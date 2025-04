Das neue Projekt der EU

In Moldawien greift die prowestliche Sandu-Regierung immer härter durch. Die Oppositionsführerin wurde verhaftet und zu Ostern wurde einem Bischof zwei Mal die Ausreise nach Jerusalem verboten, weil er die "falsche" Kirche vertritt.

Was im kleinen Moldawien derzeit vor sich geht, ohne dass es in deutschen Medien Erwähnung findet, ist schockierend. Mitte März wurde die Oppositionsführerin unter offensichtlich konstruierten Vorwürfen verhaftet, weil die prowestliche Sandu-Regierung die im Spätsommer anstehenden Wahlen kaum mit fairen Mitteln gewinnen kann, und zu Ostern wurde der Bischof der russisch-orthodoxen Kirche Moldawiens, der 70 bis 80 Prozent der Moldawier angehören, zwei Mal an einer Reise nach Jerusalem gehindert, von wo er traditionell ein heiliges Feuer abholen wollte.

Bei der verhafteten Oppositionsführerin handelt es sich um die Regierungschefin der autonomen Region Gagausien, in der ein Turkvolk lebt, das aber der russisch-orthodoxen Kirche angehört. Mehr Informationen und Hintergründe über Gagausien finden Sie hier.

Am Sonntag war die eskalierende Lage in Moldawien Thema eines Beitrages im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die EU will Moldawien zum Ersatz für die Ukraine machen

Am Donnerstag wurde Erzbischof Markell von Balti und Falesti am Flughafen Chisinau festgehalten. Ohne Erklärung wurde dem Hierarchen der russisch-orthodoxen Kirche die Reise nach Israel verweigert, wo er das Heilige Feuer für die orthodoxen moldawischen Gläubige empfangen wollte. „Die Durchsuchung endete 27 Minuten vor dem Abheben des Flugzeugs. Sie gaben uns unsere Pässe nicht. Erst 20 Minuten nach dem Abheben des Flugzeugs gaben sie sie uns zurück“, sagte der Erzbischof.

Am Flughafen Chisinau kam es zu einer spontanen Kundgebung zur Unterstützung des Bischofs. Am nächsten Tag verweigerten die Grenzbeamten Erzbischof Markell erneut die Ausreise nach Jerusalem. Und wieder ohne Erklärung.

Der Priester sagte Journalisten, dass die Grenzbeamten ihn höflich behandelt hätten, sie ihm aber leid täten. Und er versicherte den Gläubigen, dass das Heilige Feuer aus Jerusalem auf jeden Fall in Moldawien ankommen werde: „Diese Jungs tun mir leid, sie sind aus Plastilin gemacht. Sie sind die Waffe von zufällig an die Macht gekommenen Leuten. Ich möchte den orthodoxen Menschen in Moldawien versichern, dass das Heilige Feuer doch noch kommen wird. Der Punkt ist, dass Bischof Filaret von Capriana und Bischof Patroclus von Donduseni seit letztem Montag im Heiligen Land sind. Es war, als hätten sie eine Vorahnung gehabt, dass es in den letzten Tagen unmöglich sein würde, auszufliegen“, sagte Erzbischof Markell.

Das Moskauer Patriarchat bewertete die Gesetzlosigkeit der Moldawier wie folgt: „Wir betrachten diesen Vorfall als eine grobe Verletzung der Religionsfreiheit, als Beispiel für eine diskriminierende Politik, die darauf abzielt, die Rechte der Gläubigen der Orthodoxen Kirche Moldawiens illegal einzuschränken. Wir fordern eine Untersuchung dieses Vorfalls sowie die Identifizierung und Bestrafung derer, die die Rechte von Erzbischof Markell von Balti und Falesti verletzt haben.“

Überhaupt ist dies alles nur ein weiteres Beispiel für die Verfolgung der russisch-orthodoxen Kirche durch die derzeitigen moldawischen Regierung. Präsidentin Maia Sandu hat offen erklärt, die orthodoxe Kirche Moldawiens sei ein Instrument der russischen Propaganda. Das wichtigste Ziel der Regierung ist es, eine Kirchenspaltung herbeizuführen und Russland die Gemeindemitglieder des Moskauer Patriarchats zu entreißen und in die Bessarabische Metropole der Rumänisch-Orthodoxen Kirche zu überführen.

Doch alles, was in Moldawien geschieht, ähnelt der jüngsten Vergangenheit der Ukraine. Dadurch wurde die Ukraine zum Sprungbrett für einen Angriff auf Russland.

Die Phasen der Ukrainisierung Moldawiens sehen folgendermaßen aus: Es wurde eine proeuropäische Präsidentin, die rumänische Staatsbürgerin Sandu, gewählt – oder besser ernannt -; das Streben nach einem Beitritt zur EU und zur NATO wurde beschlossen; die moldawische Sprache wurde zugunsten des Rumänischen aufgegeben. Die Verfolgung der traditionellen orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats ist in vollem Gange. Das offizielle Chisinau hat die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu Russland praktisch abgebrochen. Sie haben russisches Gas abgelehnt. Sie haben sich den europäischen Sanktionen gegen Russland angeschlossen.

Die militärische Entwicklung Moldawiens durch die NATO geht weiter. Und nun haben sie auch damit begonnen, Saboteure für die Durchführung von Terroranschlägen in Russland vorzubereiten. Sie arbeiten mit ukrainischen Geheimdiensten zusammen.

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB berichtete am Montag von der Verhinderung einer Reihe von Terroranschlägen in verschiedenen russischen Regionen. Mehrere moldawische Staatsbürger wurden festgenommen.

Marius Prunjanu, ein in Moldawien ausgebildeter Krimineller, wurde in Russland festgenommen. In seinem Auto wurden sechs Kilogramm Sprengstoff gefunden. Im Verhör sagte er aus: „Im Januar 2023 wurde ich vom GUR der Ukraine rekrutiert, um Aufgaben in Russland zu erfüllen. Ich bekam die Aufgabe, ein Auto zu kaufen, dann gaben sie mir in Moldawien eine Autobatterie mit einigen Bomben. Ich begann, meine Legende zu lernen. Dann sagten sie, ich müsse nach Wolgograd gehen, dort ein Versteck anlegen und ein Gerät vergraben, und in Saratow, sagten sie, würden sie ein Versteck mit einer Pistole bereitstellen, um jemanden zu eliminieren.“

Ein weiterer Festgenommener ist Sergej Okruschko. Er floh aus Russland, um der Teilmobilmachung zu entgehen. In Moldawien haben sie ihn direkt auf der Straße rekrutiert, wie er im Verhör aussagte: „An der Bushaltestelle kam ein Mann auf mich zu und stellte sich als Alexander vor. Er bot mir an, nach Russland zu gehen und dort Arbeit in einer wichtigen Einrichtung anzunehmen. Er sagte mir, dass die Jungs dafür 30.000 Dollar bekommen.“

Er begann als Elektriker in der Ölraffinerie Kuibyschew zu arbeiten, wo er später drei Sprengsätze legte. Nur einer funktionierte, der im Umspannwerk. Die anderen wurden entschärft.

Der vorbestrafte moldawische Staatsbürger Jewgenij Kurdoğlu sollte eine Pumpstation in Kertsch in die Luft sprengen. Er versteckte den Sprengstoff in einem Versteck, das von Polizeibeamten entdeckt wurde.

Ilan Shor, ein bekannter moldawischer Politiker und Vorsitzender des politischen Blocks „Sieg“, der aus Moldawien, wo er zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, nach Russland fliehen musste, bewertet die Aktivitäten der Regierung so: „Moldawien hat sich heute zu einem totalitären Staat mit einem Regime entwickelt, das zu Terror, Terrorismus und der Ausbildung von Terroristen fähig ist. Und wir sehen, dass sie bereits vom politischen Terrorismus, mit dem die Opposition täglich leben muss, zu echtem Terrorismus übergegangen sind. Wir wissen, dass westliche Geheimdienste, englische Geheimdienste, in den Büros des moldawischen Geheimdienstes sitzen und ihn steuern. Im Grunde versuchen sie, Moldawien in einen Staat zu verwandeln, der auf die Schlachtung vorbereitet wird. Und die Tatsache, dass ein Land, in dem absolut arme Menschen leben, Waffen im Wert von über einer Milliarde Dollar in buchstäblich wenigen Monaten importiert hat, ist ein Beweis dafür. Die heutige moldawische Regierung besteht aus Söldnern, die ihre Gehälter aus Europa beziehen und deren Ziel es ist, Moldawien vollständig zu unterwerfen und die Bevölkerung zu Kanonenfutter zu machen. Schließlich war es für die schon immer bequem, mit den Fürzen anderer Leute zu kämpfen. Genau das wollen sie aus Moldawien machen.“

Die Parallelen zur Ukraine sind offensichtlich. Und ohne Repressionen gegen Maia Sandus politische Gegner geht es auch nicht. Außerdem gibt es in der Republik Moldawien zwei autonome Regionen – Transnistrien und Gagausien – die eindeutig eine Zusammenarbeit mit Russland wollen.

Am 25. März wurde Eugenia Gutsul, die Regierungschefin von Gagausien, am Flughafen Chisinau wegen des Verdachts der Fälschung von Geldquellen in Höhe von 20.000 Dollar im Jahr 2023 verhaftet.

Offensichtlich ist der Fall erfunden und politisch motiviert, aber in Europa ist dies mittlerweile gängige Praxis. Sandu hat Gutsul die Reise nach Sotschi und ihr Treffen mit Wladimir Putin im März letzten Jahres nicht verziehen. Und noch mehr gilt das für den Aufbau von Verbindungen zu Russland und den Unwillen Gagausiens, sich an die EU und die NATO anzunähern.

Am 9. April wurde Gutsul per Gerichtsbeschluss unter Hausarrest gestellt, ihr wurde eine elektronische Fußfessel angelegt und ihr wurde jeglicher Kontakt mit der Außenwelt untersagt. Ihre Aufgabe als Oberhaupt von Gagausien kann sie nicht erfüllen.

Bei ihrer Entlassung aus der Haft in den Hausarrest sagte sie zu Reportern: „Die Strafverfolgungsbehörden und die Staatsanwaltschaft haben in diesem Fall ausschließlich aus politischen Gründen gehandelt. Und auch der Hausarrest stellt in vielerlei Hinsicht eine Einschränkung dar. Gagausien wartet auf mich, Gagausien braucht meine Arbeit und Anwesenheit, also werden wir weiter für Gerechtigkeit kämpfen. Aber danke, dass der Richter mir die Möglichkeit gibt, meine Kinder zu umarmen.“

Nach der Verhaftung von Gutsul fanden in Gagausien und Chisinau mehrere Kundgebungen zu ihrer Unterstützung statt, die letzte Mal Ende der Woche. Während das Oberhaupt Gagausiens in Haft war, hat das moldawische Verfassungsgericht Gagausien das Recht entzogen, Staatsanwälte zu nominieren und zu ernennen. Nun soll der Staatsanwalt für Gagausien aus Chisinau ernannt werden. All dies ist ein klarer Versuch, die Rechte gagausischen Autonomie zu beschneiden und ihr im Idealfall ihren Sonderstatus vollständig zu entziehen.

Dazu sagte Ilan Shor: „Chisinau tut alles, um Gagausien seinen Autonomiestatus zu entziehen und es mit den anderen Regionen gleichzusetzen. Deshalb hat Chisinau Gutsul nicht zum Regierungsmitglied ernannt, obwohl es laut Verfassung dazu verpflichtet war. Deshalb hat Chisinau unter Verletzung der Verfassung den Haushalt Gagausiens gekürzt. Heute zerreißt Chisinau alle Gesetze, die den Gagausen Garantien gaben. Wenn wir dieser Nazi-Terrorregierung in Moldawien nachgeben, werden sie Blut riechen und bis zum Ende gehen. Und bis zum Ende bedeutet für sie, alles zu zerstören, was über Jahre aufgebaut wurde: Unabhängigkeit, Neutralität und viele andere Dinge, die die Grundlagen des moldawischen Staates bilden.“

Viktor Petrow, der Stellvertreter von Gutsul in der gagausischen Regierung, stimmt dem geflohenen moldawischen Politiker zu: „Wir kommen zu dem festen Schluss, dass dies die Demontage der gagausischen Autonomie darstellt. Als Strafe für ihre Position, für ihre Meinung, für die Meinung unserer Bürger, für die Meinung unserer Einwohner. Den Machthaber gefällt das nicht und sie bauen so die Autonomie ab und gehen so mit politischen Gegnern um. Und wir sehen, wie die Gerichte heute für sie arbeiten, sie sind ihnen untergeordnet. Im Prinzip gab es in Moldawien eine Machtergreifung.“

Die moldawische Regierung selbst tut alles, um Gagausien dazu zu bringen, über einen Austritt aus Moldawien nachzudenken. In der Ukraine geschah dasselbe mit der Krim und dem Donbass. Und in Gagausien hat man bereits begonnen, darüber nachzudenken, wie Petrow sagte: „Es ist gesetzlich verankert, dass Gagausien das Recht auf Selbstbestimmung hat, wenn die Republik Moldawien ihre Unabhängigkeit verliert. Leider haben die Gründer der Autonomie keine Gesetze erlassen, die im Falle eines Angriffs der Zentralregierung auf Gagausien regeln, was in dieser Situation zu tun ist.“

Bisher versuchen die friedlichen Gagausen, die Situation friedlich zu lösen, indem sie auf die Straße gehen, um für die Rechte der Autonomie und ihrer Regierungschefin, Baschkan genannt, zu protestieren. Ilja Usun, erster stellvertretender Vorsitzender des Exekutivkomitees von Gagausien, sagte bei einer Kundgebung: „Wir fordern die Einsetzung einer Vier-Parteien-Kommission bestehend aus Moldawien, Russland, der Türkei und Gagausien. Wir wollen eine umfassende Analyse der letzten 30 Jahre durchführen und sehen, welche Machtbefugnisse sie uns entzogen haben. Denn sie versuchen, unser Gagausien in eine einfache Region zu verwandeln. Gagausien wird ignoriert, man hört nicht auf unser Wort. Sie haben uns das Recht genommen, einen Staatsanwalt zu ernennen, und sie versuchen, einen Artikel nach dem anderen von uns zu streichen.“

Und Michail Vlah, ein ehemaliger Berater des Baschkan, sagte: „Wir werden immer mehr tun, um die europäische Gemeinschaft aufzurütteln. Janis Mažeikis, der Botschafter der EU, die amerikanische Botschaft, diejenigen, die heute diese Demokratie und Meinungsfreiheit erschüttern, die sagen, unser Weg sei der europäische Weg. Wir fordern, dass man uns eine europäische Einschätzung gibt. Die Verhaftung der Baschkan von Gagausien, der höchsten Person der Autonomie, ist das Demokratie? Ohne Prozess, ohne Ermittlungen. Wir werden den Kampf bis zum Letzten fortsetzen.“

Wie wir sehen, hat das heutige Moldawien eine entschieden antirussische Haltung eingenommen. Es ist beängstigend, auch nur darüber nachzudenken, wohin die weitere Ukrainisierung führt. Das antirussische Potenzial der Ukraine versiegt allmählich und sie brauchen ein neues Anti-Russland. Das ist das Projekt, das die EU der Republik Moldawien anbieten kann. Sehr schade.

Ende der Übersetzung



