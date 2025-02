Macron, Starmer und Kallas reisen nach Washington, um sich Abfuhren zu holen

EU in Washington abgemeldet

n dieser Woche sind der französische Präsident Macron, EU-Chefdiplomatin Kallas und der britische Premierminister Starmer nach Washington gereist, um die Trump-Regierung für die weitere Unterstützung Kiews zu gewinnen. Macron und Starmer hatten keinen Erfolg, Kallas wurde offen gedemütigt.

Dass die Trump-Regierung von der EU keine gute Meinung hat, ist offenbar noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Bei den Gesprächen mit Russland sitzt die EU bisher nicht mit am Tisch und wird oft nicht einmal vorher informiert, so hat man in Brüssel beispielsweise von dem Telefonat zwischen Trump und Putin aus den Medien erfahren.

Die Führung der EU und vieler EU-Staaten scheinen fest entschlossen zu sein, den Krieg gegen Russland weiter führen zu wollen. Notfalls anscheinend sogar ohne die USA. Von Frieden in der Ukraine will in Brüssel niemand etwas wissen, obwohl der Krieg gegen Russland für die Ukraine – und damit für den Westen, der Kiew so massiv unterstützt – verloren ist. Jeder weitere Tag bringt nur mehr Blutvergießen, jedoch keine Aussicht auf ukrainische Erfolge.

In dieser Woche sind der französische Präsident Macron, EU-Chefdiplomatin Kallas und der britische Premierminister Starmer nach Washington gereist, um die Trump-Regierung für die weitere Unterstützung Kiews zu gewinnen, aber die Reisen waren gelinde gesagt nicht erfolgreich. Während Trump Macron und Starmer noch persönlich empfangen hat und vor der Presse auf den ersten Blick recht freundlich zu ihnen war, wurde EU-Chefdiplomatin Kalles offen gedemütigt. Die US-Regierung hat damit einmal mehr gezeigt, was sie von der EU und ihrer heutigen Führung hält.

Macron macht den Anfang

Als erster reiste der französische Präsident Macron am 24. Februar in die USA. Macron präsentiert sich den Franzosen schon lange als internationaler Staatsmann. Da er keine innenpolitischen Erfolge vorweisen kann und seine Beliebtheitswerte Negativrekorde brechen, hat er auch kein anderes Thema mehr. Daher drängelte Macron sich ins Rampenlicht, denn ursprünglich war geplant, dass er gemeinsam mit dem britischen Premier Starmer nach Washington reisen sollte. In dem Spiegel-Artikel über Macrons USA-Besuch, den wir uns gleich anschauen, wurde das so formuliert:

„In Paris hört man, er habe auf amerikanischer Seite sehr insistiert, damit das Tête-à-Tête mit Trump zustande kommt – genau drei Tage, bevor der britische Premierminister Keir Starmer am Donnerstag nach Washington kommt, um mit Trump ebenfalls über die Ukraine zu sprechen. »Macron wollte der Erste und ganz allein auf dem Foto sein«, so zitierte die französische Tageszeitung »Le Monde« einen Gesprächspartner aus dem Umfeld des Präsidenten. „

Der Spiegel berichtete über Macrons Besuch in einem verhalten optimistisch gehaltenen Artikel mit der Überschrift „Ukrainetreffen von Macron und Trump – Viel Schulterklopfen, wenig Gemeinsamkeiten“. Darin schrieb der Spiegel auch, dass Macron vor seiner USA-Reise öffentlich erklärte, wie er meinte, Trump von einer Fortsetzung der Unterstützung Kiews überzeugen zu können:

„Macron selbst hatte auf den sozialen Medien zuvor ausführlich erklärt, wie er gedenke, Donald Trump zu überzeugen: »Ich werde ihm sagen, du kannst dich nicht schwach zeigen gegenüber Präsident Putin. Das bist du nicht, das ist nicht dein Markenzeichen und es ist auch nicht in deinem Interesse.«“

Dieser plumpe Versuch, Trump bei seiner Eitelkeit zu packen, war zum Scheitern verurteilt. Trumps Eitelkeit ist zwar sprichwörtlich, aber dass man ihn manipulieren kann, indem man sich bei ihm so plump „einschleimt“, wäre mir neu.

Im Spiegel erfahren wir dann über das Treffen:

„Immerhin, Trump hat für Macron fast seinen gesamten Kalender umgeschmissen. Die beiden Spitzenpolitiker verbringen beinahe fünf Stunden miteinander. Einem gemeinsamen Treffen zwischen Trump und Macron im Oval Office und einem Mittagessen geht eine Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der G7 voraus. Beide Politiker werden später sagen, dieses vertrauliche Treffen sei sehr gut gelaufen. »Perfekt«, wie es Macron formuliert. Allerdings sickern auch danach nur sehr wenige Einzelheiten dazu durch.“

Ja, der G7-Videogipfel, der war eine ganz eigene Geschichte. Trump hatte sich dabei an seinen Schreibtisch gesetzt und Macron, wie einen unwichtigen Assistenten an der Ecke des Tisches platziert. Darüber haben europäische Medien möglichst nicht berichtet und das soll offenbar auch nicht bekannt werden, denn bei einer Google-Suche nach Bildern davon, fand ich fast nichts, während die russische Suchmaschine Yandex die Bilder zeigt.

Trump zeigte Macron, und damit den Europäern insgesamt, was er von ihnen hält. Macron sieht er nicht als gleichberechtigten Gesprächspartner an, den man ernst nehmen müsste. Das allerdings hat der Spiegel, wie auch fast alle europäischen Medien, verschwiegen.

Außerdem hat Trump Macron auch bei dem Abkommen mit der Ukraine über die ukrainischen Bodenschätze erniedrigt. Inzwischen haben französische Minister erklärt, Frankreich sei auch an den ukrainischen Bodenschätzen interessiert und würde mit der Ukraine auch gerne ein Abkommen über deren Förderung abschließen, wie man am 27. Februar, also mit einigen Tagen Verspätung, auch im Spiegel erfahren konnte. Das wird in dem amerikanischen Abkommen jedoch ausgeschlossen, denn die USA sichern sich darin alle ukrainischen Bodenschätze. Für die Europäer bleibt nichts übrig.

Das scheint Trump sehr lustig zu finden, denn der Spiegel schreibt auch, dass Trump Macron das die ganze Zeit unter die Nase gerieben hat:

„Dafür kommt Trump bei seiner Begegnung mit Macron immer wieder auf den von ihm geforderten »Deal« mit der Ukraine zu sprechen: Das Land solle den USA einen Teil seiner Vorkommen an seltenen Erden überlassen, bekräftigt der US-Präsident bei seinem Treffen mit Macron.“

In der Sache hat Macron nichts erreicht, denn vor der Presse sagte Trump, Frankreich sei einverstanden, dass Europa die Führungsrolle in Fragen der ukrainischen Sicherheit übernehmen muss. Von einem US-Engagement, von dem Macron Trump überzeugen wollte, war hingegen keine Rede.

Laut Politico wurde die Reise von Macron in Brüssel danach als „Zeitverschwendung“ bezeichnet.

EU-Chefdiplomatin Kallas wird ausgeladen

Am 26. Februar war mit EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas endlich eine führende Vertreterin der EU in Washington eingetroffen. Meines Wissens war das der erste Besuch einer EU-Kommissarin in Washington seit Trumps Amtseinführung vor über einem Monat, was für sich genommen schon zeigt, wie man in der Trump-Regierung über die EU und ihre Führung denkt.

Und das machte die Trump-Regierung noch einmal deutlich, denn nach ihrer Ankunft in Washington wurde Kallas mitgeteilt, das geplante Treffen mit US-Außenminister Rubio falle „aus Termingründen“ aus. Dass Rubio das Treffen mit Kallas, die dafür extra nach Washington geflogen war, erst nach ihrer Ankunft abgesagt hat, ist eine nur schwer zu toppende diplomatische Demütigung.

Und als sei das noch nicht genug, verkündete die Trump-Regierung parallel dazu die Einführung von 25-prozentigen Zöllen auf Autos und andere Waren aus der EU, was die Demütigung noch größer macht, denn Gespräche darüber mit Kallas hat die US-Regierung mit der Absage des Treffens von Kallas mit Rubio abgelehnt.

Kallas hat sich das nicht zuletzt selbst zuzuschreiben, denn vor der USA-Reise fühlte sie sich bemüßigt, Trump offen anzugreifen und seine Pläne zur Beendigung des Ukrainekriegs öffentlich als „schmutzigen Deal“ zu bezeichnen. Damit war das Gesprächsklima schon vor ihrer Ankunft in den USA vergiftet und Rubio schien keine Lust zu haben, seine Zeit mit dieser Demagogin zu verschwenden.

Dass Kallas eine Fehlbesetzung ist, ist nicht neu, denn das einzige, was die Dame zu bieten hat, ist Arroganz und Russenhass, was nicht eben Qualifikationen für das Amt einer Chefdiplomatin sind. Das scheinen auch die Journalisten in Brüssel bemerkt zu haben, denn nach dem Affront wurde eine Sprecherin der EU-Kommission gefragt, wie sie die Absage von Rubio kommentiert. Die Antwort war:

„Die Hohe Repräsentantin Kallas ist keineswegs isoliert. Sie hat zahlreiche Treffen und Kontakte mit Vertretern verschiedener Länder und Regionen, und jetzt führt sie in den USA Gespräche mit Vertretern der amerikanischen Regierung. Sie verteidigt bei allen Treffen die Position der Ukraine.“

Daraufhin wurde nachgefragt, wozu man eine Hohe Repräsentantin brauche, „mit der die Russen nicht reden wollen, mit der sich die Amerikaner nicht treffen wollen und die in Brüssel blockiert ist?“ Auf die Nachfrage, ob Rubio das Treffen mit Kallas im Zusammenhang mit den Gesprächen mit Russland in der Türkei abgesagt habe, antwortete die Sprecherin, die EU-Kommission wisse „nicht, was Minister Rubio dazu gezwungen habe, das Treffen abzusagen“.

Auch Starmer scheitert

Über den Besuch des britischen Premierministers Starmer berichtete der Spiegel unter der Überschrift „Starmer-Besuch bei Trump – Post vom König für Präsident Pomp“ und im Gegensatz zu dem Artikel über Macrons Besuch war der Spiegel inzwischen desillusioniert, wie die Einleitung des Artikels zeigte:

„Die Europäer geben sich im Weißen Haus die Klinke in die Hand. Jetzt war der britische Premier Keir Starmer an der Reihe. Die Taktiken ähneln sich, das Ergebnis auch: Trump lässt sich nicht einhegen.“

Dass Starmer bei Trump etwas erreichen könnte, was von vorneherein ausgeschlossen, denn Starmer ist für Trump toxisch, weil der seine PR-Spezialisten zur Unterstützung von Bidens Wahlkampf in die USA geschickt hatte, was Trump Starmer nicht verziehen hat. Unvergessen ist auch, wie Elon Musk Starmer wegen eines Pädophilie-Skandals angegriffen hat. Starmer war sicher der Falsche, wenn es darum ging, Trump in Sachen Ukraine von irgendetwas zu überzeugen.

Starmers wichtigstes Ziel war es, von Trump irgendwelche Garantien für den Fall zu bekommen, dass London „Friedenstruppen“ in die Ukraine schickt, die dort in eine direkte Konfrontation mit Russland geraten könnten. Daran scheiterte Starmer grandios, wobei die Details nicht nur interessant, sondern auch unterhaltsam sind.

Der Termin von Trump und Starmer vor der Presse war von kleinen Spitzen durchsetzt, während die beiden dessen ungeachtet freundlich in die Kameras blickten. So betonten Trump und Starmer vor den Journalisten wiederholt, dass das Bündnis zwischen den beiden Ländern schon lange bestehe und Starmer unterstrich, dass die USA jederzeit auf die Hilfe Großbritanniens zählen könnten. Trump wandte sich daraufhin an Starmer und fragte scherzhaft, ob Großbritannien „allein mit Russland fertig werden“ könne. Daraufhin lächelte der britische Regierungschef nur verlegen, während die Journalisten laut auflachten.

Als Trump gefragt wurde, ob er die Ukraine auch in Zukunft unterstützen werde, antwortete er:

„Ich denke, dass im Großen und Ganzen Europa dafür verantwortlich sein wird. Jetzt liefern wir nichts. Wissen Sie, das [Hilfe für die Ukraine] betrifft auch Europa. Wir hatten sehr gute Verhandlungen mit Russland, wir hatten sehr gute Verhandlungen mit der Ukraine.“

Auf die Frage, ob man die USA überhaupt dazu bewegen könne, einer möglichen Friedensmission der EU „Luftunterstützung zu gewähren“, um diesen Kräften eine militärische „Barriere“ gegen Russland zu bieten, erwähnte Trump die Möglichkeit einer militärischen Beteiligung der USA an einer solchen Mission mit keinem Wort, sondern sprach stattdessen wieder über das Abkommen über Bodenschätze:

„In diesem Sinne ist es sehr gut. Man kann sagen, dass dies die Barriere ist. Ich glaube nicht, dass irgendjemand herumalbern wird, wenn wir dort sind, wenn wir viele Arbeiter dort haben.“

Weiter sagte Trump, er wisse, dass Frankreich und Großbritannien Truppen in die Ukraine schicken wollten, was er auch gut fände, aber amerikanisches Militär werde da nicht gebraucht.

Daraufhin wurde Trump von Journalisten gebeten, klarzustellen, ob die USA im Falle eines „direkten Zusammenstoßes mit russischen Streitkräften“ in der Ukraine bereit wären, Großbritannien zu Hilfe zu kommen. Trump äußerte seine Zuversicht, dass die „europäischen Länder“, die „direkt vor Ort“ seien, eine „Barriere“ errichten könnten. Die USA seien „sehr weit weg, ein Ozean trennt uns“.

Dann wiederholte er, dass das Abkommen zwischen Washington und Kiew als eine Art „Barriere“ angesehen werden könne. Er glaube einfach nicht, dass es ein Problem mit der Umsetzung einer möglichen Einigung über eine Lösung des Ukraine-Konflikts geben werde, so Trump

Auch auf die erneute Bitte um Klarstellung, ob die US-Streitkräfte den Briten zu Hilfe kommen würden, sollten diese in der Ukraine unter Beschuss geraten, antwortete er ausweichend:

„Ich war immer der Meinung, dass die Briten nicht viel Hilfe brauchen. Sie können sehr gut auf sich selbst aufpassen. Das klingt wie eine ausweichende Antwort, aber es ist keine ausweichende Antwort. Die Briten sind ausgezeichnete Soldaten, sie können auf sich selbst aufpassen. Wenn sie jedoch Hilfe brauchen, werde ich immer bei den Briten sein. Ich werde immer bei ihnen sein. Aber sie brauchen keine Hilfe.“

Daraufhin erklärte Starmer, dass die britischen Truppen in der Lage seien, für sich selbst einzustehen, woraufhin Trump Starmer lächelnd die oben schon zitierte Frage stellte:

„Können Sie mit Russland alleine fertig werden?“

Kurz und gut, Trump hat auch Starmer auflaufen lassen, was allerdings, wie erwähnt, nicht verwunderlich ist.

Die EU will immer noch „Frieden durch Stärke“

Die EU-Kommission lässt sich von all dem jedoch nicht vom Kurs abbringen, sondern will in der Ukraine weiterhin auf einem „Frieden durch Stärke“ bestehen und beabsichtigt, auf dem EU-Gipfel am 6. März neue Lieferungen von Luftabwehrsystemen, Munition und Waffen nach Kiew zu vereinbaren, wie der Sprecher von Kallas in Brüssel das bevorstehende Treffen zwischen US-Präsident Trump und Selensky in Washington kommentierte:

„Wir glauben, dass ein Frieden in der Ukraine auf der Grundlage von Stärke erreicht werden sollte. Wir unterstützen diese Position. Unsere Position hat sich nie geändert.“

Außerdem bestehe Brüssel darauf, alle Fragen im Zusammenhang mit der Ukraine unter Beteiligung Kiews zu erörtern, und dass „alle Fragen der Sicherheit der Ukraine sollten unter Beteiligung der Europäischen Union erörtert werden.“ In seinen Antworten setzte er auch den Streit mit der US-Regierung darüber fort, wer mehr Geld für die Ukraine ausgegeben habe, und meinte, die EU habe mehr Geld für Kiew ausgegeben.

Ich weiß nicht, wie ich es anders kommentieren soll, aber es scheint wirklich, dass man in Brüssel „den Schuss nicht gehört hat“, wie man so schön sagt.

Es scheint wirklich so, als wolle die EU den Krieg gegen Russland ohne die USA fortsetzen. Sollte die EU ihre Meinung ändern, nachdem Russland und die USA zu einer Einigung gefunden haben, wäre die EU international endgültig blamiert. Das radikale Führungspersonal der EU-Kommission um von der Leyen und Kallas scheint die neuen Realitäten einfach nicht akzeptieren zu wollen, was für die EU sehr gefährlich werden kann.

Wirtschaftlich ist ganz sicher gefährlich, denn die EU gerät wirtschaftlich gerade in einen „Dreifrontenkrieg“ mit Russland, China und nun auch mit den USA.

Immerhin sieht es bisher nicht danach aus, als ob die EU sich auch militärisch an dem Krieg gegen Russland beteiligen will. Man muss sich bei dem Personal in Brüssel heutzutage über jede „gute Nachricht“ freuen.



