Estnische Regierung erwartet bis zu 3 Tage Stromausfall und rät zum Anlegen von Vorräten

Hauptsache gegen Russland

Die baltischen Staaten verlassen am 8. Februar das gemeinsame Stromnetz mit Russland und Weißrussland. Die estnische Regierung warnt, dass der Strom für bis zu drei Tage ausfallen könnte und rät den Menschen, Vorräte an Wasser, Lebensmitteln und Batterien anzulegen.

Die radikal antirussische Politik europäischer Staaten treibt immer verrücktere Blüten. Noch aus Sowjetzeiten sind die baltischen Staaten Mitglieder im sogenannten BRELL. BRELL ist ein ringförmiger Stromnetzverbund der Staaten Weißrussland (Belarus), Russland, Estland, Lettland und Litauen, dessen Bezeichnung sich aus den Anfangsbuchstaben der fünf Staaten zusammensetzt.

Die baltischen Staaten arbeiten seit den 2000er-Jahren an einer von Russland unabhängigen Energieversorgung und haben laut Estland seitdem zirka 1,6 Milliarden Euro in den Frequenzwechsel investiert. Am 8. Februar wollen sich die baltischen Staaten endgültig vom BRELL-Verbund abkoppeln und nach einem isolierten Testbetrieb dem europäischen Continental Europe Synchronous Area (CESA) beitreten. Das Baltikum ist durch (teilweise durch die Ostsee verlegte) Stromleitungen inzwischen mit Finnland, Schweden und Polen verbunden. Estland ist über via Finnland an das skandinavische Verbundnetz angeschlossen, Litauen ist sowohl an das skandinavische als auch an das kontinentaleuropäische Netz angeschlossen.

Die estnische Regierung hat ihren Bürgern nun empfohlen, sich mit Lebensmitteln, Wasser und Gesellschaftsspielen einzudecken, bevor das Land aus BRELL austritt. Estnische Medien zitieren den Sprecher der Katastrophenbehörde wie folgt:

„Das Wichtigste sind Lebensmittel und Wasser. Es werden drei Liter Wasser pro Person und Tag benötigt. Die Lebensmittelreserven müssen langfristig haltbar sein. Natürlich müssen die gelagerten Lebensmittel so sein, dass sie sofort verzehrt werden können, dass sie also nicht lange gekocht werden müssen. Wenn es um die Grundbedürfnisse geht, müssen natürlich auch Medikamente überprüft werden. <…> Alternative Quellen für Licht und Unterhaltung werden ebenfalls benötigt. Das wird nämlich von vielen vergessen. Aber das könnten Karten oder ein Brettspiel sein.“

Es wird darauf hingewiesen, dass die estnischen Bürger darauf achten sollten, eine Batterie, ein tragbares Radio und einen Gasbrenner zu haben.

Zuvor hatte der estnische Ministerpräsident Kristen Michal eingeräumt, dass nach dem Rückzug aus BRELL in Estland die Möglichkeit eines Stromausfalls für 72 Stunden besteht.

Am 8. Februar werden Litauen, Lettland und Estland von BRELL abgetrennt und sollen für 24 bis 33 Stunden in einem isolierten Modus funktionieren, danach sollen sie an Europa angeschlossen werden, sofern keine Störungen auftreten. Die Aufnahme der Stromnetze der baltischen Staaten über Polen in den Synchronbetrieb mit dem EU-Netz ist für den 9. Februar geplant.

Dass der Strom aus Europa weitaus teurer sein dürfte, als der Strom aus Russland, scheint niemanden zu stören.

Was tut man nicht alles, um sich von Russland zu trennen. Und was sind schon drei Tage Stromausfall…?



