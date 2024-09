Was mir die Reise nach Kursk gebracht hat

Freitagsgedanken

Ich war diese Woche in Kursk und will hier kurz erzählen, warum die Reise für mich zum Verständnis der Lage dort wichtiger war, als ich erwartet habe.

Ich habe die Rubrik „Freitagsgedanken“ ins Leben gerufen, um einmal die Woche quasi „außer der Reihe“ meine Gedanken oder Ideen zu einem aktuellen Thema mit den Lesern zu teilen. Außerdem bitte ich in der Rubrik einmal die Woche um Spenden, denn auch ich muss meine Rechnungen bezahlen und von irgendetwas leben. Ich mag diese „Bettelei“ nicht, weshalb ich die Spendenaufrufe darauf beschränke, anstatt unter jeden Artikel einen Spendenaufruf zu setzen.

Die Reise nach Kursk ist auch ein konkretes Beispiel dafür, warum die Spenden wichtig sind, denn solche Reisen werden mir von niemandem bezahlt. Die Reise nach Kursk hat mich beispielsweise etwas über 400 Euro für Zugtickets und Unterkunft gekostet. Insgesamt habe ich bei der Reise 27 Stunden im Zug gesessen, denn Russland ist weit und von Petersburg nach Kursk sind es fast 1.300 Kilometer.

Das ist Zeit, die mir zum Arbeiten fehlen würde. Daher leiste ich mir, wenn ich Zug fahren muss, notgedrungen Tickets in der Ersten Klasse, weil nur so garantiert ist, dass ich einen Tisch habe, auf den ich meinen Laptop stellen und arbeiten kann. Ansonsten wären während meiner Reise tagelang keine Artikel erschienen, denn im Zug habe ich einige Artikel „vorgeschrieben“ und zur zeitlich versetzten Veröffentlichung eingestellt, damit auch Artikel erscheinen, während ich in Kursk unterwegs bin.

Die Reise war gut investiertes Geld, denn erst vor Ort habe ich die militärische Lage einigermaßen verstanden. In Kursk gibt es, im Gegensatz zum Donbass, keine echte Frontlinie. Ja, die gibt es dort, wo Gebiete von der Ukraine kontrolliert werden, aber darüber hinaus sind ukrainische Einheiten auch „eingesickert“ und verstecken sich in Wäldern und Dörfern. Das dürfte auch einer der Gründe sein, warum es so widersprüchliche Meldungen darüber gibt, welche Ortschaften die Ukraine kontrolliert.

Ein Mann vor Ort beschrieb es mir so: Das sei keine Frontlinie, sondern eher ein „Sandwich“, wo mal „eine Lage“ Russen sitzt, dann wieder „eine Lage“ Ukrainer, dann wieder „eine Lage“ Russen und so weiter. Das bedeutet, dass man nie genau weiß, ob im nächsten Wald nicht eine ukrainische Einheit auf der Lauer liegt, was Autofahrten westlich von Kursk zu einem riskanten Abenteuer macht.

Eigentlich wollte ich gar nicht nach Kursk fahren, weil ich dachte, dass ich schon genug vom Krieg gesehen habe, um die Lage verstehen zu können. Aber es hat sich gezeigt, dass der Krieg in Kursk völlig anders ist als im Donbass und dass es für mein Verständnis der Lage sehr wichtig war, diese Reise zu machen.

Und daher sind Ihre Spenden so wichtig, denn nur die machen es mir möglich, den Anti-Spiegel unabhängig zu betreiben und auch mal spontan solche Reisen zu machen, die für das Verständnis sehr wichtig sind.

Daher will ich mich nun, wie bei Freitagsgedanken üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

