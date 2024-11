Demokratie?

Unmittelbar vor der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen in Moldawien am heutigen Sonntag wurden massenhaft Räume von Oppositionsparteien durchsucht und Vertreter der Opposition unter Vorwänden verhaftet.

Über die Wahlen in Moldawien habe ich viel berichtet und gestern noch einmal in einem Artikel gezeigt, wer die Kandidaten sind und wofür sie stehen. Aber die Wahlen sind überschattet von massiven Manipulationen und Druck auf die Opposition in Form von Hausdurchsuchungen und Verhaftungen, während die pro-westliche Präsidentin Sandu hofft, für eine zweite Amtszeit gewählt zu werden.

Schon Anfang Oktober haben die moldawischen Strafverfolgungsbehörden über tausend Durchsuchungen in Büros und Wohnungen von Aktivisten des oppositionellen Blocks „Pobeda“ („Sieg“) durchgeführt, in deren Folge bis zu drei Dutzend Personen festgenommen wurden. Ilan Shor, der Vorsitzende des Oppositionsblocks, bezeichnete die Anschuldigungen als unbegründet und die Durchsuchungen in den Büros der Partei als ein Spektakel vor den Wahlen.

Die Wahlen selbst waren für die pro-westliche Präsidentin trotz massiver und offener Manipulationen ein Misserfolg, denn sie verfehlte die Mehrheit der Stimmen vor allem im Land deutlich und musste in die Stichwahl. Dass sie überhaupt über 40 Prozent der Stimmen erhalten hat, hatte sie nur den Stimmen der im Westen lebenden Exil-Moldawier zu verdanken. Für die etwa eine halbe Million Exil-Moldawier im Westen hatte die Regierung über 230 Wahllokale eröffnet, für die regierungskritische halbe Million Exil-Moldawier, die in Russland leben, hat die Regierung hingegen nur zwei Wahllokale eröffnet.

So hat die pro-westliche Präsidentin Sandu ihr Wahlergebnis verbessert und das umstrittene Referendum zum EU-Beitritt offiziell knapp mit etwa 50,3 Prozent gewonnen, wobei es zumindest bei dem Referendum jedoch den Verdacht der Wahlfälschung gibt, denn sein Ergebnis hat sich während der Auszählung der letzten zehn Prozent der Stimmen massiv verändert, nachdem es nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen noch nach einer deutlichen Ablehnung des Referendums ausgesehen hat.

Nach der ersten Runde der Wahlen haben die moldawischen Strafverfolgungsbehörden am 29. Oktober in den Städten Comrat und Cimislia in der gagausischen Autonomie weitere Durchsuchungen bei der Opposition wegen angeblichem Kauf von Wählerstimmen in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen durchgeführt.

Am 1. November meldete die moldawische Polizei nach weiteren massenhaften Durchsuchungen in 13 Bezirken des Landes die Festnahme von vier Personen wegen angeblicher Wählerbestechung. Laut der Polizei handelt es sich bei den Verhafteten wieder um Aktivisten des Oppositionsblocks „Pobeda“.

Für die heute anstehenden Stichwahlen lässt diese massive Unterdrückung der Opposition nichts Gutes erwarten.



