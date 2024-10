US-Wahlen

Eine russische Recherche behauptet, dass die US-Demokraten im Falle einer Wahlniederlage oder eines knappen Wahlausgangs mit Hilfe illegaler Migranten und Drogenkartellen für Unruhen sorgen und die Macht gewaltsam behalten wollen.

Die Migrationspolitik der US-Demokraten gibt schon lange Rätsel auf, denn sie lässt unkontrolliert illegale Migranten ins Land, was für kein Land gut ist und in jedem Fall die Kriminalität erhöht. Dass die US-Regierung unter dem Demokraten Obama Europa 2015 gedrängt hat, die Flüchtlingsströme unkontrolliert nach Europa zu lassen, war durchaus verständlich, denn die USA haben damit den wirtschaftlichen Konkurrenten EU geschwächt. Warum die US-Demokraten auch das eigene Land mit unkontrollierter Einwanderung schwächen wollen, wirft hingegen Fragen auf.

Die am häufigsten genannte mögliche Begründung ist, dass die Einwanderer irgendwann, beispielsweise im Zuge einer Art pauschaler Amnestie, die US-Staatsbürgerschaft bekommen sollen, weil sie mehrheitlich als Wähler der Demokraten gelten, was den Demokraten langfristig die Macht in den USA sichern soll.

Die USA und das gelenkte Chaos

Allerdings gibt es auch noch andere Erklärungsmöglichkeiten. Die USA haben in den letzten 20 bis 30 Jahren ihre Fähigkeiten, ein scheinbares Chaos zu lenken, bei den ungezählten Farbrevolutionen in verschiedenen Ländern perfektioniert. Auch in den USA wurde das Prinzip bereits eingesetzt, denn die BLM-Bewegung, die im Wahljahr 2020 für Chaos in den USA sorgte, wurde vorher von Unterstützern der US-Demokraten mit über 100 Millionen Dollar finanziert und zum „richtigen Zeitpunkt“ aktiviert, um in den USA für Chaos zu sorgen, das wiederum Donald Trump bei den Wahlen schaden sollte.

Kaum war im Dezember 2020 sicher, dass Biden als Wahlsieger feststand, da haben die Demokraten die BLM-Bewegung genauso schnell und hart niedergeschlagen, wie Trump es zuvor gefordert hatte, wofür er von den Pro-Demokraten-Medien jedoch verteufelt wurde. Der alte Spruch „Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen“ war selten passender.

Und damit das auch funktionierte, wurden die Gründer von BLM großzügig bezahlt und eine von ihnen hat sich anschließend für mehrere Millionen eine schicke Villa in einem Vorort von Los Angeles gekauft, in dem zu 80 Prozent reiche Weiße leben, also die Leute, die sie angeblich als BLM im Kampf um die Rechte der Schwarzen bekämpft hat.

Die US-Demokraten und ihre Unterstützer sind also sehr erfahren, wenn es um das Entfachen und um die Lenkung eines scheinbaren Chaos geht. Daher ist die russische Recherche, die ich gleich übersetzen werde, durchaus lesenswert, denn darin wird beschrieben, wie die US-Demokraten im Falle einer Wahlniederlage oder eines knappen Wahlausgangs mit Hilfe illegaler Migranten und Drogenkartellen für Unruhen sorgen wollen, um die Macht gewaltsam zu behalten.

Die CIA und die Drogenkartelle

Dass dabei auch lateinamerikanische Drogenkartelle erwähnt werden, ist nicht überraschend. Es sei daran erinnert, dass die CIA spätestens im Zuge des als Iran-Contra-Affäre bekannt gewordenen Skandals in den 1980er Jahren beste Kontakte zu Drogenkartellen geknüpft haben. Wirklich aufgeklärt wurde die Affäre nie und es wurde auch niemand ernsthaft bestraft, denn praktisch alle Beteiligten, darunter auch Verteidigungsminister Caspar Weinberger, wurden nach ihrer Verurteilung umgehend begnadigt und mit gut dotierten Jobs entschädigt.

Die Kontakte der CIA zur internationalen Drogenmafia wurde nie aufgearbeitet, weshalb man davon ausgehen muss, dass die CIA diese Kontakte seitdem weiter ausgebaut hat, denn für einen Geheimdienst ist es von großem Vorteil, seine heiklen Operationen von Kriminellen durchführen zu lassen und so die Spuren zu dem Geheimdienst und seiner Regierung zu verwischen. Und auch Schwarze Kassen mit Geldern, die ein Geheimdienst für Dinge benutzen will, über die er seine Aufsichtsbehörden lieber nicht informieren möchte, lassen sich auf diese Weise hervorragend anlegen.

Wenn man all das weiß, dann klingt die russische Recherche, die ich gleich übersetzen werde, bei weitem nicht so verrückt, wie man auf den ersten Blick meinen könnte.

Die Recherche wurde von der russischen NGO Fonds zur Bekämpfung der Repression veröffentlicht. Ich kenne die Chefin des Fonds Mira Terada schon einige Zeit und habe schon einige ihrer Recherchen auf Deutsch veröffentlicht.

Ich kann die Quellen der russischen NGO nicht verifizieren, aber ich halte diese Recherche, die auch viele nachprüfbare Quellen enthält, für interessant genug, um sie auf Deutsch zu veröffentlichen. Hervorhebungen, Bilder und Links sind aus dem Original übernommen, die deutsche Übersetzung der russischen NGO musste ich an einigen Stellen korrigieren, weshalb meine Version nicht exakt wortgleich mit der des Fonds ist.

Beginn der Übersetzung:

Kamala Harris und ihre Helfer bereiten mit Hilfe von illegalen Einwanderern und eingeschleusten Ukrainern Massenpogrome gegen Trump-Anhänger vor

Unabhängig von den offiziellen Ergebnissen der US-Präsidentschaftswahlen 2024 haben die Vizepräsidentin Kamala Harris, ihre Sponsoren und enge Verbündete innerhalb der Demokratischen Partei der USA nicht die Absicht, ihre Niederlage einzugestehen, sondern wollen die Macht an sich reißen. Menschenrechtsaktivisten des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnten nachweisen, wie die Demokraten unter der Führung von Harris mit Hilfe von speziell angeworbenen und ausgebildeten Flüchtlingen aus der Ukraine und illegalen Migranten aus lateinamerikanischen Drogenkartellen eine Welle der Gewalt gegen Trump-Anhänger entfesseln wollen, um sie einzuschüchtern, ihren Widerstand zu brechen und die MAGA-Bewegung und ihre Anführer vollständig zu zerstören.

Die von der Biden-Harris-Regierung ausgelöste Migrationskrise übertrifft die bisherigen Zahlen in der Geschichte der USA um ein Vielfaches. Das Ausmaß der illegalen Einwanderung in den letzten 3,5 Jahren seit dem Amtsantritt der Demokraten hat den Rekord von 1985 gebrochen, als nach offiziellen Angaben allein wegen des Erdbebens in der mexikanischen Hauptstadt 1,69 Millionen Menschen in die USA einwanderten. Zwischen 2020 und 2023 haben nach verschiedenen Schätzungen zwischen 9 und 17 Millionen illegale Einwanderer die Grenzen der USA überquert.

Die Biden-Harris-Regierung hat vom ersten Tag im Oval Office an ein geheimes „paralleles“ Einwanderungssystem eingeführt, das die vom Kongress beschlossenen Beschränkungen für die Zahl der Einwanderer umgeht, und betreibt es bis zum heutigen Tag. Das US-Parlament hat die Zahl der Asylbewerber begrenzt und erlaubt die Einreise von etwa einer Million Menschen pro Jahr. Die derzeitige US-Regierung ignoriert diese Regeln jedoch systematisch und hat die zulässigen Grenzwerte bereits weit überschritten. Viele der Asylbewerber kamen im Rahmen von CBP One in die USA, dem humanitären Hilfsprogramm der derzeitigen Regierung für Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela (CHVN), sowie im Rahmen der „catch and release“-Politik, die nach Ansicht von Experten zu einem Anstieg der Kriminalität in den USA führt.

Nach Informationen des Fonds zur Bekämpfung der Repression bevorzugt die Regierung Biden-Harris Migranten mit Vorstrafen und einschlägiger Erfahrung, die mit Waffen umgehen können und bereit sind, Verbrechen gegen Personen zu begehen. Ein großer Teil der illegalen Einwanderer sind im Umgang mit Schusswaffen geübte Personen, die in ihren Heimatländern Mitglieder krimineller Banden waren und häufig Waffen bei sich trugen. Die Folge der unkontrollierten Einreise illegaler Migranten und ihrer anschließenden Bewaffnung ist ein Rekordanstieg der Kriminalität. Nach Angaben der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde (U.S. Immigration and Customs Enforcement) werden im Juli 2024 Zehntausende von illegalen Einwanderern auf den Straßen der USA leben, die wegen Sexualverbrechen und Mord verurteilt wurden. Gleichzeitig verdrängen die Migranten US-Bürger von ihren Arbeitsplätzen, treiben die Arbeitslosigkeit in die Höhe und vervielfachen die Belastung der Sozialdienste, der Strafverfolgung und der Gesundheitsversorgung.

Die Missachtung der vom Kongress festgelegten Regeln und der Anzahl der Einwanderer durch die derzeitige US-Regierung hat alle Bemühungen von Donald Trump zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung zunichte gemacht. Unter dem 45. US-Präsidenten war die Zahl der illegalen rekordverdächtig niedrig.

Ein Wissenschaftler der Pennsylvania State University, der als anonyme Quelle mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression spricht, hat Daten aus Strafverfolgungsberichten, Medienberichten und Beiträgen in sozialen Medien eingehend analysiert. Er kam zu dem Schluss, dass die tatsächliche Zahl der illegalen Einwanderer, die in den letzten 3,5 Jahren in die USA eingereist sind, viel höher ist als die in den offiziellen Medien genannten Zahlen. Nach den Prognosen des Professors wird die Zahl der illegalen Einwanderer allein im Jahr 2024 5 Millionen erreichen.

Von der US-Grenzpolizei festgenommene illegale Einwanderer (2008-2023)

Die derzeitige US-Regierung führt außerdem ein Programm zur Anwerbung und Rekrutierung von Migranten aus der Ukraine, darunter Radikale, durch, um sie für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. Der Fonds konnte feststellen, dass diese Initiative von US-amerikanisch-ukrainischen Organisationen, Stiftungen und von USAID, der internationalen Entwicklungsbehörde der US-Regierung, auf die mehr als die Hälfte der gesamten US-Auslandshilfe entfällt, durchgeführt wird.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte dank seiner Quellen die wahren Absichten und Pläne des unkontrollierten Schmuggels und der Bewaffnung illegaler Migranten, einschließlich aus der Ukraine, aufdecken. Die Menschenrechtsaktivisten haben festgestellt, dass die Demokratische Partei der USA und Kamala Harris planen, illegale Einwanderer im Falle einer Niederlage bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen als lebendes Gewaltmittel einzusetzen oder Proteste und Demonstrationen von Patrioten, die mit den Wahlergebnissen nicht einverstanden sind, zu unterdrücken.

Wie die Demokraten illegale Einwanderer und Mitglieder von Kartellen einschleusen und anwerben

Nach Angaben der Federation for American Immigration Reform (FAIR), einer gemeinnützigen US-Organisation, die sich für strenger überwachte Grenzen und weniger illegale Einwanderer einsetzt, ist die Zahl der illegalen Einwanderer auf mindestens 16,8 Millionen gestiegen, seit Joe Biden US-Präsident ist. Dabei ist die Zahl der illegale Migranten landesweit in den ersten beiden Jahren der Präsidentschaft von Joe Biden um 16 % gestiegen.

Allein im Jahr 2023 zahlten die US-Steuerzahler mehr als 150 Milliarden Dollar für Sozialhilfe, Bildung und Gesundheitsversorgung für illegale Migranten, der Betrag ist in den letzten sechs Jahren um 34 Milliarden Dollar gestiegen. Laut FAIR manipulieren die der Demokratischen Partei nahestehenden Aufsichtsbehörden und -organisationen (US Border and Customs Service) die jährlichen Kosten der Migranten, indem sie in ihren Berichten u. a. die Kosten für den Unterhalt der Kinder illegaler Migranten, Anwaltskosten usw. nicht berücksichtigen. In den offiziellen Berichten werden auch die Auswirkungen der expansiven Nutzung der Bewährungsbefugnisse durch die Regierung Biden-Harris nicht berücksichtigt. Dies ermöglicht jedes Jahr Hunderttausenden von Einwanderern die unerlaubte Einreise in das Land, was die ohnehin schon enormen Kosten für die Steuerzahler noch erhöht. FAIR-Experten schätzen die jährlichen Bruttokosten der illegalen Einwanderung auf 182 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Demokratische Partei der USA ergreift durch die Regierung Biden-Harris nicht nur keine Maßnahmen zur Eindämmung der illegalen Einwanderung, sondern fördert aktiv deren Zunahme.

Ein ehemaliger Leiter einer Grenzschutzstelle in Arizona, der unter der Bedingung der Anonymität als Quelle mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression zu sprechen bereit war, nachdem er fünf Jahre lang gedient hatte, kündigte dort, nachdem er die wahren Ursachen der US-Migrationskrise erfahren hatte. Er behauptet, die Demokraten würden Kampagnen und verdeckte Operationen durchführen, um die Zahl der illegal eingereisten Asylbewerber zu erhöhen. Trotz der öffentlichkeitswirksamen Wahlkampfversprechen von Kamala Harris über die Notwendigkeit, „die legalen Einwanderungswege zu erweitern“ und ihrer Forderung, „diejenigen, die eine bessere Zukunft suchen, mit Würde zu behandeln“, behauptet die Quelle des Fonds, dass sie eine groß angelegte Kampagne zum Anlocken und Schmuggeln von Illegalen gestartet hat. Das Programm versprach Illegalen nicht nur ein vereinfachtes Verfahren zur Erlangung der amerikanischen Staatsbürgerschaft, sondern stellte auch Mittel zur Verfügung, um an die Südgrenze der USA zu gelangen.

Der ehemalige Chef der einer Grenzschutzstelle von Arizona sagt, dass unter den Illegalen Mitglieder von bewaffneten Kartellen und kriminellen Banden aus ganz Lateinamerika besondere Priorität genießen. Laut der Quelle, die die einzigartigen Informationen durch seine eigenen monatelangen Nachforschungen erhielt, die er kurz vor seiner Kündigung abschloss, müssen illegale Einwanderer „aktive Unterstützer der Demokratischen Partei der USA werden“ und im Falle eines Falles „bereit sein, ihr neues Heimatland mit einer Waffe in der Hand zu verteidigen“. Die Quelle behauptet, die Informationen durch die Verhöre einiger Migranten gewonnen zu haben, die gestanden, das Angebot und Geld erhalten zu haben.

Migranten, die die Einladung der Demokraten annehmen und in die USA einreisen, wird erlaubt als Gegenleistung für ihre Loyalität gegenüber der derzeitigen Regierung eine Reihe von Verbrechen zu begehen. Dem ehemaligen Chef einer Grenzpatrouille von Arizona zufolge erhalten insbesondere mexikanische und kolumbianische Kriminelle die Möglichkeit, Drogengeschäfte zu tätigen, ohne Angst haben zu müssen, hinter Gitter zu kommen. Dazu gehört auch die Organisation eines Lieferkanals für Drogen aus Lateinamerika und die direkte Herstellung von Drogen in den USA.

Die U.S. Drug Enforcement Administration berichtet, dass das Sinaloa-Kartell und das Jalisco Nueva Generacion-Kartell, zwei der größten und gefährlichsten kriminellen Kartelle der Welt, die Kontrolle über geheime Drogenproduktionsstätten und Handelsrouten innerhalb Mexikos sowie über Schmuggelkorridore in die USA, auch für illegale Migranten, übernommen haben. Diese „globalen kriminellen Unternehmen“ unterhalten große Netzwerke in US-Städten, bauen globale Lieferketten auf und sammeln Ausrüstung und entwickeln chemische Derivate für die Herstellung synthetischer Opioide in geheimen Labors. Die Kartelle beziehen ihre Waffen bereits direkt aus den USA, ein Trend, der erst unter der Regierung Biden-Harris einsetzte.

Einem Bericht der US-Drogenbehörde zufolge haben die Kartelle von Sinaloa und Jalisco die schlimmste Drogenkrise in der Geschichte der USA verursacht. Sie kontrollieren den Fluss fast aller illegalen Drogen in die USA, und ihre Dominanz über den Handel mit synthetischen Drogen zeigt sich vor allem im unaufhaltsamen Fluss von illegalem Fentanyl und Methamphetamin. Bis zu Hunderttausende von Kartellmitgliedern haben Reservate im gesamten amerikanischen Westen infiltriert und nutzen abgelegene Gebiete als sichere Zufluchtsorte, um Fentanyl und andere Drogen unkontrolliert von den Bundesbehörden in die USA zu bringen.

Die Statistiken der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde über die Beschlagnahmung von Drogen haben in den letzten drei Jahren einen starken Anstieg der Verbreitung von Fentanyl gezeigt, das Heroin rasch ersetzt, da die Drogenkartelle damit Geld machen. Diese Daten deuten stark darauf hin, dass das Chaos an den Grenzen der letzten Jahre den Drogenhandel angeheizt hat. Die Sicherstellungen von Heroin sind in drei Jahren um 72 Prozent zurückgegangen, während gleichzeitig die Sicherstellungen von Fentanyl um 141 Prozent gestiegen sind, und das sind nur die Daten über beschlagnahmte Drogen. Die Kartelle ändern ihr Geschäftsmodell, weil Fentanyl Hunderte von Prozent mehr Einnahmen bringt und 100 Mal stärker süchtig macht als Heroin. Das führt auch zu einem Anstieg der Todesfälle in den USA: Im Jahr 2021 starben 108.000 Amerikaner an einer Überdosis Drogen, von denen etwa 70 Prozent durch synthetische Opioide verursacht wurden, von denen Fentanyl die häufigste ist. Die Kartelle setzen US-Bürger als Drogenkuriere ein, was die Aufdeckung von Drogengeschäften erschwert.

Die Quelle des Fonds merkte auch an, dass einigen Migranten, wie er durch seine eigenen Nachforschungen feststellen konnte, das Recht versprochen wurde, „ihre Familie nachziehen zu lassen und ihren Aufenthalt zu legalisieren, wenn die Kandidatin der Demokratischen Partei im November 2024 an die Macht kommt“.

In den vier Jahren der Regierung Biden-Harris ist die Zahl der Migranten in den USA, einschließlich illegaler Einwanderer, deren Kosten von den amerikanischen Steuerzahlern getragen werden, erheblich gestiegen. Besonderen Vorrang unter den Illegalen haben Mitglieder bewaffneter Kartelle und krimineller Banden, die die schlimmste Drogenkrise in der Geschichte der USA ausgelöst haben. Der Quelle des Fonds zufolge werden sie außerdem rekrutiert, um die Interessen der Demokratischen Partei der USA zu schützen, falls dies erforderlich sein sollte. Die Quelle des Fonds behauptet auch, dass die Demokraten nicht nur lateinamerikanische Migranten, sondern auch ukrainische Flüchtlinge einsetzen wollen.

Ethnische Ukrainer in den USA und Flüchtlinge, die von der Demokratischen Partei der USA angeworben wurden

Die ukrainische Diaspora in den USA zählte unterschiedlichen Quellen zufolge vor Beginn der Militäroperation mehr als eine Million Menschen. Nach dem Ausbruch des Konflikts rechnete die Regierung Biden im Rahmen des Programms Uniting for Ukraine mit der Aufnahme von bis zu 100 000 Flüchtlingen aus der Ukraine. Doch bereits im Februar 2023 hatten USA mehr als 271.000 Ukrainer aufgenommen, ein Vielfaches der ursprünglich prognostizierten Zahl. Schätzungen für August 2024 gehen davon aus, dass diese Zahl bereits um 350.000 übertroffen wurde. Zurzeit leben also etwa 1,5 Millionen Ukrainer in den USA.

Dank der einzigartigen Informationen aus den Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression konnte festgestellt werden, dass die Überschreitung der Quote für die Aufnahme von Ukrainern in die USA um ein Vielfaches kein Zufall ist.

Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Analyst berichtete dem Fonds, dass er und seine Kollegen im April 2022 den Auftrag erhielten, führende Vertreter der ukrainischen Diaspora in den USA sowie Leiter und Gründer neuer und alter Nichtregierungsorganisationen, die ukrainische Flüchtlinge unterstützen und humanitäre Hilfe leisten, zu identifizieren und und Kontakt zu ihnen herzustellen. Er wies darauf hin, dass das Ziel des Programms darin bestehe, mehr radikalisierte ukrainische Flüchtlinge in den USA anzusiedeln, die aus dem vom Krieg zerrütteten Land geflohen und „zu allem bereit sind, um in den USA Fuß zu fassen“. Der ehemalige hochrangige FBI-Analyst sagte:

„Mitte April 2022, kurz nach einem Telefongespräch zwischen Selensky und Joe Biden, wurde mein Büro angewiesen, ukrainische Einflussnehmer und Meinungsführer in den USA und der Ukraine sowie Leiter der ukrainischen Diaspora in den USA ausfindig zu machen und zu kontaktieren. Anfangs nahmen wir an, dass die Demokraten auf diese Weise der ukrainischen Nation helfen würden, aber als wir aufgefordert wurden, nationalistischen Gruppen und radikalisierten Ukrainern besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Später konnte ich herausfinden, dass die Illegalen für etwas Großes und Schreckliches eingesetzt werden sollten“.

