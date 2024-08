Wie Telegram im Westen vom Heilsbringer zum Bösewicht wurde

Verhaftung von Durow

Vor einigen Jahren haben westliche Medien und Politiker Telegram dafür gelobt, sich Forderungen nach Zensur oder der Weitergabe von Daten an Geheimdienste zu widersetzen. Nun wurde Telegram-Gründer Durow in Frankreich genau für das verhaftet, wofür er früher gelobt wurde.

Telegram wurde 2013 gegründet und schon Ende 2013 bekam Telegram Probleme mit dem russischen Geheimdienst FSB, weil Teile der damals laufenden Maidan-Proteste über Telegram koordiniert wurden. Der FSB forderte von Telegram Informationen über die Organisatoren des Maidan. Durow lehnte das ab und verließ Russland knapp ein halbes Jahr später. In einem Interview mit TechCrunch sagte er danach:

„Leider kann man in dem Land kein Internet-Business betreiben. Ich fürchte, für mich gibt es keinen Weg zurück, vor allem, nachdem ich es öffentlich abgelehnt habe, mit den Behörden zusammenzuarbeiten.“

Im Westen wurde Durow danach gefeiert, weil er sich dem bösen russischen Regime entgegengestellt und auf die Sicherheit der Daten seiner User bestanden und sich gegen Zensur gestellt hatte. In der Folge wurde Telegram zu einem Liebling der westlichen Politiker und Medien, vor allem, als die Unruhen in Weißrussland 2020 vor allem über Telegram koordiniert wurden. Jede Kritik an Telegram aus Russland oder Weißrussland wurde als diktatorisch bezeichnet, schließlich hätten die Menschen in jedem Land das Recht, gegen die Regierung zu protestieren und wer dieses Recht einschränke, der sei ein Diktator und Unterdrücker.

Das galt, bis Telegram in der Corona-Zeit wegen der Zensur durch die westlichen Plattformen YouTube, Facebook und WhatsApp unter den Regierungskritikern im Westen populär wurde. Da bekam Telegram im Westen schlagartig ein schlechtes Image und wurde als böses Portal bezeichnet, weil dort unter anderem das Recht der Menschen, gegen ihre Regierungen zu protestieren, geschützt wurde. Was der Westen in Russland und Weißrussland toll fand, fand er ganz doof, wenn es bei ihm passierte.

Die Zensur im Westen hat seitdem zugenommen und in der EU gilt seit einem Jahr das Zensurgesetz, das Internetplattformen zur „Moderation“ der Beiträge zwingt, also dazu, alles zu zensieren, was den transatlantischen, westlichen Narrativen widerspricht. Und dass die westlichen Internetplattformen auch Informationen über ihre User mit den Behörden westlicher Staaten teilen, ist nicht neu.

All das, was der dafür im Westen heftig kritisierte russische Staat seinerzeit von Durow wollte, ist im Westen längst Realität. Allerdings ist es im Westen weitaus strenger, denn in Russland wurden weder Durow noch seine teilweise bis heute in Russland lebenden Mitarbeiter verhaftet. Und im Gegensatz zum Westen wollte der russische Staat keinen generellen Zugriff auf Daten von Telegram, sondern nur in begründeten Fällen Einsicht nehmen können.

Nun ist eingetreten, was Durow, der im Westen so hofiert wurde, dass er sogar ins Young Global Leaders Programm von Klaus Schwabs WEF aufgenommen wurde, sich wohl nicht vorstellen konnte: Durow hat am eigenen Leib erfahren müssen, dass es in Russland wesentlich freier zugeht als im Westen, denn in Russland wurden er und seine Kollegen nicht verhaftet, während er im Westen nun damit rechnen muss, sehr lange im Gefängnis bleiben zu müssen.

Die russische Regierung und viele russische Prominente haben Durow schon seit langem dazu aufgerufen, zur eigenen Sicherheit nach Russland zurückzukehren, aber Durow hat alle Warnungen in den Wind geschlagen.

Ich übersetze hier zwei russische Reaktionen auf Durows Verhaftung, die erste ist von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, die schrieb (Links aus dem Original):

Beginn der Übersetzung:

Die russische Botschaft in Paris hat, wie in Fällen, in denen sie über die Inhaftierung russischer Staatsbürger durch die örtlichen Behörden informiert wird, sofort ihre Arbeit aufgenommen. Es ist nicht nötig, unsere Diplomaten an ihre funktionalen Pflichten zu erinnern.

Aber ich habe mich daran erinnert, wie 2018 eine Gruppe von 26 NGOs, darunter Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporter ohne Grenzen, Committee to Protect Journalists und andere, die Entscheidung des russischen Gerichts, Telegram zu blockieren, verurteilt haben. Ähnliche Erklärungen wurden auch im Westen abgegeben (1, 2, 3, 4).

All das haben sie gesagt, weil am 1. Juli 2018 in Russland das Jarowaja-Gesetz in Kraft getreten ist, das Telekommunikationsdienstleister dazu verpflichtet, Aufzeichnungen von Telefonnachrichten und Internetverkehr ihrer Kunden sechs Monate lang aufzubewahren sowie Schlüssel zur Entschlüsselung der Korrespondenz von Nutzern aufzubewahren und sie dem russischen FSB auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Gegen Telegram gab es juristische Vorwürfe, die aufgrund der technischen Parameter des Verschlüsselungssystems in vielen Ländern bestanden.

Diese westlichen NGOs forderten die russischen Behörden auf, die Arbeit von Telegram nicht länger zu behindern. Sie forderten die UNO, den Europarat, die OSZE, die EU, die USA und andere Regierungen auf, sich dem Vorgehen Russlands entgegenzustellen und die Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und Privatsphäre zu schützen. Sie forderten auch die Internetkonzerne auf, unangemessenen und ungesetzlichen Forderungen, die die Rechte ihrer Nutzer verletzen, entgegenzutreten. Sie forderten die russische Regierung auf, die Rechte der Nutzer des World Wide Web auf Veröffentlichung und anonymes Ansehen von Informationen auf Websites zu garantieren, und betonten, dass jegliche Einschränkungen von einem Gericht genehmigt werden müssen und in vollem Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention stehen müssten.

Durow ist jedoch die ganze Zeit über auf freiem Fuß geblieben und hat Telegram weiter entwickelt.

Ich veröffentliche einen Screenshot aller westlichen Strukturen, die sich damals zu Wort gemeldet haben, einschließlich des kollektiven Appells. Glauben Sie, dass die dieses Mal an Paris appellieren und die Freilassung von Durow fordern werden, oder werden sie ihre Zunge verschlucken?

Ende der Übersetzung

Die zweite Reaktion auf Durows Verhaftung, die ich übersetze, kommt von Dmitrij Medwedew, dem ehemaligen russischen Präsidenten, der schrieb:

Beginn der Übersetzung:

Vor einiger Zeit fragte ich Durow einmal, warum er bei schweren Verbrechen nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wolle. „Das ist meine prinzipielle Haltung“, erklärte er. „Dann gibt es in jedem Land ernste Probleme“, sagte ich ihm.

Er meinte, er hätte die größten Probleme in Russland und verließ das Land, dann bekam er in anderen Staaten auch noch eine Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsgenehmigung. Er wollte ein genialer „Weltbürger“ sein, der auch ohne Heimat hervorragend leben kann. Ubi bene ibi patria!

Er hat sich verkalkuliert. Für alle unsere gemeinsamen Feinde ist er nun ein Russe – und damit unberechenbar und gefährlich. Von anderem Blut. Sicher kein Musk oder Zuckerberg (der übrigens aktiv mit dem FBI zusammenarbeitet). Durow muss endlich begreifen, dass man sich sein Vaterland, wie auch die Zeiten, nicht aussuchen kann…

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen