Die EU nimmt Kurs auf Krieg mit Russland

In den letzten Tagen haben europäische und britische Regierungen erklärt, die Weichen für einen Krieg mit Russland zu stellen. Das haben sie zwar anders formuliert, aber die Aussage war unzweideutig.

Die EU nimmt unzweideutig Kurs auf einen Krieg mit Russland, wobei nun auch ein heißer Krieg nicht mehr ausgeschlossen ist. Interessanterweise hat der Brüssel-Korrespondent der russischen Nachrichtenagentur TASS diese Entwicklung schon im Sommer 2024 prophezeit. Ich habe seinen Artikel damals übersetzt und es sieht ganz so aus, als ob er schon damals alle Vorzeichen richtig interpretiert hat. Schon im Juli 2024, als Trump noch gar nicht an der Macht war, hat er einen heißen Krieg zwischen EU-Staaten und Russland auf dem Gebiet der Ukraine als wahrscheinliches Szenario prophezeit. Da nun alles genau darauf zusteuert, empfehle ich, den Artikel vom Sommer 2024 noch einmal zu lesen.

EU-Kommission will die „Militarisierung der EU“

Dubrowin hat schon im Juli 2024 geschrieben, dass „die EU-Kommission die Kontrolle über den gesamten militärisch-industriellen Komplex in Europa an sich reißt und die Wirtschaft der EU vollständig auf eine langfristige militärische Konfrontation“ mit Russland ausrichten wird.

Und genau das passiert gerade, denn von der Leyen hat ein großes Aufrüstungsprogramm für 800 Milliarden Euro angekündigt, nachdem sie zuvor erstmals einen EU-Kommissar für Rüstung ernannt hatte, der die Kontrolle über die Aufrüstung der EU übernehmen soll. Und von der Leyen hat die Europäer vor einigen Tagen in einer Rede gewarnt, dass sie in den kommenden Wochen „Mut“ brauchen und sich auf „schwierige Entscheidungen“ einstellen müssen, um einen Sprung im Wettrüsten zu wagen. Das sei ihrer Ansicht nach „notwendig“, um Russland „militärisch abzuschrecken“.

Noch deutlicher war Manfred Weber, der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, der gefordert hat, Europa müsse sein „Denken jetzt auf die Kriegswirtschaft umstellen“.

Übrigens ist es interessant, dass die höchsten Führungskräfte der EU, die nun am lautesten nach Krieg mit Russland schreien, Deutsche sind. Die haben anscheinend nichts aus der Vergangenheit gelernt.

Die USA steigen aus dem Ukraine-Abenteuer aus

Trump will offenbar aus dem Ukraine-Abenteuer aussteigen und versucht, mit Russland Verhandlungen zu führen. Dazu scheinen die USA mit Kiew sogar darüber zu reden, auf welche Gebiete Kiew für einen Frieden verzichten soll. Ob Kiew darauf eingeht, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Außerdem hat Trump ein Machtwort gesprochen und den Beitritt der Ukraine zur NATO so kategorisch abgelehnt, dass sogar NATO-Generalsekretär Rutte nun unmissverständlich bestätigt, das Thema sei vom Tisch.

Je deutlicher sich Trump für Frieden in der Ukraine einsetzt, desto hektischer wird man in der EU, wo nun im Eiltempo daran arbeitet wird, eigene Truppen in die Ukraine zu schicken. Dazu will man zwar amerikanische Sicherheitsgarantien für den Fall, dass die europäischen Soldaten in der Ukraine in Kämpfe mit der russischen Armee verwickelt werden, aber Trump scheint nicht gewillt zu sein, diese Garantien zu geben, sondern droht im Gegenteil allen Ländern, die nicht genug für Rüstung ausgegeben, ihnen den Schutz der USA ganz offiziell zu entziehen.

Die EU auf Kriegskurs

Aber die EU scheint entschlossen zu sein, trotzdem „all in“ gehen zu wollen, denn Bloomberg berichtete, dass Kiew und Europa die Bedingungen Russlands für ein Waffenstillstandsabkommen möglicherweise nicht akzeptieren würden. Darauf deuteten bereits Äußerungen europäischer Politiker hin. Macron sagte beispielsweise, die russischen Bedingungen „keine NATO, keine ausländischen Armeen, Entmilitarisierung der Ukraine“ und eine neutrale Ukraine seien „für uns alle inakzeptabel“.

Auch Noch-Kanzler Scholz bezeichnete eine Entmilitarisierung der Ukraine als inakzeptabel. Und der wohl künftige Kanzler Merz ist weitaus radikaler als Scholz, schließlich will Merz der Ukraine unmittelbar nach Regierungsübernahme die deutschen Taurus-Marschflugkörper für Angriffe tief ins russische Hinterland liefern.

Europäische Truppen in die Ukraine

Die schon sehr lange immer wieder aufflammende Diskussion über die Entsendung von europäischen Truppen in die Ukraine wird nun realer. Der französische Präsident Macron und der britische Premier Starmer arbeiten intensiv daran. Offiziell soll es um die Entsendung von „Friedenstruppen“ zur Überwachung eines Waffenstillstandes gehen, aber das ist anscheinend Augenwischerei.

Der Grund ist, dass Macron und Starmer vehement gegen einen Waffenstillstand sind. Aber wie sollen sie Truppen zur Überwachung eines Waffenstillstandes in die Ukraine schicken, wenn sie doch alles tun, einen Waffenstillstand zu verhindern?

Vielmehr dürfte es daher um die Entsendung europäischer Truppen für den Kampf gegen Russland gehen, da der Ukraine die wehrfähigen Männer ausgehen und ihre Front ohne frische Soldaten aus Europa irgendwann zusammenbrechen wird.

Am 12. März hat Macron in Paris mit den Obersten Generälen diverser europäischer Staaten über die Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine gesprochen. Am 15. März verkündete Starmer, man gehe bereits zu Gesprächen über die Details der Entsendung europäischer Truppen über und werde diese bei einem Treffen in London am 20. März besprechen.

Während der deutsche Verteidigungsminister Pistorius vor einigen Wochen noch gesagt hat, dass eine Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine nur mit Einverständnis Russlands möglich sei, klingt das bei Macron nun anders. Der hat in einem Interview mit der Zeitung Le Parisien nämlich gesagt, der Westen könnte auch ohne Zustimmung Russlands Truppen in die Ukraine schicken.

Das würde Krieg bedeuten

Russland hat immer wieder sehr deutlich gemacht, dass europäische Truppen in der Ukraine für Russland inakzeptabel sind. Zuletzt hat Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, das in einer offiziellen Erklärung noch einmal deutlich gemacht.

In Russland wurde auch immer unmissverständlich gesagt, dass man europäische Truppen in der Ukraine als legitime Ziele betrachten würde. Daher ist davon auszugehen, dass die Standorte europäischer Soldaten in der Ukraine zu Zielen für russische Raketenangriffe werden.

Schon im letzten Sommer habe ich ein Interview mit dem russischen Senator Dmitri Rogosin geführt, der dabei an die Adresse westlicher Soldaten, die in die Ukraine geschickt werden sollen, unmissverständlich gesagt hat, sie sollten vor ihrer Abreise in die Ukraine ihr Testament machen, denn keiner werde lebend zurückkehren. Im Klartext hat er gesagt, dass die russische Armee sie nicht gefangen nehmen werde.

Und das wäre auch vom Völkerrecht gedeckt, denn Soldaten von Staaten, die sich nicht als Konfliktpartei bezeichnen, sind gemäß den Genfer Konventionen illegale Kombattanten, die man standrechtlich erschießen darf. Sie fallen nicht unter den Schutz der Genfer Konvention. Das muss jedem europäischen Soldat, der in die Ukraine geschickt wird, absolut klar sein, schließlich bestehen die europäischen Länder darauf, keine Konfliktparteien und nicht im Krieg mit Russland zu sein.

Wie die europäischen Politiker und die ihnen treu ergebenen Medien reagieren werden, wenn Russland die ersten Standorte europäischer Soldaten in der Ukraine bombardiert und dabei dutzende oder hunderte europäische Soldaten umkommen, ist nicht schwer vorherzusagen: Sie würden die Kriegshetze weiter steigern und damit wäre der Weg frei für einen vollwertigen Krieg europäischer Länder gegen Russland.

Die USA würden, wie schon im Ersten und Zweiten Weltkrieg, erst einmal am Spielfeldrand stehen und Geld mit Waffenverkäufen verdienen. Die USA wären also der lachende Dritte, wenn die europäischen Falken um von der Leyen, Macron und Starmer ihre Pläne wirklich umsetzen.



