Anti-Spiegel-TV um 19.30 Uhr

Dieses Mal geht es bei Anti-Spiegel-TV um die Finanzierung des internationalen Terrorismus, da Hinweise aufgetaucht sind, die zeigen, wie westliche Geheimdienste Terroranschläge mit Geld aus der Ukraine finanzieren.

Dieses Mal sprechen Dominik Reichert und ich über die Finanzierung von Terrorismus. Dazu gehen wir auf ein Interview mit dem ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Andrej Derkatsch ein, das ich vor einigen Tagen übersetzt habe. In dieser Sendung sprechen über die Hintergründe dessen, was Derkatsch erzählt hat und erinnern dabei auch noch einmal an die Machenschaften des Biden-Clans in der Ukraine.

