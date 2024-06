Putschversuch in Bolivien

Wer steckt wohl dahinter?

In Bolivien findet offenbar ein Militärputsch statt. Hier fasse ich den aktuellen Stand gegen Mitternacht zusammen. Dazu übersetze ich zunächst eine Zusammenfassung der russischen Nachrichtenagentur TASS und erkläre anschließend, warum Bolivien so wichtig ist und was allem Anschein nach hinter dem Putschversuch steckt.

Beginn der Übersetzung:

Was über die Lage in Bolivien bekannt ist

Am 26. Juni versammelten sich Soldaten vor dem Regierungsgebäude in der bolivianischen De-facto-Hauptstadt La Paz. Der ehemalige Kommandeur der Armee des Landes, Juan Jose Zúñiga, erklärte seine Absicht, „das Heimatland zurückzuerobern“.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Lage in Bolivien zusammengetragen.

Die Entwicklungen

Der Platz vor dem Regierungsgebäude in La Paz wurde vom Militär besetzt. Einheiten der bolivianischen Armee drangen gewaltsam in das Gebäude ein.

Es gab auch Berichte über ein gepanzertes Fahrzeug, das in das Gelände des Präsidentenpalastes eindrang.

Die Mitarbeiter der bolivianischen Regierung und des Parlamentsgebäudes wurden evakuiert.

Stunden später begann das Militär, den Platz vor dem bolivianischen Regierungsgebäude zu verlassen.

Die Absichten des Generals

Der bolivianische General Juan Jose Zúñiga, der zum Rücktritt als Armeekommandant aufgefordert wurde, sagte, er wolle „sein Heimatland zurückholen“.

Zúñiga wurde suspendiert, nachdem er erklärt hatte, er sei bereit, den ehemaligen bolivianischen Präsidenten Evo Morales zu verhaften.

Morales beschuldigte Zúñiga nach seiner Erklärung, einen Staatsstreich zu versuchen. Er rief zu einer „zivilen Mobilisierung zur Verteidigung der Demokratie“ auf und kündigte einen Streik und Straßensperrungen an.

Zúñiga forderte auch die Freilassung von politischen Gefangenen, darunter auch der ehemaligen Präsidentin.

Die Reaktionen der Regierung

Der bolivianische Präsident Luis Arce sprach von „merkwürdigen Bewegungen einiger Einheiten der Armee“ und rief dazu auf, die Demokratie zu respektieren.

Angesichts der Berichte über den versuchten Staatsstreich hat die bolivianische Regierung die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die rechtmäßige Regierung des Landes zu unterstützen.

Der bolivianische Präsident hat eine neue Führung der Streitkräfte vereidigt.

Der neue Befehlshaber der bolivianischen Armee rief die Soldaten, die sich der Regierung widersetzen, auf, in ihre Kasernen zurückzukehren.

Internationale Reaktionen

Die honduranische Präsidentin Xiomara Castro berief wegen der Lage in Bolivien eine Dringlichkeitssitzung der CELAC ein.

Der Putschversuch wurde von Kuba, Peru, Venezuela, Mexiko, Kolumbien, Brasilien, Nicaragua, Guatemala, Panama und der EU verurteilt.

Ende der Übersetzung

Die Hintergründe

In Bolivien gab es schon im November 2019 einen Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Morales. Der damalige Putsch war vom Westen organisiert, und zwar so offen, dass Medien den Putsch in allen Details schon Anfang Oktober 2019 voraussagten. Darüber habe ich seinerzeit ausführlich berichtet, meinen Artikel inklusive der Links zu den „prophetischen“ Artikeln einen Monat vor dem Putsch finden Sie hier.

Bolivien ist für die USA deshalb so interessant, weil es die weltweit größten Lithium-Vorkommen beherbergt. Dieses Metall, das in der Vergangenheit kaum jemanden interessiert hat, ist heute ungemein wichtig geworden und der Grund liegt in der Klimadebatte, denn das Lithium wird für die Batterien von Elektroautos gebraucht.

Der bolivianische Präsident Morales wollte die Schürfrechte für das Metall aber nicht an westliche Konzerne abtreten, sondern das Lithium von bolivianischen Firmen abbauen lassen. Und noch dreister war aus Sicht der US-Regierung: Er wollte sogar eine eigene Produktion der Lithium-Batterien aufbauen, anstatt die Wertschöpfung westlichen Konzernen zu überlassen.

Das war aus Sicht der US-Konzerne inakzeptabel, daher wurde versucht, Morales bei dem Putsch zu stürzen.

Das gelang auch und eine Putschregierung unter der pro-amerikanischen Präsidentin Jeanine Anez übernahm unter dem Applaus des Westens die Macht, was zu Protesten in Bolivien führte, die bürgerkriegsähnliche Zustände annahmen und viele Todesopfer forderten. Elon Musk, der wegen seiner Firma Tesla einer der größten Nutznießer gewesen wäre, wenn das bolivianische Lithium unter Kontrolle der USA gekommen wäre, hat 2020, als ein User sich über den Putsch und die vielen Todesopfer bei der Niederschlagung der Proteste gegen den Putsch beschwerte, dazu sogar auf Twitter gepostet:

„Wir putschen jeden weg, den wir wollen! Komm damit klar.“

Den Tweet hat Musk allerdings dann schnell wieder gelöscht. Zu viel Ehrlichkeit kann ja auch geschäftsschädigend sein.

Im Oktober 2020, ein Jahr nach dem Putsch, fanden Neuwahlen statt, die die Putschisten krachend verloren haben. Sie mussten ihre Ämter räumen.

Nachdem die neue, demokratisch gewählte Regierung an der Macht war, wurden die Putschisten vor Gericht gestellt und Putsch-Präsidentin Anez wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Wer steckt wohl dahinter…?

Wenn man sich nun die aktuellen Meldungen anschaut und bedenkt, dass der putschende General unter anderem die Entlassung von Anez aus dem Gefängnis fordert und sie als „politische Gefangene“ bezeichnet, dann wird klar, welche Kräfte hinter dem Putschversuch stecken.

Und noch etwas ist bezeichnend: In den USA ist derzeit früher Abend, als der Putsch begann, war dort Nachmittag, das bedeutet, dass alle Regierungsstellen und Medienredaktionen besetzt sind. Trotzdem gibt es bisher (Stand Mitternacht deutscher Zeit) kaum Berichte in US-Medien über den Putsch und auch noch keine Reaktion der US-Regierung.

Das ist verräterisch, denn wenn in irgendeinem Land etwas passiert, was der US-Regierung nicht gefällt, dann ist sie mit Reaktionen ausgesprochen schnell. Wenn es hingegen in einem Land zu einem von den USA unterstützten Putschversuch kommt, dann schweigt die US-Regierung dazu in der Regel so lange, bis klar ist, ob der Putschversuch erfolgreich war.

Wenn er erfolgreich war, dann erklärt die US-Regierung, dass die Demokratie gesiegt habe, oder sie ruft die Putschisten pflichtschuldig dazu auf, möglichst bald Wahlen abzuhalten. Aber sie geht nicht gegen die Putschisten vor und verurteilt den Putsch auch nicht.

Wenn er hingegen nicht erfolgreich war, dann fordert die US-Regierung die Einhaltung der Menschenrechte beim Umgang mit den Putschisten, was im Klartext bedeutet, dass die US-Regierung fordert, die Putschisten möglichst gar nicht zu bestrafen.

Dieses Verhaltensmuster der US-Regierung kann man seit Jahrzehnten bei jedem Putsch oder Putschversuch beobachten, weshalb recht klar ist, wen die US-Regierung bei dem aktuellen Putschversuch in Bolivien unterstützt.

Bleibt die Frage, ob der Putschversuch erfolgreich wird, oder ob die demokratisch gewählte Regierung die Oberhand behält. Die aktuellen Meldungen darüber, dass die Soldaten in der Hauptstadt anscheinend dem Befehl folgen, in die Kasernen zurückzukehren, deuten darauf hin, dass der Putschversuch gescheitert sein könnte.



