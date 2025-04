Dem ukrainischen Weg folgen

Die Sandu-Regierung in Moldawien folgt dem Weg der Ukraine. Nun geht sie gegen die orthodoxe Kirche im Land vor, der etwa 70 bis 80 Prozent der Moldawier angehören, und verweigerte dem orthodoxen Bischof die Ausreise nach Jerusalem, bei der er das Heilige Feuer zu den Osterfeierlichkeiten holen wollte.

Am Donnerstag hat der moldawische Grenzschutz den Erzbischof Marchel von Bălți und Făleşti an der Ausreise gehindert. Der Bischof der Moldawisch-Orthodoxen Kirche wollte nach Israel reisen, um von dort das Heilige Feuer für die Ostermette zu bringen. Laut moldawischen Medien wurde er ohne Begründung einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen.“ Bischof Marchel erklärte, dass ihm die Gründe dafür, dass er am Flughafen so lange aufgehalten wurde, dass das Flugzeug nach Israel ohne ihn gestartet ist, nicht mitgeteilt wurden:

„Den Grund, warum ich nicht nach Israel gelassen wurde, habe ich immer noch nicht verstanden. Obwohl ich ein Geistlicher bin, durchsuchten sie mich, setzten ein Protokoll auf, erklärten aber nichts.“

Eine Mitteilung über ein bestehenden Ausreiseverbot hat Marchel nicht erhalten. Die Grenzschützer gaben ihm seinen Pass erst wieder, nachdem sein Flugzeug nach Tel Aviv abgeflogen war. Laut moldawischen Medien gibt es bisher keine offizielle Kommentare der Grenzpolizei, anderer Behörden oder der Regierung.

Die Regierung von Präsidentin Sandu folgt konsequent dem ukrainischen Weg. Mit Transnistrien hat auch Moldawien eine Region, die sich vom Land abspalten und gute Beziehungen zu Russland haben möchte. Sandu spricht sich mittlerweile gegen Verhandlungen mit Transnistrien aus und es gibt Anzeichen, dass sie eine gewaltsame Lösung möchte.

Obwohl das kleine Moldawien ein Vielvölkerstaat ist, hat Sandu durchgesetzt und in die Verfassung schreiben lassen, dass es nur eine Amtssprache gibt. Das ist übrigens nicht etwa Moldawisch, sondern Rumänisch. Sandu ist auch rumänische Staatsbürgerin und sie scheint zu versuchen, ihr Land mit Rumänien zu vereinen, wofür es in der Bevölkerung jedoch keine Mehrheit gibt. Sandu selbst sagt öffentlich, dass sie sich als Rumänin betrachtet.

Außerdem geht Sandu gegen die Opposition vor, indem sie Oppositionsparteien und oppositionelle Medien verbieten lässt. Bei Wahlen gibt es inzwischen offene Manipulationen. In diesem Jahr stehen in Moldawien Parlamentswahlen an und Ende März hat Sandu die beliebteste Oppositionskandidatin verhaften lassen.

Nun scheint Sandu nach ukrainischem Vorbild zu folgen, wo der damalige Präsident Poroschenko eine eigene ukrainisch-orthodoxe Kirche gründen ließ und begann, gegen die russisch-orthodoxe Kirche vorzugehen. Unter Selensky wurde dieser Kampf verschärft und es wurden Kirchen und Klöster eingezogen und Priester verhaftet.

Dass Sandu nun vor Ostern die Ausreise des orthodoxen Bischof nach Israel verhindern ließ, lässt darauf schließen, dass Sandu auch in dieser Frage dem ukrainischen Weg folgen will.

Die Moldawisch-Orthodoxe Kirche ist die größte christliche Konfession im Land, der etwa 70 bis 80 Prozent der Gläubigen in Moldawien und Transnistrien angehören. Sie ist eine autonome Kirche, die dem Moskauer Patriarchat untersteht. Seit 1992 ist in Moldawien auch die Orthodoxe Kirche Bessarabiens aktiv, die dem Bukarester Patriarchat untersteht. Ihr gehören zehn bis 20 Prozent der Gläubigen an. Der Moldawisch-Orthodoxe Mitropolit Wladimir von Chișinău, hatte zuvor mehrmals beklagt, dass Vertreter der Orthodoxen Kirche Bessarabiens einen Dialog vermeiden.



