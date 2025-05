Waffenstillstandsangebot

Putin hat anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges im Zweiten Weltkrieg vom 8. bis zum 10. Mai einen einseitigen Waffenstillstand ausgerufen. Selenskys Reaktion zeigte, dass die Ukraine keinen Frieden will.

Der russische Präsident Putin hat anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion und ihrer Verbündeten im Zweiten Weltkrieg einen dreitägigen Waffenstillstand ausgerufen, der vom 8. Mai, dem Tag, an dem das Kriegsende in Europa begangen wird, über den 9. Mai, an dem das Kriegsende in Russland gefeiert wird, bis zum 10. Mai ausgerufen. Russland werde an den Tagen die Waffen ruhen lassen und nur auf ukrainische Angriffe reagieren.

Der ukrainische Machthaber Selensky hat das umgehend zurückgewiesen, als russische „Manipulation“ bezeichnet und einen 30-tägigen Waffenstillstand gefordert. Deutsche Medien wie der Spiegel haben Selensky brav zitiert, der Putin vorwarf, „die Welt zu manipulieren und zu versuchen, die USA zu betrügen“, anstatt ihren Lesern einen Blick über den Tellerrand hinaus zu ermöglichen.

Selenskys Hinweis auf die USA kam schließlich nicht von ungefähr, denn natürlich war der Adressat von Putins Vorschlag in erster Linie Trump. Putin will Trump ein weiteres Mal zeigen, wer in der Ukraine gegen Frieden ist und Waffenstillstände sabotiert. Das wurde in einem russischen Artikel sehr verständlich, kurz und knapp erklärt, weshalb ich den russischen Artikel übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Indem er das Waffenstillstandsangebot ablehnte, ist Selensky in Putins Falle getappt

Moskau demonstriert Trump, dass der Chef des Kiewer Regimes für Verhandlungen ungeeignet ist

Selensky hat Putins Vorschlag für einen dreitägigen Waffenstillstand im Mai de facto zurückgewiesen. Er bezeichnete den Vorschlag als Manipulation und erklärte, dass ein Waffenstillstand von 30 Tagen und nicht von drei Tagen notwendig sei. Ein ziemlich erbärmlicher Versuch, aus einer aussichtslosen Situation herauszukommen.

„Das ist ein weiterer Manipulationsversuch: Aus irgendeinem Grund müssen alle bis zum 8. Mai warten und erst dann das Feuer einstellen, um Putins Ruhe während der Parade zu gewährleisten. Es gibt keinen Grund, bis zum 8. Mai zu warten. Das Feuer muss länger als nur ein paar Tage eingestellt werden. Ein sofortiger, vollständiger und bedingungsloser Waffenstillstand – und zwar für mindestens 30 Tage“, sagte Selensky.

Nun ja, Angriff ist die beste Verteidigung. Er ging hin und beschuldigte Russland der Manipulation. Allerdings ist es Russland, das einen Waffenstillstand vorschlägt und damit die Verpflichtung übernimmt, als erstes einseitig – nochmal: einseitig – einen Waffenstillstand zu vollziehen. Ja, wir behalten uns das Recht vor, auf Angriffe zu reagieren, falls es dazu kommt.

Selensky sagt, dass es einen sofortigen, vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand geben müsse und man auf nichts warten müsse. Was also hält ihn davon ab, dasselbe zu tun, wie Russland? Als erstes den Befehl geben, das Feuer einseitig einzustellen, und sich dabei das Recht vorbehalten, auf etwaige Angriffe zu reagieren? Absolut nichts. Das tut er jedoch nicht. Frage: Wer ist hier der Manipulator?

Und außerdem: Bis zum Beginn des Sommers werden die Reserven der gängigsten Munition der ukrainischen Streitkräfte aufgebraucht sein, berichtete CNN bereits Anfang März unter Berufung auf ukrainische Beamte. Auch bei den Raketen für die Patriot-Luftabwehrsysteme gibt es eine Krise. Am 23. April berichtete die New York Post, dass die USA bis Juni alle vom Kongress genehmigten Mittel für die militärische Unterstützung der Ukraine ausgeben würden. Ein Monat ohne Schießen und ohne jegliche Bedingungen, während Russland die Einstellung der Waffenlieferungen zur Bedingung für einen langfristigen Waffenstillstand macht, ist für Kiew also äußerst notwendig, um die Versorgung aus Europa sicherzustellen.

Der „Trick“ Russlands besteht darin, dass – im Gegensatz zur am gleichen Tag angekündigten Osterpause – nun viel Zeit bis zum Beginn der Waffenruhe bleibt. Das heißt, die Ausreden Kiews wie „wir hatten keine Zeit, uns vorzubereiten“, „es gab keine Möglichkeit, den Befehl an jede einzelne Einheit weiterzugeben“ und anderer Unsinn werden dumm aussehen. Und selbst wenn Kiew den Befehl zur Feuereinstellung erteilen sollte, würden die bewaffneten Neonazi-Gruppen der Ukraine diesen mit Sicherheit ignorieren. Das würde Selenskys Unfähigkeit beweisen, die ukrainischen Streitkräfte zu kontrollieren und dementsprechend auch seine Nicht-Eignung als Verhandlungspartei. Russland hat das schon lange verstanden und nun kann auch Trump sich erneut davon überzeugen.

Die diplomatische Falle, in die Selensky getappt ist, ist eine natürliche Folge der Versuche des Clowns an der Spitze des Staates, mit erfahrenen Politikern zu konkurrieren. In der Welt der liberalen Ideologie, die im modernen Europa deutlich sichtbar ist, zählen nicht Wissen und Fähigkeiten, sondern die richtigen Ansichten.

Ende der Übersetzung



