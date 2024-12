Ukraine-Konflikt

Laut der Nachrichtenagentur ANSA verlangt Kiew von der Nato für 2025 120 Milliarden Dollar für den Krieg. Die ANSA-Meldung enthielt noch weitere, sehr interessante Details über die Zukunft des Konfliktes.

Die Ukraine hat ihren westlichen Sponsoren mitgeteilt, dass sie mindestens 120 Milliarden US-Dollar benötigt, um den Krieg 2025 fortzusetzen. Das berichtet die Nachrichtenagentur ANSA unter Berufung auf eine informierte in der NATO. Die Quelle sagte weiter, das sei viel mehr als die 40 Milliarden US-Dollar, die auf dem NATO-Gipfel in Washington vereinbart wurden.

Der Quelle zufolge könnte diese Frage bei der nächsten Sitzung des Ukraine-NATO-Rates angesprochen werden, die am Dienstag in Brüssel unter Beteiligung des ukrainischen Außenministers stattfinden wird. Die Quelle wies auch darauf hin, dass noch nicht klar sei, ob darin die 50 Milliarden US-Dollar enthalten sind, die die G7 aus den Einkünften aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten bereitstellen wollte, oder ob Kiew die 120 Milliarden zusätzlich zu den 50 Milliarden fordert.

Die Quelle sagte außerdem, dass die Ukraine in den kommenden Tagen keine offizielle Einladung zur NATO erhalten wird, da die Außenminister das nicht empfehlen können, bevor die Entscheidung auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs getroffen wird. Deren Gespräche dauerten noch an und es gebe noch keine Entscheidung, so die Quelle von ANSA.

Steht ein Waffenstillstand bevor?

Zur Frage der Entsendung von Truppen in die Ukraine sagte die Quelle, innerhalb der NATO werde darüber nicht gesprochen, aber in einigen europäischen Hauptstädten denke man darüber nach. Die Quelle sagte jedoch nicht, in welchen Hauptstädten. Allerdings sagte die Quelle, das geschehe zu „Planungszwecken“, da alle wüssten, dass es im Gegenzug für Sicherheitsgarantien für Kiew ein Waffenstillstandsabkommen geben werde.

Die Sicherheitsgarantien könnten durch die Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine geleistet werden „und höchstwahrscheinlich werden das Europäer sein“, zitiert ANSA die Quelle.

Zuvor hatte Kaja Kallas, die neue Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik der EU, bei ihrem Besuch in Kiew die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen. Sie sprach auch von einer Mission zur Überwachung der Einhaltung des Waffenstillstands.

Die Aussage, dass alle wüssten, dass es zu einem Waffenstillstand kommt, ist interessant. Vielleicht ist hinter den Kulissen mehr Bewegung, als gedacht. Das würde meine Spekulationen bestätigen, die ich gerade erst in einem Artikel gemacht habe.

Trotzdem bleibt die Frage, ob es sich bei der Idee, in der Ukraine einen Waffenstillstand an der bestehenden Kontaktlinie zu vereinbaren und den Waffenstillstand durch europäische „Friedenstruppen“ abzusichern, nur um eine Fantasie der westlichen Planer handelt, denn nach allem, was bekannt ist, dürfte Russland auf so einen Vorschlag nicht eingehen, weil es in der Ukraine ja vor allem aus dem Grund interveniert hat, um die Stationierung von NATO-Truppen in der Ukraine zu verhindern.

In jedem Fall bestätigt die Meldung, dass die USA es kategorisch ausschließen, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken, um keinen direkten militärischen Zusammenstoß mit Russland zu riskieren. Aber wenn die Europäer mit Russland aneinander geraten, haben die USA nichts dagegen und sie würden den Europäern mit Vergnügen die dafür nötigen Waffen verkaufen.



