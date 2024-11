Putin kündigt Angriffe auf Ziele in Ländern an, die Kiew mit ihren Waffen Angriffe auf Ziele in Russland erlauben

Eilmeldung

Der russische Präsident Putin hat gerade eine sehr kurzfristig angekündigte Ansprache gehalten, in der er auf die Angriffe mit aus dem Westen gelieferten Waffen auf Ziele in Russland reagiert und angekündigt hat, Russland werde künftig Ziele in den Ländern angreifen, die Kiew die Erlaubnis dafür gegeben haben.