Die iranische Reaktion auf die israelischen Angriffe

Der Iran hat in der Nacht auf Mittwoch einen massiven Raketenangriff auf Israel durchgeführt.

Der Iran hat in der Nacht auf Mittwoch als Reaktion auf die israelischen Angriffe auf den Libanon und die Hisbollah einen massiven Raketenangriff auf Israel durchgeführt. Israel droht mit einer harten Reaktion, der Nahe Osten ist einen weiteren Schritt näher an einen großen gekommen.

Da es derzeit praktisch unmöglich ist, Prognosen über die weiteren Entwicklungen abzugeben, übersetze ich hier einen Artikel der russischen Nachrichtenagentur TASS, der vor allem die Vorgeschichte des Konfliktes zwischen Israel und dem Iran der letzten Jahre aufzeigt.

Beginn der Übersetzung:

Wie der Iran auf die Angriffe Israels und seiner Verbündeten reagiert hat

Der Iran hat am 1. Oktober einen massiven Raketenangriff auf Israel gestartet

Am Abend des 1. Oktober hat der Iran einen massiven Raketenangriff auf israelisches Gebiet gestartet. Nach Angaben der US-Marine wurden etwa 200 Raketen abgefeuert. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden erklärte, der Angriff sei eine Reaktion auf die Tötung des Hisbollah-Führers Hassan Nasrallah, des Leiters des Politbüros der palästinensischen Organisation Hamas Ismail Haniyeh und des Generalmajors der Islamischen Revolutionsgarden Abbas Nilforushan durch Israel.

Die TASS hat Informationen darüber zusammengestellt, wie der Iran und die mit ihm verbundenen Milizen auf die Angriffe Israels und seiner Verbündeten reagiert haben.

Die Geschichte des Konflikts

Nach dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1979 brach der Iran die diplomatischen Beziehungen zu Israel ab. Ajatollah Chomeini, der das Land führte, erklärte, dass der Iran „die israelische Besetzung islamischer heiliger Stätten niemals akzeptieren“ und den Staat Israel nicht anerkennen werde. Ajatollah Chamenei, der 1989 sein Nachfolger wurde, bezeichnete Israel wiederholt als „Krebsgeschwür“ im Nahen Osten und rief zu einem heiligen Krieg auf, um es zu vernichten. Der Iran unterstützte aktiv die radikale schiitische Organisation Hisbollah, die von 1982 bis 2000 im Libanon gegen Israel kämpfte, als der Südlibanon von der israelischen Armee besetzt war. Der Krieg Israels gegen die Hisbollah im Jahr 2006 war im Wesentlichen ein Stellvertreterkonflikt zwischen Israel und dem Iran. Zur gleichen Zeit begann der Iran, Kontakte zur sunnitischen Hamas-Bewegung in Palästina aufzubauen, die sich gegen Israel stellt. Angesichts der Entwicklung des iranischen Atomprogramms sehen israelische Offizielles den Iran inzwischen als die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels und die Stabilität des Nahen Ostens an. Obwohl die Länder eine direkte Konfrontation vermeiden, führen sie gegeneinander subversive Aktivitäten durch. Allein in den letzten zehn Jahren haben sie Dutzende von gegenseitigen Angriffen und Provokationen durchgeführt. Dabei hat der Iran zumeist Partnerorganisationen in arabischen Staaten (der „Achse des Widerstands“ in Libanon, Palästina, Irak, Syrien und Jemen) eingesetzt, vor allem die libanesische Hisbollah. Die Angriffe richteten sich nicht nur gegen Ziele in Israel, sondern auch gegen US-Basen in der Region.

Irans Vergeltungsschläge der letzten 10 Jahre

Im Oktober 2014 sind an der israelisch-libanesischen Grenze zwei Bomben explodiert, bei denen zwei israelische Soldaten verletzt wurden. Nach Angaben der kuwaitischen Zeitung Al-Rai war die Hisbollah in die Bombenanschläge verwickelt, die auf Ersuchen des Irans als Reaktion auf eine Explosion einige Tage zuvor in einer iranischen Fabrik in der Nähe der Nuklearanlage in Parchin verübt wurden. Dabei wurden zwei Arbeiter getötet und die iranische Regierung verdächtigte Israel, an dem Vorfall beteiligt zu sein.

Im Januar 2015 beschoss die Hisbollah mehrere israelische Panzerfahrzeuge, die an der libanesisch-israelischen Grenze patrouillierten, und tötete dabei zwei Menschen und verletzte sieben. Der Angriff war eine Reaktion auf einen israelischen Angriff im selben Monat auf einen Militärkonvoi im Süden Syriens, bei dem sechs Hisbollah-Mitglieder und ein General des Korps der Islamischen Revolutionsgarden getötet wurden.

