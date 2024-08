Hinter der Verhaftung von Telegram-Gründer Durow steht offenbar die US-Regierung

Totale Kontrolle

Mir wurden Teile interner Chats von Telegram-Programmierern zugeschickt, die zeigen, dass die Verhaftung von Pavel Durow offenbar von der US-Regierung gesteuert ist. Die US-Regierung will die totale Kontrolle über soziale Netzwerke und Krypto-Währungen erlangen.

Die Verhaftung von Telegram-Gründer Pavel Durow zeigt vor allem eines: Die US-Regierung macht nun ernst mit der Durchsetzung der totalen Kontrolle im Netz. Warum die US-Regierung? Ich habe interne Chats von russischen Telegram-Programmierern zugeschickt bekommen, in denen nach der Verhaftung von Durow offenbar Panik herrscht. Dort werden alle Kollegen, die noch im Westen sind, dringend aufgefordert, umgehend nach Russland zu fliehen.

In den Chats wird besprochen, dass im Westen in letzter Zeit viele Telegram- und Krypto-Programmierer verhaftet wurden. Sowohl in den USA, aber auch in Europa und – wichtig – in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die für viele regierungskritische russische Programmierer, die sich aber auch dem Westen nicht unterordnen wollen, als sicherer Hafen galten.

Viele Verhaftete wurden demnach in aller Eile in die USA verbracht. Das betrifft nicht nur Leute von Telegram, sondern auch Programmierer unabhängiger Krypto-Organisationen. Die US-Regierung will sowohl über die Kommunikation von Messengern als auch über Transaktionen in Kryptowährungen die totale Kontrolle erlangen. Da Durow zwar eigentlich pro-westlich ist, aber eben auch auf seine Unabhängigkeit und auf Meinungsfreiheit auf Telegram bestanden hat, wird er nun für seinen Ungehorsam bestraft.

Ich zitiere hier aus einer Nachricht in dem Chat, in der viele Namen von Programmierern genannt werden, die in den letzten Monaten im Westen verhaftet wurden. Den Leuten im Chat sind die natürlich persönlich bekannt, ich musste sie googeln und fand fast alle Informationen bestätigt. Aber ich will diese Details hier nicht nennen, sondern nur die daraus folgenden Fazits und Hinweise zitieren, die dort gegeben werden. Es geht auch in dem Chat um Frankreich, weil dort schon diverse Programmierer verhaftet wurden, die zitierten Aussagen beziehen sich nicht auf den Fall von Durow.

In dem Chat steht:

„Das französische Gericht, die Staatsanwaltschaft und Europol entscheiden gar nichts. Sie translieren nur die US-Anklageschrift. Ich habe die Anklageschrift gesehen. Anwälte sind völlig nutzlos. In Fällen dieses Ausmaßes, mit US-Interesse, haben sie keinen Einfluss auf irgendetwas. (…) Ich habe die Anklagen in den oben genannten Prozessen persönlich mit eigenen Augen gesehen. Sie wurden nicht von Interpol und Europol vorbereitet. Sie wurden von den USA vorbereitet. Frankreich ist nur der Ort, an dem sie verbleiben und warten müssen. Das Hauptquartier von Interpol befindet sich dort. Und die örtlichen Behörden und Sicherheitsbehörden sind ein Retranslator der USA. Die Chronologie der anderen Fälle zeigt, dass es nach einer ersten Verhaftung ausnahmslos immer zu Verhaftungen der Teams kommt.“

Man muss wissen, dass (russische) IT-ler ein ganz eigenes Völkchen sind. Ich kenne viele russische IT-Spezialisten, die Branche ist westlich geprägt und viele haben Russland verlassen, weil auch sie die russische Regierung für repressiv halten und mit vielen der „progressiven westlichen Werten“ sympathisieren. Sie sind keine überzeugten Oppositionellen, sie politisch meistens eher desinteressiert und kennen keine politischen Hintergründe, wie ich in Gesprächen immer bemerkt habe. Sie informieren sich in westlichen Medien und sind entsprechend geprägt.

Daher ist es für viele russische IT-Spezialisten gerade eine schwierige Zeit. Viele haben im Westen, der früher das große Ziel dieser Leute war, inzwischen gemerkt, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Viele sind inzwischen desillusioniert nach Russland zurückgekehrt, wie sogar Bloomberg vor einiger Zeit berichtet hat.

Viele von ihnen verstehen die Welt in letzter Zeit nicht mehr, weil die Repressionen im Westen weitaus schlimmer sind, als sie in Russland je waren. Es ist eben nicht einfach, wenn das eigene Weltbild Risse bekommt.

Daher ist das Fazit, des langen Posts, den ich aus dem Chat zugespielt bekommen habe und aus dem ich hier zitiere, für viele russische IT-ler, die im Westen sitzen und für nun im Fadenkreuz stehende Krypto-Plattformen oder gar Telegram arbeiten, natürlich ein Schock. Und da immer mehr ihrer eigenen Freunde und Kollegen im Westen vor ihren Augen unter Druck geraten, dürfte der Schock umso größer sein. Der Post endet mit folgender Empfehlung:

„Die Teammitglieder, die die Entscheidung getroffen haben, eilig nach Russland zu fliegen, deren Schicksal ist gut ausgegangen. Die anderen, die beschlossen haben, sich im Westen zu verteidigen, deren Schicksal sieht schlecht aus. Ich könnte noch fünf weitere Beispiele anführen, da ist alles genauso. Freunde, euer Hauptziel ist es jetzt, euch selbst zu schützen. Möglicherweise tickt für euch die Uhr. Findet eine Möglichkeit, eiligst in die Heimat zu kommen. Und gebt euch nicht der Illusion hin, dass die Vereinigten Arabischen Emirate ein neutrales Gebiet sind.“

Zur Sicherheit wiederhole ich es: Das ist keine russische Propaganda und kein öffentlicher Post, das ist aus einem internen Chat von Telegram-Programmierern und zeigt, wie dort die Stimmung ist.

Ich habe viele Bekannte in der IT-Branche und einer hat mir Posts aus dem internen Chat weitergeleitet. Daher zitiere ich den Text auch nicht komplett und nenne keine Namen, obwohl in der Nachricht fünf Verhaftete und mehrere betroffene Plattformen namentlich genannt werden, sowie die Rede von weiteren (über einem Dutzend) Kollegen ist, die vor allem in Frankreich und den Vereinigten Arabische Emiraten verhaftet wurden.



