Spiegel: „Erdgas für Haushalte 84 Prozent teurer als vor der Krise“

Der Spiegel hat in einem Artikel nun exakt das bestätigt, was der Anti-Spiegel seit Jahren schreibt: Die Preise für Gas haben sich seit Anfang 2021 fast verdoppelt. Der Spiegel vermeidet es allerdings tunlichst, seinen Lesern die genauen Hintergründe und die Folgen zu erklären.

Der Spiegel hat einen kurzen Artikel mit der Überschrift „Heizkosten – Erdgas für Haushalte 84 Prozent teurer als vor der Krise“ veröffentlicht, der für die Verhältnisse des Spiegel gar nicht schlecht ist, weil er immerhin eine wirklich interessante Information enthält, die Leser des Anti-Spiegel allerdings schon seit Jahren bekannt ist.

Der Spiegel erwähnt sogar, dass der Verlust der Lieferungen von billigem russischem Gas bei den hohen Strom- und Heizkosten in Deutschland eine Rolle spielt. In der Einleitung des Artikels heißt es:

„Die Energiepreise sinken wieder, trotzdem müssen Haushalte deutlich mehr Geld für Erdgas und Heizöl ausgeben als vor dem Krieg in der Ukraine. Neben dem Wegfall russischer Lieferungen gibt es zwei Gründe für den Anstieg.“

Natürlich erwähnt der Spiegel den Verlust des russischen Gases in seinem Artikel nur am Rande, darauf sollen die Spiegel-Leser nicht allzu deutlich hingewiesen werden. Stattdessen nennt der Spiegel als wichtige Gründe für den Anstieg der Kosten in Deutschland die CO2-Steuer. Das ist interessant, denn auch das ist ein hausgemachtes Problem, für das die Bundesregierung die Verantwortung trägt.

Allerdings erwähnt der Spiegel nicht explizit, dass alle Gründe, die es für den Anstieg der Strom- und Heizkosten in Deutschland gibt, von der Bundesregierung verursacht wurden. Es wird eher so formuliert, als seien die Probleme wie unvermeidliche Naturkatastrophen quasi vom Himmel gefallen:

„Neben dem Wegfall billiger Gaslieferungen aus Russland ist der nationale CO2-Preis ein Faktor, der die Verteuerung seit 2021 erklärt. Die Abgabe auf fossile Brennstoffe beträgt seit Januar 45 Euro je Tonne CO2. Das erhöht die jährlichen Gaskosten einer Familie mit dem genannten Verbrauch um 194 Euro, die Ausgaben für Heizöl mit dem angenommenen Jahresbedarf um 287 Euro. 2025 soll der CO2-Preis auf 55 Euro pro Tonne steigen, 2026 auf 65 Euro. Von 2027 an soll sich der Preis im EU-weiten Emissionshandel bilden, was zu einem weiteren deutlichen Anstieg führen könnte. (…) Hinzu kommt der Effekt, dass die Gasnetzentgelte steigen dürften, wenn immer mehr Haushalte auf Wärmepumpen oder Fernwärme umsteigen. Dadurch würden sich die Kosten der Gasnetze auf immer weniger Kunden verteilen. Zudem wird die Gasspeicherumlage im Juli steigen, was die jährlichen Kosten für eine Familie mit dem genannten Verbrauch um weitere 13 Euro erhöhen wird.“

Dass all das Entscheidungen der Bundesregierung waren, die man auch anders hätte treffen können, erwähnt der Spiegel mit keinem Wort. Darauf, wie irrsinnig und schädlich die Politik der deutschen Bundesregierung und der EU-Kommission für die Menschen in Deutschland und Europa ist, weist der Spiegel seine Leser natürlich nicht hin.

Deindustrialisierung: Die Preise bleiben hoch

Ein interessantes Details in dem Spiegel-Artikel ist, dass der Spiegel die Preise von April 2021 und April 2024 vergleicht:

„Laut dem Vergleichsportal Check24 zahlt eine Familie mit einem Erdgasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden pro Jahr durchschnittlich 2324 Euro, 84 Prozent mehr als im April 2021, einem Monat, in dem eine vergleichbare Witterung herrschte“

Damit bestätigt der Spiegel etwas, was ich auf dem Anti-Spiegel seit Jahren schreibe. Nach der Explosion der Gaspreise – und damit der Preise für Strom und Heizung – im Jahr 2022 sind die Preise danach sukzessive gesunken, was den Spiegel und andere deutsche Qualitätsmedien dazu veranlasste, zu behaupten, die Gaskrise sei überwunden, die Preise würden fallen, die Folgen für die Wirtschaft seien überschaubar und so weiter.

Bei diesen Meldungen haben sich die deutschen Medien in der Regel auf die Gaspreise von „vor der russischen Aggression“ berufen, also auf die Preise von Ende 2021 oder Anfang 2022. So konnten sie melden, dass die Preise wieder ungefähr das Niveau von „vor der russischen Aggression“ erreicht hätten.

Was die Medien ihrem Publikum dabei immer verschwiegen haben, ist, dass die Gaspreise schon fast ein Jahr vor der Eskalation in der Ukraine explodiert sind. Die sprunghafte Steigerung der Gaspreise begann im Sommer 2021 und hatte nichts mit Russland oder der Ukraine zu tun, sondern war die Folge der irrsinnigen Politik der EU-Kommission und der deutschen Bundesregierung, wie ich zuletzt im Januar 2024 zum wiederholten Male aufgezeigt habe.

Daher ist die einzige brauchbare Information in dem aktuellen Spiegel-Artikel der Vergleich der Gaspreise der Monate April 2021 und April 2024, denn der Vergleich belegt das, was ich seit Jahren predige: Die Energiepreise in Deutschland bleiben ohne das billige russische Pipelinegas dauerhaft zu hoch, was die deutsche Industrie international nicht mehr wettbewerbsfähig macht, weshalb sie aus Deutschland abwandert. Deutschland wird unvermeidlich deindustrialisiert und wird daher verarmen, denn einen verdoppelten Energiepreis kann die Wirtschaft nicht kompensieren.

Aber auch das erwähnt der Spiegel in seinem Artikel natürlich nicht.

