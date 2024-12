Die EU will Einfluss im Globalen Süden abbauen und wird umso mehr ein politisches Anhängsel der USA

Vasallenstrategie

Die EU will in vielen Ländern ihr diplomatisches Personal abbauen und sich auf ihre "Hauptinteressen" konzentrieren. Das wird zu einem weiteren Verlust von Ansehen und Einfluss der EU im Globalen Süden, vor allem in Afrika, führen.

Dass der Westen derzeit um Einfluss in Afrika kämpft, um dem wachsenden Einfluss von China und Russland dort zu begegnen, ist nicht neu. Da verwundert es, dass die EU nun genau dort diplomatisches Personal abbauen will, was zwangsläufig zu einem Verlust von Ansehen und Einfluss in Afrika führen wird. Und nicht nur da.

Die EU will sich stattdessen auf ihre „Hauptinteressen“ konzentrieren und das diplomatische Personal in andere Länder schicken, von denen die EU meint, dass sie dort ein strategisches Interesse hat. Das seien Länder, die einen EU-Beitritt anstreben oder in der unmittelbaren Nachbarschaft der EU liegen, sowie G20-Länder, aufstrebende „politische und wirtschaftliche Mächte“ und Länder, in denen Instabilität eine Bedrohung für die Interessen der EU darstellt, schreibt Politico unter Berufung auf ein internes Papier der EU.

Das würde bedeuten, dass sich die EU weiter von der politischen Weltbühne verabschiedet, wenn sie sich vor allem auf ihr geografisches Umfeld und einige andere wichtige Länder in der Welt konzentriert.

Was auf den ersten Blick absurd wirkt, macht aus geopolitischer Sicht aber Sinn. Zumindest aus Sicht der USA.

EU-Kommissionschefin von der Leyen hat sich als treue Vollstreckerin von US-Interessen bewiesen, der europäische Interessen herzlich egal sind. Ein teilweiser Rückzug der EU beispielsweise aus Afrika würde es den USA ermöglichen, sich dort auf die Konkurrenz mit Russland und China zu konzentrieren, während zusammen mit der politischen Präsenz der EU am Ende auch die Wirtschaft der EU-Staaten in den entsprechenden Ländern geschwächt wird – und damit ein wirtschaftlicher Konkurrent der USA das Feld zumindest teilweise räumt.

Die EU würde ihre schwindenden Kräfte einsetzen, um den Einfluss der USA auf die an nahe der EU liegenden Länder zu festigen. Dabei sei nur an kleine, aber geopolitisch ausgesprochen wichtige Länder wie Moldawien, Georgien oder Armenien erinnert, die für den Kampf der USA gegen Russland so wichtig sind und wo die EU den USA schon lange zuarbeitet.

Diese Länder sind für die USA politisch sehr wichtig, wirtschaftlich aber uninteressant, denn sie verfügen über praktisch keine Bodenschätze und sind nur unbedeutende Absatzmärkte, während die EU den USA weniger Konkurrenz beim Kampf um beispielsweise afrikanische Bodenschätze und die wachsenden afrikanischen Absatzmärkte machen würde.

Ich habe diesen Artikel vor allem als Denkanstoß geschrieben, denn die Details der Pläne der EU sind offenbar noch nicht endgültig ausgearbeitet. Wenn es soweit ist und bekannt wird, in welchen Ländern die EU ihre diplomatische Präsenz abbauen und in welchen sie sie verstärken wird, werden wir sehen, ob sich meine Vermutung bestätigt.

Ich bin auf dieses Thema durch einen Artikel von Politico aufmerksam geworden, den ich der Vollständigkeit halber übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Kommission will Personal in EU-Botschaften in aller Welt abbauen

Angesichts der angespannten Haushaltslage will die Europäische Union Personal abbauen und sich auf Länder konzentrieren, „in denen die Hauptinteressen der EU liegen“.

Laut einem Dokument, das POLITICO vorliegt, plant die Europäische Kommission, die Zahl der Mitarbeiter in vielen ihrer Botschaften drastisch zu reduzieren, um das Personal in Ländern aufzustocken, in denen sie der Meinung ist, dass die EU ein strategisches Interesse hat.

Das lässt befürchten, dass die Europäische Union in Regionen wie Afrika und Lateinamerika an diplomatischem Gewicht verlieren wird.

„Wir würden eine winzige Delegation in Ländern wie dem Sudan oder Niger zurücklassen. Das ist einfach die falsche Botschaft, besonders wenn wir eine US-Regierung haben, die weniger an der Außenwelt interessiert zu sein scheint“, sagte ein EU-Beamter, der anonym bleiben wollte.

Ein zweiter Beamter sagte, dass es in internen Gesprächen über dieses Projekt „klare Befürchtungen gibt, dass Russland oder China jedes von uns geschaffene Vakuum füllen könnten“.

Die vorgeschlagenen Kürzungen kommen, nachdem der Europäische Auswärtige Dienst (EAD), der diplomatische Arm der EU, sein Budget für 2024 überzogen hat. Aufgrund steigender Kosten und Inflation wird er im nächsten Jahr noch schlechter abschneiden, was Kürzungen erzwingt.

„Die Beibehaltung des Status quo ist keine Option“, heißt es in dem Dokument, das mit ‚SENSITIVE‘ gekennzeichnet ist. Weiter heißt es: „Die EU braucht ein Delegationsnetz, das den neuen politischen und politischen Prioritäten besser gerecht wird … Dies muss innerhalb eines begrenzten Haushaltsrahmens erreicht werden.“

Die EU verfügt über 145 Delegationsbüros in der ganzen Welt, die als EU-Botschaften fungieren. Das Ziel ist es, sich auf die Länder zu konzentrieren, „in denen die Hauptinteressen der EU liegen“.

Die EU-Beamten haben Ideen ausgearbeitet, um ihre Botschaften gezielter einzusetzen. Brüssel denkt dabei an Länder, die einen EU-Beitritt anstreben oder in der unmittelbaren Nachbarschaft des Blocks liegen, an G20-Länder, an aufstrebende „politische und wirtschaftliche Mächte“ und an Länder, in denen „Instabilität eine Bedrohung für die Interessen [der] EU darstellt“.

Die Kommission ist der Ansicht, dass die Reform in das Global Gateway-Projekt passt, die Antwort der EU auf Chinas weltumspannendes Netz von Handels- und Infrastrukturprojekten. Wenn Brüssel besser auf Drittländer zugehen will, „müssen wir den organisatorischen Aufbau überprüfen“, sagte ein hoher Kommissionsbeamter.

Kritiker der Reform weisen jedoch darauf hin, dass die EU-Außenpolitik nicht auf das Global Gateway reduziert werden kann.

Ressourcenknappheit

Die Stärkung der diplomatischen Präsenz der EU in diesen Ländern bedeutet, dass Brüssel sich teilweise von anderen Orten zurückziehen muss. Laut einer Liste, die POLITICO vorliegt, würden die Delegationen in vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas stark eingeschränkt werden.

In Afrika zum Beispiel erwägt die EU, ihre Präsenz in mehr als 30 Ländern zu beschränken. In Lateinamerika steht sogar eine Großmacht wie Brasilien auf der Kürzungsliste.

Die Idee ist nicht, eine der 145 Delegationen zu schließen, sondern eine größere Anzahl von Diplomaten in regionalen Zentren zu konzentrieren. „Die Aufrechterhaltung des Netzes in seiner jetzigen Form ist wichtig“, heißt es in dem Dokument.

Gleichzeitig will die EU angesichts der zweiten Präsidentschaft von Donald Trump, des russischen Krieges in der Ukraine und des Vorwurfs der Doppelmoral gegenüber dem Krieg in der Ukraine und dem Krieg im Nahen Osten ihre globale Präsenz verstärken.

Die vorgeschlagenen Kürzungen kommen trotz des Versprechens der EU von 2019, sich Afrika zuzuwenden. Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, besuchte auf ihrer ersten Auslandsreise Addis Abeba, die Hauptstadt Äthiopiens und Sitz der Afrikanischen Union, um die Bedeutung des kontinentalen Nachbarn der EU zu unterstreichen. Seitdem hat Europa jedoch Schwierigkeiten, die Dynamik der Beziehungen aufrechtzuerhalten.

Einige EU-Beamte befürchten, dass der Abbau von Botschaften die Situation nur verschlimmern wird.

„Wenn wir nur einen Delegationsleiter und einen Chauffeur zurücklassen, dann ist das einfach falsch“, sagte der erste EU-Beamte.

Ein dritter Beamter sprach von „seltsamen Ideen, die im Umlauf sind“, wie etwa die Einrichtung eines Zentrums in Indien, das sich auch um den Erzrivalen Pakistan kümmern soll.

Um Kosten zu sparen, schlägt die EU außerdem vor, sich überschneidende Auslandsdelegationen für Einrichtungen wie die Europäische Investitionsbank oder den Europäischen Katastrophenschutz und die humanitäre Hilfe mit EAD-Missionen zu konsolidieren.

Zwei weitere Beamte wiesen darauf hin, dass fast 800 lokale Beamte Gefahr liefen, aufgegeben zu werden, da es sehr schwierig oder unmöglich wäre, sie in ein anderes Land zu versetzen. Sollte die Änderung durchgesetzt werden, müsste die neue EU-Spitzendiplomatin Kaja Kallas gleich zu Beginn ihrer Amtszeit mit massiven Entlassungen fertig werden.

Einige der kleineren EU-Mitglieder beobachten die vorgeschlagene Reform sehr genau. Sie verfügen oft nicht über ein ausgedehntes Netz nationaler Botschaften und sind daher auf die Außenstellen der EU angewiesen, um Informationen zu erhalten und Zugang zu ausländischen Beamten zu bekommen.

Die Empfehlungen werden im Dezember von Kallas und der neuen Europäischen Kommission erörtert.

„Es ist das Übliche, dass diese Ideen von der INTPA aufgeworfen werden, wenn es an der Spitze des Außendienstes ein Vakuum gibt“, sagte einer der Beamten und bezog sich dabei auf die Abteilung der Kommission, die sich mit internationalen Partnerschaften befasst.

Die Idee stößt innerhalb des Auswärtigen Dienstes auf Widerstand.

„Wir befinden uns in einer Situation, in der das Budget begrenzt ist, daher müssen alle Ideen auf den Tisch gelegt werden, aber diese Idee ist nicht reif“, sagte ein EAD-Beamter.

Peter Stano, der Sprecher des EAD, sagte: „Jede strategische Entscheidung über das Netzwerk der EU-Delegationen wird von den Leitlinien abhängen, die Kallas und das Kollegium der Kommissare vorgeben“.

Ende der Übersetzung



