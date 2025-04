Die New York Times deckt auf, wie tief USA und NATO in den Krieg gegen Russland verwickelt sind

Teil 4

Die New York Times hat am 29. März einen Artikel veröffentlicht, der aufzeigt, wie tief die USA und die NATO in den Krieg gegen Russland verwickelt waren. Der sehr lange Artikel bestätigt alles, was bisher als "russische Propaganda" bezeichnet wurde. Hier übersetze ich den letzten Teil des Artikels.

Der Artikel, den die New York Times am 29. März veröffentlicht hat, ist so heikel, dass deutsche Medien wie der Spiegel ihn ihren Lesern tagelang verschweigen haben. Die New York Times hat in einem Artikel, der kopiert in ein Word-Dokument 26 Seiten A-4 lang ist, im Detail aufgezeigt, wie die USA, Großbritannien und die NATO generell in der Ukraine Krieg gegen Russland geführt haben und offenbar immer noch führen.

Die Staaten des Westen haben die Ukraine mit detaillierten Informationen in Echtzeit versorgt und die Ziele für ukrainische Artillerie- und Raketenangriffe auf russische Truppen und sogar auf Ziele in Russland selbst festgelegt. Nach der Lektüre des Artikels kann niemand mehr bestreiten, dass die USA, Großbritannien und im Grund die NATO selbst in der Ukraine Krieg gegen Russland führen.

All das, was die New York Times berichtet, ist für Leser des Anti-Spiegel nicht wirklich neu, denn hier habe ich oft erklärt, warum die Staaten des Westens längst Kriegsparteien im Krieg gegen Russland sind und dass die Ukraine Langstreckenangriffe nach Russland – nicht nur mit westlichen Waffen, sondern auch mit eigenen Drohnen – gar nicht selbst durchführen kann, weil sie die nötigen Aufklärungsdaten nicht hat und die Flugpläne, die die russische Luftabwehr möglichst umgehen sollen, gar nicht programmieren kann.

Auch wenn das an sich nichts Neues ist, sind die vielen Details, über die die New York Times berichtet, sehr interessant. Der Inhalt des Artikels ist so brisant, dass deutsche Medien wie der Spiegel nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Der Spiegel beispielsweise brauchte ganze zweieinhalb Tage, bis er über den Artikel endlich berichtet hat, allerdings ohne seine Leser über die Brisanz der Enthüllungen zu informieren.

Da der Artikel extrem lang ist, habe ich beschlossen, ihn in mehreren Teilen zu veröffentlichen. Weil der Artikel selbst in mehrere Teile gegliedert ist, habe ich diese Gliederung übernommen. Am Montag habe ich die Eileitung übersetzt, am Dienstag den ersten Teil des Artikels, in dem bestätigt wird, dass die US-Armee mit Genehmigung der Biden-Regierung alle „ukrainischen“ Angriffe mit HIMARS-Raketen kontrolliert hat, am Mittwoch den Teil, in dem es um die Zeit bis Herbst 2022 geht, am Donnerstag ging es um das Jahr 2023 und die ukrainische Gegenoffensive, in diesem letzten Teil geht es um das Jahr 2024.

Beginn der Übersetzung:

Die Partnerschaft: Die unbekannte Geschichte des Krieges in der Ukraine

Dies ist die bisher nicht erzählte Geschichte der klandestinen Rolle der USA bei ukrainischen Militäroperationen gegen die russischen Truppen. Der Autor Adam Entous führte mehr als ein Jahr lang über 300 Interviews mit Vertretern aus Regierungen, Militär und Geheimdiensten in der Ukraine, den USA, Großbritannien, Deutschland, Polen, Belgien, Lettland, Litauen, Estland und der Türkei.

Teil 4 – Dezember 2023 bis Januar 2025: Vertrauensbrüche und Grenzüberschreitungen

Frontverlauf im November 2022 – rot: russische Geländegewinne | rosa: von Russland gehalten | hellblau: von der Ukraine zurückerobert | dunkelblau: ukrainische Geländegewinne

Kurz vor Weihnachten schritt Selensky durch die Tore von Wiesbaden zu seinem ersten Besuch im geheimen Zentrum der Zusammenarbeit. Als er das Auditorium betrat, wurde er an Trophäen gemeinsamer Schlachten vorbeigeführt: verbogene Fragmente russischer Fahrzeuge und Teile von Raketen und Flugzeugen. Als er den Laufsteg über dem ehemaligen Basketballfeld beschritt, so wie es Generalleutnant Sabrodsky an jenem Tag im Jahr 2022 getan hatte, brachen die Offiziere im Auditorium in Applaus aus.

