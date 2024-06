Frankreich

Die Europawahl war für Macron ein Desaster, auf das er mit der Auflösung des Parlaments und der Ausrufung von Neuwahlen reagiert hat. Das russische Fernsehen glaubt, dass Macrons Rechnung, die Menschen hinter sich zu versammeln, nicht aufgeht.

Nach dem für den französischen Präsidenten Macron desaströsen Ergebnis der Europawahl hat Macron das Parlament aufgelöst und Neuwahlen angesetzt, was im Westen als sehr riskant kritisiert wird, weil alle Prognosen einen Sieg von Le Pen voraussagen. Auch die Frankreich-Korrespondentin des russischen Fernsehens sieht einen Sieg der Rechten voraus, wie ihr Bericht, der am Sonntag im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens ausgestrahlt wurde, zeigt. Ich habe den Bericht übersetzt, um zu zeigen, wie in Russland über die Lage in Frankreich berichtet wird.

Beginn der Übersetzung:

Die Wahlen zum Europäischen Parlament wurden für Macron zu einer politischen Katastrophe

Frankreich erzittert. Die plötzlichen Parlamentswahlen öffnen möglicherweise den Weg für die extreme Rechte, gegen die die alten Methoden der Dämonisierung zur Überraschung der präsidialen Entourage nicht mehr zu funktionieren scheinen.

„Wir sind bereit, die Macht zu übernehmen, wenn das französische Volk uns glaubt und bei den Wahlen für uns stimmt. Wir sind bereit, den Kurs des Landes zu ändern, die Interessen der Franzosen zu schützen, der Massenmigration ein Ende zu setzen, die Kaufkraft der Franzosen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind bereit, mit der Reindustrialisierung des Landes zu beginnen. Wir sind bereit, Frankreich wiederzubeleben“, sagte Marine Le Pen, die Fraktionsvorsitzende der „Rassemblement National“ im französischen Parlament.

Die „Nationale Vereinigung“, die die Europawahlen in fast allen Gemeinden des Landes gewonnen hat, macht nun einen Schachzug und zieht einen großen Teil der Partei von Eric Zemmour zusammen mit Le Pens Nichte Marion Marechal auf ihre Seite und reicht gleichzeitig den Republikanern die Hand, um eine gemeinsame Front zu bilden. Ein Bündnis mit der extremen Rechten, der man früher nur mit Ekel die Hand gegeben hat, ist plötzlich politisch akzeptabel und sogar günstig geworden.

„Ist das ein Bündnis mit Marine Le Pen das, was Sie verkünden?“, fragte ein Journalist den französischen Politiker und Vorsitzenden der Partei der Republikaner Eric Ciotti.

„Ein Bündnis mit dem Rassemblement Nationale, mit ihren Kandidaten, ein Bündnis mit allen, die rechtsgerichtete Ideen teilen“, antwortet Ciotti.

Die Aussage des Parteivorsitzenden der Republikaner sprengte die Partei von innen heraus. Etwa 70 Prozent unterstützten Eric Ciotti, der Rest sorgte für Aufruhr und versuchte, ihn im Eiltempo mit Ausschluss aus der Partei zu bestrafen. Er bezeichnete das öffentlich als Versuch, die Macht an sich zu reißen, und focht die Entscheidung vor Gericht an, das ihn vorübergehend wieder einsetzte, solange der Fall verhandelt wird. Das ist gerade noch genug Zeit, um gemeinsam mit dem Rassemblement Nationale einheitliche Kandidaten aufzustellen – die Registrierung endet heute Abend.

Die Linke hat ihre eigenen Turbulenzen, internen Streitigkeiten und Kämpfe um die Nominierungen, was sie jedoch nicht daran hinderte, ernsthafte Differenzen zu überwinden und eine gemeinsame neue „Volksfront“ zu schaffen. In aller Eile einigten sie sich auf ein Programm, das kurz gefasst auf Folgendes hinausläuft: „Entweder sie, die extreme Rechte, oder wir!“, betonte Mathilde Panot, Fraktionsvorsitzende der Partei La France insoumise.

Die allgemeine Panik und Verwirrung hat längst vergessene Namen an die Oberfläche gebracht. Der ehemalige Staatschef François Hollande, der neben seinen Affären mit 11 Prozent Beliebtheit auch als unbeliebtester Präsident Frankreichs der letzten zwei Jahrhunderte in Erinnerung geblieben ist, will zurück in die Politik. „Ich habe diese Entscheidung nur getroffen, weil ich das Gefühl hatte, dass die Situation so ernst ist wie nie zuvor. Die Rechtsextremen stellen die größte Gefahr dar“, erklärte François Hollande.

Macron hat bessere Umfragewerte, aber sein Vertrauen auf die Dämonisierung des Rassemblement Nationale, seine Muskelspiele an der ukrainischen Front, eine massive Medienkampagne und seine persönliche, stillschweigende Beteiligung am Wahlkampf stoßen die Franzosen ab. Er gehe zu arrogant vor, sagt ein anderer ehemaliger Präsident, der immer noch eine einflussreiche Figur in den Reihen der Republikaner ist: Nicolas Sarkozy: „Den Franzosen das Stimmrecht zu geben, um die Auflösung zu rechtfertigen, ist ein seltsames Argument, denn genau das haben 25 Millionen Franzosen gerade bei einer Wahl getan… Wir geben den Franzosen das Stimmrecht, obwohl sie sich seit mehreren Jahren nicht mehr geäußert haben. Das Risiko ist, dass sie ihre Wut eher bestätigen als leugnen.“,

Macron war mit anderen Dingen beschäftigt: mit seiner Größe, Europa, der Ukraine, dem Libanon und der Sorge um Israel und den Gazastreifen.

In Frankreich lief es derweil schlecht: Die Staatsverschuldung des Landes lag im ersten Quartal dieses Jahres bei über 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, die internationale Agentur S&P stufte die Kreditwürdigkeit Frankreichs von AA auf AA- herab. Vor dem Hintergrund des Haushaltsdefizits und negativer Wirtschaftsprognosen entstand die Notwendigkeit von Sparmaßnahmen, Macron setzte die Rentenreform mit Nachdruck durch. Die Preise steigen weiter, der Lebensstandard sinkt.

Die Situation erinnert an das Jahr 1997. Auch damals ging es um eine Rentenreform. Die soziale Krise nach der Streichung einiger Leistungen und der Teilprivatisierung der staatlichen Eisenbahngesellschaft ließ die Umfragewerte von Jacques Chirac und seinem Premierminister Alan Juppe sinken. Zwei Monate Streiks haben einen Schaden von 0,3 Prozent des BIP verursacht. „Liebe Landsleute, nach Rücksprache mit dem Premierminister und den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern habe ich beschlossen, die Nationalversammlung aufzulösen“, verkündete der damalige französische Präsident Jacques Chirac 1997.

Der Versuch, durch vorgezogene Neuwahlen eine Mehrheit im Parlament zu erreichen, scheiterte und die Linke gewann. Die Linke gewann auch die vorgezogenen Wahlen von 1988, als Chirac Premierminister und Mitterrands Rivale bei den Präsidentschaftswahlen war. Als er verlor, trat er zurück, Mitterrand löste das Parlament auf, anstatt einen neuen Premierminister von der Rechten zu ernennen, und gewann die Wahl.

Dasselbe geschah im Mai 1968 mit Charles de Gaulle. „Frankreich, das sind nicht die Rechten, Frankreich sind wir alle“, erklärte de Gaulle damals.

Gemeinsam organisierten sie 1968 den Roten Mai. Damals hatte Frankreich den Kampf um die Kolonie Algerien verloren, es hatte einen Mordanschlag auf de Gaulle gegeben und die wirtschaftliche Lage war schwierig. Die Reden der Studenten entwickelten sich zu einem Generalstreik, an dem sich bis zu zehn Millionen Menschen beteiligten – ein Fünftel der Gesamtbevölkerung Frankreichs. General de Gaulle konnte sich mit den Gewerkschaften einigen, schlug den Aufstand nieder und kündigte anschließend vorgezogene Wahlen an. Nachdem seine Partei gewonnen hatte, wurde sie zu einem Gegengewicht zu Chaos und Anarchie.

Chaos und Anarchie versuchen die Linken von heute erneut in den Straßen der französischen Städte zu veranstalten. Randalierer haben Fensterscheiben eingeschlagen und die Türen von Einrichtungen eingetreten, die ihrer Meinung nach der extremen Rechten eine Plattform bieten. Die Polizei versuchte, die Randalierer zu vertreiben und setzte dabei großzügig Tränengas und Schlagstöcke ein.

In Nantes rissen linke Demonstranten aus irgendeinem Grund die französische Flagge vom Balkon eines Anwohners und riefen den Rechten Obszönitäten zu. Am 15. Juni fand ein allgemeiner Protestmarsch statt, die Gewerkschaften brachten etwa 200.000 Menschen auf die Straße. Sie bezeichneten die Möglichkeit eines von Macron organisierten Wahlsiegs der Rechten als Katastrophe.

Aber Macron gibt sich betont entspannt: „Es ist nichts Schlimmes passiert, ich vertraue unseren Mitbürgern. Ich bin sicher, dass die Franzosen intelligent sind, sie sehen alles, sie verstehen den Unterschied zwischen dem Ausdruck von Wut und dem Aufbau ernsthafter Projekte, sie glauben an Ideale. Ich glaube wirklich nicht, dass das Schlimmste passieren kann. Ich bin ein hoffnungsloser Optimist.“

Vergeblich. Umfragen zeigen immer wieder das Gegenteil.

Leeren Versprechungen zu glauben und zu hoffen, dass sich irgendwann alles zum Besseren wendet, ist nach den jüngsten Trends zu urteilen nicht mehr in. Auch die traditionelle politische Trennlinie namens „Alle zusammen gegen die extreme Rechte“ ist durchbrochen worden. Die Franzosen wollen einen radikalen Wandel. Jeder Dritte ist bereit, für die Front Nationale zu stimmen, jeder Vierte für die Linke, und nur 17 Prozent glauben Macron noch.

Ende der Übersetzung



