Bringt den Demokraten der Austausch von Biden gegen Harris die Wende?

In Russland gibt es einen sehr erfahrenen USA-Kenner, der fast 40 Jahre als Korrespondent in Washington gearbeitet hat und dort bestens vernetzt ist. Er versucht sich an einer Antwort auf die Frage, ob die Demokraten mit Harris eine Chance gegen Trump haben.

Andrej Schitow ist einer der besten USA-Kenner Russlands, nachdem er dort fast 40 Jahre aus russischer Korrespondent gearbeitet und er ist bestens in den USA vernetzt. Schitow hat nun für die russische Nachrichtenagentur TASS einen Artikel über seine Einschätzungen der aktuellen Ereignisse des US-Wahlkampfes geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Harris statt Biden: Ist Rettich süßer als der Meerrettich?

Andrej Schitow über den Abschied des US-Präsidenten aus der Politik und wie Netanjahu in Washington empfangen wurde

US-Präsident Joe Biden wandte sich mit einer Rede an das amerikanische Volk, in der er sich endgültig von seinen Hoffnungen auf eine Fortsetzung seiner politischen Karriere verabschiedete. Für einen Außenstehenden war die gesamte im Fernsehen übertragene Ansprache von Kontrasten und Widersprüchen durchzogen.

Eine „unmissverständliche Erklärung“?

Die Rede war nach Bidens schriftlicher Ankündigung angekündigt worden, dass er den Kampf um seine Wiederwahl aufgeben würde. Es wurde versprochen, dass er „die Details mitteilen“ würde, das heißt, er würde dem Land und der Welt persönlich die Beweggründe für diese plötzliche Entscheidung erklären. Wie wir wissen, wurde diese Entscheidung am 21. Juli getroffen, aber zuvor hatte der Präsident bis zuletzt fest darauf bestanden, dass er unter keinen Umständen zurücktreten werde.

Und nun beruhigte er zunächst seine Mitbürger nach dem Motto, seit er an der Macht sei, „habe ich versprochen, mich Euch immer offen zu erklären und Euch die Wahrheit zu sagen“. Aber am Ende hat er nichts davon getan. Und er hat sich nicht einmal direkt zur Beendigung des Rennens geäußert, sondern sich, wie zuvor, auf Umschreibungen beschränkt.

Hier die Schlüsselstelle, wörtlich: „Ich glaube, dass meine Bilanz als Präsident, meine Führungsrolle in der Welt, meine Vision für Amerikas Zukunft – all das hat eine zweite Amtszeit verdient. Aber nichts, gar nichts darf zu einem Hindernis für die Rettung unserer Demokratie werden. Das gilt auch für persönlichen Ehrgeiz. Deshalb habe ich beschlossen, dass der beste Weg nach vorn darin besteht, die Fackel an eine neue Generation weiterzugeben. Das ist der beste Weg, unser Land zu vereinen. Wissen Sie, es gibt eine Zeit und einen Ort für jahrelange Erfahrung [in der Teilnahme] am öffentlichen Leben. Aber es gibt auch eine Zeit und einen Ort für neue Stimmen, frische Stimmen und ja, jüngere Stimmen. Und diese Zeit und dieser Ort ist jetzt.“

Gleich zu Beginn seiner Rede betonte der Präsident auch, dass er seine derzeitige Aufgabe „verehre“, aber „das Land noch mehr liebe“.

Demokraten gegen Demokraten?

Eine weitere Erklärungen gab es nicht. Bidens Befürworter und Apologeten meinen, dass sie nicht nötig sind. Sie sagen, es sei klar, dass der Mann dem „persönlichen Ehrgeiz“ zum Wohle des Landes und der Menschen „zur Rettung der Demokratie“ nachgibt.

Aber erlauben Sie: Vor wem und warum muss man sie retten? Am 5. November finden in den USA die nächsten Wahlen, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, statt. Die Vorbereitungen dafür laufen normal. Der Nominierungsparteitag der Republikanischen Partei, der vom 15. bis 18. Juli im Bundesstaat Wisconsin stattfand, hat Donald Trump, der wenige Tage zuvor ein Attentat überlebt hatte, und Senator James David Vance triumphal als Präsidentschafts- und Vizepräsidentschaftskandidaten bestätigt. Wenn es etwas gibt, das gegen die etablierten Traditionen und Normen verstößt, dann ist es genau diese von der regierenden Demokratischen Partei in letzter Minute vorgenommene „Änderung des Teams“.

Schließlich haben die Wähler der Demokraten bei den Vorwahlen mit überwältigender Mehrheit (über 14 Millionen) für den Amtsinhaber gestimmt; auch die Wahlkampfspenden wurden in seinem Namen gesammelt. Die republikanische Opposition und die ihr nahestehenden Medien werfen bereits die Frage auf, ob der gewählte Kandidat und seine Mitarbeiter die Befugnis haben, all diese Mittel zu nehmen und jemand anderem zu geben – in diesem Fall, wie Biden vorschlägt, an US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Inwieweit ist das demokratisch und auch nur legal? Beobachter schließen nicht aus, dass der Fall in einigen Bundesstaaten (und das Wahlsystem in den USA ist archaisch, indirekt und äußerst kompliziert, die Regeln für die Organisation von Wahlen variieren von Bundesstaat zu Bundesstaat) vor Gericht landen könnte.

Ein Platz in der Geschichte

Aber darüber werden wir später sprechen, jetzt geht es erst einmal um Bidens Rede. Er begann seine Rede übrigens mit der Erwähnung, dass er „umgeben von Porträts herausragender amerikanischer Präsidenten“ sitze – von Thomas Jefferson und George Washington bis hin zu Abraham Lincoln und Franklin Roosevelt.

Meiner Meinung nach wirkte dieser de facto Versuch, sich mit seinen großen Vorgängern auf eine Stufe zu stellen, nicht so sehr unbescheiden als vielmehr ehrlich gesagt erbärmlich. Es erinnerte an das, was Biden nicht wagte, laut auszusprechen, obwohl es bereits allgemein bekannt ist: dass sein erzwungener Rücktritt eine Folge von Altersschwäche ist, sowohl körperlich als auch geistig. Und dass es diese für die Geschichte des Landes beispiellose Entscheidung ist, die mit ziemlicher Sicherheit seinen Platz in eben dieser Geschichte bestimmen wird. Ein wenig beneidenswerter Platz, muss man sagen.

Der amerikanische Staatschef hat übrigens während seiner Rede schlecht geklungen und ausgesehen: Er sprach hastig, aber leise und unartikuliert; er versuchte zu lächeln und zu gestikulieren, schaute aber immer wieder seitwärts auf den Teleprompter. Nicht umsonst hat der berühmte amerikanische Unternehmer Elon Musk kürzlich über das soziale Netzwerk X (früher Twitter) seine alte Idee wiederholt, dass man das Alter der Kandidaten für die höchsten Regierungsämter in den USA begrenzen müsste.

Wenn du gehst, dann geh?!

Biden bekräftigte in seiner Rede, dass er sich „in den nächsten sechs Monaten auf die Erfüllung seiner präsidialen Pflichten konzentrieren wird“. Unterdessen fordern Oppositionspolitiker und politische Analysten, allen voran der Sprecher des Unterhauses des Kongresses, der Republikaner Michael Johnson, ihn zum sofortigen Rücktritt auf. Wenn man sich als ungeeigneter Kandidat erkenne, sollte man auch nicht amtierender Präsident bleiben, argumentieren sie.

Meiner Meinung nach klingt die These klar und überzeugend. Medienberichten zufolge hat die Führung der Republikaner bereits beschlossen, sie im bevorstehenden Wahlkampf gegen Harris in den Mittelpunkt zu stellen, zusammen mit dem Vorwurf, die Wahrheit über den wahren Gesundheitszustand Bidens zu verbergen. Etwas anderes ist es, dass ihn das kaum trifft: Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, hat die Rücktrittsforderungen an den Präsidenten bereits als „irrsinnig“ bezeichnet und sogar versichert, dass er „durchaus in der Lage“ sei, eine weitere vierjährige Amtszeit zu absolvieren.

Wie man so schön sagt: Traut Euren Augen nicht. Warum, so könnte man fragen, ist er dann zurückgetreten? Die Frage ist jedoch rhetorisch. Wie der antike römische Redner, Philosoph und Staatsmann der republikanischen Zeit Cicero zu sagen pflegte: „Wenn du gehst, dann geh!“. Übrigens hat die Politik in Übersee in letzter Zeit so viele Überraschungen gebracht, dass mich nichts mehr überraschen würde, auch keine direkte politische Rochade im Weißen Haus.

Einfachheit ist schlimmer als Diebstahl

Wenn ich auf Bidens Rhetorik zurückkomme, kann ich nicht umhin zu sagen, warum ich seine unaufhörlichen Aufrufe zur „Einheit“ von Land und Volk für so völlig falsch halte. Das gilt übrigens auch für Trump und die Trumpisten, die sich ebenfalls dieser Slogans bedienen.

Wenn die das das wirklich wollen, würde ich sie fragen, warum der derzeitige Präsident nicht aufhört, den „juristischen Krieg“ gegen den vorherigen zu führen, und warum dieser nicht aufhört, mit Vergeltungsmaßnahmen gegen die zu drohen, die ihn geärgert haben, wenn er wieder an die Macht kommt? Warten wir übrigens mal ab, wie sich das Verfahren gegen den Sohn des Präsidenten, Hunter Biden, entwickelt (der nächste Prozess soll im September beginnen). Es ist ja möglich, dass sich Biden Senior unter dem Druck seiner Frau an seinen Präsidentenstatus klammert, um seinen Sohn zu schützen.

Eine weitere These, die mir in der Fernsehansprache des Präsidenten aufgefallen ist, ist ein scheinbar absolut banaler Satz: „Wir sind eine große Nation, weil wir gute Menschen sind.“

Einfachheit ist jedoch schlimmer als Diebstahl. Der 43. US-Präsident, George W. Bush Junior, behauptete, die Terroristen hätten Amerika am 11. September 2001 einfach als Verkörperung der Kräfte des Guten in der modernen Welt angegriffen. Und in jüngerer Zeit veröffentlichte mein Bekannter in Washington, der Philosoph und Politikwissenschaftler Paul Grenier, einen Aufsatz, in dem er feststellte, dass die Amerikaner generell dazu neigen, ihre Gegner zu dämonisieren. Die derzeitige grassierende Russophobie in den USA geht also letztlich auf die gleiche Quelle zurück.

Natürlich ging es auch für Biden nicht ohne Russophobie. Er versicherte, dass er bereit sei, „weiterhin eine Koalition stolzer Länder zu mobilisieren, um Putin daran zu hindern, die Ukraine zu erobern und weiteren Schaden anzurichten“. Er versprach, „die NATO weiterhin stärker, mächtiger und geeinter zu machen“ und – schon gegen China – „das Gleiche im Pazifik zu tun“. Schließlich versprach er, sich dafür einzusetzen, den Krieg in Gaza zu beenden, alle Geiseln nach Hause zu bringen und Frieden und Sicherheit im Nahen Osten wiederherzustellen.

Im Prinzip ist auch all diese Demagogie nichts Neues. Aber auch hier gibt es einen Kontrast, den Biden selbst hervorgehoben hat. In diesem Teil der Rede brüstete er sich damit, „der erste Präsident in diesem Jahrhundert zu sein, der dem amerikanischen Volk berichtet, dass sich die USA nirgendwo auf der Welt im Krieg befinden.“

Hybride Kriege und „Stellvertreterkriege“ durch fremde Hände zählen also irgendwie nicht? Ich bezweifle sehr, dass der US-Kongress und die normalen amerikanischen Steuerzahler, die Geld für die „Hilfe“ des Kiewer Regimes ausgeben müssen, dem zustimmen. Und überhaupt würde Trump kaum versprechen, den Ukraine-Konflikt „an einem Tag“ zu beenden, wenn er der Meinung wäre, dass Washington nichts damit zu tun hat.

Ein Herd für Netanjahu

Ich möchte betonen, dass sowohl die Prahlereien der Demokraten als auch die Versprechen der Republikaner nicht zufällig in den Kontext der Vorwahlen eingefügt wurden. Ich bin davon überzeugt, dass in der politischen Küche Washingtons alle immer um den gleichen Herd tanzen: die nächste Parlamentswahl und die damit verbundenen Berechnungen. Und buchstäblich am Tag von Bidens Fernsehansprache wurde das in der Rede eines wahrhaften Ehrengastes, des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, vor einer gemeinsamen Sitzung beider Häuser des US-Kongresses deutlich.

Netanjahu sprach bereits zum vierten Mal in so einer Sitzung und ist jenseits des Ozeans nun der alleinige Rekordhalter für diesen Indikator und er hat damit den ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill überholt. Angesichts des starken Einflusses der jüdischen Lobby in den USA ist das an sich nicht überraschend. Doch der Empfang des Gastes war, gelinde gesagt, nicht eindeutig.

Es genügt zu sagen, dass Vizepräsidentin Harris, die von Amts wegen den Vorsitz bei den gemeinsamen Sitzungen der beiden Kammern innehat, nicht im Saal war. Der Pressedienst des Weißen Hauses versicherte, dass es sich nicht um einen absichtlichen Affront handelte: Die Politikerin war lediglich auf einer Reise durch das Land, um sich mit Wählern zu treffen. Aber Fakt ist, dass sie dem Kapitol an diesem Tag fernblieb und es vorzog, sich am Donnerstag kurz eparat mit Netanjahu zu treffen.

Bei der Begrüßung des Gastes im Kongress sagte der republikanische Sprecher Johnson zu Reportern: „Es ist empörend und unentschuldbar für mich, dass … Kamala Harris diese gemeinsame Sitzung boykottiert. Dies ist ein historischer Moment … Die Vorstellung, dass die Demokraten politisches Kalkül betreiben, während unser Verbündeter eine solche Notlage durchmacht und um seine Existenz kämpft … ist für uns unbegreiflich.“

In der Tat wurde die Rede des israelischen Premierministers vor dem Kongress nicht nur von der Vizepräsidentin, sondern auch von anderen mächtigen Demokraten boykottiert: der ehemaligen Sprecherin des Unterhauses Nancy Pelosi, der amtierenden Senatspräsidentin Patty Murray und „etwa der Hälfte“ der Abgeordneten der Regierungspartei. Das ist die Schätzung des Portals Axios, während die türkische Nachrichtenagentur Anadolu angab, dass mindestens 96 Senatoren und Kongressabgeordnete abwesend waren – „fast doppelt so viele wie 2015, als 58 Demokraten an dem Boykott teilnahmen.“

Die Gründe für das diesmalige Nichterscheinen sind verständlich: Die Demokraten brauchen die Stimmen der amerikanischen Wähler, insbesondere der jungen Wähler, die über die Gesetzlosigkeit der israelischen Truppen in Gaza empört sind. Rashida Tlaib, die einzige ethnische Palästinenserin im US-Kongress, verkörperte diese Proteststimmung: Sie kam zur Sitzung, trug aber ein arabisches Kopftuch, eine Kufiya und hielt ein Plakat mit der Aufschrift „Guilty of Genocide“ (Schuldig des Völkermords) auf der einen und „War Criminal“ (Kriegsverbrecher) auf der anderen Seite.

Über all das haben im Grunde auch die amerikanischen Medien in ihrer Berichterstattung über Netanjahus Besuch geschrieben. Natürlich wurde auch erwähnt, dass Netanjahu getrennte Treffen mit Biden und Trump hatte.

Das Wesentliche der Rede des israelischen Politikers vor dem Kongress wurde freiwillig oder unfreiwillig in den Hintergrund gedrängt. Insbesondere schlug er die Schaffung eines regionalen Blocks „wie die NATO“ im Nahen Osten vor, um dem Iran entgegenzutreten. Und er hat sich sogar einen Namen ausgedacht: „Abrahams Allianz“, in Anlehnung an bekannte Abkommen.

Journalisten befragten Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau zu diesen Plänen und dieser antwortete, dass der Nahe Osten „kaum“ neue Konfrontationsmechanismen brauche, betonte aber, dass man „die Details verstehen sollte“, bevor man die neue Initiative beurteile.

Ein Ansatz des gesunden Menschenverstandes

Meiner Meinung nach ist dieser Ansatz des gesunden Menschenverstandes auf alle politischen Fragen anwendbar, auch auf die Beurteilung der Situation bei den US-Wahlen. Wir können bis ins Unendliche darüber reden, aber kurz gesagt glaube ich, dass es in Richtung eines Sieges von Trump im November geht. Seit dem Attentatsversuch, der auf den berühmten Fotos festgehalten wurde, ist er in den Augen seiner Anhänger zu einer lebenden Ikone geworden; selbst seine Gegner geben zu, dass er sich in dieser Episode mutig und ehrenhaft verhalten hat – nicht nur als Parteiführer, sondern als nationaler Führer.

Harris hingegen hat, soweit ich das beurteilen kann, so gut wie keine Glaubwürdigkeit im Land. Als Vizepräsidentin hat sie keine Lorbeeren geerntet. Das ist zum Teil verständlich: Das Amt bietet keine Erfolge, die die Aufmerksamkeit von der ersten Person im Führungstandem (in diesem Fall Biden) ablenken könnten, aber das macht es für sie nicht besser.

Ihr wichtigstes Unterscheidungsmerkmal im Informationsraum ist daher bisher das „grundlose Lachen“, ein wirklich sehr charakteristisches Merkmal. Ich bin geneigt, die Umfragen, die sie in letzter Zeit fast gleichauf mit Trump sehen, mit dem „Neuheitseffekt“ und der allgemeinen Erleichterung darüber zu erklären, dass ihr unbeliebter Chef sich endlich zum Rücktritt entschlossen hat; in meiner langen beruflichen Erinnerung sind solche Ausbrüche des Interesses an Außenseitern bei amerikanischen Wahlen mehr als einmal und auch mehr als zweimal vorgekommen.

Den Amerikanern ist nicht zum Lachen zumute

Abschließend noch eine wichtige Bemerkung. Für uns ist der politische „Zirkus“ in Übersee Grund für unzählige Witze, aber in Amerika selbst steigt die Hitze der Leidenschaft. Neulich fuhr im Bundesstaat Michigan ein 22-jähriger mit seinem Geländewagen buchstäblich über einen 80-jährigen Landsmann, der im Vorgarten seines Hauses ein Wahlkampfplakat für Trump aufstellte. Er stieß den alten Mann zu Boden und verletzte ihn schwer. Dann rief er die Polizei und gestand, was er getan hatte: „Kommt und holt mich“, sagte er. Als die Streife eintraf, fand sie ihn tot vor: Offenbar hatte er Selbstmord begangen.

All dies geschah eine Woche, nachdem ein anderer 20-Jähriger Trump fast erschossen hat und von einem Scharfschützen getötet wurde. Den Amerikanern ist im Moment nicht zum Lachen zumute, das können Sie mir glauben.

Ende der Übersetzung



