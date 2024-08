Freitagsgedanken

Bei Arte gibt es ein Format, mit dem vom Westen bezahlte Exilrussen finanziert werden. Nun wurden auch mir dort ein paar Minuten Sendezeit gewidmet und ich bin immer wieder überrascht, was ich in westlichen Medien so alles über mich erfahren kann.

In Russland gab es früher einen Fernsehsender, der sich „Telekanal Doschd“ nannte. Finanziert wurde er in erster Linie von der EU, die mit dem Kanal einen Werbevertrag geschlossen hat. Die damalige Geschäftsführerin des Kanals erklärte das so:

„Im Grunde beauftragen sie uns mit der Produktion und Platzierung von Sendungen auf der Website und im Fernsehen des Fernsehsenders über die Werte der Europäischen Union und mit Werbung für Projekte, die die EU in Russland umsetzt“

„Doschd“ war immer ein Propaganda-Instrument des Westens, das in Russland sehr aggressiv gegen die Regierung hetzen durfte. Damit war 2022 Schluss, denn nachdem der Westen Ende Februar 2022 russische Medien zensiert hat, hat Russland mit gleicher Münze geantwortet und den von der EU und anderen Gegnern Russlands finanzierten Kanal „Doschd“ verboten.

Der Kanal sendet heute aus den Niederlanden und im Westen fühlt man sich verpflichtet, für die eigenen Schäfchen zu sorgen. So darf Michail Sygar, ein ehemaliger Chefredakteur von „Doschd“, eine wöchentliche Kolumne für den Spiegel schreiben, die für Menschen, die Russland kennen, eher wie Satire als wie Journalismus klingt, weil sie zeigt, in welcher Traumwelt manche Leute leben.

Arte finanziert die Leute von „Doschd“ aus GEZ-Einnahmen, denn die dürfen bei Arte eine kleine Sendung mit dem Namen „fake news“ machen. Nun wurde auch mir die Ehre zu Teil, dort erwähnt zu werden, und ich muss ehrlich sagen, das war zum Fremdschämen. Dass „Doschd“ nicht eben für fundierte Recherchen berühmt ist, war mir bekannt, aber dass die sich so derartig gar nicht auf eine Sendung vorbereiten, das hätte ich nicht gedacht.

Ich habe beispielsweise über mich erfahren, dass ich angeblich behaupten würde, das Coronavirus sei „von den Eliten in den USA erschaffen“ worden, was ich nun wirklich nie gesagt habe. Zur Herkunft des Virus habe ich auf Basis von Dokumenten, die auf Seiten der US-Regierung veröffentlicht wurden, aufgezeigt, dass die Behörde von Dr. Fauci die NGO EcoHealth in New York finanziert hat, die mit dem Geld in Wuhan daran geforscht hat, wie man Coronaviren von Fledermäusen besser übertragbar auf den Menschen macht. Diese von Fauci finanzierte Gain of Function-Forschung wurde lange bestritten und vertuscht, wurde inzwischen aber eingestanden. Das erwähnt der GEZ-finanzierte Exil-Hampelmann von „Doschd“ aber natürlich nicht.

Wahrscheinlich weiß er es auch gar nicht besser, denn angesichts der Worthülsen, die er für die Sendung vom Teleprompter abliest, steht zu vermuten, dass er die Texte für die Sendung gar nicht selbst geschrieben hat. Wie gesagt, die „Doschd“-Leute waren in Russland dafür bekannt, nicht die hellsten Kerzen am Baum zu sein.

Das war nur ein Beispiel dafür, was ich laut der wenigen Minuten, die mir in der Sendung gewidmet waren, so alles getan oder gesagt haben soll. Alles war entweder aus dem Zusammenhang gerissen oder sogar komplett unwahr.

Das zeigt eindrücklich, dass der allgemeine Eindruck, den man in Russland von der „Doschd“-Redaktion hatte, nämlich dass dort nicht eben die hellsten Köpfe versammelt sind, die große Schwierigkeiten mit komplexen Zusammenhängen haben. Das bestätigt dieses mit GEZ-Geldern finanzierte Arte-Format, das für den Lebensunterhalt der russischen Exilanten aufkommt, in eindrucksvoller Weise.

Nun will ich mich noch, wie bei Freitagsgedanken üblich, bei allen danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben. Auch solche Reisen an die Front und in die neuen russischen Gebiete, die mir leider niemand bezahlt, könnte ich ohne die Spenden meiner Unterstützer nicht machen. Und das wäre doch schade, denn dann gäbe es so schöne Arte-Beiträge, wie den hier beschriebenen, nicht.

