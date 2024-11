Wie Trump seine Rache vorbereitet

US-Wahl

Nach der US-Wahl ist das Zittern in den USA groß, denn Trump könnte Rache an all jenen nehmen, die ihn in den letzten über vier Jahren mit teilweise unlauteren oder rechtlich fragwürdigen Mitteln gejagt haben.

Es gibt Meldungen, dass Trump bis zu 60.000 Staatsangestellte gegen seine Anhänger austauschen will, um den Deep State auszutrocknen, denn in seiner ersten Amtszeit waren es die von Anhängern der Demokraten beherrschten Mühlen der US-Bürokratie, die Trumps Ideen sabotiert haben. Das will Trump anscheinend nicht noch einmal erleben.

In einem der Berichte der russischen USA-Korrespondenten, die das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, war Trumps mögliche Rache das beherrschende Thema, weshalb ich den russischen Bericht übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Umbesetzung hat begonnen: Während sich die Demokraten streiten, stellen die Trumpisten ein Team zusammen

In den USA hat Donald Trump viele blamiert: die Umfrageinstitute, die bis zuletzt von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten geredet haben, die amerikanische Presse, die mehrheitlich für die Demokraten trommelt, das amerikanische Showbusiness und Hollywood.

Wie die Künstler dort Trump mit Dreck beworfen haben! Aber er hat die gesamte schmutzige, teuerste Kampagne der Demokraten, oder besser gesagt der totalitären Liberalen, mit all ihren administrativen Mitteln, Schießereien, Attentatsversuchen, Fälschungen, Klagen von angeblich beleidigten Frauen, Beschimpfungen und anderen polit-technischen Abscheulichkeiten dem Erdboden gleich gemacht.

Putin sagte einmal über Kampfsport: „Um einen Streit mit dem Schiedsrichter zu vermeiden, muss man mit einem deutlichem Vorsprung gewinnen.“

Genau das hat Trump getan – mit deutlichem Vorsprung. Er hat die Mehrheit der Wählerstimmen, die Mehrheit der Wahlmännerstimmen und die Mehrheit im Oberhaus des Kongresses, dem Senat, mit großem Vorsprung gewonnen. Die Auszählung läuft noch, aber die Republikaner sind bereits dicht an einer Mehrheit im Unterhaus des Kongresses, dem Repräsentantenhaus.

Hinzu kommt Trumps bereits bestehende Mehrheit im Obersten Gerichtshof der USA, und es wird klar, dass Trumps Mandat für die Präsidentschaft stahlhart ist. Jetzt muss er es nur noch klug nutzen.

Natürlich bleiben die Beziehungen zu Russland die wichtigste Herausforderung für die USA. Putin hat eine Form gefunden, um Washington eine Art Gruß zu senden, wenn es einen Sinneswandel gibt. Hier ist er, der offizielle Gruß an Trump, als Wladimir Putin auf dem Valdai-Forum sagte: „Und ich nutze diese Gelegenheit, um ihm zu seiner Wahl zum Präsidenten der USA zu gratulieren. Ich habe bereits gesagt, dass wir mit jedem Staatschef zusammenarbeiten werden, der das Vertrauen des amerikanischen Volkes genießt. Das wird auch in der Praxis so sein.“

Ein subtiler Schachzug. Ein Telefonanruf ist weniger aussagekräftig. Ein Telegramm ist noch weniger aussagekräftig. Die Glückwünsche wurden in die vierstündige Botschaft „eingebaut“, die zu lesen für Trump sicher sehr nützlich sein dürfte. Nützlich bei der Auswahl seines Teams und nützlich bei der Formulierung seiner außenpolitischen Ansätze.

Während des Wahlkampfs warf Trump immer wieder mit dem Slogan „Frieden durch Kraft“ um sich. Jetzt, da er die Wahl gewonnen hat, wird er vorsichtiger spielen müssen, denn es gibt noch eine andere Kraft, die Kraft der objektiven Prozesse. Wladimir Putin sagte beim Valdai-Forum auch: „Die Welt braucht Russland, und keine Entscheidungen aus Washington oder Brüssel, die angeblich für andere zuständig sind, können das ändern. Das Gleiche gilt für andere Entscheidungen. Selbst ein trainierter Schwimmer kann nicht gegen eine starke Strömung anschwimmen, egal welche Tricks oder gar Doping er anwendet.“

Und persönlich? Es gab einen persönlichen Moment. Putin nannte ihn in Valdai sogar einen „Mann“, was für Putin ein großes Lob ist. Putin sagte: „Aber erstens kann ich Ihnen sagen: Sein Verhalten beim Attentat, ich weiß nicht, aber das hat mich beeindruckt. Er erwies sich als mutiger Mann. Und es geht nicht nur um die erhobene Hand und den Aufruf, für die gemeinsamen Ideale zu kämpfen. Es ist nicht nur das, obwohl das natürlich im Affekt war. Ein Mensch zeigt seine Natur in Extremsituationen, da zeigt ein Mensch, wer er ist. Und er hat sich meiner Meinung nach sehr korrekt gezeigt: mutig, wie ein Mann. Was die Politik in der ersten Amtszeit angeht, ich weiß nicht, ob er das hören wird, aber ich werde es hier wohl sagen. Ich sage das absolut aufrichtig: Ich habe den Eindruck, dass er von allen Seiten gejagt wurde und sich nicht bewegen konnte. Er hatte Angst, einen Schritt nach links oder rechts zu machen oder ein Wort zu viel zu sagen. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird, ich habe keine Ahnung: Für ihn ist das schließlich die letzte Amtszeit und was er tun wird, muss man ihn fragen.“

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Ins Weiße Haus wird Donald Trump erst am Tag seiner Amtseinführung, dem 20. Januar, einziehen. Aber hier im „Winter-Weißen Haus“, wie die Residenz in Mar-a-Lago genannt wird, hat das Übergangsteam bereits mit der Arbeit begonnen. Es ist zusammengekommen, um Amerika wieder groß zu machen. Es ist ein Team von Siegern und Mitgestaltern einer für das moderne Amerika beispiellosen Leistung, denn Donald Trump ist der erste US-Präsident in den 130 Jahren seit Grover Cleveland, der nach seinem Ausscheiden aus dem Weißen Haus wieder dorthin zurückkehrt.

„Donald Trump! Wir sind so stolz auf dich! Wir lieben dich über alles und sind bereit für einen Wandel in den USA, der Vertrauen und Sicherheit zurückbringt und die Zahl der Migranten reduziert“, jubelte die Trump-Anhängerin Siya Maimend in der Wahlnacht vor seinem Anwesen.

Die Grenzen schließen, Illegale ausweisen, Korruption bekämpfen, die Wirtschaft ankurbeln, all das verspricht Trump seinen Wählern.

Ich fragte in der Nacht auch andere Trump-Anhänger auf der Straße, diese Frau antwortete: „Wie ich mich fühle? Wir haben es geschafft! Wir werden Amerika wieder groß machen, und die ganze Welt ist mit uns!“

Trump hat in alle Swing States vier Millionen Stimmen mehr bekommen als Harris, und die Republikaner haben auch den Senat gewonnen und werden wahrscheinlich das Unterhaus behalten. Daher ist die Versuchung ist groß, Amerikas Vertrauensvorschuss als weltweite Unterstützung zu sehen. Aber dafür sind Versprechen allein definitiv nicht genug.

Donald Trump erklärte: „Vier Jahre lang haben wir keine Kriege geführt, abgesehen von der Niederlage, die wir dem IS zugefügt haben. Wir haben ihn in Rekordzeit besiegt, aber wir haben keine Kriege geführt. Ich werde keine Kriege beginnen, ich werde Kriege beenden.“

Er spürt den Wunsch der Wähler, die es satt haben, die amerikanischen Marionetten mit ihren Steuergeldern zu füttern. Ein anderer Trump-Anhänger sagte mir: „Ich denke nicht, dass wir überhaupt in der Ukraine sein sollten. Ich denke, wir sollten in der Ukraine überhaupt nicht kämpfen, und ich denke, wir sollten aus allen Kriegen aussteigen, in die wir uns verwickelt haben. Ich habe vor kurzem im Nahen Osten gearbeitet, und alle waren empört darüber, wie Hillary Clinton die Dinge im internationalen Bereich angegangen ist. Wir haben keinen Kampf mit den Russen, aber es gibt eine Menge Leute an der Spitze, die sich darüber behaupten, dass ein Krieg zwischen den USA und Russland ausbrechen wird.“

Wird Trump sie zerstreuen oder wird er sich wie viele andere mit dem Deep State abfinden? Letzteres ist wahrscheinlicher als Ersteres. Aber jetzt feiern sie erst einmal die Erwartung der Feiertage und der Mann singt sogar ein russisches Kinderlied.

Aber die Zeit kann sich nur in Kinderliedern endlos ausdehnen. Mit der Ukraine zum Beispiel hat sich Trump ein Limit gesetzt. Er hat versprochen, alles in 24 Stunden zu lösen, aber es sind bereits 96 Stunden vergangen, und bis jetzt wurden keine nennenswerten Fortschritte erzielt. Das ist ein anschauliches Beispiel, denn das Team des designierten US-Präsidenten distanzierte sich blitzschnell von seinem Berater Brian Lanza. Nach seiner Erklärung hieß es, dass er schon kein Berater mehr sei.

Brian Lanza, der ehemalige leitender Berater von Donald Trump, hatte gesagt: „Selensky sagt jetzt, dass wir die Kämpfe beenden werden und dass es nur Frieden geben wird, wenn die Krim zurückgegeben wird. Wir haben Neuigkeiten für Präsident Selensky: Die Krim ist weg. Und wenn es Ihre Priorität ist, die Krim zurückzubekommen und amerikanische Soldaten für die Krim kämpfen zu lassen, dann sind Sie selbst schuld. Das ist nicht Amerikas Priorität. Wenn Selensky sich an den Verhandlungstisch setzt und sagt, dass Frieden nur möglich ist, wenn wir die Krim haben, dann zeigt er uns, dass er es nicht ernst meint.“

Auf der anderen Seite gibt es irgendeinen Plan, dessen Details das Wall Street Journal unmittelbar nach Trumps Sieg veröffentlicht hat. Eine der von Trumps Übergangsbüro vorgeschlagenen Ideen ist, dass Kiew verspricht, mindestens 20 Jahre lang nicht der NATO beizutreten. Im Gegenzug würden die USA die Ukraine weiterhin mit Waffen versorgen, um einen künftigen russischen Angriff zu verhindern. Der Plan sieht vor, dass die Frontlinie im Grunde eingefroren bleibt, wobei beide Seiten einer 1.300 Kilometer langen entmilitarisierten Zone zustimmen. Wer diese Zone kontrollieren würde, ist noch nicht klar, aber ein Berater sagte, die Friedenstruppe würde keine US-Truppen umfassen und nicht von einer von den USA finanzierten internationalen Organisation wie der UNO gestellt werden.

Mit anderen Worten: Die Ukraine wird wieder mit Waffen vollgepumpt, aber ohne jede Andeutung auf eine baldige NATO-Mitgliedschaft. Das klingt so, als ginge es um irgendeinen Kauf und Verkauf oder den Bau und die Vermietung eines Wolkenkratzers in New York.

US-Senator Marco Rubio erklärte: „Was die Ukraine betrifft, wer braucht diesen Krieg? Er spricht davon, ihn beenden zu wollen. Als Geschäftsmann will er seine Verhandlungstaktik, wie er ihn beenden will, nicht verraten. Aber ich verstehe nicht, warum wir diesen Krieg nicht beenden wollen sollten. Offensichtlich muss man kein Fan von Wladimir Putin sein, um ein Ende des Krieges zu wollen.“

Senator Marco Rubio wird übrigens als einer der Anwärter auf das Amt des US-Außenministers gehandelt. Aber er sollte sich kaum Illusionen machen, denn der Sohn kubanischer Einwanderer ist ein Falke durch und durch, der schon während Trumps erstem Wahlkampf versuchte, ihn herauszufordern. Aber Trump zu stoppen ist eine Utopie.

Sogar das US-Außenministerium hat das bereits akzeptiert. Ein Reporter fragte dessen Sprecher: „Werden Sie in den letzten beiden Monaten Ihrer Amtszeit Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine fördern, wenn beide Seiten ihre Bereitschaft bekunden, ein Gespräch in diese Richtung zu beginnen?“

Matthew Miller, der Sprecher des US-Außenministeriums, antwortete: „Wenn Präsident Selensky beschließt, dass er Verhandlungen aufnehmen will, würden wir das natürlich unterstützen. Es entspricht unserer langjährigen Politik, dass Präsident Selensky selbst entscheidet, wann es Zeit für Verhandlungen ist.“

Der selbstbestimmte Selensky ist, ebenso wie das Prinzip „nichts über die Ukraine ohne die Ukraine“, der beste Witz der späten Biden-Ära. Trumps Prinzip ist anders. Nichts über die Ukraine ohne Elon Musk.

Maria Cardona, eine politische Kommentatorin bei CNN, sagte dazu: „Wenn man jemanden wie Elon Musk in seinem Team hat, ist das beunruhigend. Er hat enormen Einfluss aufgrund dessen, was er der Ukraine zur Verfügung stellt, zum Beispiel Starlink. Es ist auch beunruhigend, dass er in den letzten zwei Jahren geheime Gespräche mit Wladimir Putin geführt hat. Außerdem wollen Trump und viele derzeitige Republikaner der Ukraine kein Geld mehr für den Krieg geben.“

Bis zur Ukraine kommt natürlich nur ein Rinnsal der Milliarden. Darum hat das Pentagon es eilig, die verbleibenden sechs Milliarden Dollar in neuen Waffenlieferungen zu verteilen. Vorrangig werden teure Raketen für Patriot-Luftabwehrsysteme beschafft. Das ist schnelles Geld für die Firma RTX, die die Patriots produziert und von der übrigens der US-Verteidigungsminister kommt.

Und nun kommt Musk mit seiner Idee, die Ausgaben um zwei Billionen zu senken.

Trump kündigte Musk so an: „Wir haben einen neuen Star, ein Star ist geboren! Elon!“

Im US-Fernsehen heißt es: „Elon Musk ist zu einer Schlüsselfigur in Trumps innerem Kreis geworden. Er wurde in Mar-a-Lago mit Trump und dem Chef des Boxverbandes Dana White fotografiert.“

„Die sinnlosen Morde werden bald aufhören. Die Zeit der aufhetzenden Spekulanten ist vorbei“, heißt es in einem der jüngsten Tweets von Musk.

Ein weiteres schillerndes Mitglied von Trumps Team ist der ihn unterstützende ehemalige Demokrat Robert Kennedy Jr., der ebenfalls zum Dialog bereit ist. Als US-Präsidentschaftskandidat versprach er: „Ich werde den Krieg beenden. Und wir müssen die guten Beziehungen zu Russland wiederherstellen.“

Der einflussreiche Kennedy-Clan hat Robert Francis Kennedy Jr. für dessen unzeitgemäß „diplomatische“ Gedanken verstoßen. Und „Big Pharma“, die ihn als Impfgegner abstempelte, zittert nun selbst vor ihm, weil es seine Spritze mit einem Wahrheitsserum fürchtet. Kennedy sagte dazu: „Trump will, dass ich drei Dinge tue. Erstens, das Gesundheitswesen von Korruption befreien, zweitens, diese Behörde wieder zum Goldstandard der Wissenschaft bringen. Und drittens: Amerika wieder gesund machen, die Epidemie chronischer Krankheiten beenden.“

Auch die Beziehungen innerhalb seiner eigenen Regierung müssten wiederhergestellt werden. In den ersten vier Jahren waren sie von Entlassungen, Skandalen und Sabotage zu vergiftet.

CBS berichtet: „Als Donald Trump das letzte Mal zum Präsidenten gewählt wurde, hat er nicht mit einem Sieg gerechnet und musste sich auf das republikanische Establishment verlassen, um freie Stellen in seiner Regierung zu besetzen, aber das wird dieses Mal nicht passieren.“

Susie Wiles wurde mit der Leitung des Weißen Hauses betraut. Sie arbeitet seit 2016 mit Trump zusammen. Donald Trump stellte sie dem Publikum so vor: „Lassen Sie mich auch ein großes Dankeschön an Susie und Chris für ihre gute Arbeit aussprechen. Susie hält sich gerne etwas im Hintergrund, das sage ich Ihnen. Wir nennen sie die Eisjungfrau. Susie hält sich gerne im Schatten auf, aber sie ist nicht im Schatten.“

Das ist eine alte Angewohnheit. Susie ist ein Apparatschik durch und durch, sie begann im Reagan-Wahlkampf und wurde im aktuellen Wahlkampf zur Hauptverantwortlichen für den Sieg von Trump. Wiles ist ein Vorbild an Loyalität. Für die neue Regierung ist das eine entscheidende Eigenschaft, weil Illoyale aus dem Deep State seine erste Amtszeit im Sumpf von Washington versenkt haben.

Fox kommentiert das so: „Der designierte Präsident Trump hat Susie Wiles zur neuen Stabschefin des Weißen Hauses ernannt. Sie ist die erste Frau in der Geschichte in dieser Position. Die Kandidaten für das Amt des Außenministers sind Marco Rubio, Bill Hagerty und Richard Greenell. Verteidigungsminister könnte Mike Walz oder Mike Pompeo werden. Minister für Innere Sicherheit wird Chad Wolf oder Tom Homan. Der sehr wichtige Posten des Justizministers könnte an Mile Lee oder Ken Paxton gehen.“

Allerdings Hat Trump sowohl Mike Pompeo als auch Nikki Haley bereits abgelehnt. Er schrieb: „Ich werde weder die ehemalige US-Botschafterin Nikki Haley noch den ehemaligen Außenminister Mike Pompeo in meine Regierung einladen, die sich derzeit in der Aufbauphase befindet. Ich möchte ihnen für ihren Dienst an unserem Land danken.“

Er ist nicht in die Tiefe gegangen, aber es ist bereits klar, dass diese beiden viel zu sehr mit dem Washingtoner Sumpf verbunden sind. Anders als viele von Trumps potenziellen Kandidaten, die immer wieder zur Zielscheibe von Angriffen wurden. Wie zum Beispiel Musk, den Tucker Carlson fragte: „Wie groß war der Druck auf Sie, X abzuschalten oder zu zensieren?“

Elon Musk antwortete: „Nun, abgesehen davon, dass zahlreiche Demokraten sagten, ich solle gehen, wollen sie mich ins Gefängnis stecken, meinen Unternehmen alle Regierungsaufträge entziehen, meine Unternehmen verstaatlichen, mich als illegalen Ausländer ausweisen und mich verhaften, weil ich offenbar Putins bester Freund bin – nichts, außer diesen Dingen.“

„Sie gehen also nicht in den Gulag, Elon?“

„Nicht sofort. Vielleicht in fünf Jahren. Darüber sind die wahrscheinlich sehr unglücklich. Ich denke, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, bevor ich in den Gulag komme.“

Aber diejenigen, die am 6. Januar das Capitol gestürmt haben, sind vielleicht nur noch Wochen von einem amerikanischen Gulag entfernt. Wenn nicht Tage. Biden will sie einsperren, bevor Trump sie begnadigt, wie NBC berichtet: „In einem neuen Exklusivbericht von NBC heißt es, das Justizministerium wolle sich darauf konzentrieren, nur die schlimmsten Randalierer der Unruhen vom 6. Januar zu verhaften. Das soll in den verbleibenden 72 Tagen geschehen, bevor der gewählte Präsident Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.“

Vor Trumps Anwesen in Florida verfolgen Trumps Anhänger die Wahlberichte. Den offiziellen Medien vertrauen sie genauso wenig wie den Umfragen. Auf dem Monitor sind die Gesichter derer zu sehen, auf die das konservative Amerika hört: die ehemalige NBC-Moderatorin Megyn Kelly und der ehemalige Trump-Stratege Steve Bannon. Er wurde nur wenige Tage vor der Wahl aus dem Gefängnis entlassen, aber er hat die liberalen Medien sofort scharf angegriffen: „Das ist lebenswichtig. All das ist also noch lange nicht vorbei. Auf MSNBC und CNN sind im Moment nur traurige Gesichter zu sehen.“

Bannon schlug gleich nach Trumps Sieg vor, die Sache zu Ende zu bringen. Das macht die Gesichter der liberalen Moderatoren noch trauriger. Bannon sagte: „Ihr habt die Wahl 2020 gestohlen. All diese Unwahrheiten werden zerstreut werden. Biden wird rausgefegt. Kamala Harris wird rausgefegt. MSNBC wird herausgefegt. Das Justizministerium wird herausgefegt. Das FBI wird herausgefegt. Ihr Leute seid das Letzte, okay?! Und jetzt werdet ihr den Preis dafür zahlen, dass ihr versucht habt, dieses Land zu zerstören.“

Das liberale Politico veröffentlicht die gesamte Liste. Darauf stehen Biden und Harris und Obama und Hillary und Pelosi und Liz Cheney und noch viele mehr. Die Liste wurde nach Trumps eigenen Worten erstellt, der diese Leute bei verschiedenen Gelegenheiten erwähnt hat.

Ich fragte einen Trump-Anhänger, was er von der Idee der Rache hält. Seine Antwort war: „Sie haben das Amtsenthebungsverfahren angefangen, sie haben ihn angeklagt, sie haben gegen ihn ermittelt. Es gab Anschläge auf sein Leben. Sie haben versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Sie haben Steve Bannon, Peter Navarro, Roger Stone und all diese Leute ins Gefängnis gebracht. Aber Präsident Trump sagt, der Erfolg wird unsere beste Rache sein. Im Jahr 2016, nach seinem Sieg, hatte er die Gelegenheit, Hillary Clinton zu überprüfen und gegen sie zu ermitteln. Er sagte: ‚Nein, lasst uns voran gehen.‘ Er glaubt, dass es dem Land schaden würde, aber meiner Meinung nach hat er jedes Recht, gegen Leute, die gegen das Gesetz verstoßen haben, zu ermitteln, und diese Leute sollten zur Rechenschaft gezogen werden.“

Und die Nummer eins wäre hier die liberale New Yorker Staatsanwältin Letitia James, die dem Republikaner eine Geldstrafe in Höhe von 350 Millionen Dollar aufbrummte und unmittelbar nach seinem Sieg damit drohte, ihn weiter zu bekämpfen. Darauf reagierte Mike Davis, einer der potenziellen Kandidaten für die Leitung des Justizministeriums, wie folgt: „Hör zu, Süße, dieses Mal werden wir nicht herumalbern, sondern deinen fetten Arsch wegen Verschwörung gegen die Menschenrechte ins Gefängnis stecken. Das verspreche ich dir.“

Aber Sonderermittler Jack Smith, der vor kurzem noch gehofft hatte, Trump in gleich zwei Fällen, der Erstürmung des Kapitols und dem Besitz von Geheimdokumenten, hinter Gitter zu bringen, hat alles eingesehen und akzeptiert. In dem Schreiben, das Smith im Namen des US-Justizministeriums an das Gericht geschickt hat, bittet er um die Einstellung des Verfahrens. Der Fall um die geheimen Zahlungen an die Pornodarstellerin Daniels, in dem das Urteil für den 26. November angesetzt ist, ist komplizierter. Hier entscheidet die auf Trump fixierte Justiz in Manhattan.

Hans von Spakowski, ein Rechtsexperte, sagte: „Die Fälle im Staat New York sind sicherlich problematischer. Wer glaubt, dass sich der Präsident in diesem Fall selbst begnadigen kann, der irrt. Er kann sich nur für Bundesvergehen selbst begnadigen, und das sind Fälle in einem Bundesstaat. Ich hoffe, dass die Richter, die diese Fälle verhandeln, das Richtige tun und sie abweisen. Ja, sie könnten versuchen, ihn ins Gefängnis zu stecken, aber das würde große Probleme verursachen. Und das wird ihn nicht daran hindern, als Präsident vereidigt zu werden oder als Präsident zu dienen.“

Und mit Sicherheit würde er bei seinen Anhängern dadurch nur noch mehr Unterstützung erhalten. Auch bei solchen wie dem Argentinier Alberto Podro, der am Morgen nach Trumps Sieg an seinem Lieblingsplatz eine Angel auswerfen wollte: Direkt gegenüber von Mar-a-Lago. Pordo wohnt in Palm Beach und er sagte mir: „Ich bin ein Einwanderer, aber an Migranten ist nichts Gutes. Es tut mir leid. Donald Trump ist mein Nachbar und ich fische hier ständig. Deshalb habe ich keine Probleme. Er ist ein sehr netter Mann. Vorwärts, USA!“

So ist das in der amerikanischen Politik. Der Fisch sucht sich, wo es tiefer ist und der Wähler, mit wem es besser wird.

Ende der Übersetzung



