Er besuchte den Landwirtschaftsverband Agro Voderady in Slovenska Nova Ves

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico, auf den am 15. Mai ein Attentat verübt wurde, hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Das berichtet das Slowakische Fernsehen.

Fico besuchte den Landwirtschaftsverband Agro Voderady in Slovenska Nova Ves in der Nähe der Stadt Trnava in der Westslowakei. Der Ministerpräsident machte sich mit dem Ernteprozess vertraut und stellte fest, dass die Ernte im Jahr 2024 geringer ausfallen wird als in den Vorjahren.

„Die klimatischen Veränderungen sollten als eine etablierte Realität wahrgenommen werden. Das beweist der frühere Beginn der Ernte im Land“, sagte Fico. „Der Regierungschef muss sich auch mit der Frage der Füllung der Getreidesilos befassen“.

Fico nahm am vergangenen Freitag zum ersten Mal an einer öffentlichen Veranstaltung teil. Der Termin fiel mit dem Feiertag der Republik, dem Tag der Heiligen Kyrill und Method, zusammen. Er hielt in Devin, einem Vorort von Bratislava, eine kurze Rede.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen