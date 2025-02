Das merkwürdige Schweigen der Ex-Präsidenten zu Trumps Aktionen

USA

The Hill hat auf die bemerkenswerte Tatsache hingewiesen, dass sich die lebenden Ex-US-Präsidenten Clinton, Bush, Obama und Biden seit Trumps Amtsantritt kaum öffentlich geäußert haben, obwohl sie zuvor so laut vor Trump gewarnt haben.

Joe Biden und auch die ehemaligen US-Präsidenten Clinton und Obama haben im Wahlkampf lauthals vor Trump gewarnt. Er wurde als „Faschist“ bezeichnet und als Mann, der die amerikanische Demokratie abschaffen wolle. Nach seinem Amtsantritt ist Trump bekanntlich sehr aktiv geworden und hat tiefe Einschnitte in die US-Bürokratie vorgenommen, es sei nur an den Stopp aller Programme von USAID erinnert.

Vor diesem Hintergrund ist das Schweigen der ehemaligen US-Präsidenten seit Trumps Amtseinführung sehr bemerkenswert und The Hill hat dem Thema einen Artikel gewidmet, zu dem wir noch kommen werden.

Der Reichtum der Ex-US-Präsidenten

Vorher will ich daran erinnern, dass ehemalige US-Präsidenten steinreich werden. Zahlen über die Vermögen der Obamas oder Clintons sind nicht leicht zu finden und sie sind widersprüchlich. Sicher scheint zu sein, dass die Ehepaare Clinton und Obama jeweils Privatvermögen in dreistelliger Millionenhöhe angehäuft haben, wobei die Obamas sogar als reicher als die Clintons gelten.

Hinzu kommen die Stiftungen, die die Obamas und die Clintons eröffnet haben. Die Clinton-Stiftung verwaltet laut Wikipedia ein Vermögen von knapp 300 Millionen Dollar und hat 2.000 Mitarbeiter, die Obama-Stiftung verwaltet sogar 430 Millionen Dollar.

Ich habe im Laufe meiner Arbeit an sehr vielen Beispielen aufgezeigt, wie dieses Stiftungswesen funktioniert. Die Stiftungen rufen Projekte ins Leben und überzeugen die Staaten (des Westens) danach davon, diese Projekte mit viel Geld zu unterstützen. Mit diesen Geldern, das habe ich in meinem Buch „Inside Corona“ am Beispiel der Bill and Melinda Gates Foundation detailliert aufgezeigt, werden dann Produkte bei Firmen gekauft, an denen Gates beteiligt ist, was bedeutet, dass seine Stiftung nur ein Vehikel ist, mit dem er seine Macht und sein Vermögen mehrt, indem er Staatsgelder in seine eigene Tasche lenkt. Und so arbeiten die großen Stiftungen im Westen alle.

Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass das bei den Stiftungen der Ex-Präsidenten anders seine sollte, dass diese ihre Stiftungen also nicht dazu nutzen, immer reicher zu werden. Ich habe mich, im Gegensatz zu den Stiftungen von Gates, Rockefeller, Soros und anderen US-Oligarchen, noch nicht im Detail mit den Stiftungen der Ex-Präsidenten beschäftigt, aber das sollte ich wohl mal nachholen.

Woher kommt das Geld der Stiftungen?

Das, was Elon Musk bisher über die Machenschaften von USAID veröffentlicht hat, zeigt, dass auch USAID eine der US-Behörden war, die die Projekte von Stiftungen großzügig gesponsert hat. Es würde mich nicht überraschen, wenn Musk irgendwann veröffentlicht, wie viele Millionen USAID oder andere US-Behörden an die Stiftungen der Ex-Präsidenten oder zur Unterstützung ihrer Projekte überwiesen haben.

Dafür gibt Hinweise. Ich habe 2024 einen Artikel über Haiti geschrieben und dabei festgestellt, dass Clinton dort sehr aktiv ist und dass seine Stiftung dafür auch Millionen aus dem US-Haushalt bekommen hat, ohne allerdings allzu viel bei der Bekämpfung der Armut erreicht zu haben, was das offizielle erklärte Ziel der Stiftung ist.

Allerdings verfügt das arme verfügt Haiti über große Goldreserven und beherbergt eine der größten Goldminen der Karibik. Hillary Clintons 2019 verstorbener Bruder Tony Rodham war im Goldbergbau tätig und wurde im Jahr 2013 Vorstandsmitglied des Unternehmens, dem die Mine gehört, während die Clinton Foundation in Haiti Einfluss ausübte.

Das ist nur ein Beispiel, auf das ich zufällig mal gestoßen bin, das aber belegt, dass die Aktivitäten der Stiftungen immer eine rein zufällige Nähe zu Projekten haben, an denen die Gründer der Stiftungen oder ihre Verwandten sehr gut verdienen.

Das ist natürlich nur meine Theorie, aber das Schweigen der ehemaligen US-Präsidenten könnte damit zu tun haben, dass sie befürchten, Trump könnte aufdecken, wie sie nach ihren Präsidentschaften auf Kosten des amerikanischen Staates zu hunderten Millionen Dollar Vermögen gekommen sind.

The Hill geht auf diesen Aspekt der Frage nicht, sondern stellt andere mögliche Erklärungen für das auffällige Schweigen der Ex-Präsidenten vor. Das will ich Ihnen nicht vorenthalten und habe den Artikel von The Hill übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Das Schweigen ehemaliger Präsidenten zu Trump bestürzt einige Demokraten

Die ehemaligen Präsidenten Clinton, Obama, Biden und George W. Bush haben einen Monat nach Beginn seiner zweiten Amtszeit kaum ein Wort über Präsident Trumps Handlungen verloren, zum Entsetzen demokratischer Kritiker, die sagen, ihre Stimmen würden dringend gebraucht.

Diejenigen, die die ehemaligen Präsidenten zum Sprechen auffordern, sagen, Trumps Handlungen und die Möglichkeit, dass er Gerichtsbeschlüsse umgeht, sollten für die ehemaligen Bewohner des Oval Office ein Warnsignal sein.

„Niemand weiß mehr darüber, wie wichtig es ist, dass unsere Präsidenten die Gewaltenteilung respektieren und Zurückhaltung als ehemalige Präsidenten üben“, sagte der demokratische Stratege Joel Payne. „Angesichts Trumps anhaltender Machtergreifung wären diese Stimmen und Perspektiven unserer ehemaligen Präsidenten in diesem Moment für den öffentlichen Diskurs von entscheidender Bedeutung.“

„Ich weiß nicht, worauf sie warten“, sagte ein ehemaliger hochrangiger Berater Obamas. „Die Zeit ist nicht gekommen, wenn Trump Gerichtsurteile ignoriert. Die Zeit ist jetzt.“

Trumps erster Monat im Amt war ein Wirbelwind der Aktivitäten, in dem er versuchte, die Zahl der Bundesbediensteten drastisch zu reduzieren und gleichzeitig dem von Elon Musk geleiteten Department of Government Efficiency (DOGE) Zugang zu sensiblen staatlichen Zahlungssystemen zu gewähren. Er hat auch versucht, das Geburtsrecht an die Staatsbürgerschaft zu ändern und die Bundesausgaben drastisch zu kürzen.

Clinton, Biden und Obama warnten wiederholt vor den Risiken für die Nation, wenn Trump wiedergewählt würde.

Biden – der sagte, er habe sich entschieden, 2020 für ein Amt zu kandidieren, weil die Demokratie auf dem Spiel stehe – warnte Tage vor seinem Ausscheiden aus dem Amt vor der Bedrohung, die eine zweite Trump-Regierung darstellen würde.

In Bidens Abschiedsrede, nur wenige Tage bevor Trump sein Amt wieder antrat, warnte Biden vor einer Oligarchie, „die in Amerika Gestalt annimmt, aus extremem Reichtum, Macht und Einfluss, die buchstäblich unsere gesamte Demokratie, unsere Grundrechte und Freiheiten und eine faire Chance für jeden, voranzukommen, bedroht.“ Er gelobte, „engagiert“ zu bleiben.

Seit Obama 2017 sein Amt verließ und den Stab an Trump übergab, hat er sich auch häufig zur Demokratie geäußert.

Im Dezember, einen Monat nach den Wahlen 2024, erneuerte Obama seinen Aufruf zum Pluralismus – einen Weg zu finden, mit unterschiedlichen Individuen und Gruppen zusammenzuleben – und sprach darüber, was auf dem Spiel steht, ohne Trumps Namen zu erwähnen.

„Denn die Alternative ist das, was wir hier in den Vereinigten Staaten und in vielen Demokratien auf der ganzen Welt gesehen haben“, sagte Obama auf seinem jährlichen Forum zu diesem Thema. „Nicht nur mehr Stillstand und öffentlicher Zynismus, sondern eine zunehmende Bereitschaft von Politikern und ihren Anhängern, demokratische Normen zu verletzen, alles zu tun, um ihren Willen durchzusetzen, die Macht des Staates zu nutzen, um Kritiker, Journalisten und politische Rivalen ins Visier zu nehmen und sogar auf Gewalt zurückzugreifen, um an die Macht zu kommen und sie zu behalten.“

„Wir haben diesen Film schon oft gesehen“, sagte er und fügte hinzu, er werde nicht „so tun, als gäbe es einfache Antworten“.

Seit dem 20. Januar haben die ehemaligen Präsidenten allerdings größtenteils geschwiegen.

Als Trump Anfang des Monats ankündigte, dass er die US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) schließen werde, nutzte Obama die soziale Plattform X, um seine Stimme zu erheben, und verlinkte auf einen Kommentar in der New York Times.

„USAID bekämpft seit sechs Jahrzehnten Krankheiten, ernährt Kinder und fördert den guten Willen auf der ganzen Welt“, schrieb Obama in dem Beitrag. „Wie dieser Artikel deutlich macht, wäre die Auflösung dieser Agentur ein schwerwiegender außenpolitischer Fehler.“

„Der Kongress sollte Widerstand leisten“, fügte Obama hinzu.

Dennoch haben die anderen ehemaligen Präsidenten es vermieden, sich zu Trumps Maßnahmen zu äußern.

Manche sagen, Bush hätte als Republikaner die stärkste Stimme, aber er hat es sich im Laufe der Jahre zum Ziel gesetzt, dem amtierenden Präsidenten nie „auf die Füße zu treten“, wie es ein ehemaliger Bush-Berater ausdrückte.

„Es ist aus Respekt vor dem Amt“, sagte der ehemalige Bush-Berater. „Es ist einfach nicht sein Stil.“

Generell scheuen sich ehemalige Präsidenten, die Handlungen ihrer Nachfolger öffentlich zu kritisieren, zumindest außerhalb der Wahlsaison. Trump war in den vier Jahren, die er nicht im Amt war, eine bemerkenswerte Ausnahme.

In diesem Sinne sagte die demokratische Strategin Lynda Tran: „Im Zeitalter von Trump ist es wichtiger denn je, dass wir langjährige Traditionen respektieren und einhalten“, um nicht mit dem derzeitigen Führer des Landes zu debattieren.

„Wir sollten Vertrauen in die anderen Zweige der Regierung haben – und in die Interessenvertretungs- und Gerechtigkeitsbewegungen –, dass sie gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um Widerstand zu leisten.“

Susan Del Percio, eine erfahrene republikanische Strategin, die Trump nicht unterstützt, sagte, es sei ein vergebliches Unterfangen, wenn sich die ehemaligen Präsidenten gegen ihn aussprechen.

„Sie können es nicht, und sie wissen es“, sagte Del Percio. „Wenn sie ihre Stimme erheben, werden sie von Trump nur zu Fall gebracht. Wenn sie sich äußern, wird dies für die Geschichtsbücher sein und nicht die aktuelle Trump-Präsidentschaft beeinflussen.“

„Niemand kann Trump im Moment beeinflussen, weil es ihm egal ist, was andere denken“, fuhr Del Percio fort. „Angesichts seiner Handlungen scheint es mir, als wüsste er es am besten.“

„Es gibt keine Einflussnahme“, fügte sie hinzu. „Diese Präsidenten wissen das; wenn überhaupt, verstehen sie die Macht des Präsidentenamtes besser als jeder andere.“

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen