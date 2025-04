Verzweiflungstat?

Die Welt steht wegen Trumps Zollkrieg unter Schock. Laut einem russischen Analysten ist der Grund, die verzweifelte Angst von Trump, die Schulden der USA könnten zu einem Staatsbankrott führen.

Trump hat verstanden, dass die Biden-Regierung mit ihrer Politik die wichtigste Macht der USA, den US-Dollar, in ernste Gefahr gebracht hat. Nachdem die Biden-Regierung den Dollar offen und im großen Stil als politische Waffe eingesetzt hat, wenden sich immer mehr Staaten der Welt aus Vorsicht vom Dollar ab. Aber wenn der Dollar seine Position als weltweite Handels- und Reservewährung verliert, droht den USA die Staatspleite, weil sie darauf angewiesen sind, dass die weltweite Nachfrage nach dem Dollar bestehen bleibt, die es den USA ermöglicht, mit gigantischen Handels- und Haushaltsdefiziten zu leben.

Nicht umsonst hat Trump in einer verzweifelt erscheinenden Drohung den BRICS Zölle von hundert Prozent angedroht, wenn sie eine eigene Handelswährung schaffen. Trumps Zölle sind ein Versuch, ausländische Industrien in die USA zu holen, solange der US-Markt aufgrund des Dollars noch ein interessanter Absatzmarkt ist.

Sollte der Dollar seine Dominanz verlieren und in der Folge massiv an Wert verlieren, wäre der amerikanische Markt für ausländische Industrien bei weitem nicht mehr so interessant wie heute. Die Zölle sind ein Versuch, die Realwirtschaft in den USA zu beleben und vor allem das Handelsdefizit auszugleichen. Dass Trump fantasiert, das US-Schuldenproblem mit Kryptowährungen zu lösen, deutet in die gleiche Richtung.

Die Zölle sind kein Zeichen der Stärke, sondern ein Zeichen der Schwäche der USA.

Darüber hat ein russischer Experte einen interessanten, wenn auch sehr umständlich formulierten Artikel für die russische Nachrichtenagentur TASS geschrieben, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Trump kämpft mit der Staatsverschuldung: Was wird er den USA und der Welt bringen?

Michail Beljajew über den Zusammenhang zwischen der totalen Erhöhung von Einfuhrzöllen und der drohenden Staatspleite und darüber, warum das Team des amerikanischen Präsidenten das Bild der USA als von Gott erwählte „Stadt auf dem Hügel“ begraben will

Von Trumps langer Liste von Plänen zur Neugestaltung der Welt hat die Realität vorerst nur einen Punkt übrig gelassen – aber den wichtigsten: die Lösung des US-Schuldenproblems. Die Schulden der USA gegenüber der Welt haben eine gigantische Summe erreicht. Im März dieses Jahres beliefen sie sich auf mehr als 36,6 Billionen Dollar, was 122,6 Prozent des BIP entspricht. Dabei ist nicht die Höhe der Schulden an sich besorgniserregend, sondern die Tatsache, dass kaum genügend finanzielle Mittel vorhanden sind, um sie zu bedienen (rechtzeitige Zahlung von Zinsen und Rückzahlung fälliger Schuldverpflichtungen).

Angesichts des chronischen und keineswegs geringen Haushaltsdefizits (derzeit etwa zwei Billionen Dollar) erfordert die Verschuldung zusätzliche Ausgaben in Höhe von fast 900 Milliarden Dollar. Diese Verschuldung, die vor nicht allzu langer Zeit noch die Rolle einer zusätzlichen Entwicklungsquelle spielte, hat sich zu einer schweren Last entwickelt, die die Wirtschaft des Landes ernsthaft bedroht. Es ist nicht schwer zu erraten, dass der Zusammenbruch der Schuldenpyramide im Falle eines Zahlungsausfalls, also der Unfähigkeit, die Verpflichtungen gegenüber den Geldgebern zu erfüllen, alle anderen Pläne zunichte machen wird, seien es langfristige oder kurzfristige, außen- oder innenpolitische, weltweite oder zielgerichtete.

Die Gefahr eines Zahlungsausfalls ist nicht hypothetisch, sondern ganz real. Wenn keine entschlossenen Maßnahmen ergriffen werden, könnte das „Datum X“, wie es zum Beispiel vom Bipartisan Policy Center geschätzt wird, im Juli dieses Jahres eintreten. Trump ist sich dessen bewusst. Deshalb hat das Schuldenproblem Vorrang, und alle anderen Maßnahmen zielen darauf ab, es zu lösen.

Alle Waffen auf die Staatsverschuldung richten – Feuer!

Die Lösung für die schwierige Situation, in der sich Amerika befindet, kann angesichts des Zustands, in dem der Vorgänger die Wirtschaft hinterlassen hat, zumindest darin bestehen, den schneeballartigen Anstieg der Schulden zu stoppen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Sie sind keine Alternativen, sondern existieren parallel.

Die erste ist traditionell für Marktwirtschaften (auch wenn der passendere Begriff für die jüngste Vergangenheit „kapitalistisch“ wäre) und besteht in Ausgabenkürzungen. Die Analyseagentur Bloomberg rechnet für das laufende Haushaltsjahr mit einer Kürzung der Staatsausgaben um 1,2 Billionen Dollar, die von der Presse nicht umsonst als die größte seit der Großen Depression bezeichnet wird.

Als erstes werden natürlich die größten, also die sozialen Posten, unter die Guillotine fallen. Man denkt bereits an eine der heiligen Kühe, das Medicaid-Programm, in dessen Rahmen 79 Millionen Bürger Unterstützung in Höhe von 880 Milliarden Dollar erhalten. Doch die Einsparmöglichkeiten im Rahmen dieses Programms sind verständlicherweise begrenzt, und die erforderlichen Summen sind so hoch, dass man in den Finanztöpfen buchstäblich wühlen muss.

Deshalb wurde USAID, das die ganze Welt über Demokratie belehrte und jährlich nach Belieben mehr als 32 Milliarden Dollar ausgab, praktisch abgeschafft. Außenminister Marco Rubio informierte die Öffentlichkeit bei der Rechtfertigung der Kürzung von 83 Prozent der Programme darüber, dass die riesigen Summen überhaupt nicht im nationalen Interesse, sondern manchmal sogar direkt gegen dieses ausgegeben wurden.

Bereits in den ersten Tagen der Amtszeit des neuen Präsidenten wurde eine spezielle Abteilung für die Effizienz der Regierungsausgaben (DOGE) eingerichtet, und wenige Tage später wurde ein Dekret zur Kürzung der Ausgaben von Regierungsbehörden unterzeichnet. Ziel ist es, „Transparenz bei den Regierungsausgaben und Rechenschaftspflicht der Regierungsmitarbeiter gegenüber der amerikanischen Öffentlichkeit zu gewährleisten“. Der Milliardär Elon Musk, der sich sofort für die neue Idee begeisterte, strebt ein Ergebnis von zwei Billionen Dollar an, aber bisher haben die Prüfer nur 275 Millionen Dollar gefunden. Dieses Geld reicht möglicherweise nur für eine schnelle, unmittelbare Schuldentilgung. Und nicht mal das ist garantiert.

Amerikanische Größe wiederherstellen – „Wärmer“, aber keine Garantien

Eine grundlegendere Lösung ist mit der wirtschaftlichen Wiederbelebung, der Beschleunigung des Wirtschaftswachstums, verbunden. (Die Absicht, 35 Milliarden Kryptowährungsgeld zu schürfen, kann kaum als seriös angesehen werden.) Den Slogan der Wiederherstellung von Amerikas Größe hat Trump übrigens schon in seinem ersten Wahlkampf 2016 aufgegriffen.

Hier liegt auch der Hauptgrund für die übertrieben hohe Erhöhung der Importzölle. Auf Importgüter aus 185 Ländern wurden Zölle von 10 bis 25 Prozent erhoben, darunter (offenbar nur für alle Fälle) auch unbewohnte Inseln. Ziel ist es, die Wirtschaft mit protektionistischen Barrieren zu schützen und den Unternehmern bequeme Bedingungen zu schaffen. Und gleichzeitig, nachdem man die Konkurrenten in eine schwierige Lage gebracht hat, einige von ihnen ins eigene Land zu locken und sie so in die Arbeit zum Wohle Amerikas einzubeziehen.

Natürlich werden, wie bei amerikanischen Politikern üblich, rein egoistische Bestrebungen mit plausiblen Slogans über den Schutz des Landes vor einem nicht gleichwertigen Handel und fast schon Raub durch die Partner in den Außenwirtschaftsbeziehungen überdeckt, was die defizitäre Zahlungsbilanz mit der EU und China angeblich belegt. 2024 belaufen sich die Defizite auf 213 Milliarden Dollar bzw. 295,4 Milliarden Dollar. Mit Blick auf die Verzerrungen in der Zahlungsbilanz sprach Trump über einen Mangel an „Gegenseitigkeit“ im Handel mit anderen Ländern und darüber, dass „die Wirtschaftsbeziehungen mit wichtigen Partnern extrem unausgewogen geworden sind, insbesondere in den letzten Jahren“. Die katastrophalen Außenhandelsdaten führten sogar dazu, dass der Notstand ausgerufen wurde, um dem Land finanziell auf die Beine zu helfen.

Es wird alle treffen

Für Amerika sind die Ziele klar. Es ist auch klar, dass alle Maßnahmen dieses wirtschaftlichen Kurses außerhalb des Rahmens der formal gültigen rechtlichen Regeln des internationalen Handels, der WTO etc., faktisch gegen die Interessen der Weltgemeinschaft durchgeführt werden. Und es ist auch klar, dass die amerikanischen Regierung sich für solche „Kleinigkeiten“ nicht interessiert.

Trotz der unvermeidlichen Ping-Pong-artigen Vergeltungsmaßnahmen ist es jedoch unwahrscheinlich, dass ein umfassender Zoll- oder Handelskrieg ausbricht. Alle Seiten (einschließlich Trump, der eher Geschäftsmann als Politiker ist) sind sich darüber im Klaren, dass es bei Handelskriegen keine Gewinner gibt, da das Endergebnis eine Verringerung der Handelsmöglichkeiten für beide Seiten ist. Trump weiß das, aber er muss sich um die unmittelbarsten und dringendsten Problem kümmern.

In der Zwischenzeit wird die totale Erhöhung der Zölle (auch ohne Handelskrieg) für die Weltwirtschaft schwerwiegende negative Folgen haben, die nicht lange auf sich warten lassen werden.

Auf die USA entfallen immer noch bis zu 10 Prozent des weltweiten Handelsumsatzes. Auf die EU und China, die einen intensiven Handel mit den USA betreiben, entfallen weitere 14 bzw. 15 Prozent. Insgesamt also fast 40 Prozent. Der Handelsumsatz zwischen dieser Triade wird nicht auf Null sinken, aber er wird erheblich schrumpfen, was sich auf den gesamten Welthandel auswirkt. Der Rückgang des Umsatzes der Welthandelsplattform wird unweigerlich die wirtschaftliche Entwicklung einiger Länder und Regionen bremsen, die sich in letzter Zeit auf ausländische Märkte verlassen haben.

Bloomberg-Analysten glauben, dass eine „neue Ära der Risiken“ bevorsteht: „Ein Teil der 33 Billionen des Welthandels, die an der Kreuzung von Brasilien bis China liegen, wird mit einem Rückgang der Exporte in die USA um 4 bis 90 Prozent konfrontiert.“

Und Goldman Sachs warnt vor der Gefahr einer Kerninflation, einer Abschwächung des Wirtschaftswachstums und einem erhöhten Rezessionsrisiko. Für alle.

Einige wird es besonders hart treffen

Die negativen Gesamtauswirkungen werden jedoch von Land zu Land unterschiedlich sein. China, das über eine starke Wirtschaft und ein zentralisiertes System zur Steuerung wirtschaftlicher Prozesse sowie über einen großen und wachsenden Binnenmarkt verfügt, wird diese Schwierigkeiten wahrscheinlich vorerst überstehen. Aber Japan, das Autos im Wert von 40 Milliarden Dollar in die USA geliefert hat, wird vor einer schwierigen Aufgabe stehen. Es wird äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich, Autos im Wert dieser Summe, trotz ihrer Qualität und ihres guten Rufs, anderswo zu verkaufen.

Für die EU, die sich im Vor-Krisen-Zustand befindet, wird es äußerst schwierig werden, zumal der Außenhandel für die Volkswirtschaften der europäischen Länder eine wichtige Rolle spielt. 2024 wurden Waren im Wert von 531,6 Milliarden Dollar, also fast 20 Prozent aller Exporte, über den Atlantik in die USA geschickt. Was soll man nun damit machen? Natürlich ist die Presse voll von Schlagzeilen, die in Richtung Osten weisen.

Es ist leicht, darüber zu reden, aber es wird nicht einfach, das umzusetzen. Mit dem östlichen Vektor ist wahrscheinlich China gemeint, aber die chinesische Wirtschaft ist keineswegs ein alles verschlingender Strudel. Dass man Öl, Gas, Kohle (wenn auch weniger als früher) und Getreide ungehindert hineinschütten kann, heißt nicht, dass die Produkte europäischer Firmen dort ebenso leicht abgeladen werden können. Gegenüber den Produkten der chinesischen Maschinenbauindustrie – Autos und Haushaltsgeräte zum Beispiel – wirken europäische Waren eher wie Konkurrenten, auf die im Reich der Mitte niemand wartet.

Russland ist aus dem Spiel – Im Guten Sinne

Russland ist nicht unter den Zolldruck geraten. Auf den ersten Blick erscheint das paradox, aber der Grund ist offensichtlich. Und man braucht darüber nicht mal zu spekulieren, denn US-Finanzminister Scott Bessent erklärte es selbst: „Die USA treiben keinen Handel mit Russland“, und deshalb gibt es nichts, was man beschränken kann.

Das bilaterale Handelsvolumen ist in der Tat gering. Im Jahr 2024 wurde ein Handelsvolumen von 3,5 Milliarden Dollar erreicht, aber das ist nicht das Wichtigste. Die Amerikaner, die sich nicht gerne selbst ins Knie schießen, tun praktisch nichts zu ihrem eigenen Nachteil. Aus Russland erhalten sie Uran und Titan, die für sie von entscheidender Bedeutung sind, da ohne sie die Luftfahrtindustrie, die Raumfahrt und andere High-Tech-Industrien nicht funktionieren können, sowie Düngemittel, die die Landwirte benötigen. Ohne diese Ressourcen ist es schwierig, die Wirtschaft anzukurbeln.

Unparteiische, aber deshalb nicht weniger aussagekräftige Zahlen belegen das Interesse der amerikanischen Wirtschaft an russischen Waren. Im vergangenen Jahr kaufte Russland amerikanische Waren im Wert von 526,1 Millionen Dollar, während die USA Waren im Wert von 3 Milliarden Dollar kauften.

Außerdem gab es Signale für die mögliche Aufnahme von Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. So berichtete Kirill Dmitrijew, Leiter des Russischen Direktinvestitionsfonds, über seine Eindrücke von seinem jüngsten Besuch in Washington und stellte fest, dass die zweitägigen Verhandlungen drei Schritte nach vorne gebracht hätten. In so einem Umfeld ist es einfach unangebracht, Zölle zu erhöhen. Erst recht, weil das jederzeit möglich ist, wenn sich die Lage ändert.

In Anbetracht der wenig beneidenswerten Aussichten für Europa ist es nicht ausgeschlossen, dass sich seine führenden Politiker, die sich nach Osten wenden, daran erinnern werden, dass der Weg Richtung Sonnenaufgang über den russischen Markt führt. Und müssen sie nicht damit beginnen, den Handelsaustausch wieder zu beleben und natürlich die sogenannten Sanktionen aufzuheben?

Auf jeden Fall wäre das eine echte Chance und ein vernünftiger Schritt für Europa. Die Hauptsache ist, die Welt und die Perspektiven nicht durch den Nebel der eigenen Phantasie zu betrachten, sondern selbständig zu denken, seine Fehler zu erkennen und z versuchen, sie zu korrigieren.

Bei ihrer Ankunft in Usbekistan anlässlich des ersten EU-Zentralasien-Gipfels sagte die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen: „Wir werden eine neue strategische Partnerschaft mit Zentralasien aufbauen. Das bedeutet, dass wir uns auf einander verlassen können. Und das ist in der heutigen Welt wichtiger denn je.“

Angesichts der engen und umfassenden Beziehungen der Länder der Region zu Russland ist es schlichtweg unrealistisch, auf diesem Weg auf die Berücksichtigung der Interessen Russlands zu verzichten.

Der amerikanische „Stein“ im Fundament der multipolaren Welt

Der aggressive protektionistische Kurs der USA bringt nicht nur alle Länder in wirtschaftliche Schwierigkeiten, sondern auch die bestehende Weltordnung ins Wanken. Indem Amerika seine eigenen Ziele verfolgt und schamlos gegen die Interessen anderer Länder verstößt, beschleunigt es de facto den Prozess der Schichtung und Regionalisierung der Weltwirtschaft, was unmittelbar zur Entstehung der multipolaren Welt beiträgt.

Washington ist nun in die taktische Aufgabe der Erleichterung der Schuldenlast vertieft, die mit einem Überlebenskampf verglichen werden kann. Die amerikanische Wirtschaft, die durch den bleiernen Kern einer gigantischen Verschuldung in den Abgrund gezogen wird, muss dringend an die Oberfläche kommen, um Luft zu holen. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Amerikaner nach der Lösung dieser taktischen Aufgabe von dem Gedanken verabschieden werden, ihre globale Vorherrschaft wiederherzustellen. Und diese Aufgabe werden sie auf die übliche, aggressive Art und Weise zu lösen versuchen.

Allerdings ist es unmöglich, das mit bloßen Händen und ohne die berüchtigte „Soft Power“ zu tun. Währenddessen begraben Trumps Umbauer die Grundlage und Quelle dieser Macht – das strahlende Bild der von Gott auserwählten „Stadt auf dem Hügel“, das amerikanische Imperium mit finanzieller Stabilität, ideologischer Anziehungskraft, militärisch-industrieller und technologischer Macht – für immer.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen