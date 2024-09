Haftbefehl, war da was?

Obwohl die Mongolei Mitglied des Römischen Statuts ist, hat sie den russischen Präsidenten Putin mit staatlichen Ehren empfangen, anstatt ihn zu verhaften. Das russische Fernsehen zeigt sich über die Reaktionen im Westen amüsiert.

Ich habe vor einigen Tagen schon über Putins Besuch in der Mongolei und darüber berichtet, was das über das Ansehen des Internationalen Strafgerichtshofes bedeutet, der bekanntlich einen Haftbefehl gegen Putin ausgestellt hat. Hier übersetze ich den kurzen Bericht, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick dazu gebracht hat.

Beginn der Übersetzung:

Ausländische Medien jammern, dass die Mongolei Putin nicht verhaftet hat

Die Mongolen sind ein freundliches und gutmütiges Volk. Wir haben traditionell enge und gute Beziehungen, die so weit gehen, dass die Mongolei zu Sowjetzeiten vollständig zu unserem Militärbezirk Transbaikalien gehörte. Im Jahr 1992 haben wir alle unsere Truppen friedlich von dort abgezogen.

Wie man auf der Landkarte leicht erkennen kann, hat die Mongolei nur zwei Nachbarn. Das Land liegt ziemlich sicher und gemütlich zwischen Russland und China. Aber Amerika träumt davon, wie es sich auch hier einnisten kann. Letztes Jahr kam US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zu einem Erkundungsbesuch in die Mongolei und beschrieb die Schönheit einer Zusammenarbeit mit der NATO, und vor einem Monat kam Außenminister Blinken mit dem dreisten Vorschlag aus Washington nach Ulaanbaatar, die USA sollten für die Mongolei ein „dritter Nachbar“ werden. So hat er es gesagt: „Wir haben im Rahmen des umfassenden strategischen Dialogs bereits viel getan. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass dies nicht das Ende der Fahnenstange ist. Die USA wären glücklich, der dritte Nachbar der Mongolei zu sein.“

Gerade jetzt wird die neue Sojus-Wostok-Gaspipeline von Russland nach China durch die Mongolei vorbereitet. Man kann sich vorstellen, wie gerne die Amerikaner die neue Pipeline in die Luft jagen würden, wenn man sie in die Mongolei ließe.

Wie auch immer, der offizielle Besuch des russischen Präsidenten in der Mongolei wurde von Anfang an von der Aufregung in den westlichen Medien begleitet. Sie schürten die Idee, dass Putin in der Mongolei aufgrund des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag verhaftet werden sollte. Dabei ist der IStGH mit Sitz in Den Haag nur ein leerer westlicher Bauchnabel, dessen Zuständigkeit kaum jemand anerkennt. Zumindest wird er von Ländern wie den USA selbst, aber auch von China, Indien, der Türkei, Israel und Russland ignoriert. Die Mongolei, man stelle sich vor, gehörte zu den Ländern, die den IStGH anerkennen, aber auch auf ihn spucken.

Die New York Times schrieb: „Anstatt Putin zu verhaften, wie vom IStGH, der Ukraine und Menschenrechtsorganisationen gefordert, gab die Mongolei, die ihren Energiebedarf weitgehend auf Kosten Russlands deckt, dem russischen Führer in der Hauptstadt Ulaanbaatar einen Empfang mit rotem Teppich.“

Der britische Guardian bedauert ebenfalls, dass Putin in der Mongolei nicht verhaftet wurde: „Stattdessen wurde Wladimir Putin von einer berittenen Ehrengarde in traditioneller Kleidung empfangen, die an die von Dschingis Khan, dem Mongolenherrscher aus dem 13. Jahrhunderts erinnert. Der mongolische Präsident Uhnagiin Khurelsukh hieß den Gast später willkommen, und der russische Staatschef erklärte, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf allen Gebieten entwickeln“.

Und das hat der sehr herzliche und erfolgreiche Besuch des russischen Präsidenten in der Mongolei ja auch bestätigt.

Ende der Übersetzung



