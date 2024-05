Absolute Mehrheit der Spiegel-Leser ist für den Einsatz westlicher Waffen gegen Ziele in Russland

Kriegspropaganda

Der Spiegel hat eine Leserumfrage gestartet und nach aktuellem Stand sind 89 Prozent der Spiegel-Leser der Meinung, die Ukraine solle westliche Waffen auch in Russland einsetzen dürfen. Dieses Ergebnis zeigt, wie wirksam und gefährlich die Kriegspropaganda der westlichen Medien ist.

Der Spiegel hat eine „Debattenseite“ eingerichtet, auf der Spiegel-Leser darüber diskutieren können, ob die Ukraine westliche Waffen auch in Russland einsetzen darf. Dazu gibt es eine Umfrage, in der der Spiegel fragt „Soll die Ukraine westliche Waffen auch in Russland einsetzen dürfen?“

Das schockierende Ergebnis ist, dass von den 5.407 Spiegel-Lesern, die zu jetzigen Zeitpunkt an der Umfrage teilgenommen haben, 89 Prozent dafür sind, dass die Ukraine westliche Waffen auch in Russland einsetzen darf, während sich nur elf Prozent dagegen aussprechen.

Dieses schockierende Ergebnis zeigt, wie wirksam und gefährlich die Kriegspropaganda der westlichen Medien ist. Die westlichen Medien informieren ihre Leser nicht darüber, welche Folgen das haben dürfte. Der Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet ist der direkteste Weg, um selbst zur Kriegspartei gegen Russland zu werden. Das dürfte den allermeisten Spiegel-Lesern nicht klar sein.

Und offenbar halten sie Krieg für eine Art Videospiel, wenn sie der Meinung sind, westliche Waffen könnten gegen Ziele in Russland eingesetzt werden, ohne dass dann auch russische Waffen gegen Ziele im Westen eingesetzt werden. Hätte man so eine Umfrage vor 30 oder 40 Jahren gemacht, als die Menschen noch gelebt haben, die den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und wussten, was Krieg bedeutet, wäre so ein Ergebnis undenkbar gewesen. Die Menschen in Deutschland haben offenbar vergessen, was Krieg bedeutet.

Natürlich ist das keine repräsentative Umfrage, sondern eine Umfrage, an der nur eingefleischte Spiegel-Leser teilnehmen, denn die „Debattenseite“ ist hinter der Paywall versteckt. Bei einer repräsentativen Umfrage in Deutschland würde das Ergebnis sicher nicht so deutlich ausfallen.

Aber das Ergebnis zeigt, wie wirksam und gefährlich die anti-russische Hetze von Medien wie dem Spiegel ist, wenn seine Stammleser zu knapp 90 Prozent dafür sind, einen Krieg mit Russland zu riskieren. Bei den anderen deutschen Mainstream-Medien dürfte eine solche Umfrage unter der deren Lesern ähnlich ausfallen.

Um zu zeigen, dass in Deutschland noch nicht alles verloren ist, habe ich meinen Followern auf Telegram die gleiche Frage gestellt. Das Ergebnis: Von 3.829 bisher abgegebenen Stimmen sind 98 Prozent dagegen, dass die Ukraine westliche Waffen für Angriffe in Russland einsetzen darf, und nur zwei Prozent sind dafür.

Das zeigt auch anschaulich, wie gespalten die Öffentlichkeit in Deutschland heute ist. Auch das ist ein Ergebnis der Kriegspropaganda der deutschen Medien. Für die Zukunft sind das keine guten Aussichten.

