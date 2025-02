Traditionelle Werte

Eine von Trumps ersten Amtshandlungen als US-Präsident war es, den LGBT- und Genderwahn zu stoppen. Keine Männer mehr im Frauensport, keine staatliche Förderung des LGBT-Unsinss mehr, keine LGBT-Clowns mehr in der US-Armee und so weiter. In Russland wird das mit einem Schmunzeln beobachtet.

In Russland beobachtet man mit einer extra großen Portion Popcorn die Aufregung, die im Westen herrscht, weil Trump unmittelbar nach seinem Amtsantritt gegen den LGBT- und Genderwahn vorgegangen ist und per Dekret die Programme zur Förderung von Geschlechtsumwandlungen bei Kindern und all den anderen Blödsinn, wie Männer im Frauensport, LGBT-Beauftragte in der Armee und so weiter, verboten hat. Das war am Sonntag Thema in einem Kommentar im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Putin hat seine Position zu den familiären Werten nie verheimlicht

Trump hat beschlossen, sich auf das traditionelle amerikanische Christentum zu berufen, und erklärte, es gebe nur zwei Geschlechter – männlich und weiblich -, hat die „grüne Energiewende“ vom Hof gejagt, bohrt aktiv nach Öl und Gas, entfernt Transgender-Personen aus der Armee, Männer aus dem Frauensport und unterstützt familiäre Werte. Er hat Sanktionen gegen dieses strafrechtliche Ungetüm, den IStGH, den sogenannten Internationalen Strafgerichtshof, verhängt. Heute wird das weltweit fast als Sensation wahrgenommen. Es scheint, als wäre ihnen ein Licht aufgegangen.

Aber was ist daran falsch?

Tatsächlich spricht Putin über all das schon lange, wie man so sagt, ohne großes Tamtam. Dabei war Putin damals der einzige bedeutende Politiker auf der Welt, der diese Position vertreten hat. Einige schwiegen, andere verfluchten ihn für seine Rückständigkeit und seinen Konservativismus. Natürlich, denn die Russen müssen ja dringend ihr Geschlecht ändern! Wie kann man ohne Gay-Paraden leben? Der Fortschritt steht vor der Tür!

Putin hat nicht nur durchgehalten, sondern die traditionelle Familie als Verbindung zwischen Mann und Frau sogar in die Verfassung aufgenommen. Mama und Papa bleiben bei und Mama und Papa, wie Putin im Februar 2020 versicherte: „Solange ich Präsident bin, wird es bei uns nicht Eltern 1 und 2 geben, sondern Papa und Mama.“

Putin ist in dieser Hinsicht immer konsequent gewesen und hat sich für seinen Standpunkt keineswegs geschämt, wie er im Oktober 2021 auf dem Valdai-Forum zeigte: „Die Diskussion über die Rechte von Männern und Frauen hat sich in einer Reihe westlicher Länder zu einer kompletten Phantasmagorie entwickelt. Schauen Sie, die werden da an den Punkt kommen, an dem die Bolschewisten nicht nur vorgeschlagen haben, Hühner zu sozialisieren, sondern auch Frauen. Noch ein Schritt, und die sind da. Die Eiferer neuer Ansätze gehen so weit, diese Definition selbst abschaffen zu wollen. Wer es wagt zu sagen, dass es doch Männer und Frauen gibt und dass das eine biologische Tatsache ist, wird regelrecht ausgegrenzt. Elternteil Nummer 1 und Elternteil Nummer 2, ganz zu schweigen von den einfach monströsen Dingen, wenn Kindern heute von klein auf beigebracht wird, dass ein Junge leicht zu einem Mädchen werden kann und umgekehrt. De facto werden sie gezwungen, eine Wahl zu treffen, die angeblich jeder hat, sie werden gezwungen, sie zu treffen, sie werden von diesem Elternteil getrennt und sie zwingen Kinder, eine Entscheidung zu treffen, die ihr Leben ruinieren kann.“,

Dem IStGH, dem sogenannten Internationalen Strafgerichtshof, begegnete Putin stets mit unverhohlener Skepsis, wie er 2024 vor der internationalen Presse sagte: „Als Erstes möchte ich sagen, dass der Internationale Strafgerichtshof keine universelle Bedeutung hat. Er ist eine der internationalen Organisationen, deren Jurisdiktion Russland nicht anerkennt, genau wie viele andere Länder der Welt. Daher ist der Respekt für eine solche Organisation, die a) keinen universellen Charakter hat und b) nicht unabhängig ist, gering.“

Putin hat stets sowohl die fossile Komponente in der Energieversorgung als auch Kernkraftwerke unterstützt, wie schon sein legendärer Auftritt vor Vertretern der deutschen Wirtschaft im Jahr 2010 gezeigt hat, der von den Lachern der Wirtschaftsvertreter unterbrochen wurde: „Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund ist die deutsche Öffentlichkeit gegen Atomenergie. Also, ich möchte das nicht kommentieren, aber ich verstehe überhaupt nicht, mit was Sie heizen wollen. Sie wollen kein Gas, Sie entwickeln die Atomenergie nicht, also was wollen Sie tun, mit Brennholz heizen? Aber das Brennholz ist auch in Sibirien. Sie müssen nach Sibirien gehen, um Brennholz zu holen, verstehen Sie? Sie haben ja auch kein Brennholz.“

Was den Männer- und Frauensport betrifft, so war das für Putin schon immer verrückt, wie er im September 2024 bei einem Treffen mit Schülern sagte: „Sie haben doch die Olympischen Spiele gesehen, oder? Da hat ein Mann, der behauptete, eine Frau zu sein, eine echte Frau K.O. geschlagen und ihr die Nase gebrochen. Was denken Sie darüber?“, fragte er eine Schülerin, die antwortete, das sei „ein bisschen unfair“.

Darauf antwortete Putin: „Das ist nicht ein bisschen unfair, das ist völlig unfair, das ist Unsinn, verrückt, verstehen Sie? Da war dann ein anderer Italiener, so ein Typ mit einem langen Bart, der sagte, er würde sich als Frau ausgeben, um dem Mann die Nase zu brechen, der der Italienerin die Nase gebrochen hat. Sie zerstören den Frauensport komplett, sie zerstören einfach den Frauensport.“

Amerika wird irgendwie hin und her gerissen, mal so, mal genau andersherum. Männer schneiden sich massenhaft alles ab, aber dann zeigt sich, dass das unmodern geworden ist. Und sie werden gefeuert.

Ende der Übersetzung