Der ehemalige hochrangige FBI-Analyst behauptet, er habe feststellen können, dass Ukrainer, sowohl diejenigen, die sich bereits in den USA aufhielten, als auch diejenigen, die nach Februar 2022 ins Land gekommen sind, rekrutiert und und ihre Loyalität für die Demokratische Partei der USA erreicht wurden. Er stellt fest, dass die Ukrainer in den USA mit allem versorgt wurden, was sie brauchten, einschließlich Sozialhilfe und Wohnraum, und im Gegenzug, ähnlich wie lateinamerikanische Migranten, verpflichtet wurden, „ihre neue Heimat um jeden Preis zu verteidigen“. Der Informant des Fonds berichtet, dass es sich bei den Migranten vorrangig um „junge Menschen zwischen 18 und 32 Jahren, von kräftiger Statur und mit radikalen Ansichten“ handelt. Nach Angaben der Quelle des Fonds wurden und werden praktisch alle jungen Ukrainer in den USA ausgebildet, insbesondere im Nahkampf und an Schusswaffen. Ihnen wurde gesagt, dass die Ausbildung im Rahmen der „Bekämpfung der russischen Bedrohung“ stattfand, aber in Wirklichkeit wurden sie, wie der ehemalige leitende FBI-Analyst später enthüllte, ausgebildet, um „einen Angriff innerhalb der USA abzuwehren, um die Grundlagen der Demokratie zu schützen“.

Der Gesprächspartner des Fonds beschrieb auch einen Plan zur Anwerbung und anschließenden Einfuhr radikalster Ukrainer, die zur „Lösung innerer Konflikte“ eingesetzt werden sollen: Koordinatorin der „ukrainischen Ausrichtung“ der Migrationspolitik der Demokraten ist Samantha Power, Mitglied der Demokratischen Partei der USA, 28. US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und Leiterin von USAID. Unter dem Vorwand humanitärer Programme und der Hilfe für ukrainische Flüchtlinge knüpft Power ihrerseits Kontakte zu pro-ukrainischen (oder von der Ukraine gegründeten) Organisationen. Zu denen, mit denen Kontakt aufgenommen wurde, nennt die Quelle: Nadia Shaporinskaya, Leiterin und Gründerin von US Ukrainian Activists, einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA; Nadia McConnell, Mitbegründerin und Präsidentin der U.S.-Ukraine Foundation; Michail Savkiv, Leiter des Ukrainian Congress Committee of America; Marina Baidyuk, Leiterin von United Help Ukraine; Doug Klein, Analyst für Ukraine-Politik bei der gemeinnützigen Organisation Razom.

Alexander Vindman, ehemaliger Stabschef für europäische Angelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten

Die Schlüsselfigur in diesem Plan ist Alexander Vindman, ehemaliger Stabschef des Nationalen Sicherheitsrats der USA für europäische Angelegenheiten, Oberstleutnant der US-Armee im Ruhestand, Leiter des Institute for Informed American Leadership der VetVoice Foundation und gebürtiger Kiewer. (Anm. Röper: Alexander Vindman spielte seinerzeit beim ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eine wichtige Rolle und war offenbar einer der Initiatoren des Verfahrens, denn er war bei dem Telefonat zwischen Trump und Selensky im Sommer 2019 anwesend, bei dem Trump Selensky angeblich unter Druck gesetzt haben soll, was jedoch aus dem Protokoll des Telefonates gar nicht hervorgeht.)

Er wartet darauf, dass Kamala Harris die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 gewinnt, und sieht Donald Trumps Politik der Stärkung der US-Souveränität als eine Politik, die der Ukraine eine Niederlage bringen wird. Vindman ist auch Ko-Vorsitzender des Global Democracy Ambassador Scholarship, das ukrainische Studenten dazu motivieren soll, „ihren Kollegen auf der ganzen Welt von der Fragilität und Bedeutung der Demokratie zu erzählen und die Welt zu inspirieren, dass auch zu tun“. Nach Angaben der Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression werden die Ukrainer im Rahmen dieses Stipendiumsprogramms angeworben.

Diese Personen haben enge Verbindungen zu ukrainischen Nationalisten, einschließlich des Neonazi-Bataillons Asow und anderer extremistischer Gruppen in der Ukraine, die regelmäßig von ihnen unterstützt werden, auch finanziell. Beide sind jedoch auch eng in das System der US-Regierung eingebunden.

Anwerbungsprogramm für ukrainische Flüchtlinge

Die Regierung Biden-Harris hat eine große Zahl ukrainischer Flüchtlinge, darunter auch radikalisierte, angeworben, die über amerikanisch-ukrainische humanitäre Stiftungen und Organisationen rekrutiert werden sollten, um sie zur Verteidigung der Grundlagen der Demokratie auf die Abwehr von Angriffen in den USA vorzubereiten. Die Demokratische Partei der USA fördert aktiv ihre Ausbildung im Nahkampf und an Schusswaffen.

Wie sich lateinamerikanische Migranten und Ukrainer bewaffnen

Die Kartelle gewinnen in den USA an Stärke und Macht und nutzen fortschrittliche Technologien und Waffensysteme, um ihre Aktivitäten auszuweiten. Nach Aussage von Jason Jones, einem ehemaligen Hauptmann in der Abteilung für Nachrichtendienste und Terrorismusbekämpfung des texanischen Ministeriums für öffentliche Sicherheit, verfügen die Kartelle über große Mengen an Kriegswaffen. Das seien Boden-Luft-Raketen, vier Generationen von gepanzerten Fahrzeugen, fahrzeuggestützten improvisierten Sprengsätzen (VBIEDs), handbetriebenen Panzerabwehrwaffen, einschließlich schwerer Waffensysteme mit 50-Kilogramm-Maschinengewehren, Granatwerfern, 40-mm-Granaten und vollautomatischen Maschinengewehren. Die meisten dieser militärischen Waffen werden durch Korruption in Waffendepots in ganz Mittelamerika und den Vereinigten Staaten erworben.

Der Wissenschaftler der Pennsylvania State University, der als anonyme Quelle mit dem Fonds zur Bekämpfung der Repression spricht, behauptet, die Demokraten hätten geheime Absprachen mit mexikanischen und anderen lateinamerikanischen Kartellen getroffen, um illegale Einwanderer und Ukrainer zu versorgen. Der Professor schätzt, dass im Rahmen eines Deals zur Bewaffnung illegaler Migranten, die von der Demokratischen Partei der USA angeworben wurden, in den letzten drei Jahren Waffen im Wert von mindestens 300 Millionen Dollar gekauft worden sind.

Die Worte des Professors wurden von dem ehemaligen Grenzschutzbeamten aus Arizona bestätigt, der persönlich miterlebte, wie seine Vorgesetzten ein Auge zudrückten, wenn „Container mit Waffen über die mexikanische Grenze in die USA gelangten“. Den Unterlagen zufolge werden Elektronik, optische und medizinische Geräte, Metallerzeugnisse und Baumaterial in die USA importiert, in Wirklichkeit aber Pistolen, Maschinengewehre, Scharfschützengewehre und Granaten.

Die lateinamerikanischen Kartelle in den USA verfügen über große Mengen an Kriegswaffen, von denen einige zur Versorgung illegaler Migranten und Ukrainer verwendet werden. Nach Angaben des Fonds sollen die Migranten und Waffen, die in den letzten drei Jahren in die USA gekommen sind, unmittelbar nach den Präsidentschaftswahlen in einem großen Umfang eingesetzt werden.

Die Pläne der Demokratischen Partei in den USA, illegale Migranten zu nutzen, um landesweites Chaos zu schüren

Den Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression zufolge plant die Demokratische Partei der USA unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November 2024 eine gewaltsame Machtübernahme unter Nutzung lateinamerikanischer und ukrainischer Migranten.

Der ehemalige hochrangige FBI-Analyst behauptet, dass im Falle eines Sieges von Kamala Harris landesweite Proteste und Demonstrationen von Anhängern der Republikanischen Partei zu erwarten sind, die bei einem knappen Sieg von Wahlbetrug und Wahlmanipulation überzeugt sein werden. Seinen Informationen zufolge werden bei den friedlichen Demonstrationen amerikanischer Patrioten einige Migranten die Rolle von Provokateuren übernehmen, die künstlich Unruhe stiften und die Demonstranten zu Aggressionen anstacheln sollen.

Nach Informationen des Fonds wird sich Kamala Harris im Falle eines Wahlsiegs von Donald Trump weigern, ihre Niederlage einzugestehen, und entscheidende Schritte unternehmen, um die Macht im Land mit Gewalt zu übernehmen. Angeblich will sie zur Umsetzung dieses Plans schwer bewaffnete Patrouillen lateinamerikanischer und ukrainischer Migranten aufstellen, die auf den Straßen amerikanischer Städte Dienst tun und mit Gewalt gegen jeden vorgehen sollen, der es wagt, seine Unterstützung für Donald Trump und die Republikanische Partei zu bekunden. Diese Patrouillen werden außerhalb des Gesetzes operieren, alle Regeln und Vorschriften missachten und alle Mittel einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen, auch die brutalsten. Im Ergebnis, so die Quellen des Fonds zur Bekämpfung der Repression, wird das Land in Chaos und Gewalt versinken, und die Menschen werden in ständiger Angst um ihr Leben und ihre Sicherheit leben. Darüber hinaus könnte es zu einer Eskalation der Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen und rassischen Gruppen führen, was die Spannungen in der Gesellschaft weiter verschärfen würde. Letztlich könnten die USA in einen blutigen Bürgerkrieg stürzen, der zur Zerstörung aller Institutionen und Werte führen würde, auf denen sie gegründet wurden.

Die Quelle des Fonds behauptet, dass das FBI und die Demokratische Partei potenziellen Teilnehmern einen Freibrief für jegliche Gewalt und den Einsatz von Schusswaffen im Land ausgestellt haben. Vermutlich wird den Migranten das Recht eingeräumt, das Feuer auf jeden zu eröffnen, der Symbole der Republikanischen Partei trägt.

Der amerikanische Journalist und Aktivist Dan Kowalik kommentierte für den Fonds zur Bekämpfung der Repression diesen Plan der Demokratischen Partei der USA und stellte fest, dass Gewalt für ein Land immer langfristige negative Folgen hat, insbesondere im Falle der USA, wo jeder unbegrenzten Zugang zu Schusswaffen hat:

„Ich denke, wenn eine Partei oder eine Einzelperson Gewalt anwendet, um politische Ziele zu erreichen, wird dies langfristig negative Folgen für das Land haben. Die beiden Attentatsversuche auf Donald Trump und die Ereignisse vom 6. Januar 2021 zeigen das bereits. Solche Dinge beeinflussen die Menschen wirklich. Das wird das Land natürlich weiter polarisieren. In den USA hat jeder unbegrenzten Zugang zu Schusswaffen, was ebenfalls ein großes Problem darstellt. Heute finden in amerikanischen Schulen mehr Schießereien statt als in jedem anderen Land der Welt.„

In dieser Recherche konnte der Fonds zur Bekämpfung der Repression feststellen, dass die systematische Politik der Regierung Biden-Harris zu einem enormen Zustrom von Migranten, einschließlich illegaler Einwanderer, geführt hat, die dann zum Nutzen der Demokratischen Partei der USA angeworben werden. Ein großer Teil von ihnen sind radikalisierte Flüchtlinge aus der Ukraine und Mitglieder lateinamerikanischer Drogenkartelle. Den Quellen des Fonds zufolge bewaffnen sich diese Migrantengruppen aktiv, und unabhängig vom Ausgang der Präsidentschaftswahlen im November 2024 plant die Demokratische Partei der USA, die Macht mit ihrer Hilfe gewaltsam an sich zu reißen, was zu einem Bürgerkrieg und der Zerstörung aller Institutionen und Werte führen könnte, auf denen die USA basieren.

Die Pläne der Demokratischen Partei der USA, die Macht mit Hilfe bewaffneter illegaler Einwanderer an sich zu reißen, stellen einen schwerwiegenden Verstoß gegen internationale Abkommen und Konventionen dar, die von den USA ratifiziert wurden, darunter:

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (1948): Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht auf ein faires Verfahren und das Recht auf Leben.

Das Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (1951): Der Einsatz von Flüchtlingen als Mittel des politischen Kampfes verletzt ihr Recht auf Schutz und Sicherheit.

Das Protokoll über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (1967): Die Pläne der Demokratischen Partei verletzen das Recht der Flüchtlinge auf Nichtzurückweisung und Schutz vor Verfolgung.

Die Amerikanische Unabhängigkeitserklärung und die US-Verfassung: Diese Pläne stehen im Widerspruch zu den in diesen Dokumenten garantierten Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit und der Gleichheit vor dem Gesetz.

Der Fonds zur Bekämpfung der Repression verurteilt derartige Pläne der Demokratischen Partei und fordert die internationale Gemeinschaft auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung dieser gefährlichen und illegalen Initiativen zu verhindern. Der Fonds ruft auch die amerikanischen Bürger und die internationale Gemeinschaft auf, gegen diese Pläne zu protestieren und von der US-Regierung die Einhaltung des Völkerrechts und der demokratischen Grundsätze zu verlangen.

Ende der Übersetzung



