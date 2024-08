Gaza oder Ukraine? Wo findet ein Völkermord statt?

Zynische Doppelmoral im Westen

Westliche Medien und Politiker werfen Russland vor, die Ukraine vernichten zu wollen und dort Völkermord zu betreiben. Gleichzeitig haben sie am Vorgehen Israels in Gaza nur wenig zu kritisieren. Zahlen lügen bekanntlich nicht, weshalb wir uns die tatsächlichen Fakten einmal anschauen sollten.

Auf die Idee zu diesem Artikel hat mich ein sehr lesenswerter Artikel von Dagmar Henn gebracht, in dem sie viele Beispiele für aus politischen Gründen manipulierte Zahlenspiele nennt und erklärt. Auf eines der vielen von ihr gezeigten Beispiele will ich hier im Detail eingehen.

Westliche Medien und Politiker behaupten ununterbrochen, Russland führe einen „brutalen Angriffskrieg“ gegen die Ukraine und wolle die Ukrainer, die Ukraine und alles Ukrainische vernichten. Das ist ausgesprochen plumpe Kriegspropaganda, wie jeder, der Russland kennt oder gar mal im Konfliktgebiet war, weiß. Die Horrormeldungen der westlichen Medien über Russlands angebliche Untaten sind ungefähr so realitätsnah, wie die britische Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, als London die – frei erfundene – Horrormeldung verbreitete, deutsche Soldaten würden fünfjährigen belgischen Jungen die recht Hand abhacken, damit diese Jungen niemals ein Gewehr in die Hand nehmen könnten. Wir sind heute zwar hundert Jahre weiter, aber die primitiven, aber dafür emotionalen und daher wirksamen Methoden der westlichen Kriegspropaganda sind weitgehend die gleichen geblieben.

Aber das sind nur meine Behauptungen, denen alle, die sich in westlichen Medien informieren, kein Wort glauben. Wer bin ich kleiner „russischer Propagandist“ schon, wenn BBC, CNN, Spiegel, Le Monde und so weiter alle im Chor etwas anderes erzählen, als ich?

Also schauen wir uns mal die nackten Zahlen an, die auch allgemein bekannt sind, von den westlichen Medien aber nicht in einen Zusammenhang gestellt werden, weil das dem gewollten Narritiv (Russland ist böse, Israel ist gut) schaden würde.

Die nackten Zahlen

Schon die nackten Zahlen sprechen nämlich eine sehr deutliche Sprache. Im Krieg in der Ukraine sind den offiziellen Zahlen zufolge seit Februar 2022, also in 30 Monaten, etwa 11.500 Zivilisten, davon 633 Kinder, ums Leben gekommen. Im Gazastreifen sind in zehn Monaten israelischem Krieg knapp 40.000 Zivilisten ums Leben gekommen, davon etwa die Hälfte, also ca. 20.000, Kinder. Allen, die diese Zahl anzweifeln, sei gesagt, dass auch die westlichen Medien immer wieder darauf hinweisen, dass die vom Gesundheitsministerium in Gaza genannten Zahlen als zuverlässig gelten.

Hinzu kommt in Gaza eine unbekannte Zahl von Opfern, die in den Angaben des Gesundheitsministeriums nicht enthalten ist, die unter Trümmern verschüttet wurden. Deren Zahl werden wir, wenn überhaupt, erst nach Jahren erfahren, weil die Aufräumarbeiten in Gaza (und damit die Bergung der verschütteten Opfer) nach Angaben von Experten Jahre dauern würden.

Aber schon die offiziellen Zahlen zeigen, dass der israelische Krieg in Gaza weitaus grausamer ist als das, was in der Ukraine vor sich geht. Israels Krieg hat in einem Drittel der Zeit vier Mal so viele zivile Opfer gefordert, wie der Krieg in der Ukraine.

Im Spiegel steht übrigens in vielen Artikeln als letzter Absatz zum Thema Gaza sinngemäß, dass der israelische Krieg eine Reaktion auf den „beispiellosen Angriff der Hamas auf Israel“ mit über 1.200 Toten war. Das stimmt zwar, aber der Spiegel erwähnt in dem Zusammenhang nie die Zahl der 40.000 toten Palästinenser, weil sich Spiegel-Leser dann fragen könnten, ob die Ermordung von 40.000 unschuldigen Palästinensern eine berechtigte Antwort auf die Ermordung von 1.200 unschuldigen Israelis ist. Dass es berechtigte Zweifel daran gibt, dass die Hamas für alle 1.200 toten in Israel verantwortlich ist, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber.

Auch die Rechtfertigung westlicher Medien, die Hamas sei selbst Schuld, wenn Israel Schulen und Krankenhäuser bombardiert, weil sich dort angeblich Hamas-Kämpfer verstecken, die die Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen, zieht nicht. Die ukrainische Armee handelt immer so, dass sie in frontnahen Städten ihre Artillerie in Hinterhöfen und vor Schulen oder Krankenhäusern aufstellt, was für westliche Medien aber nie ein Grund war, Kiew vorzuwerfen, es nutze die Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Entweder gilt dieses Argument, oder es gilt nicht, aber das Messen mit zweierlei Maß ist ein Merkmal von Propaganda, die westliche aber angeblich gar nicht betreiben..

Hinzu kommt, dass es im Gazastreifen nicht einmal um Artillerie geht, die auf die israelische Armee schießt und die die israelische Armee daher laut Kriegsrecht in so einem Fall zur Abwendung der direkten Gefahr beschießen dürfte, sondern nur um einzelne Hamas-Kämpfer, die sich angeblich in Schulen und Krankenhäusern verstecken, was laut Israel (und den westlichen Medien) den Beschuss und den Tod dutzender oder hunderter palästinensischer Zivilisten rechtfertigt, um ein paar Hamas-Kämpfer auszuschalten, die dort angeblich sein sollen.

Aber ich schweife ab, wir wollten uns hier ja vor allem die nackten Zahlen anschauen.

Die Zahlen ins Verhältnis gesetzt

Dagmar Henn hat in ihrem Artikel auf eine weitere wichtige Tatsache hingewiesen. Nackte Zahlen sagen erst einmal nicht viel aus, denn man muss sie auch ins Verhältnis setzen. Ein Beispiel: Es ist viel oder wenig, wenn in einem Land 40.000 Menschen pro Jahr bei Verkehrsunfällen umkommen? Das hängt von der Einwohnerzahl des Landes ab, denn wenn in China, das etwa 12 Mal so viele Einwohner hat, wie Deutschland, 40.000 Menschen pro Jahr bei Verkehrsunfällen umkommen würden, wäre das pro Einwohner des Landes gerechnet, weniger als in Deutschland. Für Deutschland hingegen wären 40.000 Verkehrstote pro Jahr eine unermesslich hohe Zahl.

Daher müssen wir auch die Opferzahlen in der Ukraine und in Gaza zum Verständnis ins Verhältnis der Einwohnerzahlen setzen, um zu verstehen, was die Zahlen tatsächlich bedeuten.

Im Gazastreifen ist das recht leicht, denn die Bevölkerung des Gazastreifens betrug vor dem Krieg unbestritten etwa zwei Millionen Menschen. Wenn davon mindestens 40.000 umgekommen sind, sind das zwei Prozent der Bevölkerung. Mindestens.

In der Ukraine ist das schwieriger, denn es gibt keine verlässlichen Zahlen über die tatsächliche Bevölkerung der Ukraine. Das deutsche Wikipedia gibt die Bevölkerung der Ukraine für 2023 mit 36,7 Millionen an, was definitiv zu hoch gegriffen ist. Vor dem Maidan lag die Bevölkerungszahl der Ukraine bei etwa 40 Millionen, aber nach dem Maidan waren der Donbass und die Krim inklusive der Menschen dort de facto schon nicht mehr Teil der Ukraine. Außerdem gab es wegen der Verarmung nach dem Maidan eine große Auswanderungswelle. Alleine Russland hat in den Jahren nach 2014 insgesamt etwa fünf Millionen Ukrainer aufgenommen und eine schwer zu schätzende Zahl ist nach 2014 auch nach Polen gegangen, um dort Geld zu verdienen.

Hinzu kommt, dass es nach Beginn der Eskalation im Februar 2022 eine weitere Auswanderungswelle gab und weitere Millionen Ukrainer nach Russland und in die EU geflohen sind. Übrigens hat Russland nach Februar 2022 mehr Ukrainer aufgenommen, als jedes andere einzelne Land, weil viele Ukrainer nun einmal als ethnische Russen sind und die russische Politik unterstützen.

Die tatsächliche Zahl der Menschen, die noch in der Ukraine leben, ist daher schwer zu schätzen. Aber ich gehe von etwa 20 Millionen Menschen aus, was weit weniger ist, als im Westen genannt wird.

Wenn wir nun die Zahl der Kriegsopfer vergleichen wollen, dann müssen wir uns fragen, was es bedeuten würde, wenn auch in der Ukraine zwei Prozent der Zivilisten dem Krieg zum Opfer gefallen wären. Das müsste ja so sein, denn laut westlichen Medien geht Russland in der Ukraine brutal vor, während Israel nur gezielte Luftschläge auf Gaza durchführt. Die Zahl der Opfer des „brutalen russischen Angriffskrieges“ müsste also höher sein als die Zahl der Toten bei Israels „Militäroperation“, wie der Gazakrieg in westlichen Medien genannt wird.

Wo findet ein „brutaler Vernichtungskrieg“ statt?

Zwei Prozent Opfer würde bedeuten, dass in der Ukraine 400.000 Zivilisten dem Krieg zum Opfer gefallen wären. Tatsächlich sind es aber „nur“ 11.500. Wo findet denn nun ein „brutaler Angriffskrieg“ statt, in der Ukraine, oder in Gaza?

Um das auch für Deutschland verständlich zu machen: Zwei Prozent tote Zivilisten würde in Deutschland bedeuten, dass 1,6 Millionen Zivilisten einem solchen Krieg, wie Israel ihn in Gaza führt, zum Opfer gefallen wären.

Zwei Prozent der Bevölkerung mag nicht nach viel klingen, aber wenn man die Zahl ins Verhältnis setzt, dann wird klar, warum viele (auch ich) den israelischen Krieg in Gaza als Vernichtungskrieg und als Völkermord bezeichnen. Und es wird auch klar, warum man die russische Militäroperation in der Ukraine zwar kritisieren darf, wenn es unbedingt will, aber warum es schlicht Kriegspropaganda ist, wenn man das als Völkermord oder auch nur als den Versuch eines Völkermordes bezeichnet.

Jeder einzelne Kriegstote ist eine Tragödie und einer zu viel, aber dass es in der Ukraine in zweieinhalb Jahren Krieg „nur“ 11.500 getötete Zivilsten gegeben hat, während Israel in Gaza in nur zehn Monaten mindestens 40.000 Menschen getötet hat, zeigt, dass Russland ausgesprochen vorsichtig vorgeht und alles tut, um das Leben der Zivilisten zu schützen.

Aber das würden westliche Medien nie zugeben, weshalb sie die Zahlen auch nie ins Verhältnis setzen.



