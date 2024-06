Mit westlichen Waffen?

Schon den ganzen Tag lang wird die russische Region Belgorod, die an die Region Charkow angrenzt, heftig beschossen. Belgorod ist die Region, deren Beschuss Deutschland, die USA und andere Länder mit von ihnen gelieferten Waffen erlaubt haben.

Am Freitag haben viele Staaten des Westens, darunter Deutschland und die USA, Russland de facto den Krieg erklärt, als sie Kiew die Erlaubnis gaben, das an Charkow angrenzende russische Gebiet Belgorod mit von ihnen gelieferten Waffen zu beschießen. Nun steht die Region unter schwerem ukrainischen Beschuss. Der Liveticker der russischen Nachrichtenagentur meldet ständig neuen Beschuss und neue Schäden, wobei bisher ausschließlich zivile und keine militärischen Ziele getroffen wurden.

Die westlichen Staaten haben offiziell gesagt, sie würden Kiew nur erlauben, mit ihren Waffen militärische Ziele anzugreifen. Die Angriffe, die Kiew früher auf die Region Belgorod durchgeführt hat, haben immer ausschließlich zivilen Zielen gegolten und das gleiche gilt für die heutigen Angriffe. Ob dabei westliche Waffen eingesetzt werden, wurde noch nicht gemeldet, aber wenn das so sein sollte, müsste sich der Westen äußern und Kiew kritisieren. Wenn der Westen jedoch schweigt, dann zeigt der Westen, dass er die Angriffe (mit von ihm gelieferten Waffen?) auf zivile Ziele in Russland unterstützt.

Die russische Nachrichtenagentur hat über eine Telegram-Post des Gouverneurs der russischen Region Belgorod von 12.45 Uhr russischer Zeit berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung

Die ukrainische Armee hat in den letzten 24 Stunden mehr als 30 Siedlungen in der Region Belgorod angegriffen

Die Kreisstadt wurde zweimal beschossen

Die ukrainischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden über 30 Siedlungen in der Region Belgorod angegriffen, berichtet der Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow in seinem Telegramm-Kanal.

„Im Bezirk Belgorod hat der Gegner im Laufe des vergangenen Tages folgende Siedlungen angegriffen: Zhuravlevka, Tawrowo, Malinowka, Otradnoye, Golovino, Mayskiy, Veselaya Lopan. 28 Raketen und 14 Kamikazde-Drohnen wurden abgefeuert und 3 Sprengsätze wurden von Drohnen abgeworfen. Nach der Arbeit der Luftabwehr erlitten die Dörfer Rasumnoje, Dubowoje, Tscheremoschnoje, Dubowoje, Jasnozorenskoje, Nowosadowskoje und Nikolskoje Schäden. Es wurden 13 Häuser, 7 Nebengebäude und 13 Autos beschädigt“, schrieb er.

Die Kreisstadt wurde zweimal beschossen, ein Wohnhaus, 13 Einfamilienhäuser und 21 Autos wurden beschädigt. Die ukrainische Armee feuerte acht Mal Munition auf die Dörfer Belenkoye und Tsapovka ab. 15 Häuser, vier Nebengebäude und ein Auto wurden beschädigt. Eine Kamikaze-Drohne und drei Minen wurden auf den Bauernhof Pavlovka und das Dorf Borki abgefeuert, eine Wohnung wurde beschädigt.

Eine Kamikaze-Drohne griff ein Auto im Dorf Borisovka an, der Fahrer wurde verletzt. Die Dörfer Bezymeno, Novostroevka-Pervaya, Novostroevka-Vtoraya, Glotovo und die Siedlung Chapaevskyi wurden von vier Kamikaze-Drohnen beschossen, von denen eine abgeschossen wurde. Die ukrainische Armee feuerte auch zehn Geschosse ab, wobei ein Haus, ein Auto und ein Mobilfunkmast beschädigt wurden. Die Luftabwehr schoss eine Drohne über dem Dorf Ivnya ab, wobei das Dach eines Geschäftshauses Feuer fing.

18 Granaten und 10 Kamikaze-Drohnen wurden auf die Dörfer Grafovka, Repyakhovka, Ilek-Penkovka, Terebrino und Prilesye abgefeuert. Ein Nebengebäude, Stromleitungen und ein Mobilfunkturm wurden beschädigt. Auch das Dorf Makhnov wurde von Drohnen angegriffen.

Drei Siedlungen im Kreis Schebekino sowie die Mautstation von Schebekino wurden mit einer Kamikaze-Drohne, zwei abgeschossenen Drohnen, einem von einer Drohne abgeworfenen Sprengsatz und 36 Granaten angegriffen. „Infolgedessen wurden drei Häuser, zwei Autos, eine Schule und eine Stromleitung beschädigt. Zwei Menschen wurden verletzt, von denen einer im Krankenhaus liegt“, fügte Gladkow hinzu.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen