"Wunderwaffen"

CNN hat mit ukrainischen Panzerbesatzungen gesprochen, die den amerikanischen Abrams Panzern ein vernichtendes Urteil ausgestellt haben. Deren Panzerung schütze nicht vor modernen Waffen, außerdem haben die Panzer technische Probleme.

Da mir „russische Propaganda“ vorgeworfen wird, wenn ich darüber berichte, wie wenig kriegstauglich die aus dem Westen gelieferten Waffen sind, habe ich einen aktuellen CNN-Bericht übersetzt, denn CNN steht kaum im Verdacht, russische Propaganda zu verbreiten. CNN bestätigt am Beispiel der amerikanischen Abrams Panzer das, was ich auch ständig über andere aus dem Westen gelieferte Waffen berichte: Es sind „Schönwetterwaffen“, die für den Kampf gegen einen gleichstarken Gegner nicht geeignet sind.

Aber schauen wir uns den Bericht von CNN an, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Soldaten in der Ukraine sagen, die von den USA gelieferten Panzer hätten sie zur Zielscheibe für russische Angriffe gemacht

Ukrainische Besatzungen, die mit von den USA gelieferten Abrams-Panzern arbeiten, haben gegenüber CNN von einer Reihe von Schwachstellen und Mängeln an den gepanzerten Fahrzeugen berichtet, die ihre Nützlichkeit an den ständig wechselnden Frontlinien des Krieges in Frage stellen. Die Spende wurde von US-Präsident Joe Biden als Beweis für das „anhaltende und unermüdliche Engagement der Vereinigten Staaten für die Ukraine“ angekündigt.

CNN-Journalisten waren die ersten Reporter, die den M1 Abrams in der Ukraine zu Gesicht bekamen, und zwar an einem Ort im Osten des Landes, wo etwa sechs Fahrzeuge zu sehen waren, die sich im Laub versteckten.

Die in Deutschland ausgebildete Besatzungen sagten, dass die Fahrzeuge – der wichtigste 10 Millionen Dollar teure Kampfpanzer des US-Militärs, der im Irak gegen die Streitkräfte Saddam Husseins und Aufständische eingesetzt wurde – nicht über eine Panzerung verfügen, die moderne Waffen aufhalten könnte.

„Seine Panzerung ist für diesen Moment nicht ausreichend“, sagte ein Besatzungsmitglied mit dem Rufzeichen Joker. „Sie schützt die Besatzung nicht. Das ist heute wirklich ein Krieg der Drohnen. Wenn der Panzer ausfährt, versuchen sie immer, ihn zu treffen.“

Sein Kollege Dnipro fügte hinzu, sie seien das „Ziel Nummer eins“.

„Ohne Verteidigung überlebt die Besatzung auf dem Schlachtfeld nicht“, sagte er.

Die Besatzung zeigte CNN ihre Versuche, eine aktive Panzerung an einem beschädigten Panzer anzubringen. Dabei wurden Platten aus Plastiksprengstoff verwendet, die beim Auftreffen eines Geschosses detonieren und einen schützenden Gegenstoß erzeugen.

Alle 31 Abrams, die in der Ukraine stationiert sind, werden in der Nähe der Frontlinie im Osten eingesetzt, so Beamte der 47. mechanisierten Brigade, die sie alle in Empfang genommen hat. Die ukrainische Anfrage nach Abrams, komplexen und schweren Panzern, löste Anfang 2023 erhebliche Diskussionen aus, da das amerikanische Fahrzeug eine komplexe Lieferkette hat. Einige Versionen laufen sogar mit Flugzeugtreibstoff.

Pentagon-Beamte erklärten im April, dass die Abrams wegen der Bedrohung durch russische Angriffsdrohnen von der Frontlinie abgezogen wurden, obwohl die 47. Brigade sagte, dass einige von ihnen trotz der aufgetretenen Mängel noch im Einsatz seien.

Ein großer Teil der ukrainischen Frontlinie wird inzwischen vom Einsatz selbstzerstörender Angriffsdrohnen beherrscht, winzigen und präzisen Geräten, die die Infanterie ausschwärmen und sogar Panzer erheblich beschädigen können. Das Aufkommen dieser sogenannten First-Person-Vision-Drohnen (FPV), die von Soldaten mit Spielbrillen geflogen werden, hat die Art des Krieges verändert, da sie die Bewegungsfreiheit einschränken und gepanzerte Fahrzeuge eine neue Angriffsfläche bieten.

Die ukrainische Besatzung hat die Grenzen des Abrams auf harte Weise kennengelernt, nämlich in den heftigen Kämpfen um die Stadt Avdejewka, die Russland im Februar schließlich unter seine Kontrolle brachte. Ein Fahrer verlor ein Bein, als die Panzerung durchdrungen wurde. Doch nicht nur die Innovation macht den Panzern zu schaffen, sie scheinen auch technische Probleme zu haben.

Einer, der unter einem Baum geparkt war, war während des CNN-Besuchs wegen eines Motorproblems fast unbeweglich, so die Besatzung, obwohl das Fahrzeug gerade erst aus Polen geliefert worden war. Sie beklagen auch, dass bei Regen oder Nebel Kondenswasser die Elektronik im Inneren des Fahrzeugs durchschmoren kann.

CNN hat sich mit dem Pentagon in Verbindung gesetzt und um eine Stellungnahme gebeten.

Wie anderswo an der ukrainischen Front ist auch die Munition ein Problem. Sie sagen, dass sie anscheinend den falschen Typ für den Kampf haben, den sie kämpfen.

„Was wir haben, ist eher für direkte Panzer-gegen-Panzer-Kämpfe gedacht, was sehr selten vorkommt“, sagte Joker. „Viel häufiger arbeiten wir als Artillerie. Man muss eine Baumreihe oder ein Gebäude auseinandernehmen. Wir hatten einen Fall, bei dem wir 17 Schuss auf ein Haus abgefeuert haben und es noch stand.“

Russische Analysten haben sich über die schwache Leistung der Panzer lustig gemacht und sie als „leere Blechbüchsen“ bezeichnet. Ein Modell wurde von den russischen Streitkräften erbeutet und beschädigt auf dem Roten Platz ausgestellt.

Die ukrainische Besatzung brachte ihre Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Panzer für eine Kriegsführung nach NATO-Vorbild gebaut wurden, bei der Luftstreitkräfte und Artillerie das Schlachtfeld vorbereiten, bevor Panzer und Infanterie vorrücken. Kiew beklagt seit langem seinen Mangel an Artillerie und Luftstreitkräften.

„Sie würden es nie tun“, sagte Joker über NATO-Soldaten, wenn sie ohne Luftunterstützung vorrücken müssten. Er wechselte ins Englische, um einen NATO-Soldaten zu imitieren: „Rufen Sie die Luftwaffe, rufen Sie die Artillerie“, sagte er. „Wir haben keine Luftwaffe und keine Artillerie. Wir haben nur Panzer. Und das ist das Problem.“

Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums erklärte gegenüber CNN, dass „die Ukraine jetzt Ausrüstung testet und verbessert, die ursprünglich nicht für unseren Krieg vorbereitet war.“

„Wir bitten alle Länder, uns mit Ausrüstung jeglicher technischer Kapazität zu unterstützen. Wir nutzen sie alle entsprechend“, fügte der Sprecher hinzu.

Bidens Entscheidung, die Abrams zu liefern, kam, nachdem die europäischen Verbündeten zugesagt hatten, Anfang 2023 ihre eigenen Kampfpanzer zu schicken, bevor die ukrainische Gegenoffensive im Sommer letzten Jahres scheiterte – ein Schritt, der Monate zuvor noch als undenkbar galt.

Kiews Verbündete haben die roten Linien der Ausrüstungslieferungen, die sie einst ablehnten, langsam abgeschwächt. In den kommenden Monaten könnten F-16-Kampfjets in der Ukraine eintreffen. Aleksander Syrsky, der Kommandeur des ukrainischen Militärs, sagte am Montag, er habe erste Papiere unterzeichnet, die es Frankreich erlauben, Militärausbilder ins Land zu schicken, um das dringende Personalproblem an der Front zu lösen. Das französische Verteidigungsministerium lehnte es ab, den Plan zu bestätigen, erklärte aber, dass diese und andere Ideen seit langem im Gespräch seien. Der Schritt würde eine erhebliche Eskalation des westlichen Engagements in dem Krieg bedeuten, der sich nun schon im dritten Jahr befindet.

Das ukrainische Verteidigungsministerium schien diese Erwartungen später zu dämpfen, indem es in einer Erklärung gegenüber CNN erklärte, es habe „mit internem Papierkram begonnen, um voranzukommen, wenn die Entscheidung getroffen ist“.

Für die Abrams-Besatzung kostet jede Verzögerung bei der Ausrüstung oder Unterstützung das Leben von Freunden. „Ich habe nur eine Frage“, sagte Joker über die US-Hilfe. „Warum dauert das so lange und (kommt) nur teilweise? Wir verlieren Zeit. Das ist der Tod für uns.“

Ende der Übersetzung

