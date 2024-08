Wegen Boeing sitzen zwei Astronauten auf der ISS fest

Raumfahrt

Nach einer Panne des ersten bemannten Fluges eines Boeing-Raumschiffs sitzen zwei US-Astronauten auf der ISS fest. Was das bedeutet und welche Probleme es bereitet.

Es ist eine kuriose Geschichte, dass zwei US-Astronauten wegen eine Panne ihres Boeing-Raumschiffs auf der ISS festsitzen und fast drei Monate niemand bei der NASA wusste, was zu tun ist. Ein russischer Wissenschaftsjournalist hat die verrückte Geschichte und die Probleme, die sie bereitet hat, in der TASS erklärt und ich habe den Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Neun Monate statt acht Tage: Wie die US-Astronauten auf der Internationalen Raumstation in der Falle sitzen

Michail Kotow darüber, wo das Problem der Rückkehr der Starliner-Besatzung zur Erde mit einem anderen Schiff ist

Die auf der Internationalen Raumstation festsitzenden Astronauten werden voraussichtlich nicht vor Februar 2025 zurückkehren, sagte NASA Direktor Bill Nelson, am 24. August. Ursprünglich sollten sie Mitte Juni 2024 zur Erde zurückkehren. Dabei stellte Elon Musk, dessen Unternehmen an der Rettungsaktion beteiligt sein wird, im sozialen Netzwerk X (früher Twitter) fest, dass neben SpaceX nur Roskosmos zur Rückkehr der Amerikaner Butch Wilmore und Sunita Williams zur Erde beitragen könne. „Russland ist die einzige andere Option“, schrieb Musk.

Für Menschen, die sich nicht mit den Details der modernen Raumfahrt auskennen, mag die aktuelle Situation etwas seltsam aussehen. Schließlich fliegen regelmäßig Astronauten aus verschiedenen Ländern zur Internationalen Raumstation hin und zurück. Wo ist das Problem, zwei weitere mitzunehmen, die mit einem kaputten Raumschiff gekommen sind?

Wo das Problem liegt

Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Raumschiff Starliner am 5. Juni 2024 mit zwei Passagieren ins All geflogen ist. Es wurde erwartet, dass es mit seiner Besatzung am 13./14. Juni nach nur acht Tagen zurückkehren würde. Doch zunächst wurde eine Verschiebung der Pläne um eine Woche angekündigt, dann um zwei, dann „bis Ende Juli“, und nun, am 24. August, gab der US-Vertreter den Termin bekannt: Februar 2025.

Tatsache ist, dass bei dem Raumschiff Starliner ein Problem mit den Triebwerken festgestellt wurde, 5 von 28 schalteten sich beim Andocken an die Internationale Raumstation aus. In diesen Wochen versuchen die Experten der NASA und von Boeing herauszufinden, was den Ausfall verursacht hat und ob ein ähnliches Problem bei der Rückkehr zur Erde auftreten kann.

Um die Ursache zu ermitteln, wurden Bodentests auf dem White Sands Missile Range in New Mexico durchgeführt. Boeing-Ingenieure berichteten, dass „eine mögliche Ursache für die Überhitzung der Triebwerke das Abschalten des Oxidationsmittel-Zufuhrventils war, das wiederum wurde durch das Ausbeulen einer Teflon-Dichtung verursacht“.

Nun sollen die Astronauten mit der Crew Dragon Mission 9 zur Erde gebracht werden, die sechs Monate dauern wird. Der Start wird für September erwartet, das Ende erst im Februar 2025. Und das Starliner-Raumschiff, mit dem die Besatzung zur Internationale Raumstation ISS kam, wird ohne Passagiere zur Erde zurückgeschickt; der Zeitpunkt dafür wurde noch nicht bekannt gegeben.

Ein seltener Fall

In den meisten Fällen reisen Kosmonauten und Astronauten mit demselben Raumschiff zur Orbitalstation und wieder zurück. Die russischen Sojus-Raumschiffe haben zum Beispiel drei Sitze, die amerikanischen Crew Dragon vier. Die Raumanzüge und Kosmonautensessel, also die Spezialsitze, werden individuell für die Größe des jeweiligen Kosmonauten angefertigt. Schon ein kleiner Größenunterschied kann bei der Landung zu Verletzungen führen, vor allem beim Aufsetzen auf den Boden oder die Wasseroberfläche. Gleichzeitig ist es wichtig, dass die Astronauten das gleiche Gewicht haben wie bei ihrer Ankunft auf der Internationalen Raumstation. Einige Wochen vor ihrer Rückkehr werden sie entweder auf Diät gesetzt oder umgekehrt aufgefordert, mehr zu essen. Auch ein paar Kilo Unterschied können zu Verletzungen führen.

Dennoch gab es Fälle, in denen Astronauten mit einem Schiff ankamen und mit einem anderen abflogen. Zum Beispiel während der Dreharbeiten zu dem Film „Die Herausforderung“, damals wurden die Kosmonautensessel von einer Sojus in eine andere verlegt.

Ein völlig exotischer Fall war der Flug zur Orbitalstation Mir im Jahr 1995. Die Russen Wladimir Dezhurow, Gennadi Strekalow und der Amerikaner Norman Thagard flogen mit der Sojus TM-21 zur Station und kehrten mit dem Shuttle Atlantis zurück. Anatoli Solowjow und Nikolaj Budarin wiederum reisten mit einem amerikanischen Schiff zur Mir und kehrten mit der Sojus TM-21 zurück.

Aber solche Situationen sind äußerst selten.

Die Rettungsaktion

Und was, wenn man trotzdem ein Ersatzschiff zur Station schickt? Aber niemand auf der Welt hat einen Vorrat an Raumschiffen. Wenn es die Umstände erfordern, muss dieses Problem jedoch irgendwie gelöst werden.

So befand sich die Besatzung des Raumschiffs Sojus MS-22 im Jahr 2022 in einer ähnlichen Situation. Das an die Internationale Raumstation angedockte Raumschiff wurde von einem Weltraumtrümmerstück beschädigt. Der Mikrometeorit beschädigte die Außenhaut des Raumschiffs und durchschlug das Kühlsystem, als sich die Kosmonauten gerade auf einen Weltraumspaziergang vorbereiteten. In der Live-Übertragung war zu sehen, wie eine Fontäne technischer Flüssigkeit aus der Sojus MS-22 spritzte. Es wurde gefährlich, mit dem beschädigten Raumschiff zu landen, und Experten sagten einen erheblichen Temperaturanstieg im Inneren des Raumschiffs voraus. Russische Spezialisten bereiteten so schnell wie möglich das Rettungsschiff Sojus MS-23 vor, änderten das Flugprogramm und schickten es nur zwei Monate nach dem Druckabfall unbemannt zur Station. Die russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew, Dmitri Petelin und der NASA-Astronaut Francisco Rubio wechselten die Kosmonautensessel aus und kehrten zurück. Sojus MS-22 wurde im Automatikmodus zur Erde zurückgebracht. Messungen ergaben, dass die Temperatur während des Fluges wahrscheinlich nicht auf kritische Werte angestiegen war, aber die russischen Spezialisten sorgten sich vor allem um die Sicherheit der Kosmonauten.

Inwiefern ist die Situation beim Starliner anders? Zunächst einmal verfügt Boeing nicht über ein zweites fertiges Schiff. Der CST-100 Starliner befindet sich seit vier Jahren in der Testphase, in der es zu erfolglosen Flügen kam. Daher ist es unmöglich sein, ein zweites Schiff im Automatikbetrieb loszuschicken. Gleichzeitig handelt es sich im Falle von Boeing um interne Probleme und offensichtlich um den Wunsch, um fast jeden Preis Astronauten zu entsenden. Schließlich wurden auf der Erde bereits vor dem Start Probleme mit dem Schiff festgestellt, der Start wurde aus technischen Gründen mehrmals verschoben.

Dennoch wurde schließlich beschlossen, zu fliegen. Und die achttägige Expedition hat sich zu einem ernsthaften Problem entwickelt, das drei Monate lang andauerte. Aber das Management von Boeing und der NASA haben das Problem lange Zeit nicht erkannt und nur über die Verschiebung des Rückflugtermins berichtet.

Was man ändern muss

Wie ich schon früher geschrieben habe, hat die Situation bei den Starliner-Tests den Ruf von Boeing bereits stark beeinträchtigt, und das Unternehmen wurde auch durch Fälle mit schwerwiegenden internen Problemen erschüttert. Eine sich in die Länge ziehende Mission zur Internationalen Raumstation wird der Glaubwürdigkeit des amerikanischen Unternehmens sicherlich nicht zugute kommen. Auch die NASA wird davon betroffen sein, denn die Fachleute der Agentur haben diesen Flug genehmigt und die Probleme mit dem Raumschiff nicht beachtet.

Jetzt können also nur noch SpaceX und… Roskosmos die festsitzenden Astronauten retten. Die NASA hat sich an das Unternehmen von Elon Musk um Hilfe gewandt. Ein Szenario, in dem die Amerikaner die Russen um Hilfe bitten, kann ich mir, ehrlich gesagt, derzeit nicht vorstellen. Angesichts des Weges, den die USA in der internationalen Politik gewählt haben, wäre das gleichbedeutend mit dem Eingeständnis ihrer völligen Unfähigkeit auf dem Gebiet der Raumfahrt. Russland seinerseits ist nicht bereit, seine Pläne wegen der amerikanischen Astronauten zu ändern. Und der politische Hintergrund ist eindeutig nicht günstig, um proaktiv gegen den eigenen strengen Flugplan zu verstoßen.

Um die Rückkehr ihrer Astronauten mit SpaceX zu gewährleisten, müssen die Amerikaner wegen der nicht passenden Stecker der Rettungsanzüge neue für sie anfertigen. Hätten sich die USA im Falle der Sojus an Russland gewandt, hätte dies ebenfalls geschehen müssen. Darüber hinaus wird die Besatzung der Weltraummission Crew-9 auf zwei Personen reduziert, und zwei Sitze werden beim Start von der Erde frei bleiben – auf ihnen werden im Februar Butch Wilmore und Sunita Williams zurückkehren.

Wird es genug Essen für die amerikanischen Astronauten geben, die auf der Station festsitzen? Schließlich nehmen sie keine zusätzlichen Lebensmittel in den Weltraum mit, und die Berechnung basierte auf den geplanten acht Tagen auf der Internationalen Raumstation.

Ja, es gibt keine zusätzliche Verpflegung auf der Internationalen Raumstation. Die NASA hat bereits die Entsendung von Frachtschiffen angepasst, um die Anwesenheit von zwei weiteren „zusätzlichen“ Besatzungsmitgliedern auf der Station auszugleichen.

Auch bei der Lieferung von Wasser in den Orbit sind Anpassungen vorgenommen worden. Es wird benötigt, um den Durst zu stillen und um Sauerstoff zum Atmen zu gewinnen. Auf der Internationalen Raumstation wird das Wasser mit Hilfe des Geräts „Electron-VM“ in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Der Wasserstoff wird abgeleitet, und der Sauerstoff wird zum Atmen verwendet. Für die amerikanischen Astronauten wird es also keine Probleme mit der Ernährung und der Lebenserhaltung geben. Allerdings müssen sie 125 Millionen Dollar zusätzlich ausgeben, was zu einem Gesamtverlust von 1,6 Milliarden Dollar für das Starliner-Projekt führt.

Gleichzeitig ist noch nicht klar, was die auf der Internationalen Raumstation festsitzenden Astronauten tun werden. Schließlich führen die Bewohner der Internationalen Raumstation die meiste Zeit über wissenschaftliche Experimente durch. Und auch auf der Erde wird in der Regel jeder von ihnen in bestimmten Fertigkeiten ausgebildet. Auf der anderen Seite haben Wilmore und Williams eine Menge Erfahrung und ich denke, dass es auf der Internationalen Raumstation immer wieder Arbeiten geben wird, die mit der Wartung verschiedener Geräte zu tun haben oder damit, Dinge in Ordnung zu bringen.

Abschließend stelle ich fest, dass die derzeitige Situation mit dem Schiff und der Besatzung Starliner nicht kritisch ist. Dennoch ist der Weltraum ein ziemlich komplexes und gefährliches Umfeld, in dem Probleme aufgrund von Unachtsamkeit und unzureichender Kontrolle auftreten können. Wir können nur hoffen, dass die Astronauten dennoch im Februar 2025 erfolgreich nach Hause zurückkehren werden. Was mit dem Starliner selbst passieren wird, ist schwer zu sagen, wahrscheinlich wissen selbst Boeing und die NASA das noch nicht.

Ende der Übersetzung



