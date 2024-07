Europa 2029

Als EU-Kommissionschefin wird Ursula von der Leyen die Kontrolle über die europäische Rüstungsindustrie an sich reißen und die EU endgültig auf Kriegskurs gegen Russland bringen. 2029, am Ende ihrer Amtszeit, wird Europa nicht mehr wiederzuerkennen sein.

Dass Ursula von der Leyen erneut EU-Kommissionspräsidentin wird, ist fast schon ein Putsch, denn damit wird eine Frau erneut Regierungschefin der EU, gegen die ein Prozess wegen Korruption läuft, der vor ihrer erneuten Ernennung extra für ein halbes Jahr auf Eis gelegt wurde, und die die EU bereits in ihrer ersten Amtszeit bis zur Unkenntlichkeit verändert hat. Wer sich noch an das Leben im Jahr 2018, das letzte Jahr ohne von der Leyen in Brüssel, erinnert, als es in Europa noch Pressefreiheit, kaum Zensur in sozialen Medien, Datenschutz und offene Grenzen gab, und das mit den heutigen Zuständen in Europa inklusive Krieg und einem neuen eisernen Vorhang gegen Russland vergleicht, erkennt die EU nicht wieder. Der fallende Lebensstandard und die explodierende Kriminalität kommen noch hinzu.

Daher lohnt es sich, sich darüber Gedanken zu machen, wie Europa im Jahr 2029, zum Ende von von der Leyens zweiter Amtszeit, aussehen wird. Das hat Denis Dubrowin, TASS-Korrespondent in Brüssel und in meinen Augen einer der besten Analysten der Strömungen in der EU, in einem Artikel getan. Ich habe schon mehrere Artikel von Dubrowin übersetzt (siehe beispielsweise hier und hier) und habe auch seinen neuesten Artikel übersetzt, bei dessen Lektüre ich sehr nachdenklich geworden bin.

Beginn der Übersetzung:

Die neue Amtszeit von Ursula von der Leyen: Warum Europa in den Krieg geführt wird

Denis Dubrowin, TASS-Korrespondent in Brüssel, über das Programm der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission und die Vorteile der Militarisierung Europas für die USA

Die Ernennung von Ursula von der Leyen zur Präsidentin der EU-Kommission für den Zeitraum 2025 bis 2029 hat den Kurs der Militarisierung und Ukrainisierung der EU gefestigt. Und das sollte man so breit gefasst wie möglich verstehen. Es geht nicht nur um die Ausweitung der Produktion von Granaten und Waffen. Brüssel zielt auf eine umfassende totale Militarisierung der gesamten Gesellschaft. Das wird sich in allem zeigen – von der maximalen Verschärfung der Disziplin bei der Durchführung der EU-Außenpolitik (die sich bereits in der Obstruktion des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban wegen seiner „unkoordinierten“ Friedensinitiativen gezeigt hat) bis hin zur obligatorischen Einführung der europäischen Werte in die Ausbildungsgrundsätze der in Europa geschaffenen Neuronetze.

Der militärische Ansatz wird in den nächsten fünf Jahren zum europäischen Mainstream. Er wird alle Aspekte des politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Lebens in Europa bestimmen. Dazu gehört eine starke Verschärfung der Kontrolle über den Medienraum, eine Zunahme protektionistischer Tendenzen in der Wirtschaft und vor allem eine qualitative Stärkung der Macht Brüssels und eine strukturelle Zentralisierung der EU.

All diese Thesen finden sich in von der Leyens 31-seitigem Programm, das sie vor ihrer Bestätigung im Europäischen Parlament verteilt hat.

Die drei Drohungen von der Leyens

Kirill Logwinow, der amtierende Ständige Vertreter Russlands bei der EU, hob in einem Gespräch mit mir die drei wichtigsten und radikalsten Ziele der neu gewählten Präsidentin der EU-Kommission aus diesem Programm hervor.

Erstens bestätigte er, dass die gesamte europäische Politik in den nächsten mindestens fünf Jahren auf die Konfrontation mit Russland ausgerichtet sein wird. „Die langfristige Bekämpfung der sogenannten russischen Bedrohung, die als treibende Kraft für die Weiterentwicklung des europäischen Integrationsprojekts proklamiert wird, soll absolut alle seine Dimensionen betreffen und im Grunde in das Haus eines jeden Europäers eindringen“, sagte Logwinow.

Zweitens ziele von der Leyen darauf ab, dass die EU-Kommission die Kontrolle über den gesamten militärisch-industriellen Komplex der EU-Länder erhält. „Das Bestreben, die EU in eine EVU (Europäische Verteidigungsunion, Anm. d. Autors) zu verwandeln, bedeutet, dass die EU-Kommission die Kontrolle über den gesamten militärisch-industriellen Komplex in Europa an sich reißt und die Wirtschaft der EU vollständig auf eine langfristige militärische Konfrontation mit unserem Land ausrichtet“, fuhr er fort.

Drittens beabsichtigt die Präsidentin der EU-Kommission, einer eigenen Spezialeinheit für die „Verteidigung der Demokratie“ zu schaffen. „Die angekündigte Struktur „Europäischer Demokratieschild“, die dazu dienen soll, „einen verlässlichen Rechtsrahmen“ im Kampf gegen Desinformation zu „garantieren“, ist nichts anderes als ein Schritt in Richtung der Schaffung einer Art EVU-Sicherheitsdienst, einer Spezialeinheit, die dem zunehmend autoritären Brüssel direkt unterstellt sein wird“, betonte der russische Diplomat.

Die Geburt eines Imperiums

Mit anderen Worten: Der Kurs der Vorbereitung Europas auf einen umfassenden Krieg mit Russland (auch wenn die Europäer nicht wirklich die Absicht haben, jetzt in den Krieg zu ziehen) ist für die europäische supranationale Bürokratie und die globalistische politische Elite, die von der Leyen für eine zweite Amtszeit an die Spitze der EU-Kommission gebracht hat, äußerst lukrativ. Die Angst vor der mystischen „russischen Bedrohung“ und die harte Vorkriegsrhetorik sowie die Logik von „Sicherheit über alles“ werden in den nächsten fünf Jahren eine radikale Umgestaltung der EU ermöglichen. Das Wichtigste wird die qualitative Ausweitung der Macht Brüssels sein, was die Umwandlung der EU in eine neue militarisierte und zentralisierte Struktur bedeutet, die in der Geschichte unter dem Begriff „Imperium“ bekannt ist.

Sie wird sogar ihre eigenen wirtschaftlichen Kolonien in Form von mehrjährigen Beitrittskandidaten und Staaten haben, die so unvorsichtig waren, Freihandelsabkommen mit der EU zu unterzeichnen.

Die paramilitärische Politik dient den klaren innenpolitischen Zielen Brüssels, und in diesem Sinne ist dieser Kurs, so kostspielig er auch sein mag, für die EU-Kommission von Vorteil.

Mehr noch, es ist genau wie bei der „grünen“ Energie. Das Geld für die Militarisierung Europas werden die EU-Länder geben. Wenn dadurch ihre Wirtschaft geschwächt wird und soziale Spannungen zunehmen, werden sie nur noch abhängiger von den Entscheidungen der EU-Kommission als Regulator der Wirtschaft. Zum Beispiel von der Genehmigung staatlicher Maßnahmen der EU-Staaten, um ihre eigenen Unternehmen zu subventionieren. So ist nach den europäischen Wettbewerbsregeln ist nur die EU-Kommission befugt, darüber zu entscheiden, ob die Regierung von beispielsweise Deutschland mehrere hundert Millionen Euro der Steuerzahler aus dem Haushalt in die Autoproduktion in Deutschland investieren darf.

Geht die EU pleite?

Westliche und russische Analysten äußern häufig die Meinung, dass die deindustrialisierte EU-Wirtschaft nicht in der Lage sein wird, die heutigen Herausforderungen zu bewältigen. Dabei geht es jedoch um eine gleichzeitige Reindustrialisierung, Militarisierung und grüne Transformation im Kontext der Überlastung durch den Sanktionskrieg mit Russland und die damit verbundene Energiekrise sowie die rapide Verschlechterung der Beziehungen zu China und einer Reihe afrikanischer Länder, die traditionell als Rohstoffspender für die europäische Wirtschaft fungierten. Doch die reale Situation sieht anders aus.

Ja, die Wirtschaft der „alten“ wirtschaftlichen EU, verstrickt in Checks and Balances und das Spiel des freien Marktes, und besessen von den Indikatoren des Lebensstandards der Europäer, würde diese Aufgabe kaum bewältigen. Aber das „neue“ Euro-Projekt wird nach neuen Prinzipien funktionieren. Hier sind radikale wirtschaftliche Maßnahmen zu erwarten, die man sich vorher nicht vorstellen konnte. So werden beispielsweise in großem Umfang und ohne Rücksicht auf die Inflation militärische Eurobonds ausgegeben, und sogar eine Umschuldung der Staatsschulden einiger EU-Länder ist durchaus möglich.

Das wird wieder mit der „Vorkriegssituation“ erklärt werden. Vor dem Hintergrund der Hysterie kann man dieses Argument so breit wie möglich verwenden.

De facto wird die EU den Aufbau der „grünen“ digitalen Militärwirtschaft auf Kosten eines qualitativen Rückgangs des Lebensstandards der europäischen Bevölkerung finanzieren, auch wenn die EU-Kommission meiner Meinung nach weiterhin Lippenbekenntnisse über die Erhaltung des „europäischen Sozialmodells“ abgeben wird. Wenn Brüssel unter diesen Bedingungen die politische Kontrolle über die Situation behält, wird sich die Aufgabe der Militarisierung und Zentralisierung Europas als durchaus lösbar erweisen.

Distanzierung von den USA

Währenddessen findet auf der anderen Seite des Ozeans, in den USA, parallel zur Festschreibung der Kriegspolitik in Europa ein ebenso wichtiger Prozess statt: eine vorsichtige Distanzierung von der Ukraine-Krise. Nicht im Sinne einer Verringerung der Waffenlieferungen für den Kampf gegen Russland, sondern ausschließlich im Sinne einer Begrenzung der Verantwortung der USA für die Folgen der Eskalation dieses Konflikts.

Der Beschluss des NATO-Gipfels in Washington vom 9. bis 11. Juli, die Koordinierung aller Waffenlieferungen an die Ukraine auf die NATO zu übertragen, was die USA zuvor im Rahmen der Ramstein-Gruppe getan hatten, wird üblicherweise als Versuch erklärt, Folgen von Donald Trumps Machtübernahme in den USA für die Versorgung der Ukraine verhindern. Für Trump ist diese Rochade jedoch nur von Vorteil, schließlich wird die Lieferung von Waffen und Munition an Kiew für die NATO-Staaten nicht mehr freiwillig, sondern verpflichtend.

Außerdem wird diese „Pflicht“ so gut wie keine Auswirkungen auf die USA selbst haben. Ihr Wort ist innerhalb der NATO Gesetz und niemand wird Washington (im Rahmen dieser Organisation) Vorwürfe machen können, wenn es beispielsweise den Umfang der Lieferungen an die Ukraine reduziert.

Indem sie die NATO-Länder zwingen, tiefer in den Ukraine-Konflikt hineingezogen zu werden, und das offiziell wichtigste Entscheidungszentrum nach Europa verlegen (genauer gesagt nach Wiesbaden, Deutschland, wohin das Hauptquartier der NATO-Hilfe für die Ukraine verlegt wurde), lassen sich die USA Möglichkeiten zum Rückzug offen, was theoretisch den Zusammenbruch der westlichen Waffenlieferungen an Kiew verhindern wird.

Ist ein Krieg möglich?

Um die Frage zu beantworten, die viele Menschen quält, nämlich ob in naher Zukunft ein Krieg zwischen Russland und der NATO (oder einzelnen NATO-Ländern) möglich ist, muss man meiner Meinung nach nüchtern zwei mögliche Szenarien analysieren: ein globales nukleares und eines ohne Atomwaffeneinsatz.

Das erste Szenario setzt eine maximale Beteiligung der USA voraus. Da Russlands nukleares Potenzial das der USA und der NATO übersteigt, ist dieses theoretische Szenario für Brüssel und Washington völlig inakzeptabel. Allerdings mit einer Ausnahme: wenn die westlichen Führungskräfte das (vielleicht falsche) Vertrauen haben, dass sie ungestraft einen Präventivschlag ausführen können, auf den Russland nicht reagieren kann. Damit das geschehen kann, müssen die NATO-Streitkräfte einen Weg finden, das russische Früherkennungssystem für Raketenstarts oder das russische Entscheidungssystem für Vergeltungsschläge lahm zu legen. Unter den derzeitigen Bedingungen ist es äußerst schwierig, das zu erfüllen.

Ein konventioneller oder nicht-nuklearer militärischer Konflikt zwischen Russland und europäischen Ländern ist etwas anderes. Vor allem, wenn es ein hybrider Konflikt auf dem Gebiet der Ukraine (also außerhalb des Kerngebiets Russlands und der NATO) ist, an dem nicht das Bündnis selbst, sondern eine Koalition mehrerer freiwilliger Staaten unter der Führung beispielsweise Polens beteiligt ist.

Dieses Szenario erscheint vielen in Europa heute allein schon aufgrund der Erfahrungen aus den zweijährigen Kampfhandlungen in der Ukraine möglich, denn es wurden keine Atomwaffen eingesetzt, so dass es möglich ist, die Situation weiter zu verschärfen, ohne dass es zu einer nuklearen Katastrophe kommt. Etwas anderes ist, dass in einem theoretischen Konflikt zwischen Russland und NATO-Staaten der Grad der Eskalation unkontrollierbar über die Schwelle des Einsatzes solcher Waffen hinausgehen könnte.

Die NATO hat sich daran gewöhnt, ihren militärischen Vorteil bei konventionellen Waffen gegenüber Russland als absolut zu betrachten. Doch in der gegenwärtigen Weltlage, angesichts der neuen russischen Raketensysteme, einschließlich der Hyperschallwaffen, des beträchtlichen Vorteils Russlands bei der Luftabwehr, der Erschöpfung der strategischen Munitionsvorräte in den NATO-Ländern und der realen modernen Kampferfahrung, hat die Allianz kein Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Vielmehr sind es die Angst vor einer nuklearen Eskalation und die Zweifel an der eigenen Stärke, die die NATO davon abhalten, sich in vollem Umfang in den Konflikt einzumischen.

In Brüssel baut man darauf, dass die Ukraine, wenn die westliche Unterstützung aufrechterhalten wird, über einen längeren Zeitraum die Erschöpfung der russischen Ressourcen gewährleisten kann. Diese Zeit wollen die NATO-Länder zum Aufbau ihrer eigenen Fähigkeiten nutzen, vom Auffüllen und Vergrößern der Munitionsreserven über eine massive Steigerung der Rüstungsproduktion, dem Erlernen der Techniken zum Drohneneinsatz und der Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht in einer Reihe von europäischen Ländern.

Die NATO-Staaten werden vier bis fünf Jahre brauchen, um diese Pläne zu verwirklichen. Und in diesen Jahren ist die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Konflikts zwischen der NATO und Russland gering, da das Bündnis versteht, dass es für diesen Konflikt bereit ist. Aber was dann?

Europa 2029

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat seine Absicht erklärt, Deutschland bis 2029 verteidigungsfähig zu machen. Und diese Frist fällt eindeutig mit dem Ende von von der Leyens Amtszeit und ihrem Plan zur Militarisierung der EU zusammen. Daran sind sowohl die Militärs der NATO als auch die globalistischen Eliten der EU interessiert, auch wenn jeder seine eigenen Ziele verfolgt. Aber die Menschen in Europa, für die der Aufbau der militärischen „grünen“ digitalen Wirtschaft eine erhebliche Senkung des Lebensstandards und eine erhebliche Erhöhung des Kriegsrisikos auf ihrem Boden bedeuten wird, sind daran absolut nicht interessiert.

Allerdings gibt es keine praktischen Möglichkeiten, gegen diesen Kurs zu protestieren. Erstens weil die Kontrolle über den Medienraum, die sich mit dem Ausbau des militärischen Regimes in Brüssel zweifellos noch verstärken wird, qualitativ verschärft wir . Zweitens, weil es in Europa keine wirklichen Antikriegspolitiker und -parteien gibt, die die Interessen der Einwohner der europäischen Länder mit demokratischen Methoden verteidigen könnten. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico ist der Beweis dafür, dass der Raum für solche Politiker in Europa mit erschreckenden Methoden und in beängstigender Geschwindigkeit immer kleiner wird.

Wenn sich all diese Trends fortsetzen und der Prozess der europäischen Umstrukturierung umgesetzt wird, werden wir im Jahr 2029 ein Europa haben, das ziemlich gut gerüstet, merklich verarmt und voller sozialer Probleme ist. Darüber hinaus wird es mit aggressiver antirussischer Propaganda vollgepumpt sein. Das heißt, die Ukrainisierung Europas wird ihren Höhepunkt erreichen.

In dieser Situation wird die Frage der direkten Konfrontation oder des Friedens zwischen Russland und der NATO (natürlich nur, wenn das Bündnis bis zu seinem 80-jährigen Bestehen überlebt) allein auf der Grundlage des Verhältnisses der militärischen Potentiale entschieden werden. Die NATO führt gerne Krieg gegen schwache Gegner.

Die NATO-Strategen tun nun alles, um ihr militärisches Potenzial zu erhöhen, während sie in der Ukraine gleichzeitig versuchen, Russlands Potenzial „abzubauen“. Welche Folgen das für die ukrainische Bevölkerung haben wird, spielt für sie überhaupt keine Rolle.

Gleichzeitig versuchen amerikanische Politiker, den Grad der Beteiligung des Westens an der Konfrontation unter Kontrolle zu halten, indem sie die USA sanft von der Konfrontation distanzieren und maximale Gewinne erzielen, indem sie die europäischen Volkswirtschaften eng an sich binden, Produktion, Kapital und Humanressourcen auf ihr Territorium ziehen und ihre Energieträger und Waffen an Europa verkaufen.

Die in Brüssel geborene europäische Bürokratin Ursula von der Leyen, eine Nachfahrin deutscher und amerikanischer Eliten, passt als Präsidentin des Europäischen Direktoriums perfekt in diese Weltordnung. Die Kriegspolitik wird es ihr ermöglichen, im Alleingang eine noch nie dagewesene Machtfülle an der Spitze der EU-Kommission zu erlangen und gleichzeitig den amerikanischen Globalisten bei ihren Versuchen in die Hände zu spielen, die Weltherrschaft zu behalten. Dass das zum Verschwinden der europäischen Mittelschicht führen wird, ist ihr, wie es scheint, egal. Das ist für das „höhere Ziel“ nötig und kann immer auf die Folgen der „russischen Aggression“ geschoben werden.

Ende der Übersetzung