Doch der Präsident war nicht nach Wiesbaden gekommen, um sich feiern zu lassen. Im Schatten der gescheiterten Gegenoffensive, mit einem dritten harten Kriegswinter vor der Tür, hatten sich die Vorzeichen weiter verdüstert. Um ihren neu gewonnenen Vorteil auszunutzen, verlegten die Russen zusätzliche Truppen in den Osten. In den USA stand Donald Trump, ein Skeptiker der Ukraine-Unterstützung, kurz vor seinem politischen Comeback, während einige republikanische Kongressabgeordnete anfingen, darüber zu murren, die Finanzierung der Ukraine zu kappen.

Ein Jahr zuvor sprach die Koalition noch von einem Sieg. Doch als das Jahr 2024 begann und die Tage und Wochen vergingen, sah sich das Weiße Haus von Joe Biden gezwungen, immer wieder ihre eigenen roten Linien zu überschreiten, nur um die Ukrainer über Wasser zu halten.

Doch zunächst stand beim Besuch von Selensky das aktuelle Geschäft in Wiesbaden an: Die Generäle Cavoli und Aguto legten ihm dar, dass es 2024 keinen realistischen Weg geben werde, nennenswerte Gebiete zurückzuerobern. Die Koalition könne schlicht nicht alle notwendige Ausrüstung für eine groß angelegte Gegenoffensive bereitstellen. Ebenso wenig seien die Ukrainer in der Lage, eine Armee in ausreichender Größe zusammenzustellen, um eine groß angelegte Offensive durchzuführen.

Die Ukrainer müssten ihre Erwartungen zügeln und sich auf realistische Ziele konzentrieren, um im Kampf zu bleiben. Gleichzeitig müssten sie ihre Kampfkraft ausbauen, um möglicherweise 2025 eine Gegenoffensive zu starten: Sie müssten weitere Verteidigungslinien im Osten errichten, um die Russen daran zu hindern, weiteres Territorium zu erobern. Außerdem müssten sie bestehende Brigaden neu auffüllen und neue bilden, wobei die Koalition bei der Ausbildung und Ausrüstung behilflich sein würde. Am Ende der Erörterung sprach sich Selensky dafür aus.

Doch den Koalitionspartnern war bewusst, dass er dies nur widerwillig tat. Immer wieder hatte Selensky deutlich gemacht, dass er einen großen Sieg anstrebe – und auch brauchte –, um die Moral im Land zu heben und die westliche Unterstützung zu sichern. Noch wenige Wochen zuvor wurde General Saluschny vom Präsidenten angewiesen, die Russen bis Herbst 2024 an die ukrainischen Grenzen von 1991 zurückzudrängen. Der General schockierte die Koalitionspartner daraufhin mit einem Plan, der fünf Millionen Granaten und eine Million Drohnen erforderte. Woraufhin General Cavoli in fließendem Russisch erwiderte: „Ot kuda? – Woher?

Einige Wochen später, bei einem Treffen in Kiew, sperrte der ukrainische Befehlshaber den US-Amerikanischen General Cavoli in eine Küche im Verteidigungsministerium ein und flehte ihn ein letztes Mal vergeblich an, während er unaufhörlich an seiner E-Zigarette zog. „Er war zwischen zwei Brandherden gefangen: mit dem Präsidenten auf der einen und den Koalitionspartnern auf der anderen Seite“, erinnerte sich einer seiner Adjutanten.

Als Kompromiss präsentierten die Amerikaner Selensky nun eine Alternative, die sie für einen symbolträchtigen Sieg hielten: eine Angriffsserie mit Langstreckenraketen und Drohnen, um die Russen dazu zu zwingen, ihre militärische Infrastruktur von der Krim abzuziehen und nach Russland zurückzuverlegen. Dieser Plan erhielt den Codenamen Operation Lunar Hail (Operation Mondhagel).

Bisher hatten die Ukrainer – mit Hilfe der CIA sowie der US-amerikanischen und britischen Marine – Seedrohnen sowie britische Raketen vom Typ Storm-Shadow und französische vom Typ SCALP eingesetzt, um die russische Schwarzmeerflotte anzugreifen. Der Beitrag Wiesbadens bestand in der Bereitstellung von Geheimdienstinformationen und der Koordinaten. Doch um größer angelegte Angriffe gegen die Krim durchzuführen, benötigten die Ukrainer weit mehr Raketen als zur Verfügung standen – sie benötigten hunderte ATACMS.

Im Pentagon waren die alten Bedenken noch nicht verflogen. Doch nachdem General Aguto den damaligen Verteidigungsminister Lloyd Austin darüber informierte, was Lunar Hail erreichen könnte, war seine Antwort: „Okay, das ist ein wirklich überzeugendes strategisches Ziel. Es geht also nicht nur ums Draufhauen“, erinnerte sich ein Adjutant, der zugegen war.

Selensky sollte also endlich seine lang ersehnte Lieferung von ATACMS-Raketen erhalten. Doch selbst dann, so ein US-Offizier, „wussten wir, dass er in seinem tiefsten Inneren noch immer etwas anderes wollte – etwas Größeres.“

Generalleutnant Sabrodsky befand sich Ende Januar im Kommandozentrum in Wiesbaden, als er eine dringende Nachricht erhielt und nach draußen trat. Als er zurückkehrte, bleich wie ein Toter, führte er General Aguto auf einen Balkon, zündete sich eine Lucky Strike an und teilte ihm mit, dass der Machtkampf in der ukrainischen Führung nun seinen Höhepunkt erreicht hatte: General Saluschny wurde entlassen. Als seinen Nachfolger lauteten die Wetten auf dessen Rivalen, General Syrsky.

Für die Koalitionspartner kam das kaum überraschend; sie hatten zuvor schon zahlreiche Anzeichen für die Unzufriedenheit des Präsidenten mit seinem Oberbefehlshaber wahrgenommen. Die Ukrainer selbst führten die Entlassung auf politische Gründe zurück: auf die Angst, dass der überaus populäre General Saluschny bei Präsidentschaftswahlen Selensky herausfordern könnte.

Hinzu kam ein Treffen der Stawka, in dessen Zuge General Saluschny vom Präsidenten praktisch entmachtet wurde, sowie die anschließende Entscheidung des Generals, einen Artikel in The Economist zu veröffentlichen, in dem er den Krieg als festgefahren bezeichnete und erklärte, dass die Ukraine einen technologischen Quantensprung benötige – und das, während sein Präsident noch immer zum totalen Sieg aufrief.

General Saluschny, so ein US-Beamter, war ein „toter Mann auf Abruf“. Die Ernennung von General Syrsky brachte eine vorsichtige Erleichterung. Die Koalitionspartner glaubten, nun ein Gegenüber zu haben, dass das Ohr und das Vertrauen des Präsidenten besaß, und hofften, dass die Entscheidungsfindung dadurch konsistenter werden würde. General Syrsky war zudem eine bekannte Größe.

Ein Teil dieser Bekanntheit war jedoch auch der Erinnerung an das Jahr 2023 geschuldet, der Erinnerung an die Narbe von Bachmut, daran, wie Syrsky ihre Empfehlungen manchmal ignoriert oder gar untergraben hatte. Dennoch, so sagen ehemalige Kollegen, glaubten die Generäle Cavoli und Aguto, seine Eigensinnigkeit zu verstehen. Er würde ihnen zumindest zuhören, und anders als manche Kommandeure schätzte er die von ihnen gelieferten Geheimdienstinformationen und vertraute ihnen in der Regel.

Für Generalleutnant Sabrodsky jedoch war die Umstrukturierung ein persönlicher Rückschlag und eine strategische Unbekannte. Er betrachtete General Saluschny als Freund und hatte sein Parlamentsmandat aufgegeben, um dessen Stellvertreter für Planung und Operationen zu werden. Doch bald wurde er aus diesem Amt und aus seiner Rolle in Wiesbaden gedrängt. Als General Aguto davon erfuhr, rief er ihn an und sprach ihm eine ewige Einladung in sein Strandhaus in North Carolina aus, man könne gemeinsam segeln gehen, worauf Generalleutnant Sabrodsky antwortete: „Vielleicht in meinem nächsten Leben.“

Der Wechsel an der Spitze kam zudem in einem besonders ungünstigen Moment für die Partnerschaft: Angestiftet von Donald Trump blockierten republikanische Kongressabgeordnete neue Militärhilfen in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar. Während der Schlacht um Melitopol hatte der ukrainische Kommandeur darauf bestanden, Drohnen zur Verifizierung jedes einzelnen Angriffsziels einzusetzen. Nun, mit weit weniger Raketen und Granaten als gewünscht, wurde dieses Vorgehen von den Frontkommandeuren ebenfalls übernommen. Wiesbaden lieferte weiterhin Zielkoordinaten, doch die Ukrainer nutzten diese kaum noch. „Das brauchen wir gerade nicht“, beschied Generalleutnant Sabrodsky den Amerikanern.

Die roten Linien verschoben sich ständig. Da waren die ATACMS, die Anfang des Frühlings unter größter Geheimhaltung eintrafen, damit die Russen nicht sofort bemerkten, dass die Ukraine nun die gesamte Krim ins Visier nehmen konnte.

Und da waren die SMEs. Einige Monate zuvor hatte General Aguto die Erlaubnis erhalten, ein kleines Team von etwa einem Dutzend Offizieren nach Kiew zu entsenden – eine erste Lockerung des Verbots amerikanischer Truppen auf ukrainischem Boden. Um keine Erinnerungen an die US-Militärausbilder in Südvietnam vor dem Übergang zum offenen Krieg zu wecken, wurden sie als „Subject Matter Experts“ (Fachexperten) bezeichnet.

Nach dem Führungswechsel in der ukrainischen Armee wurde die Zahl dieser „beratenden Offiziere“ jedoch mehr als verdreifacht, um das Vertrauen und die Koordination zu stärken. Nun durften sie offen als Militärberater bezeichnet werden, wenngleich ihr Wirkungskreis auf den Raum Kiew beschränkt blieb.

Doch die wohl gefährlichste rote Linie war die russische Grenze. Doch bald sollte auch diese neu gezogen werden. Im April wurde in den USA die Blockade in der Frage der Finanzhilfen endlich gelöst. 180 weitere ATACMS, Dutzende gepanzerte Fahrzeuge und 85.000 Granaten des Kalibers 155 mm begannen aus Polen in die Ukraine zu strömen.

Gleichzeitig entdeckte der Geheimdienst der Koalition eine andere Bewegung: Komponenten einer neuen russischen Formation, des 44. Armeekorps, die sich in Richtung Belgorod bewegten – direkt nördlich der ukrainischen Grenze.

Die Russen sahen eine begrenzte Gelegenheit, solange die Ukrainer noch auf die amerikanischen Waffenlieferungen warteten, und bereiteten sich darauf vor, eine neue Front im Norden der Ukraine zu eröffnen. Die Ukrainer glaubten, dass die Russen versuchen würden, eine wichtige Ringstraße rund um Charkow zu erreichen, um die Stadt, die zweitgrößte des Landes, mit Artilleriefeuer einzudecken und das Leben von mehr als einer Million Menschen zur Hölle zu machen.

Diese Offensive legte eine grundlegende Asymmetrie offen: Die Russen konnten ihre Truppen mit Artillerie aus Russland unterstützen – die Ukrainer durften mit amerikanischen Waffen trotz der Geheimdienstinformationen nicht zurückschlagen. Doch mit der Gefahr kam auch eine Gelegenheit.

Die Russen waren in ihrer Sicherheitsdoktrin nachlässig geworden, sie glaubten, dass die USA den Ukrainern niemals erlauben würden, auf russisches Gebiet zu feuern. Ganze Einheiten samt Ausrüstung standen dadurch ungeschützt auf offenen Feldern. Die Ukrainer baten um Erlaubnis, aus den USA gelieferte Waffen über die russische Grenze hinweg einzusetzen. Mehr noch: Die Generäle Cavoli und Aguto schlugen vor, dass Wiesbaden diese Angriffe leiten sollte – genauso wie bei jenen in der Ukraine und auf der Krim –, indem es Zielkoordinaten und präzise Daten lieferte.

Im Weißen Haus wurde über diese Fragen noch debattiert, als die Russen am 10. Mai angriffen. Dies war der Moment, in dem die Regierung von Joe Biden die Spielregeln änderte. Die Generäle Cavoli und Aguto erhielten den Auftrag, ein „Operationsfeld“ zu definieren – eine Zone auf russischem Boden, in der die Ukrainer US-gelieferte Waffen einsetzen durften und Wiesbaden diese Angriffe unterstützen konnte.

Zunächst plädierte man für eine ausgedehnte Zone, um gleichzeitig eine Bedrohung zu neutralisieren: Gleitbomben, umgebaute sowjetische Bomben mit Flügeln und Steuerflächen, die Charkow in Angst und Schrecken versetzten.

Ein etwa 300 km tiefes Operationsfeld würde es den Ukrainern ermöglichen, ihre neu gelieferten ATACMS einzusetzen, um Bereitstellungsräume der Gleitbomben und andere Ziele tief in Russland zu treffen. Doch Lloyd Austin sah darin eine unerwünschte Ausweitung der Mission. Er wollte nicht riskieren, ATACMS von der Operation Lunar Hail abzuziehen.

Stattdessen erhielten die Generäle die Anweisung, zwei Optionen auszuarbeiten: eine mit einer Tiefe von etwa 80 Kilometern auf russischem Gebiet, der Standardreichweite von HIMARS, und eine mit der fast doppelten Tiefe.

Letztendlich entschieden sich Joe Biden und seine Berater, entgegen der Empfehlung der Generäle, für die am meisten begrenzte Option, doch um sowohl Sumy als auch Charkow zu schützen, erstreckte sich das Operationsfeld fast an der gesamten nördlichen Grenze der Ukraine entlang und umfasste ein Gebiet, fast so groß wie New Jersey.

Die CIA erhielt zudem die Erlaubnis, Beamte in die Region Charkow zu entsenden, um ihre ukrainischen Partner bei den Operationen innerhalb des Operationsfelds zu unterstützen.

Das Feld wurde Ende Mai aktiviert, was die Russen völlig überraschte: Mit den Zielkoordinaten und Aufklärungsdaten aus Wiesbaden sowie den ukrainischen Geheimdienstinformationen halfen Angriffe mit HIMARS im Operationsfeld, die Stadt Charkow zu verteidigen. Die Russen erlitten in der Folge eine der schwersten Niederlagen des Krieges.

Das Undenkbare war Realität geworden: Die USA waren nun direkt in die Tötung russischer Soldaten auf souveränem russischem Boden verwickelt.

Sommer 2024: Die ukrainischen Armeen im Norden und Osten befanden sich in einer gefährlich überdehnten Situation. Gegenüber den Koalitionspartnern äußerte General Syrsky dennoch immer wieder: „Ich brauche einen Sieg.“

Eine Vorahnung hatte es bereits im März gegeben, als die US-Amerikaner entdeckten, dass der ukrainische Militärgeheimdienst GUR insgeheim eine Bodenoperation im Südwesten Russlands plante. Der Stationschef der CIA in Kiew stellte daraufhin General Kirill Budanow, den Kommandeur des GUR, zur Rede.

Falls dieser die Grenze nach Russland überschreiten würde, müsste er dies ohne US-Waffen oder Geheimdienstunterstützung tun. Budanow ordnete es dennoch an – nur um anschließend von den Russen zurückgeschlagen zu werden. In solchen Momenten machte im Weißen Haus oft der Scherz die Runde, dass man durch Spionage mehr über die russischen Pläne wisse als über die Pläne der ukrainischen Partner.

Doch für die Ukrainer erschien „nichts fragen, nichts sagen“ besser als „fragen und gestoppt werden“, erklärte Generalleutnant Waleri Kondratjuk, ein ehemaliger Befehlshaber des ukrainischen Militärgeheimdienstes, und fügte hinzu: „Wir sind Verbündete, aber wir haben unterschiedliche Ziele. Wir verteidigen unser Land, und ihr behandelt eure Phantomschmerzen aus dem Kalten Krieg.“

Im August lief die Amtszeit von General Aguto in Wiesbaden planmäßig aus. Am 9. August verließ er seinen Posten. Am selben Tag erwähnten die Ukrainer in einer rätselhaften Mitteilung, dass sich im Norden etwas ereignen werde.

Am 10. August verließ auch der Stationschef der CIA seinen Posten in Kiew, um eine neue Stelle in der Zentrale in Langley, Virginia, anzutreten. Inmitten dieses Führungswechsels ergriff General Syrsky die Gelegenheit und schickte Truppen über die südwestliche russische Grenze in die Region Kursk.

Für die US-Amerikaner war die Planung und Lancierung dieser Invasion ein bedeutender Vertrauensbruch. Es ging nicht nur darum, dass sie von den Ukrainern erneut im Dunkeln gelassen wurden – sie hatten heimlich eine vorher vereinbarte Grenze überschritten. Zudem hatten sie Ausrüstung der Koalitionspartner auf russisches Kerngebiet mitgenommen, das durch das Operationsfeld abgedeckt war – ein klarer Verstoß gegen die Regeln, die bei dessen Einrichtung festgelegt worden waren.

Das Operationsfeld war geschaffen worden, um eine humanitäre Katastrophe in Charkow zu verhindern, nicht um den Ukrainern zu ermöglichen, in russisches Gebiet einzudringen.

„Es war nicht fast wie Erpressung, es war reine Erpressung“, erinnerte sich ein ranghoher Beamter im Pentagon. Die US-Amerikaner hätten alle Tätigkeiten im Rahmen des Operationsfelds einstellen können. Doch sie wussten, so erklärte ein anderer Regierungsvertreter, dass dies in eine Katastrophe hätte münden können: Die ukrainischen Soldaten in Kursk wären ohne HIMARS-Raketen und ohne Informationen der US-Geheimdienste ungeschützt geblieben. Kursk, so folgerte man in Washington, war der „Sieg“, auf den Selensky die ganze Zeit gedrängt hatte.

Kursk war auch ein Hinweis auf seine Kalkulation: Er sprach weiterhin vom totalen Sieg, den es zu erringen gelte, doch erklärte er den Koalitionspartnern, dass eines der Ziele der Operation in Kursk das Erlangen von Verhandlungsmasse sei: russisches Territorium zu besetzen und zu halten, um es später gegen ukrainisches Gebiet einzutauschen.

