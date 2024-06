Moskauer Börse sanktioniert

Die USA haben in ihrem neuesten Sanktionspaket die Moskauer Börse sanktioniert, die daraufhin letzte Woche den Handel mit Dollar und Euro einstellen musste. Aber die Menschen und die Wirtschaft in Russland haben davon nichts bemerkt, was einmal mehr zeigt, wie schwach der Dollar inzwischen ist.

Als die Moskauer Börse letzten Mittwoch meldete, dass sie wegen neuer US-Sanktionen den Handel mit Dollar und Euro einstellen werde, haben viele gedacht, das würde ein schwerer Schlag für die russische Währung werden. Aber nichts dergleichen ist passiert. Man kann in Russland immer noch Dollar tauschen, wenn man es will, und auch der Rubelkurs hat darauf nicht reagiert. Das zeigt, wie machtlos der US-Dollar inzwischen als politische und wirtschaftliche Waffe der USA geworden ist.

Das russische Fernsehen hat darüber am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick berichtet und ich habe den russischen Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die US-Sanktionen gegen die Moskauer Börse haben keine Panik auf dem Finanzmarkt ausgelöst

Das Kalkül der Amerikaner ist klar. Sie dachten, wir würden in Panik geraten, der Dollar würde auf 200 oder noch mehr Rubel steigen, Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die Importe würden einbrechen und so weiter. Aber nichts ist passiert. Der Handel an der Moskauer Börse wurde eingestellt, aber die Schwankungen der Dollar- und Eurokurse waren unbedeutend. Und es gab keine Panik. Die Zentralbank hatte sich bereits im Jahr 2022 auf ein solches Szenario vorbereitet.

Die Nachricht, dass die USA und die EU die Ukraine auf Kosten der eingefrorenen Milliarden russischer Vermögenswerte unterstützen werden, ging durch alle großen westlichen Medien. Und auch wenn es für die Ukraine nicht reicht, ist der Ton vorgegeben. „Ein 50-Milliarden-Dollar-Kredit, dessen Struktur – und das ist beispiellos – durch 300 Milliarden Dollar an eingefrorenen russischen Vermögenswerten abgesichert werden soll. Der Plan hat auf höchster politischer Ebene Zustimmung gefunden“, jubelte CNN.

Das erinnert tatsächlich an Betrug. Die jährlichen Zinsen auf das blockierte russische Geld werden von den G7 vereinnahmt und zur Rückzahlung ihres eigenen Darlehens an die Ukraine verwendet. Die Zinsen fallen am Ende des Jahres an, aber Biden bestand auf dem Gipfel darauf, dass das Darlehen an Kiew jetzt ausgezahlt werden sollte.

Und noch ein Nonsens: Unter normalen Bedingungen würde keine Bank einer solchen Sicherheit zustimmen, weil die EU das Einfrieren der russischen Vermögenswerte alle sechs Monate verlängert, was die Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten erfordert. Was ist, wenn etwas schief geht? Oder wenn das Einfrieren der Vermögenswerte dringend aufgehoben werden muss?

In jedem Fall treffen die Manipulationen der G7 mit ausländischen Staatsfonds das westliche Finanzsystem, das sich auf den Dollar stützt. Und dessen Macht beginnt zu schwinden, sagt Professor Jeffrey Sachs, der vom Economist zu den drei angesehensten und einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlern der Welt gezählt wird: „Die USA sagen seit 20 Jahren ständig, dass der Dollar das Zentrum von allem ist, dass wir ihn in der Geopolitik nutzen können. Setzt den Dollar als Waffe ein. Wir haben beschlossen, dass wir Auslandsreserven einziehen können, und das ist ein Wendepunkt. Wir haben russische Finanzanlagen in Höhe von 300 Milliarden Dollar eingefroren und einige Leute sagen jetzt: Nehmt dieses Geld und gebt es für den Wiederaufbau der Ukraine aus, es ist jetzt unser Geld. Mein Gott! Das ist wirklich seltsam. Und unter Trump hat das Weiße Haus irgendwie beschlossen, dass Nicolas Maduro nicht mehr der Präsident von Venezuela ist. Der wahre Präsident sei der, den wir ausgesucht haben, Juan Guaido. Also beschlagnahmten sie Venezuelas Reserven und gaben sie Guaido. Sehen Sie, das ist lächerlich. Als ob das Weiße Haus das Recht hätte zu entscheiden, wer Präsident eines anderen Landes sein sollte.“

Die wirtschaftlichen Folgen so verräterischer politischer Entscheidungen ließen nicht lange auf sich warten. Der IWF muss feststellen, dass der US-Dollar gegenüber nicht-traditionellen Währungen, wie er sagt, weiter an Boden verliert: „Nach den jüngsten Daten über die Struktur der offiziellen Devisenreserven des IWF nimmt der Anteil des US-Dollars an den zugewiesenen Devisenreserven der Zentralbanken und Regierungen weiterhin schrittweise ab. Überraschenderweise ging der Rückgang der Rolle des US-Dollars in den letzten zwei Jahrzehnten nicht mit einer Zunahme der Anteile der anderen vier großen Währungen – Euro, japanischer Yen und britisches Pfund – einher. Vielmehr ging dies mit einer Zunahme des Anteils der sogenannten nicht traditionellen Reservewährungen einher, zu denen der australische Dollar, der kanadische Dollar, der chinesische Yuan, der südkoreanische Won, der Singapur-Dollar und die skandinavischen Währungen gehören.“

Wladimir Putin sagte bei seinem Treffen mit der Führung des Außenministeriums, dass die USA die Säulen des globalen Finanzsystems, einschließlich der Position des Dollars, mit ihren eigenen Händen untergraben, indem sie versuchen, ihre Vorherrschaft um jeden Preis aufrechtzuerhalten: „Indem sie russische Vermögenswerte stehlen, machen sie einen weiteren Schritt zur Zerstörung des Systems, das sie selbst geschaffen haben und das ihnen jahrzehntelang ihren Wohlstand gesichert hat, ihnen erlaubt hat, mehr zu konsumieren, als sie erarbeiten, das durch Schulden und Verbindlichkeiten Geld aus der ganzen Welt angezogen hat. Es gibt schon jetzt ein wachsendes Misstrauen gegenüber dem auf westlichen Reservewährungen basierenden Finanzsystem. Es gibt einen Abfluss von Geldern aus den Wertpapieren und Schuldverschreibungen westlicher Länder sowie aus einigen europäischen Banken, die noch vor kurzem als absolut zuverlässige Orte für die Lagerung von Kapital galten. Jetzt ziehen sie Gold aus diesen Banken ab. Und sie tun das Richtige.“

Ende Mai hat Indien, ohne große Ankündigung, mehr als 100 Tonnen seines Goldes aus Großbritannien abgezogen und in seine eigenen Tresore verbracht. Die Entscheidung wurde nach offizieller Lesart aus „logistischen Gründen und zur Diversifizierung der Lagerung“ getroffen. Und Saudi-Arabien denkt schon seit langem darüber nach, die Arten von Währungen zu diversifizieren, in denen es den wichtigsten Rohstoff der Welt, Öl, verkauft.

Das Wall Street Journal schrieb vor zwei Jahren über die Absicht Riads, den Dollar zum Beispiel mit dem chinesischen Yuan zu verwässern, und in sozialen Netzwerken wurde diese Woche rege darüber diskutiert, dass das Königreich beschlossen hat, dem sogenannten Petrodollar – einem starren Bündel aus Treibstoff und Dollar – ein Ende zu setzen, und obwohl es keine offizielle Bestätigung dafür gab, bewegt sich alles in diese Richtung.

Die Entstehung neuer Reservewährungen, eine globale Umstrukturierung des Weltfinanzwesens steht vor der Tür, was selbst der Dollar-Fan Professor und Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman von der New York University, zugeben muss: „Es ist unwichtig, wer das US-Präsidentschaftsrennen gewinnt, wir erleben das Ende einer Ära, die meine Freunde aus der Politikwissenschaft als hegemoniale Stabilität bezeichnen. Wir hatten eine große Phase einer sehr reibungslosen Globalisierung. Alles funktionierte, weil Amerika die Nummer 1 war, es gab eine regelbasierte Ordnung und so weiter. Und es schien immer eine hypothetische Frage zu sein, was passieren würde, wenn es das nicht mehr gäbe. Das war’s also, das ist weg. Solange es die USA und die Eurozone gab, haben wir viele Dinge auf die gleiche Weise betrachtet, aber jetzt sind die USA und China die beiden großen Akteure, und jetzt ist alles möglich. Das bedeutet nicht, dass der Welthandel sofort zusammenbricht, aber man kann sich jetzt auf keine der Regeln, auf die sich alle jahrzehntelang verlassen haben, mehr verlassen.“

Vertrauen ist alles, worauf sich der Dollar stützt, seit die USA ihn 1974 von seiner Golddeckung gelöst haben. Zu diesem Zeitpunkt starb das Bretton-Woods-System und wurde durch das sogenannte Jamaika-System ersetzt. Aber auch diese Vertrauensressource war erschöpft.

Michail Deljagin, Doktor der Wirtschaftswissenschaften und stellvertretender Vorsitzender des Staatsduma-Ausschusses für Wirtschaftspolitik, sagte dazu: „Als das Vertrauen zusammenbrach, wurde es von den Streitkräften der USA gestützt. Jedem wurde klar, dass die jederzeit auch jeden schießen können. Aber jetzt, wo es China gibt, jetzt, wo Russland aus seinem früheren Zustand heraus ist, wird es durch Faulheit und Naivität gesichert. Der Dollar ist gefährlich, weil niemand die globale Krise beendet hat. Die Welt zerbricht, und diese Welt basiert nicht auf Konzepten, die jemand Regeln nennt, sondern sie basiert auf dem Dollar. Die Welt des Dollars ist vorbei, oder wie Soros bei einer anderen Gelegenheit sagte, die Musik ist vorbei, aber sie tanzen immer noch.“

Nach öffentlich zugänglichen Daten schulden die USA der Weltwirtschaft 54,3 Billionen Dollar. Davon befinden sich 12,6 Billionen Dollar in den Händen und auf den Konten von Personen außerhalb der USA. Weitere 10 Billionen Dollar haben US-Unternehmen. Das sind bereits fast 23 Billionen an ungesicherten Schulden. Der Rest ist das, was Bürger anderer Länder in amerikanische Unternehmen investiert haben, deren Zuverlässigkeit letztlich von der Stabilität des amerikanischen Wirtschaftssystems abhängt.

Die Zahlen wurden Anfang Juni auf einer Plenarsitzung des St. Petersburger Wirtschaftsforums bekannt genannt, wo die hohe Aktivität der nicht-westlichen Teilnehmer ein weiterer Indikator für die Entwicklung der globalen Finanzen war. Dort sagte Putin auf der Podiumsdiskussion: „Die amerikanische Regierung ist wie die Ludditen in England, ja, sie haben die Geräte, an denen sie gearbeitet haben, kaputt gemacht. Die heutige amerikanische Regierung sind die heutigen Ludditen, sie zerbrechen ihre Instrumente der Großartigkeit. Die US-Wirtschaft schrumpft und ihre Fundamentaldaten bekommen von Zeit zu Zeit Risse, ich meine nicht nur ihre Verschuldung, die jeden Rahmen sprengt, sondern sie erreichen auch ihre Inflationsziele nicht immer. Sie haben Inflationsziele von zwei Prozent, aber sie fliegen, wie zuletzt bei der Pandemie, auf sieben oder acht Prozent, was das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft untergräbt. Wodurch wird es gestützt, wenn sie auch noch schrumpft? Durch nichts. Und das ist ein Problem. Es ist ein unbedingtes Problem für alle Inhaber der Dollarmasse. Die Tatsache, dass er schrumpft, dass sein Anteil an der Struktur der Weltwirtschaft schrumpft, ist eine absolut natürliche Bewegung hin zur Schaffung von Multipolarität in der Weltwirtschaft und im Weltfinanzwesen.“

Das spiegelt sich in der zunehmenden Popularität der Wirtschaftsvereinigung BRICS wider, der allein in diesem Jahr fünf neue Länder beigetreten sind: Ägypten, Iran, Äthiopien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Und mehr als 40 weitere Länder haben sich beworben. Die Organisation verwandelt sich allmählich in eine fortschrittliche Institution, die der Welt schließlich eine neue globale Handelswährung anbieten wird, die den Dollar herausfordert.

Dieses Ziel ist kein Geheimnis, und es steht kurz vor der Verwirklichung. In seiner Eröffnungsrede auf dem St. Petersburger Wirtschaftsforum erwähnte Präsident Wladimir Putin ausdrücklich die BRICS-Handelswährung, ohne sich jedoch direkt auf den Block zu beziehen. Putin erklärte, dass Russland eine „Infrastruktur für Transportzahlungen“ entwickeln müsse, damit Exporteure und Importeure Handelsgeschäfte unter Umgehung des Dollars finanzieren könnten.

Die BRICS-Bank mit Sitz in Shanghai wurde bereits gegründet. Vor einem Jahr hat der brasilianische Präsident Lula da Silva sie auf seiner China-Reise besucht, deren offizielles Motto die „Befreiung der Entwicklungsländer von der Unterdrückung durch den Dollar“ war.

Jeffrey Sachs sagte auch: „Die Blockierung von Vermögenswerten ging weiter und weiter, und schließlich sagten die BRICS-Länder – Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika, die ursprünglichen fünf Länder – es reicht, lasst uns unsere nationalen Währungen verwenden. Und sie sind bereits dabei, in diese Richtung zu handeln. Ich weiß, dass die technischen Teams bereits arbeiten und sagen: Wir brauchen den Dollar nicht, wir können auch ohne ihn Geschäfte machen, also Zahlungen über amerikanische Banken abwickeln. Als Währungsexperte kann ich Ihnen sagen, dass sie absolut Recht haben. Es war bequem, aber jetzt verlieren die USA dieses Privileg schnell, und statt in Jahrzehnten wird es in ein paar Jahren geschehen – durch unsere eigene Schuld. Denn wir hätten den Dollar als Währung und nicht als außenpolitische Waffe behandeln sollen.“

Ein weiterer Schlag für den Dollar war das immer häufigere Anwerfen der Druckerpresse. Im Gegensatz zu allen anderen Ländern waren die USA immer in der Lage, problemlos Geld zu drucken und die Geldmenge in der Welt zu verteilen, ohne dass die nationale Währung zusammenbrach. In den 1960er Jahren nannte de Gaulle dies Amerikas „exorbitantes Privileg“. Aber jetzt ist auch diese Reserve fast erschöpft.

Michail Deljagin sagte weiter: „Während der Pandemie wurden Billionen von Dollar gedruckt, und das nicht nur in Amerika. Auch jetzt wird viel gedruckt und emittiert. Die Geldmenge in den USA wächst. Einige Bestandteile dieser Geldmenge wurden im Jahr 2008 zur Geheimsache erklärt und werden nicht mehr veröffentlicht. Es wird also eine Menge ungesichertes Geld in die Weltwirtschaft gepumpt. Aber da jeder Angst hat zu sagen, dass der Kaiser nackt ist, da Gold unbequem und Krypto instabil ist, wurde der Krypto-Yuan noch nicht eingeführt. Im Moment lebt der Dollar also noch. Sie wissen ja, wie das ist: Ein Verbrecher lebt so lange, bis man ihn erschießt.“

Obwohl Russland gezwungen war, den Dollar aufzugeben, hat es ein sehr schnelles und erfolgreiches Programm durchlaufen. Nachdem der Westen das Einfrieren von Vermögenswerten und die Verhängung von Sanktionen beschlossen hatte, versicherte er, dass er die russische Wirtschaft in wenigen Monaten in Stücke reißen würde. Das war im Jahr 2022. Die aktuellen US-Sanktionen gegen die Moskauer Börse und die Einstellung des Dollarhandels auf dieser Plattform haben zu nichts Fatalem geführt, sondern sind nur zum Symbol dafür geworden, dass die US-Währung immer weniger Einfluss auf alles hat.

Ende der Übersetzung



