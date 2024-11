Ukraine-Konflikt

Vor kurzem ist ein Versuch des ukrainischen Geheimdienstes grandios gescheitert, einen Hubschrauber-Piloten der russischen Streitkräfte dazu zu bringen, mit seinem Kampfhubschrauber in die Ukraine überzulaufen.

Es gibt Geschichten, über die westliche Medien nur ungerne berichten, denn sie mögen keine Meldungen über Fehlschläge in der Ukraine. Der misslungene Versuch der Hauptnachrichtendirektion der ukrainischen Streitkräfte (GUR), einen Hubschrauber-Piloten der russischen Streitkräfte dazu zu bringen, mit seinem Kampfhubschrauber in die Ukraine überzulaufen, ist so ein Beispiel.

Die Geschichte wurde letzte Woche bekannt und ich übersetze hier, wie das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick darüber berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Der GUR hat sich bei dem Versuch, unseren Piloten zu rekrutieren, blamiert

Das ist die Geschichte einer brillanten Operation der russischen Geheimdienste und der erstaunlichen Dummheit der Hauptnachrichtendirektion der ukrainischen Streitkräfte.

Wir erinnern an die Liquidierung eines Verräters, des Piloten Kusminow, gemäß Kriegsrecht: Letztes Jahr hat er für Geld einen russischen Militärhubschrauber über die Frontlinie entführt und dabei seine Kameraden, die Besatzungsmitglieder getötet. Danach versteckte er sich in Spanien. Dort wurde der Verräter erschossen und seine Leiche wurde, um die Tat zu unterstreichen, danach mit einem Auto überfahren. Diese Woche kam aus Spanien die Nachricht, dass Kusminow irgendwo in Südspanien anonym vergraben wurde.

Aber nach alldem geben Spione der Hauptnachrichtendirektion der ukrainischen Streitkräfte ihre Versuche nicht auf, neue Kusminows unter unseren Militärpiloten zu rekrutieren. Gerade so, als ob irgendjemand dessen Schicksal attraktiv finden würde.

Wie auch immer, einem unserer Piloten wurde per Telegram ein Angebot gemacht, wie er erzählt: „Ich sollte an einem bestimmten Tag einen Hubschrauber entführen und die Kampflinie damit überqueren. Zuvor sollte ich meine Kameraden vergiften. Die nötige Dosis und die Medikamente ließ Sergej mir zukommen.“

Sergej ist ein Spion der Hauptnachrichtendirektion der ukrainischen Streitkräfte der Ukraine, der unseren Piloten anwerben wollte, ohne zu wissen, dass ihm bereits der FSB antwortete. Das operative Spiel dauerte anderthalb Jahre. Sergei schlug auch vor, die anderen Besatzungsmitglieder, die Kameraden unseres Piloten, zu vergiften. Aber wie?

Das zeigt ein Mitschnitt eines der Telefonate, die Sergej mit dem Piloten geführt hat. Darin sagte Sergej: „Es wird eine Auswahl von Medikamenten geben, die eine einschläfernde Wirkung haben. Dafür gibt es verschiedene Präparate. Wir haben Spezialisten, die sich darum kümmern.“

Es gab bereits einen Flugplan und einen Luftkorridor mit ausgeschaltetem Luftverteidigungssystem zum Überqueren der Frontlinie. Der Landeplatz liegt 40 Kilometer von der Grenze entfernt. Doch als alle Standorte der Luftverteidigung bekannt waren, flog nicht der lang erwartete Hubschrauber zum GRU, sondern Raketen. Genau ins Ziel.

Unsere Piloten sind Leckerbissen für die Hauptnachrichtendirektion der ukrainischen Streitkräfte. Es wurde bereits versucht, Piloten von Kampffahrzeugen wie der Su-24 und der Su-34 anzuwerben. Sie träumten sogar von strategischen Bombern vom Typ Tu-22M3. Es hat nicht geklappt. Sie haben sich nur blamiert. Das wird auch weiterhin so bleiben.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen