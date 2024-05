China verkauft im großen Stil US-Staatsanleihen, BRICS wollen eigene Währung

Entdollarisierung

Die Entdollarisierung der Weltwirtschaft nimmt weiter Fahrt auf. China trennt sich im Rekordtempo von US-Staatsanleihen, während Russland und das neue BRICS-Mitglied bei der Schaffung einer BRICS-Währung aufs Tempo drücken.

China war viele Jahre der größte Inhaber von US-Staatsanleihen, baut deren Anteil jedoch sukzessive ab und ist inzwischen nach Japan nur noch der zweitgrößte Gläubiger der USA. Seit April 2022 liegt Chinas Anteil an US-Staatsschulden unter der Marke von einer Billion US-Dollar und im Januar 2024 verringerte China seine Bestände an US-Staatsanleihen um weitere 18,6 Milliarden Dollar.

China: Gold statt Dollar

Diese Tendenz hielt auch in den folgenden Monaten an. Im Februar sind Chinas Bestände an US-Staatsanleihen auf 775 Milliarden US-Dollar gesunken, wie das US-Finanzministerium Mitte Mai mitteilte. Das ist nach dem Rückgang im Januar ein weiterer Rückgang um 22,7 Milliarden US-Dollar.

Nach aktuellen Zählungen des US-Finanzministeriums verkaufte Peking zwischen Januar und März des laufenden Jahres Anleihen im Gesamtwert von 53,3 Milliarden US-Dollar, was einen historischen Höchstwert darstellt. Das würde bedeuten, dass China im März ungefähr weitere 13 Milliarden an US-Staatsanleihen abgestoßen hat.

Mit dem Beginn des weltweiten Trends zur Entdollarisierung, die schon vor 2020 anfing, haben viele Länder die Diversifizierung ihrer Reserven beschleunigt, indem sie ihre Goldbestände erhöht und im internationalen Zahlungsverkehr auf nationale Währungen umgestiegen sind. Der Grund ist offensichtlich die Unsicherheit, die heutzutage mit dem Dollar verbunden ist, weil die US-Regierung den Dollar inzwischen vollkommen enthemmt als politische Waffe einsetzt, was die Länder der Welt zwingt, sich aus Sicherheitsgründen nach Alternativen für den Dollar sowohl als Reservewährung als auch als Handelswährung umzuschauen.

Chinas erhöht seine Goldreserven ebenfalls. Ende März beliefen sie sich auf 72,74 Millionen Unzen, was einem monatlichen Anstieg von 160.000 Unzen entspricht. Es ist der 17. aufeinanderfolgenden Monat, in dem das Land seine Goldreserven erhöht hat, wie Statistiken der chinesischen Zentralbank zeigen. Mit einer Goldreserve von 2.264 Tonnen steht China hinter Russland, Frankreich, Italien, Deutschland und den USA weltweit auf Platz vier, könnte aber im Fall einer Fortsetzung des Trends bis Jahresende den dritten Platz erreichen.

Chinas Devisenreserven beliefen sich Ende März auf insgesamt umgerechnet 3,25 Billionen US-Dollar. Sie stiegen damit im Vergleich zum Vormonat um 19,8 Milliarden US-Dollar oder 0,62 Prozent, wobei jedoch der Anteil des US-Dollars, wie gesehen, rückläufig ist. US-Staatsanleihen machen inzwischen weniger als ein Viertel der chinesischen Devisenreserven aus.

Die BRICS-Währung

Vor dem BRICS-Gipfel im Oktober im russischen Kasan wird in den BRICS wieder verstärkt über die Einführung einer eigenen Währung gesprochen. Das BRICS-Neumitglied Iran will die Abkehr vom US-Dollar seit seiner Aufnahme in die Staatengruppe sogar noch schneller vorantreiben als bisher geplant.

Iran und Russland sind die beiden am stärksten sanktionierten BRICS-Länder, die aufgrund westlicher Sanktionen unter anderem keinen Zugang zu westlichen Zahlungssystemen wie SWIFT haben. Moskau und Teheran haben in den vergangenen Monaten die jeweils eigene Zahlungssysteme „Mir“ und „Shetab“ immer stärker miteinander verknüpft.

Der iranische Botschafter in Russland sagte, Iran und Russland würden zusammenarbeiten, um für die BRICS eine gemeinsame Währung zu etablieren. Konkretere Details würden „bald“ präsentiert werden, kündigte er an. Die politische Führung in Iran beabsichtige, ähnlich wie der russische Präsident Wladimir Putin, der Vorherrschaft des US-Dollars auf den Weltmärkten „ein Ende zu setzen“.

Der iranische Botschafter erinnerte daran, dass die USA den US-Dollar auch für ihre Sanktionen nutzen, was zur verstärkten Nutzung nationaler Währungen bei gegenseitigen Abrechnungen im Handel motiviere. Mehr als 60 Prozent des bilateralen Handels zwischen Russland und dem Iran würden bereits in Rubel und Rial abgerechnet, berichtete er.

Das gilt auch für viele andere Staaten. Innerhalb der BRICS nimmt der Handel in eigenen Währungen schnell zu, während der Dollar an Boden verliert. Besonders deutlich ist das im russisch-chinesischen Handel, der schnell wächst und die Marke von umgerechnet 200 Milliarden Dollar pro Jahr längst geknackt hat. Der russisch-chinesische Handel wird fast ausschließlich in den Währungen Russlands und Chinas abgewickelt.

Die BRICS diskutieren schon seit einigen Jahren über das Einführen einer alternativen Währung. Allerdings ist bisher unklar, wie die aussehen soll, denn dass alle BRICS-Länder ihre nationalen Währungen abschaffen, ist kaum denkbar. Wahrscheinlicher ist eine Art internationale Verrechnungseinheit, die dann eine noch größere Gefahr für den Dollar und auch für den Euro werden könnte, weil sie – im Gegensatz zu den westlichen Währungen – nicht als Waffe für politische Ziele missbraucht wird. Daher könnten auch Nicht-BRICS-Länder es attraktiv finden, in ihrem Handel auf die BRICS-Währung umzusteigen, um sich von der Abhängigkeit von Dollar und Euro zu lösen.