In der Nacht zum 8. Januar 2020 griff der Iran zwei US-Militärstützpunkte im Irak mit Raketen an. Nach iranischen Angaben wurden 80 Menschen getötet und 104 Infrastruktureinrichtungen zerstört, während die Amerikaner erklärten, 100 Soldaten seien verwundet worden und es gebe keine Todesopfer zu beklagen. Der Angriff war eine Reaktion auf die Tötung des Kommandeurs der Islamischen Revolutionsgarden Qassem Soleimani am 3. Januar bei einem gezielten Raketenangriff der US-Luftwaffe in der Nähe des Flughafens von Bagdad.

Im April 2021 wurde das israelische Frachtschiff Hyperion in der Nähe der Küste des Emirats Fujairah in den Vereinigten Arabischen Emiraten angegriffen. Nach Angaben Israels wurde die Rakete von einem iranischen Schiff oder einer iranischen Drohne abgeschossen. Nach Angaben israelischer und amerikanischer Medien, insbesondere der New York Times, war das eine Reaktion auf einen Unfall im Verteilernetz der iranischen Atomanlage Natanz, der im selben Monat stattgefunden hatte und hinter dem möglicherweise der israelische Geheimdienst stand.

Im Juli 2021 wurde die unter liberianischer Flagge fahrende CSAV Tyndall, die dem israelischen Geschäftsmann Eyal Ofer gehört, im Indischen Ozean angegriffen, wobei das Schiff beschädigt wurde. Israelische Medien haben angedeutet, dass der Iran als Reaktion auf den Angriff auf eine Fabrik in Karadsch im Juni, die Zentrifugenteile für die Urananreicherung herstellt, hinter dem Angriff stecken könnte.

Im März 2022 wurde ein Gebiet in der Nähe des US-Konsulats in Erbil im irakischen Teil Kurdistans beschossen; bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Der Iran behauptete, „ein israelisches Spionagezentrum in Erbil“ angegriffen zu haben und dass das eine Vergeltung für den Tod von zwei Mitgliedern der Islamischen Revolutionsgarden bei einem israelischen Angriff in Syrien im selben Monat gewesen sei.

Am 16. Januar 2024 erklärten die Islamischen Revolutionsgarden, als Vergeltung für den Terroranschlag vom 3. Januar in Kerman acht israelische Spionageanlagen in Erbil mit ballistischen Raketen angegriffen zu haben (wobei vier Menschen getötet wurden). Damals gab es während einer Zeremonie zum Jahrestag der Ermordung von Qassem Soleimani zwei Explosionen auf dem Friedhof der Stadt, wobei etwa 100 Menschen ums Leben kamen.

Am 13. April 2024 startete der Iran einen massiven Drohnen- und Raketenangriff auf Armeeeinrichtungen innerhalb Israels. Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 120 ballistische Raketen und etwa 170 Drohnen auf Israel abgefeuert. Die Angriffe kamen sowohl aus dem Iran als auch aus dem Irak, Jemen, Syrien und Libanon. Bei der Abwehr der Angriffe wurde Israel von Großbritannien, den USA und Jordanien unterstützt. Der Angriff war der größte in der Geschichte, Teheran bezeichnete ihn als „mehr als erfolgreich“ und behauptete, eine Reihe von militärischen Zielen in Israel getroffen zu haben. Er war eine Reaktion auf den israelischen Angriff vom 1. April auf die iranische Botschaft in Damaskus, bei dem 13 Menschen, darunter sieben Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarden, getötet wurden.

Am 1. Oktober 2024 wurden mehrere israelische Luftwaffenstützpunkte, Radarstationen und Geheimdienstzentren getroffen. Nach iranischen Angaben trafen 90 Prozent der Raketen erfolgreich ihre Ziele. Nach Angaben der Regierungen Israels und der USA wurde der Angriff abgewehrt, wobei ein palästinensischer Zivilist bei dem Raketenangriff getötet wurde. Die iranische Regierung erklärte, das sei die „legitime, rationale und rechtmäßige Antwort des Irans auf die terroristischen Handlungen des zionistischen Regimes, die sich gegen iranische Bürger und Interessen richten und die nationale Souveränität der Islamischen Republik Iran verletzen“. Teheran drohte, dass „wenn das zionistische Regime es wagt, zu reagieren oder neue bösartige Handlungen zu begehen, eine vernichtende Antwort folgen wird“. Die israelischen Verteidigungskräfte erklärten, sie würden auf den iranischen Angriff reagieren.

Ende der Übersetzung



