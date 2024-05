Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 29. Mai, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 29. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Das Scheitern der Kiewer Diplomatie und die Aussetzung des Gefangenenaustauschs: Die Ereignisse rund um die Ukraine

Die Weigerung von US-Präsident Joe Biden, an der Schweizer Ukraine-Konferenz am 15. und 16. Juni teilzunehmen, ist laut der Berliner Zeitung ein diplomatischer Misserfolg für Kiew.

Die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa sagte, dass der Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Kiew wegen „weit hergeholter Forderungen“ der Ukraine seit mehreren Monaten ausgesetzt sei.

Die TASS hat die Ereignisse rund um die Ukraine gesammelt.

Verlauf der Operation

Die Gruppe Dnjepr hat zwei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte in den Gebieten Cherson und Dnjeprpetrowsk Niederlagen zugefügt und außerdem ein ukrainisches Raketen- und Artilleriewaffenlager zerstört, berichtete das russische Verteidigungsministerium.

Nach Angaben des Ministeriums wehrte die Truppengruppe Zentrum an einem Tag fünf gegnerische Gegenangriffe ab und verbesserte die taktische Lage, Kiews verlor bis zu 335 Militärangehörige.

Einheiten der Truppengruppe West besetzten vorteilhaftere Stellungen und fügten sechs Brigaden der ukrainischen Streitkräfte und der Nationalgarde der Ukraine Niederlagen zu, der Gegner verlor bis zu 400 Soldaten. Die Verluste der Streitkräfte der Ukraine im Bereich der Gruppe Ost pro Tag beliefen sich auf 125 Militärangehörige.

Durch die Aktionen der Truppengruppe Nord verloren die ukrainischen Truppen bis zu 165 Soldaten. Einheiten der Gruppe Süd der russischen Streitkräfte schlugen einen Angriff der Angriffsgruppe der 114. Landverteidigungsbrigade der Streitkräfte der Ukraine zurück und zerstörten sechs Munitionsdepots, die Verluste Kiews beliefen sich auf bis zu 245 Militärangehörige.

Das russische Verteidigungsministerium meldete außerdem erstmals die Zerstörung einer in Frankreich hergestellten 155-mm-TRF-1-Haubitze.

Angriffe auf Russland

Die polnische Regierung schränkt den Einsatz der von Warschau gelieferten Waffen durch die Ukraine für Angriffe auf Ziele auf russischem Territorium nicht ein, sagte der stellvertretende polnische Verteidigungsminister Cezary Tomczyk im Radiosender Radio Zet. Er forderte auch andere westliche Länder auf, die Beschränkungen für den Einsatz der von ihnen gelieferten Waffen aufzuheben.

Der Berater des Ministers für strategische Industrien der Ukraine Juri Sak sagte wiederum, dass Großbritannien dem Land erlaubt habe, die von ihm übertragenen Storm Shadow-Raketen zum Angriff auf Ziele in Russland einzusetzen, und Kiew habe diese Waffen bereits eingesetzt.

Darüber hinaus verbreiteten ukrainische Medien Informationen darüber, dass angeblich bereits zehn westliche Länder bereit seien, Kiew zu gestatten, mit von ihnen erhaltenen Waffen russisches Territorium anzugreifen. Das Portal „League. News“ stellt fest, dass zu den zehn Ländern Großbritannien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Polen, Finnland, Frankreich, Tschechien, Schweden und Estland gehören. Um diese Bereitschaft zu „bestätigen“, gibt das Portal kurz und ohne direkte Zitate die im Mai abgegebenen Erklärungen von Vertretern dieser Länder auf verschiedenen Ebenen wieder. Gleichzeitig stellt das Portal fest, dass die USA in dieser Angelegenheit an der traditionellen Linie des Verbots festhalten.

Gefangenenaustausch ausgesetzt

Der Gefangenenaustausch zwischen Moskau und Kiew ist wegen der „weit hergeholten Forderungen“ der Ukraine für mehrere Monate ausgesetzt worden, so die russische Menschenrechtsbeauftragte Tatjana Moskalkowa. „Wir spüren die Aufregung und Anspannung der Menschen und tun von Seiten des Staates alles, um sie über die Maßnahmen zu informieren“, fügte sie hinzu.

Das Scheitern der ukrainischen Diplomatie

Die Weigerung von US-Präsident Joe Biden, an der für den 15. und 16. Juni anberaumten Schweizer Konferenz zur Ukraine teilzunehmen, ist nach einem Bericht der Berliner Zeitung ein diplomatischer Misserfolg für Kiew. Der Zeitung zufolge bettelt der ukrainische Regierungschef Wladimir Selensky „die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt förmlich an“, zu der Veranstaltung zu kommen. Aber „selbst der größte und wichtigste Verbündete der Ukraine wird seine Einladung nicht annehmen“, so die Zeitung, die sich auf die USA bezieht.

Den Vorteil der russischen Truppen anerkannt

Die russischen Truppen seien bei Granaten, Raketen und taktischen Flugzeugen absolut überlegen, sagte Michail Podoljak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten, gegenüber Bloomberg. Dieser Umstand könne „die pro-ukrainische Koalition dazu zwingen, unannehmbare Bedingungen zu akzeptieren“, sagte er.

Munition für die Ukraine

Nur Dänemark, Kanada, die Niederlande und Portugal sind ihren finanziellen Verpflichtungen im Rahmen der tschechischen Initiative zur Lieferung von Munition für die Ukraine nachgekommen, berichtet Euractiv unter Berufung auf die tschechische Verteidigungsministerin Jana Cernochova. Insgesamt haben sich dem Portal zufolge 18 Länder der Initiative angeschlossen, von denen viele Mitglieder der EU und der NATO sind. Tschechien spielt eine Vermittlerrolle, indem es die Unterzeichnung von Verpflichtungserklärungen koordiniert und die Logistik der Lieferungen steuert.

Entsendung von Militärpersonal

Es ist nicht zu erwarten, dass die EU-Länder eine generelle Entscheidung über die Entsendung von Soldaten in die Ukraine treffen werden, da mehrere Mitglieder der Union dagegen sind, so der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur.

Der lettische Präsident Edgars Rinkevics erklärte seinerseits, dass die Möglichkeit der Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine eher in den Medien diskutiert werde, als dass sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Regierungen der Allianz stehe. Gleichzeitig lehnte er es ab, von irgendwelchen Grenzen und Einschränkungen für die Beteiligung der Bündnisländer an dem Konflikt zu sprechen. Nach Ansicht von Rinkevics sollte der Block keine roten Linien festlegen. Der lettische Staatschef ist der Ansicht, dass die NATO eine „strategische Unsicherheit“ aufrechterhalten und alle Optionen in Betracht ziehen sollte.

Ende der Übersetzung

