem Treffen mit einer überparteilichen Delegation des US-Kongresses auf der Plattform X. »Unser Siegesplan wird dazu beitragen, Russland praktisch zum Frieden zu zwingen.«“

Offenbar bestätigt sich, dass Selensky auf eine weitere Eskalation, und nicht auf Friedensverhandlungen setzt. Ich will hier nicht darüber spekulieren, ob Selensky selbst komplett den Verstand verloren hat, oder ob es Vertreter der USA sind, die ihm diesen Irrsinn, der nun wirklich nicht zu Frieden, sondern im besten Falle „nur“ zu einer Eskalation des bestehenden Krieges führt, eingeredet haben. Im schlimmsten Falle führt das zu einer Ausweitung des Krieges auf NATO-Länder.

Was Spiegel-Leser erfahren

Spiegel-Leser wissen von all dem nichts. Der Spiegel hat am 24. September darüber berichtet und der Aufbau des Spiegel-Artikels zeigt, wie der Spiegel seine Leser desinformiert. Bisher war offiziell von einem neuen „Friedensgipfel“ unter Beteiligung Russlands schon im Herbst die Rede. Davon ist anscheinend nicht viel übrig, weshalb der Spiegel in der ersten Hälfte seines Artikels das Wort „Friedensplan“ nicht erwähnt.

Der Spiegel-Artikel trägt die Überschrift „Russische Invasion in der Ukraine – Selenskyj sinniert über Kriegsende im kommenden Jahr“ und beginnt mit folgender Einleitung:

„In New York wirbt Wolodymyr Selenskyj für weitere westliche Unterstützung der Ukraine – und stellt ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Man werde »Russland praktisch zum Frieden zwingen«.“

Der Spiegel-Artikel beginnt dann damit, wie Selensky sich seinen „Siegesplan“ vorstellt:

„Selenskyj will sein Vorhaben in Gesprächen und möglicherweise auch öffentlichen Reden vorstellen. Mit dem Plan will er sich zusätzliche politische und militärische Unterstützung der Verbündeten sichern. Einem Bericht der britischen »Times« zufolge enthält er die Forderung nach westlichen Sicherheitsgarantien ähnlich denen einer Nato-Mitgliedschaft. Zudem sollen nicht näher genannte Waffen und weitere Finanzhilfen angefordert werden. Die Außenminister der G7-Staaten beraten in diesem Zusammenhang am Montag über mögliche Lieferungen von Raketen mit längerer Reichweite an die Ukraine, die russisches Territorium erreichen könnten. Das teilt der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Rande der Uno-Vollversammlung mit.“

Zu einem möglichen Friedensgipfel, von dem auch Bundeskanzler Scholz gesprochen hat, um ein paar Stimmen bei den Wahlen in Ostdeutschland zu bekommen, ist da nicht die Rede.

Zu möglichen Friedensverhandlungen kommt der Spiegel erst am Ende seines Artikels:

„Selenskyj sagte bei seiner Rede auf dem Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen im Uno-Hauptquartier in New York am Montag (Ortszeit), derzeit werde der zweite Friedensgipfel vorbereitet. Er lade alle Staats- und Regierungschefs und Nationen ein, die gemeinsamen Bemühungen um eine gerechte und friedliche Zukunft weiterhin zu unterstützen. »Putin hat schon viel gestohlen, aber er wird niemals die Zukunft der Welt stehlen. Dessen bin ich mir sicher«, betonte Selenskyj.“

Klingt das noch nach einem geplanten neuen Friedensgipfel unter Beteiligung von Russland? Oder klingt das eher wie der Versuch, die Tradition der gescheiterten, einseitigen „Friedensgipfel“ von Dschidda, Malta und der Schweiz fortzusetzen, bei denen Selensky und der Westen de facto Russlands Kapitulation gefordert haben?

Frieden ist in weiter Ferne

Da Spiegel-Leser uninformiert sind, kann der Spiegel dann auch noch schreiben:

„Moskau lehnt eine Teilnahme an dem Friedensgipfel weiter ab. Im Juni hatten Dutzende Staaten ohne Russland und China an einem ersten Treffen in der Schweiz teilgenommen. Selenskyj plant ein zweites Treffen im November.“

Wenn Selenskys „Siegesplan“ von der Biden-Regierung unterstützt wird, wird der Krieg eskalieren, während der Westen den globalen Süden erneut zu einem „Friedensgipfel“ einlädt, der von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist. Ob daran allerdings allzu viele nicht-westliche Staaten teilnehmen werden und ob sie hochrangige Vertreter schicken, oder ob die meisten nicht-westlichen Staaten, wie schon beim letzten Treffen in der Schweiz, gar nicht erst anreisen oder nur kleine Beamte schicken, bleibt abzuwarten.

Für einen Verhandlungsfrieden sehe ich allerdings bis auf weiteres schwarz, den scheinen weder Selensky noch die Biden-Regierung zu wollen.



