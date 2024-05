Das russische Fernsehen stellt Fragen zum Tod des iranischen Präsidenten Raisi

Hubschrauberabsturz

Bisher gibt es keine ernsthaften Hinweise darauf, dass der Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten kein Unfall war. Dennoch hat das russische Fernsehen einige Fragen zu dem Vorfall gestellt.

Der Absturz des Hubschraubers des iranischen Präsidenten Raisi vor einer Woche war am Sonntag natürlich auch ein Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Tod von Ebrahim Raisi wirft viele Fragen auf

Der Iran nahm am Mittwoch Abschied von Präsident Ebrahim Raisi, der bei einem Hubschrauberabsturz auf dem Weg von Aserbaidschan in den Iran ums Leben gekommen war. Bei der Bestattung skandierten die Menschen „Tod Israel“ und „Tod Amerika“. Im Land wurde eine fünftägige Staatstrauer ausgerufen. Über die Versionen des Geschehens und mögliche Folgen berichtet unser Experte Alexander Christenko.

Das für die Schiiten heilige Mausoleum des Imam Reza, das bis zu 700.000 Pilger auf einmal aufnehmen kann, konnte kaum alle fassen, die vom iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi Abschied nehmen wollten. Die Tempelanlage befindet sich in seiner Geburtsstadt, dem alten Mashhad. Raisi wurde im Mausoleum selbst mit höchsten Ehren beigesetzt. Es war das erste Mal seit der Islamischen Revolution 1979, dass ein iranischer Staatsmann so geehrt wurde.

Die Abschiedszeremonie fand in mehreren Etappen und in verschiedenen Städten des Landes statt. Raisi wurde sowohl als gewähltes Staatsoberhaupt als auch als geistlicher Führer und Theologe geehrt: Raisi trug den höchsten geistlichen Titel im Iran – Ajatollah. Auf dem Sargdeckel war Raisis schwarz gefärbter Turban zu sehen. Das war ein Zeichen dafür, dass er ein direkter Nachkomme des Propheten Mohammed war. All das machte ihn, wie die Medien berichteten, zu einem möglichen Kandidaten für die Nachfolge des obersten Führers des Landes, des 85-jährigen Ajatollah Ali Chamenei.

Die zentrale Abschiedszeremonie fand in der Universität Teheran statt. Irans geistliches Oberhaupt Chamenei sprach ein Gebet in Arabisch, der Sprache des Korans. Die Gedenkfeier war ein sichtbares Zeichen für die Breite der muslimischen Welt und den Wunsch, politische Differenzen zumindest vorübergehend beiseite zu schieben. Der irakische Premierminister, der pakistanische Regierungschef und der indische Vizepräsident kamen nach Teheran. Aus Afghanistan kam eine offizielle Delegation der Taliban-Regierung, darunter der amtierende erste stellvertretende Premierminister und der Außenminister. Auch der Führer der Hamas war da. Und auch der tunesische Präsident und der syrische Premierminister nahmen an der Abschiedszeremonie für Raisi teil. Auch der Emir von Katar traf an diesem Tag mit einer Delegation ein und der Sondergesandte Chinas war ebenfalls anwesend. Insgesamt versammelten sich an diesem Tag Vertreter aus mehr als 50 Ländern in Teheran.

Die russische Delegation wurde vom Vorsitzenden der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, angeführt, der auch mit dem amtierenden Präsidenten der Islamischen Republik, Mohammad Mokhber, sprach. Wolodin übermittelte in Teheran auch Beileidsbekundungen im Namen des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der Wolodin vor der Abreise in den Iran sagte: „Er war ein sehr verlässlicher Partner. Ein sehr gerader Mann, selbstbewusst vor allem, ein Mensch, der sich von nationalen Interessen leiten ließ. Er war ein Mann des Wortes. Wenn wir uns auf etwas geeinigt haben, konnte man immer sicher sein, dass die Vereinbarungen auch eingehalten werden. Wir werden unsererseits alles tun, damit die russisch-iranischen Beziehungen auf diese Weise weitergeführt werden.“

Der russische Staatschef erklärte auch, dass Russland bereit sei, dem Iran bei der Untersuchung der wahren Ursachen des Absturzes, bei dem neben dem Präsidenten, dem Außenminister und weiteren iranischen Funktionären insgesamt acht Menschen ums Leben kamen, bei Bedarf jegliche Unterstützung zu gewähren.

Die Suchmannschaften, die als erste die Absturzstelle erreichten, mussten schnell feststellen, dass es niemanden mehr zu retten gab. Niemand hatte den Absturz überlebt. Am Absturzort wurde der Ring von Präsident Raisi gefunden, den ihm der geistliche Führer Ali Chamenei geschenkt hatte. Auch der iranische General Suleimani, der 2020 bei einem US-Luftangriff im Irak getötet wurde, wurde sofort anhand seines Rings identifiziert.

Der mit der Untersuchung beauftragte iranische Generalstab teilte in einem vorläufigen Bericht mit, dass der Hubschrauber keinerlei Spuren von Fremdeinwirkung, also keine Einschusslöcher oder ähnliche Beschädigungen aufwies. Den Experten zufolge fing der Hubschrauber erst nach dem Aufprall auf den Boden an zu brennen. Die Experten stellten auch fest, dass sich der Hubschrauber vor dem Absturz auf der angegebenen Flugbahn befand und nicht vom Kurs abgewichen war. Eine der ursprünglich vermuteten Versionen war schlechtes Wetter.

Raisi Gholamhossein Esmaili, Leiter der Präsidialverwaltung von Raisi, der in einem anderen Hubschrauber neben ihm flog, erzählte die Chronologie dieser schrecklichen Minuten: „Ich saß im hinteren Hubschrauber Nummer 3, der Präsidentenhubschrauber war in der Mitte und ein weiterer Hubschrauber vorne. Die Hubschrauber stiegen über die Wolken und nach etwa 30 Sekunden bemerkte unser Pilot, dass der Haupthubschrauber fehlte. Wir versuchten, mit den Piloten Kontakt aufzunehmen, aber die Verbindung brach ab. Ajatollah Al-Hashem konnte von dort aus telefonieren, er stöhnte nur, dass es ihm schlecht ginge, er sei allein, um ihn herum seien Bäume. Ich fragte ihn, was passiert sei, er sagte: ‚Ich weiß es nicht.’“

Es ist bekannt, dass Raisi schon oft Hubschrauber benutzt hat, darunter die russische Mi-171, aber dieses Mal flog er mit einer amerikanischen Bell 212, die in den 1990er Jahren hergestellt wurde. Warum ein alter amerikanischer Hubschrauber mit zwei Rotorblättern und nicht ein leistungsfähigeres russisches Modell für den Flug in den Bergen gewählt wurde, ist noch unklar.

In Minsk stellten Journalisten den Präsidenten von Russland und Weißrussland Fragen zu den Umständen, die zu der Tragödie im Iran geführt haben.

„Die Begleitung ist übrigens mit zwei russischen Hubschraubern geflogen, oder? Hubschrauber russischer Bauart, ohne besondere Probleme“, sagte Putin.

„Unter den gleichen Wetterbedingungen“, fügte Lukaschenko hinzu.

„Unter den gleichen Bedingungen, im gleichen Flugkorridor, sind sie ohne Probleme durchgeflogen“, so der russische Präsident.

Der iranische Außenminister und der Vertreter des Obersten Führers der Provinz sollten in einem anderen Hubschrauber sitzen, berichtete die türkische Zeitung Türkiye. Das sei jedoch aus unbekannten Gründen im letzten Moment geändert worden, so die Zeitung.

Eine andere türkische Zeitung stellte in ihrer Überschrift die Frage: Ist der Raisi-Hubschrauber abgestürzt oder wurde er abgeschossen? Die Zeitung listete alle möglichen Versionen des Geschehens auf: „Der seltsame Tod des iranischen Präsidenten beim Absturz seines Hubschraubers hat viele Fragen aufgeworfen. Der Hauptverdächtige ist Israel. Aber Israel kann in der Region nicht ohne die Unterstützung der USA operieren. War es ein Unfall oder ein Attentat? Ist der Präsident einem Machtkampf im Iran zum Opfer gefallen? War es eine gemeinsame Aktion von Israel und den USA oder ein Mordanschlag?“

Israel erklärte durch einen anonymen Vertreter, nichts damit zu tun zu haben. An die USA ergaben sich jedoch Fragen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kommentierte den Vorfall so: „Der ehemalige Außenminister der Islamischen Republik Iran, Javad Zarif, hat diese Version direkt vorgetragen und die USA beschuldigt, durch die Verhängung von Sanktionen, zu denen auch das Verbot der Lieferung von Ersatzteilen für die amerikanische Flugtechnik gehört, de facto Menschenleben zu gefährden.“

Medienberichten zufolge befanden sich drei Navigationssysteme an Bord, darunter GPS, doch konnte das Signal des Hubschraubers längere Zeit nicht empfangen werden, möglicherweise wegen des ausgebrochenen Feuers. Die Untersuchungen dauern noch an.

Die Islamische Republik hat für den 28. Juni vorgezogene Präsidentschaftswahlen angesetzt.

Ende der Übersetzung

