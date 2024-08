Soros zahlt für den Kampf gegen das BSW und das ZDF hilft

Unterdrückung der deutschen Opposition

Nach anfangs recht neutraler und abwartender Berichterstattung deutscher Medien über das BSW, haben die Medien in letzter Zeit zum Angriff geblasen. Woran das liegen dürfte und was Soros damit zu tun hat.

Die etablierten Parteien in Deutschland haben schon länger Angst vor der AfD. Und das nicht, weil die AfD angeblich rechtsextrem ist, sondern weil die AfD lange die einzige echte Oppositionspartei war, die zumindest in Teilen für eine andere Politik eintritt, als sie von den seit 70 Jahren in Deutschland in wechselnder Zusammensetzung regierenden Blockparteien CDU/CSU, SPD, FDP und Grüne gemacht wird. Und seit die frühere Linke ihre Wähler (also Arme und die Menschen in Ostdeutschland) und deren Sorgen vergessen und stattdessen auf eine Kopie des „linken“ Weltbildes der Grünen gesetzt hat, hat sich diese Partei selbst überflüssig gemacht.

Daher wurde Ende 2023 ein mehrstufiger Großangriff auf die AfD geplant, weil absehbar, dass deren Umfragewerte weiter steigen würden, denn die Bundesregierung fährt Deutschland und seine Wirtschaft mit ihrer Politik immer schneller an die Wand, was die Umfragewertewerte einer Partei, die sich gegen diese Politik ausspricht, zwangsläufig steigen lässt.

Der Großangriff im Januar

Der vorbereitete Großangriff gegen die AfD begann Anfang Januar mit zwei parallelen Aktionen. Erstens haben die Medien berichtet, dass es eine Alternative zur AfD geben würde, weil der ehemalige Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen, den die Medien in den Wochen und Monaten zuvor mit relativ viel Berichterstattung ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt hatten, mit der Werte-Union eine eigene Partei gründen wollte, die eben auch irgendwie rechts, aber natürlich nicht so schlimm, wie die AfD sein sollte.

Der Sinn der Parteigründung bestand, das wurde ziemlich offen kommuniziert, darin, der AfD Stimmen abzujagen, in Parlamente gewählt zu werden und dann als Juniorpartner einer CDU-geführten Regierung beizutreten.

Allerdings gab es dabei einige Haken, denn dass Maaßen kein Oppisitioneller, sondern ein sehr treuer Diener der Narrative von EU und NATO ist, ist kein Geheimnis. Als Verfassungsschutz-Chef hat er im Fall Amri die Verbindungen des Verfassungsschutzes zu Amri vertuscht und als das rauskam, wurde er elegant aus dem Amt entfernt. Danach hat er die Zeit genutzt, um sich in alternativen Medien als Regierungskritiker zu profilieren und einen Namen zu machen, ohne dabei freilich aus der CDU auszutreten.

Seine von den Medien recht wohlwollend begleitete Parteigründung wurde jedoch zu einem Desaster, weil Maaßen selbst so blöd war, seine Unterstützer aus der Werte-Union bei der Parteigründung vor dem Kopf zu stoßen. Seine prominentesten Unterstützer wandten sich von ihm ab und in den alternativen Medien wurde das breit diskutiert, was dazu führte, dass potenzielle Maaßen-Wähler der Partei den Rücken zuwandten, kaum dass sie gegründet war. In Umfragen spielt sie seitdem keine Rolle und auch die Mainstream-Medien verloren daher ihr Interesse an Maaßen und seiner Partei, weil sie die gestellte Aufgabe, der AfD Wähler abzujagen und Nicht-Wähler zu mobilisieren, nicht erfüllt hat.

Dass es so kommen würde, wusste Anfang Januar aber noch niemand.

Um der AfD maximal zu schaden, brauchte es aber noch ein weiteres Element, nämlich einen Skandal, der die AfD verteufeln würde und so parallel zur Parteigründung von Maaßen Wähler von der AfD zu Maaßen lotsen würde. Die Kombination war entscheidend, um der AfD bei den Umfragewerten maximal zu schaden.

Und wie es der Zufall wollte, hat correctiv mit Unterstützung der Bundesregierung parallel zu den Berichten über Maaßens Parteigründung am 10. Januar seine Horrorgeschichte über das „Remigrations-Treffen“ gestartet. Der Plan war toll ausgedacht, denn die danach wochenlang stattfindenden „Proteste gegen rechts“ hätten der AfD sicher viel mehr geschadet, wenn just zu diesem Zeitpunkt eine Alternative zur AfD aufgetaucht wäre. Aber Maaßen war zu blöde, seinen Aufgabe bei der Geschichte umzusetzen.

Im Ergebnis hat die Kampagne der AfD zwar geschadet, aber nicht allzu ernsthaft.

Sarah Wagenknecht spielt nicht mit

Das Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW) wurde von den Medien zu Anfang recht freundlich behandelt, denn auch diese Partei fischt im Wasser der von den etablierten Parteien enttäuschten Wähler. Auch das BSW zieht sicher einige AfD-Wähler an, aber auch ehemalige Wähler der Linken, die sich von ihrer Partei abgewendet haben, und natürlich auch bisherige Nicht-Wähler und Wähler der etablierten Parteien.

Da vor allem in Ostdeutschland Regierungsbildungen ohne die AfD in absehbarer Zeit schwierig werden dürften, haben die Medien das BSW zunächst zwar kritisch behandelt, aber nicht verteufelt, denn es bestand die Hoffnung, dass die etablierten Parteien in Ostdeutschland notfalls zusammen mit dem BSW Regierungen bilden und so die AfD ausstechen könnten.

Diese Hoffnung hat Sarah Wagenknecht nun zunichte gemacht, als sie Ende Juli verkündet hat, dass sie nur Koalitionen mit Parteien eingeht, die die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen und sich auch gegen die Stationierung der neuen US-Raketen in Deutschland stellen. Wenn Wagenknecht das ernst meint, dann kann keine der etablierten Parteien auf eine Koalition mit dem BSW hoffen, weil für diese Parteien die transatlantische Bündnistreue und der Kampf gegen Russland an erster Stelle stehen. Diese Dinge sind ihnen wichtiger als alles andere, wichtiger als die Verarmung in Deutschland und sogar wichtiger als der angebliche Kampf gegen Klimawandel.

Also geschah nach Wagenknechts Ansage das Erwartbare: Es begann umgehend eine Medienkampagne gegen Sarah Wagenknecht und das BSW.

Die Kampagne gegen das BSW

Nur einen Tag nach Wagenknechts Erklärung veröffentlichte der selbsternannte „ARD-faktenfinder“ auf der Seite der tagesschau einen Artikel mit der Überschrift „Bündnis Sahra Wagenknecht – Auf Linie mit der russischen Propaganda“, der – wie üblich bei selbsternannten „Faktencheckern“ – wenig mit Fakten zu tun hatte. Stattdessen wurden Aussagen von Wagenknecht und irgendwelchen BSW-Politikern der letzten zweieinhalb Jahre zu den Themen Nato, Russland und Ukraine herausgepickt und als unwahr bezeichnet. Norbert Häring hat sich den „Faktencheck“ in einem sehr lesenswerten Artikel genauer angeschaut.

Damit war der Startschuss für die Medienkampagne gegen Wagenknecht und das BSW gegeben und knapp eine Woche später veröffentlichten „ehemalige DDR-Bürgerrechtler“ einen offenen Brief, in dem sie die CDU, die Koalitionen mit dem BSW noch nicht ausgeschlossen hatte, aufforderten, keine Regierungen mit dem BSW zu bilden. Allerdings wurden diese „ehemaligen DDR-Bürgerrechtler“ angeführt von Leuten wie Marianne Birthler, seit 2011 stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Friede Springer Stiftung, oder Markus Meckel, der fest in transatlantischen NGOs wie die Deutsch-belarussischen Gesellschaft eingebunden ist, die unter anderem von Zentrum Liberale Moderne (LibMod) mitgegründet wurde.

Auch das ZDF ließ sich nicht lumpen und veröffentlichte am 21. August ein Interview mit der Überschrift „Historiker über BSW – „Wagenknecht möchte Wladimira Putinowa sein““.

Der Kampf gegen Wagenknecht war eröffnet, sie ist für die deutschen Medien nun so etwas Putins Filiale in Deutschland, was in den Augen des Mainstream natürlich eine Todsünde ist. Zur vollkommenen Verdammung fehlte jetzt nur noch, Sarah Wagenknecht als rechtsextrem zu bezeichnen.

Soros zahlt, das ZDF liefert

Und das tat das ZDF nur einen Tag später und veröffentlichte einen als exklusiv gekennzeichneten Artikel mit der Überschrift „Wer wählt Sahra Wagenknecht? BSW-Wähler haben oft rechtsextreme Positionen“. Auch hier muss ich Norbert Häring loben, der auch dieses Machwerk sehr gelungen analysiert hat.

Das ZDF berichtet in seinem Artikel über die Ergebnisse einer Studie und Häring hat des getan, was auch ich in solchen Fällen tue (und was ich jedem empfehle, der sich Studien anschaut), nämlich sich als erstes die letzte Seite der Studie angeschaut. Dort findet man bei Studien den Disclaimer darüber, wer das Machwerk finanziert hat. Und siehe da, dort steht geschrieben:

„Mit finanzieller Unterstützung der Open Society Foundation gGmbH in Kooperation mit Open Society Foundations.“

Die Studie ist, wie Häring auch anmerkt, hochgradig unseriös. Es handelt sich dabei um eine Auftragsarbeit, deren Ergebnis von vorneherein feststand, wie beispielsweise diese Zitat aus der Studie zeigt:

„In politisch-autoritären Dimensionen rechtsextremer Einstellungen, wie der Befürwortung einer Diktatur und nationalem Chauvinismus (Abbildung 7), liegen die Werte der BSW-Sympathisierenden jedoch niedriger als bei den AfD-Sympathisierenden“

Das Problem dabei kann jeder in der Studie sehen, denn in die genannte Abbildung 7 zeigt, wie viele Anhänger verschiedener Parteien der Aussage „Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben“ zugestimmt haben. Von „Diktatur und nationalem Chauvinismus“ war in der Fragestellung gar nicht die Rede. Das haben die Macher der Studie damit verbunden, denn die Abbildung 7 trägt die Überschrift „Zustimmung zu rechtsextremer Aussage nationaler Chauvinismus (in %)“. Aber auch da war von „Diktatur“ nicht die Rede.

ZDF: Wähler von AfD und BSW wollen eine Diktatur

Wer wissen will, wie seriös das ZDF arbeitet, findet in dem „Exklusiv-Artikel“ des ZDF die Antwort, denn dort erfahren wir:

„So stimmen BSW-Wähler laut Studie vermehrt den Aussagen zu, dass „eine Diktatur die bessere Staatsform“ sein kann und dass man in Deutschland „endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl“ haben sollte.“

Das ZDF berichtet, die Wähler von Sarah Wagenknecht wollen mehrheitlich eine Diktatur. Und das ZDF beruft sich bei dieser Unterstellung auf die Studie, die in ihrer Umfrage aber gar nicht nach einer Diktatur gefragt hat, stattdessen aber suggeriert, das getan zu haben, indem die Macher der Studie eine Frage nach dem Nationalgefühl als „nationalen Chauvinismus“ bezeichnen. Und die Macher der Studie meinen, wer Nationalgefühl unterstützt, der will auch eine Diktatur.

Ob die Teilnehmer der Umfrage wohl wussten, wie sehr die vom ZDF als „Berliner Forschungseinrichtung dpart“ bezeichnete Organisation ihre Antworten mit freundlicher finanzieller Unterstützung von Soros vergewaltigen wollte?

Die Frage, die in der „Studie“ gar nicht gestellt wurde

Damit kommen wir zur Frage, was die „Berliner Forschungseinrichtung dpart“ eigentlich ist. Und ich kann es vorwegnehmen, es ist keine „Forschungseinrichtung“. dpart bezeichnet sich als „gemeinnützigen, unabhängigen und überparteilichen Think Tank“, der „Forschung zur Förderung von politischer Partizipation“ durchführt.

Allerdings hat das, was dpart tut, nichts mit Forschung zu tun, sondern der Laden ist auf Auftragsarbeiten spezialisiert, die bestimmte Narrative mit angeblich wissenschaftlichen Studien untermauern sollen, wie deren flexibler Umgang mit der Wahrheit zeigt, denn ohne bei der Umfrage danach gefragt zu haben, ob die Leute eine Diktatur wollen, hat dpart das in seiner „Studie“ einfach behauptet, um die AfD und das BSW zu diskreditieren, deren Wähler angeblich meinen, dass „eine Diktatur die bessere Staatsform“ sein könne, wie wir beim ZDF erfahren.

Ich wiederhole mich, aber danach wurde in der Umfrage der Studie gar nicht gefragt, das entspringt der Fantasie der Macher der „Studie“.

Und das ZDF berichtet darüber, dass die Wähler der AfD und des BSW meinen, dass „eine Diktatur die bessere Staatsform“ sei.

„Schichtungsvariablen“ und eine „geringfügige Gewichtung“

Eigentlich wäre damit schon alles zur Qualität und Seriosität der „Studie“ gesagt, aber es kommt noch besser. In den „Methodische Anmerkungen“ zur „Studie“ erfahren wir über den Umgang mit den Rohdaten der Umfrage unter anderem:

„Um Repräsentativität herzustellen, wurde ein komplexes Quotendesign und detaillierte Schichtungsvariablen verwendet und nach der Datenerhebung eine geringfügige Gewichtung vorgenommen.“

Im Klartext: Die Ergebnisse der Umfrage wurden manipuliert, bis das gewollte Ergebnis rauskam.

Die „Berliner Forschungseinrichtung dpart“

Ich habe behauptet, dass dpart auf Auftragsarbeiten im Interesse seiner Auftraggeber spezialisiert ist. Und diese Auftraggeber sind Soros, die Bundesregierung und die EU, weshalb die Ergebnisse von deren „Studien“ nicht überraschen können und immer das gewollte Narrativ bestätigen. dpart gibt auf seiner Seite nicht an, wer den Laden finanziert, aber wer sich deren laufende Programme anschaut, kann zumindest erfahren, für wen die Auftragsarbeiten gemacht werden. Das schauen wir uns an den 2024 laufenden Programmen kurz an.

Das Projekt „Co-Creating Our City“ setzt dpart „gemeinsam mit dem German Marshall Fund of the US um“, der 1972 aufgrund einer Schenkung durch die Bundesrepublik Deutschland als Dank an die Bevölkerung der USA gegründet wurde. Die Bundesregierung finanziert mit dem Marshall Fund Propaganda für die US-Politik.

Das Projekt „Zeitenwende – Wahrnehmungen und Wünsche zur deutschen Außenpolitik“ von dpart wird „im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)“ durchgeführt. Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, klingt sehr seriös. Was die DGAP ist, wird deutlich, wenn man den englischen Namen des Vereins heranzieht, der „German Council on Foreign Relations“ lautet. Die DGAP ist nichts weiter als eine Tochtergesellschaft einer der mächtigsten transatlantischen Lobbyorganisationen der USA, des Council on Foreign Relations. Und das Council on Foreign Relations hat seinen deutschen Ableger zur Lenkung der deutschen Politik, die DGAP, schon 1955 zusammen mit dem Chatham House gegründet.

Für das Projekt „Wissenschaftliche Begleitung des Projektes JUGENDSTIL“ hat dpart die „wissenschaftliche Begleitung durchgeführt“. JUGENDSTIL wird vom deutschen Staat finanziert, genannt werden auf deren Seite unter anderem das Bundesfamilienministerium, Beauftragte der Bundesregierung für Flüchtlinge und „Antirassismus“ (das Wort kannte ich noch gar nicht), das Projekt „Demokratie leben“ der Bundesregierung, dessen einziger Zweck die Bekämpfung der AfD mit Steuergeldern ist, und noch Ministerien und Projekte aus Sachsen-Anhalt.

Für das Projekt „Citizens Foresight zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 2024“ hat dpart aus Anlass der Europawahlen mit NGOs aus anderen EU-Ländern zusammengearbeitet. Dahinter steckt ein Projekt mit dem umständlichen Namen „VCEEonEUElect22“, das von der EU aufgelegt und finanziert wurde.

dpart ist damit eine Organisation, die so unglaublich qualifiziert ist, dass ihr offenbar kein einziger Auftrag von privatwirtschaftlichen oder wissenschaftlich tätigen Organisationen erteilt wird, denn dpart verdient ihr Geld ausschließlich mit politischen Auftragsarbeiten, die direkt oder indirekt von Soros, der EU und dem deutschen Staat bezahlt werden.

Hinzu kommt bei dem Soros-Projekt, über das das ZDF mit so viel Liebe zur Wahrheit berichtet hat, noch, dass die SPD indirekt mit im Boot ist, denn Norbert Häring schreibt auch:

„Studienleiterin Neele Eilers ist Stipendiatin der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und hat für die Stiftung gearbeitet. Verschwiegen wird auch, dass die Methodik zur Feststellung rechtsextremer Einstellungen von den Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung übernommen wurde. Es steckt also nicht nur viel Soros, sondern auch viel SPD in dieser Schrift zur Abschreckung potentieller BSW-Wähler bei den Landtagswahlen, bei denen es – auch wegen des BSW – sehr schlecht aussieht für die SPD.“

Aber auch davon erfährt man beim ZDF nichts, was auch für die anderen Dinge gilt, die Häring in seinem Artikel angemerkt hat und die ich mit meinem Artikel ergänzt habe.

dpart hat sich darauf spezialisiert, die vom Mainstream gewollten Narrative mit einem pseudowissenschaftlichen Ansatz zu versehen und sich dafür von den Interessierten bezahlen zu lassen.

Und damit erklärt sich alles.