Provokative Operationen, die zuvor verboten waren, waren fortan erlaubt. Bevor Generalleutnant Sabrodsky entmachtet wurde, hatte er gemeinsam mit General Aguto die Ziele für die Operation Lunar Hail ausgewählt. Diese Kampagne erforderte eine dermaßen enge Abstimmung, wie sie es seit den Tagen von General Donahue nicht mehr gegeben hatte.

US-amerikanische und britische Offiziere würden demnach praktisch jeden Aspekt eines jeden Angriffs überwachen – von der Zielkoordinierung bis zur Berechnung der Flugbahnen der Raketen.

Von den rund 100 Zielen auf der Krim war das begehrteste die Krimbrücke über die Straße von Kertsch, die die Halbinsel mit dem russischen Festland verbindet.

Für Putin ist die Brücke ein mächtiges Symbol für die Verbindung der Krim mit dem Mutterland. Ihre Zerstörung war daher zu einer persönlichen Obsession von Selensky geworden. Doch genau dieses spezifische Ziel galt als eine der US-amerikanischen roten Linien.

Bereits 2022 hatte das Weiße Haus unter Joe Biden verboten, den Ukrainern bei einem Angriff auf die Brücke Hilfe zu leisten, selbst die Zufahrten zur Brücke auf der Krim sollten als souveränes russisches Territorium betrachtet werden. Trotzdem versuchten es ukrainische Geheimdienste und verursachten dabei einige Schäden.

Nach der Einigung auf die Operation Lunar Hail gab das Weiße Haus jedoch grünes Licht, im Geheimen mit den Ukrainern und Briten an einem Angriffsplan zu arbeiten: ATACMS-Raketen sollten Schwachstellen der Brücke treffen, während Seedrohnen an den Pfeilern der Brücke zur Explosion gebracht würden.

Doch während die Seedrohnen vorbereitet wurden, verstärkten die Russen ihre Verteidigung rund um die Pfeiler. Die Ukrainer schlugen daher vor, die Brücke nur mit ATACMS anzugreifen.

Die beiden Generäle Cavoli und Aguto widersprachen dem: ATACMS allein würde nicht ausreichen, die Ukrainer sollten warten, bis die Seedrohnen einsatzbereit seien, oder den Angriff abblasen.

Am Ende hielten die US-Amerikaner bei diesem Vorhaben still, und Mitte August feuerten die Ukrainer – mit widerwilliger Unterstützung aus Wiesbaden – eine Salve ATACMS auf die Brücke. Sie stürzte jedoch nicht ein, der Angriff hinterließ lediglich einige Beschädigungen, die von den Russen umgehend repariert wurden.

„Manchmal müssen sie erst scheitern, um zu erkennen, dass wir recht hatten“, knurrte ein US-Beamter im Nachhinein. Doch abgesehen vom Fehlschlag bei der Krimbrücke wurde die Operation Lunar Hail als bedeutender Erfolg gewertet: Russische Kriegsschiffe, Flugzeuge, Kommandozentralen, Waffenlager und Wartungsanlagen wurden zerstört oder auf das Festland verlegt, um dem Beschuss zu entkommen.

Für die Regierung von Joe Biden zeigte der fehlgeschlagene Angriff auf die Brücke, zusammen mit dem Mangel an ATACMS-Raketen, die Notwendigkeit, die ukrainische Flotte aus Langstreckendrohnen effizienter einzusetzen. Die größte Herausforderung dabei war, die russische Luftabwehr zu umgehen und die Ziele präzise zu treffen.

Laut geltender Politik war es der CIA verboten, Geheimdienstinformationen über russische Ziele zu liefern. Doch die Regierung erlaubte Langley nun, „Ausnahmen“ zu beantragen – spezielle Genehmigungen, um Angriffe auf russischem Boden für bestimmte Ziele zu unterstützen.

Ein solches Ziel war ein riesiges Munitionsdepot in der Stadt Toropets, 290 Meilen nördlich der ukrainischen Grenze. Dort wurden Waffen für russische Truppen in Charkow und Kursk gelagert. Die Regierung genehmigte diese Ausnahme. Toropets sollte zum Testfall werden.

Die CIA teilte mit den Ukrainern detaillierte Informationen über die Art der Munition im Depot, die Schwachstellen der Anlage und die russischen Verteidigungssysteme auf dem Flugweg dorthin. Sie berechneten die benötigte Anzahl Drohnen und erstellten komplexe Flugrouten.

Am 18. September schlug ein großer Schwarm Drohnen in das Munitionsdepot ein. Die Explosion war so stark, dass sich ein schwaches Erdbeben bildete und ein Krater von der Größe eines Fußballfeldes entstand. Auf Videos waren gewaltige Feuerbälle und Rauchsäulen zu sehen, die über dem angrenzenden See aufstiegen.

Doch wie schon bei der Operation gegen die Krimbrücke zeigte sich auch bei der Kooperation beim Drohnenangriff auf Toropets eine strategische Dissonanz. Die US-Amerikaner argumentierten dafür, Drohnenangriffe auf strategisch wichtige militärische Ziele zu konzentrieren, dasselbe Argument, das sie schon 2023 erfolglos vorgebracht hatten, als sie darauf gedrängt hatten, den Fokus der Angriffe während der Gegenoffensive auf Melitopol zu legen.

Doch die Ukrainer bestanden darauf, ein breiteres Spektrum an Zielen anzugreifen, darunter Öl- und Gasanlagen sowie politisch sensible Orte in und um Moskau, wenn auch ohne Hilfe der CIA.

„Ihr liegt falsch. Wir kennen die Russen. Die russische Öffentlichkeit wird sich gegen Putin wenden“, versicherte Selensky dem damaligen US-Außenminister Antony Blinken im September bei seinem Besuch in Kiew.

Im Oktober reisten Lloyd Austin und General Cavoli nach Kiew. Von Jahr zu Jahr hatte die Regierung Biden den Ukrainern ein immer fortschrittlicheres Waffenarsenal bereitgestellt – und dabei unzählige eigene rote Linien überschritten. Doch der Verteidigungsminister und der General waren beunruhigt über die Botschaft, die sich aus der sich verschlechternden Lage an der Front ergab.

Die Russen machten langsam, aber stetig Fortschritte gegen eine geschwächte ukrainische Armee im Osten, in Richtung Pokrowsk, das von einem hochrangigen US-Offizier als deren „großes Ziel“ bezeichnet wurde. Auch in Kursk eroberten die Russen Gebiete zurück. Ja, die russischen Verluste waren auf 1.000 bis 1.500 Mann pro Tag gestiegen, doch sie drängten weiter voran.

Austin erinnerte sich später daran, wie er über dieses Ungleichgewicht an Mannschaftsstärken zwischen der Ukraine und Russland nachdachte, während er aus dem Fenster seines gepanzerten SUV blickte, der durch Kiews Straßen fuhr. Er sei erschüttert gewesen, wie er später seinen Mitarbeitern erzählte, so viele Männer in ihren Zwanzigern gesehen zu haben – fast keiner davon in Uniform. „In einem Land, das sich im Krieg befindet“, erklärte er, „sind Männer in diesem Alter üblicherweise an der Front.“

Eine der unangenehmen Botschaften, die er Kiew überbringen musste, war darzulegen, was die USA 2025 für die Ukraine noch tun konnten und was nicht. Selensky selbst hatte bereits einen kleinen Schritt des Entgegenkommens gemacht. Er senkte das Mindestalter für die Wehrpflicht auf 25 Jahre. Doch die Ukrainer konnten nicht einmal die bestehenden Brigaden auffüllen, geschweige denn neue aufstellen.

Austin drängte Selensky dazu, den größeren, mutigeren Schritt zu machen und die Wehrpflicht auf 18 Jahre zu senken. Die scharfe Antwort von Selensky: „Warum sollte ich mehr Leute einziehen lassen? Wir hätten nicht einmal Ausrüstung für sie.“

Laut einem anwesenden Beamten entgegnete Austin: „Aber eure Generäle berichten, dass eure Einheiten unterbesetzt sind. Sie haben also nicht genügend Soldaten für die Ausrüstung, die sie schon haben.“

Das war das ewige Patt: Die Ukrainer waren der Meinung, dass die USA nicht genug unternahmen, um ihnen zum Sieg zu verhelfen, die USA waren der Meinung, dass die Ukrainer nicht genug unternahmen, um sich selbst zum Sieg zu verhelfen. Selensky betonte oft, dass sein Land um seine Zukunft kämpfe, und dass 18- bis 25-Jährige die Väter dieser Zukunft seien. Doch für einen US-Beamten aus dem Schlage Washingtons galt: „Wenn sie ihr Volk nicht kämpfen lassen, dann ist es kein existenzieller Krieg.“

General Baldwin hatte eine entscheidende Rolle gespielt, um die amerikanisch-ukrainische Militärkooperation zu vernetzen. Im September 2023 besuchte er Kiew inmitten der stagnierenden Gegenoffensive und mit den anstehenden US-Präsidentschaftswahlen im Hinterkopf. Die Ukrainer hatten eine brennende Frage: „Was passiert, wenn die Republikaner den Kongress gewinnen? Was passiert, wenn Trump Präsident wird?“

Die Angst, im Stich gelassen zu werden, war allgegenwärtig. Baldwin versuchte, sie zu ermutigen, doch er gestand später: „Ich kreuzte meine Finger hinter dem Rücken, weil ich es selbst nicht mehr wusste.“

Dann gewann Trump die Präsidentschaftswahlen und den Kongress – und die Angst schlug in Panik um. In seinen letzten Wochen im Amt traf Biden hektische Entscheidungen, um seinen Ukraine-Kurs wenigstens vorläufig zu sichern. Er überschritt sogar seine letzte rote Linie und erweiterte das Operationsfeld, um Angriffe mit ATACMS und Storm Shadows auf russisches Territorium zu ermöglichen.

Der Grund: Nordkorea hatte tausende Soldaten entsandt, um die Russen bei der Rückeroberung von Kursk zu unterstützen. Einer der ersten US-gestützten Angriffe zielte auf den nordkoreanischen Befehlshaber Generaloberst Kim Yong Bok, der dabei während eines Treffens mit seinen russischen Amtskollegen in einem Bunker verwundet wurde.

Die noch amtierende Regierung von Joe Biden erlaubte Wiesbaden und der CIA außerdem, Langstreckenraketen- und Drohnenangriffe auf Teile Südrusslands zu unterstützen, die als Aufmarschgebiete für die Offensive auf Pokrowsk dienten. Zudem durften US-Militärberater Kiew verlassen und näher an die Front rücken.

Im Dezember erhielt General Donahue seinen vierten Stern auf die Schultern geheftet und kehrte als Oberbefehlshaber der U.S. Army in Europa und Afrika nach Wiesbaden zurück. Er war der letzte US-Soldat, der beim chaotischen Abzug aus Kabul im Jahr 2021 afghanischen Boden verlassen hatte. Nun musste er sich in einem unsicheren neuen Kapitel des Ukraine-Krieges zurechtfinden.

So vieles hatte sich in der Zwischenzeit verändert, seit General Donahue vor zwei Jahren gegangen war. Doch in der harten Realität auf dem Schlachtfeld hatte sich nicht viel bewegt. Im ersten Kriegsjahr hatten die Ukrainer mit Unterstützung aus Wiesbaden die Oberhand gewonnen und mehr als die Hälfte des nach der Invasion 2022 verlorenen Landes zurückerobert.

Nun aber kämpfen sie um schmale Landstreifen im Osten – und in Kursk. Eines der Hauptziele von General Donahue in Wiesbaden war es, so ein Pentagon-Beamter, die Bruderschaft zwischen den USA und der Ukraine zu stärken und der Einheit neues Leben einzuhauchen, um den russischen Vormarsch zumindest zu bremsen und vielleicht sogar zurückzudrängen.

Tatsächlich verlangsamte sich der russische Vormarsch auf Pokrowsk in den folgenden Wochen, als Wiesbaden weiterhin Zielkoordinaten bereitstellte. Und in einigen Gebieten im Osten erzielten die Ukrainer sogar Fortschritte. Doch in Südwestrussland, wo die Regierung von Donald Trump ihre Unterstützung herunterfuhr, verloren die Ukrainer den Großteil ihrer Verhandlungsmasse: Kursk.

Anfang Januar reisten Donahue und Cavoli erneut nach Kiew, um sich mit General Syrsky zu treffen. Laut dem Pentagon ging es darum, gemeinsame Pläne zur Auffüllung der ukrainischen Brigaden und zur Sicherung der Frontlinien abzustimmen. Von dort reisten beide weiter zur Luftwaffenbasis Ramstein, wo sie auf den Noch-Verteidigungsminister Lloyd Austin trafen – für das letzte Treffen der Verteidigungsminister der Koalition, bevor sich alles ändern würde.

Hinter verschlossenen Türen, ohne die Anwesenheit der Presse und unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wurde Austin von seinen Amtskollegen gewürdigt, die ihn als „Paten“ und „Architekten“ der Partnerschaft bezeichneten – einen Mann, der trotz gebrochener Versprechen und Enttäuschungen die ukrainische Entschlossenheit und Hoffnung aufrechterhalten konnte. Diese Entschlossenheit und Hoffnung hatten an jenem Frühlingstag 2022 begonnen, als sich General Donahue und General Sabrodsky zum ersten Mal in Wiesbaden trafen.

Austin, sonst ein felsig-stoischer Mann, wirkte für einen Moment bewegt. Als er auf die Worte des Dankes erwiderte, stockte ihm kurz die Stimme: „Anstatt mich zu verabschieden, möchte ich einfach Danke sagen.“ Er blinzelte Tränen weg und fügte hinzu: „Ich wünsche Ihnen allen Erfolg, Mut und Entschlossenheit. Meine Damen und Herren – machen Sie weiter.“

Ende der Übersetzung



