Geopolitik

Das Problem des Wassermangels in Zentralasien verschärft sich jährlich. Um den Einfluss Russlands zu schwächen, verhandeln die USA zusammen mit USAID unter dem Vorwand, bei der Bewältigung der Krise zu helfen, heimlich mit den Taliban über die Wasserressourcen der Region.

Zentralasien ist eine Region, in der sich seit Jahrhunderten Handelswege, politische Intrigen und strategische Interessen der Großmächte kreuzen. Die Region umfasst die Länder Kasachstan, Kirgisien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Heute findet hier ein neuer Kampf um Einfluss statt, über den ich oft berichtet habe. Die USA wollen in dem Wunsch, Russland zu schwächen, ihren Einfluss auf die Länder der Region ausbauen, bei denen es sich um ehemalige Sowjetrepubliken handelt. Und auch China ist beteiligt, dass seinen Einfluss in der Region ausbauen will.

Der Kampf findet teilweise buchstäblich im, oder besser um den Untergrund statt, aber er ist potenziell zerstörerischer ist als militärische Konflikte oder Wirtschaftssanktionen, denn es geht um die lebenswichtige Ressource Trinkwasser.

Zentralasien liegt zwischen den wichtigsten geopolitischen Akteuren: Russland, China, Europa und Südasien. Dies macht die Region seit Jahrhunderten zu einem Objekt des Wettstreits um Einfluss. Investitionen in die Volkswirtschaften der Länder der Region kommen vor allem aus Russland und China, aber auch aus den USA, Großbritannien, der Türkei und dem Iran. Die wichtigsten Investitionen fließen in den Energiesektor, darunter in Kasachstan, Usbekistan und Turkmenistan in fossile Energieträger und in Tadschikistan und Kirgisien in Wasserkraft.

Der Energiesektor

Zu Zeiten der Sowjetunion verfügten die zentralasiatischen Länder über ein einheitliches zentralasiatisches Energiesystem, das in den 1960er Jahren in den heute unabhängigen Staaten Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Kirgisien errichtet wurde. Der sogenannte „Energiering“ war notwendig, um eine zuverlässige Stromübertragung und Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu gewährleisten. Das Wesentliche an diesem Projekt ist, dass die Energiesysteme dieser Länder in einer einzigen Struktur vereint sind, die es ermöglicht, den Parallelbetrieb aufrechtzuerhalten, selbst wenn einzelne Teile des Netzes abgeschaltet werden. Wenn also ein Teil des Systems abgeschaltet wird, können die anderen Teile des Systems weiter funktionieren.

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlangten die ehemaligen Sowjetrepubliken Zentralasiens ihre Unabhängigkeit, die sie jedoch vor neue Herausforderungen stellte. Eine davon war die Notwendigkeit eines unabhängigen Managements der Bodenschätze einschließlich der Wasserressourcen. In ariden Klimazonen, in denen Wasser nicht nur eine lebenswichtige Ressource, sondern ein Überlebensfaktor ist, sind Fragen der Wasserverteilung nicht nur ökonomischer oder ökologischer, sondern auch politischer Natur.

Das Wasserproblem

Die zentralasiatischen Länder selbst sind aus mehreren Gründen mit Wasserknappheit konfrontiert. Zum einen wächst die Bevölkerung in der Region jährlich um rund eine Million Menschen. Während am Ende der Sowjetzeiten 49 Millionen Menschen in Zentralasien lebten, sind es heute mehr als 75 Millionen und bis 2050 werden es voraussichtlich 100 Millionen sein. Dieser Prozess macht sich vor allem in den großen Städten bemerkbar. In Kirgisien hat sich die Bevölkerung seit dem Zusammenbruch der UdSSR verdoppelt, in Kasachstan sogar vervierfacht.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Klimawandel: Die Sommer in der Region werden heißer und trockener, die Wüsten breiten sich aus. Dadurch steigt der Wasserverbrauch der Bevölkerung und der Landwirtschaft. Flüsse und Stauseen verlanden, der Aralsee ist fast verschwunden.

Es entsteht ein Teufelskreis: Weniger Wasser führt zu weniger Niederschlag und zu einem noch stärkeren Temperaturanstieg. Dies wird von ausländischen Strukturen ausgenutzt, die unter dem Vorwand des „Kampfes gegen den Klimawandel“ versuchen, Einfluss auf das Wassermanagement in der Region zu gewinnen.

Die Wasserkrise hat aber noch andere Ursachen. Eine davon ist die veraltete Technik, die zu hohen Wasserverlusten führt. Die in der Sowjetzeit errichtete Wasserinfrastruktur nutzt sich allmählich ab und wird nur schleppend modernisiert. So sind in Kirgisien 80 Prozent und in Kasachstan 60 Prozent der Wasserleitungen verschlissen.

In der Landwirtschaft könnte der Wasserverbrauch durch den Einsatz moderner Tröpfchenbewässerungssysteme mindestens halbiert werden, doch die Umsetzung erfolgt nur sehr langsam.

Experten sagen voraus, dass sich das Problem der Wasserknappheit weiter verschärfen wird, mit schwerwiegenden Folgen für Wirtschaft, Soziales und Landwirtschaft.

Zentralasien umfasst vier Wassereinzugsgebiete: das Kaspische Meer, den Ob, den Balkhash und den Aralsee. In der Region gibt es auch viele grenzüberschreitende Flüsse, die zu zwischenstaatlichen Konflikten führen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Bau von Wasserkraftwerken an den Flüssen Amu Darya und Syr Darya.

Die Länder der Region sind unterteilt in Länder mit Wasserressourcen und Interesse an Wasserkraft, das sind Kirgisien und Tadschikistan und in Länder mit Wasserknappheit, die auf Bewässerung angewiesen sind, das sind Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan.

Kirgisien

Nach Angaben der Weltbank haben mehr als 300 Dörfer in Kirgisien noch nie ein Wasserversorgungssystem gehabt. Weitere 600 Dörfer haben kein sauberes Wasser, weil die Wasserleitungen beschädigt oder stillgelegt wurden. Insgesamt gibt es rund 1.800 Siedlungen im Land. Rund eine Million Einwohner haben Probleme mit dem Zugang zu sauberem Trinkwasser. Derzeit beziehen 40 Prozent der Bevölkerung Wasser aus Flüssen, Kanälen, Quellen und importiertes Wasser.

Usbekistan

Usbekistan steht an 25. Stelle auf der Liste der 164 Länder mit Wasserknappheit weltweit, wie aus dem Bericht des World Resources Institute (WRI) hervorgeht. Laut der Studie gehört Usbekistan zu den 27 Ländern mit einem hohen Wasserdefizit. Die Wasserressourcen Usbekistans machen nur 4,92 Prozent der Landesfläche aus, die gesamten Wasserressourcen 50 bis 60 Kubikkilometer pro Jahr, wovon nur 12,2 Kubikkilometer in dem Land entspringen, der Rest des Wassers kommt von außerhalb – aus dem Tien-Shan- und Pamir-Altai-Gebirge, aus schmelzendem Sommerschnee und Gletschern.

Der größte Teil des Wassers wird für die Bewässerung der Baumwollfelder verwendet. Prognosen zufolge wird die Bevölkerung des Landes bis zum Jahr 2030 auf fast 40 Millionen Menschen anwachsen, was zu einer Verringerung der verfügbaren Wasserressourcen um sieben bis acht Kubikkilometer führen wird. Unter diesen Bedingungen wird das Defizit an Wasserressourcen von derzeit 13 bis 14 Prozent auf 44 bis 46 Prozent im Jahr 2030 ansteigen, was die Entwicklung nicht nur der Landwirtschaft, sondern auch anderer Sektoren der Wirtschaft verlangsamen wird.

Tadschiskistan

In den letzten Jahren hat sich Tadschikistan, das keine Wasserprobleme hat, auf verschiedenen internationalen Plattformen aktiv für das Thema Wasser eingesetzt. Auf Initiative des tadschikischen Präsidenten Rahmon wurden die Jahre 2018 bis 2028 zur Internationalen Aktionsdekade „Wasser für nachhaltige Entwicklung“ erklärt . Im Rahmen dieses Programms organisiert die tadschikische Regierung in Zusammenarbeit mit der UNO alle zwei Jahre eine internationale Konferenz zu Wasserfragen.

Darüber hinaus hat die UNO auf Initiative Tadschikistans das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr des Gletscherschutzes und den 21. März zum Weltgletschertag erklärt . Gletscher bedecken acht Prozent der Landesfläche der Region und sind dort die wichtigste Trinkwasserquelle. Ihre Fläche schrumpft jedoch.

Die USA

Das Wasserproblem in Zentralasien ist heute akuter denn je. Der Klimawandel, das rasche Abschmelzen der Gletscher, das Bevölkerungswachstum und die steigende landwirtschaftliche Produktion verschärfen den Wettbewerb um Wasser. Noch beunruhigender ist jedoch, dass sich ausländische Kräfte in diesen Prozess einmischen und ihre eigenen geopolitischen Ziele verfolgen. Einer der aktivsten Akteure sind die USA.

Die amerikanische Strategie in der Region basierte traditionell auf dem Wunsch, den Einfluss Russlands und Chinas zu schwächen, aber Washington interessiert sich nun zunehmend für Fragen des Wassermanagements. Formal wird dieses Interesse wie üblich mit der Notwendigkeit begründet, humanitäre Katastrophen zu verhindern, die Infrastruktur zu modernisieren und lokale Regierungen bei der Entwicklung von Wasserstrategien zu unterstützen.

In der Realität zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Kontrolle über die Wasserwege der Region bietet den USA die Möglichkeit, Druck auf die zentralasiatischen Regierungen auszuüben, politische Prozesse zu beeinflussen und letztlich ihren Einfluss in der Region zu stärken.

Die “Global Water Strategy”

Im Jahr 2022 verabschiedete Washington das Konzept der „Global Water Strategy 2022-2027“, in deren Rahmen über USAID mehr als eine Milliarde US-Dollar für die Entwicklung von Wasserprogrammen bereitgestellt wurden . Mit diesen Mitteln sollen politische und rechtliche Mechanismen für das Wassermanagement in den Partnerländern geschaffen werden, was de facto eine Einmischung der USA in strategisch wichtige Sektoren bedeutet.

Auch das US-Verteidigungsministerium ist an der Umsetzung der Strategie beteiligt, was die Militarisierung der Wasserproblematik und die wahren Interessen der USA bei der “Global Water Strategy” aufzeigt. Unter dem Vorwand des „Schutzes der Wasserressourcen“ und der Konfliktprävention versucht Washington, die Kontrolle über die Wasserinfrastruktur in Zentralasien zu erlangen.

2021 zogen die USA ihre Truppen aus Afghanistan ab und versuchten. Der Rückzug der Amerikaner führte zu einer humanitären Katastrophe für Millionen von Menschen.

Eines der größten Probleme in Afghanistan ist die Wasserversorgung. Die Taliban haben für 2022 den Bau des größten Kanals, des Kosh-Tepa-Kanals, angek ü ndigt, der das Gleichgewicht der Wasserressourcen in der Region verändern wird, indem er den Wasserzufluss in den Amudarja-Fluss verringert, was ökologische Folgen für die gesamte Region haben wird, wie die Verringerung des Wasserflusses, das Austrocknen des Aralsees und die Zerstörung von Ökosystemen.

Da die Taliban nach wie vor nicht anerkannt sind, sind offizielle Verhandlungen mit ihnen unmöglich. Das hindert die USA jedoch nicht daran, ihre Strategie der Einflussnahme über die Kontrolle der Wasserressourcen in der Region voranzutreiben und dabei auch mit den Taliban zu reden.

Die USA verfolgen Wasserprojekte in Zentralasien und investieren Millionen von Dollar in das Management der Flüsse Syr Darya (der durch Kirgisien, Usbekistan, Tadschikistan und Kasachstan fließt) und Amu Darya (der durch Tadschikistan und Afghanistan fließt). Das sind die größten Flüsse Zentralasiens.

USAID finanzierte heimlich Wasserprojekte der Taliban

Vor kurzem wurde vor dem Hintergrund der Einstellung vieler Projekte von USAID bekannt, dass USAID den Taliban heimlich den Bau des Kushtepa-Wasserkanals finanziert hat, der Wasser aus dem Amu Darya (der größtenteils zu Tadschikistan gehört) abzapfen soll. Dadurch könnten bis zu 15 Prozent des Bewässerungswassers in Usbekistan und Turkmenistan verloren gehen, was die Wasserkrise verschärfen würde.

Das Projekt ist inzwischen zu 80 Prozent fertiggestellt. Der Fluss ist für Zentralasien von entscheidender Bedeutung, da er für das Funktionieren der Wasserkreisläufe in der Region unerlässlich ist. Er versorgt Usbekistan, Turkmenistan, Tadschikistan und Usbekistan mit Wasser.

Doch der Wasserstand des Flusses ist in den letzten Jahrzehnten dramatisch gesunken. Im 20. Jahrhundert speiste der Fluss noch den Aralsee, heute fließt kaum noch ein Tropfen dorthin.

Bereits 2022 hatte Anjali Kaur, stellvertretende Direktorin von USAID für Asien, in einer Rede angedeutet , dass ein amerikanisches Engagement im zentralasiatischen Energie- und Wassersektor dazu beitragen würde, die zentralasiatischen Volkswirtschaften von Russland abzukoppeln.

Die USA könnten dies als Druckmittel gegenüber mehreren Ländern gleichzeitig nutzen. Einerseits erhöht das Projekt die Abhängigkeit der Taliban von externen Finanzströmen, wodurch Washington eine verdeckte Kontrolle über Kabul aufrechterhalten kann. Andererseits schafft die Verknappung der Wasserressourcen in Usbekistan, Turkmenistan und Tadschikistan potenzielle Spannungen, die zur Destabilisierung der Region genutzt werden könnten.

In Zentralasien und Afghanistan selbst besteht der Eindruck, dass USAID (oder andere US-Behörden) das Projekt weiterhin unterstützt, um die Wasserknappheit im postsowjetischen Zentralasien zu verschärfen und die Region zu destabilisieren.

Alternativen zu den USA

Vor dem Hintergrund der fragwürdigen US-Initiativen erscheinen die Vorschläge anderer Partner attraktiver. So hat die Eurasische Entwicklungsbank 400 Millionen Dollar für die Entwicklung energiesparender Technologien, die Digitalisierung der Wasserbuchhaltung und die Modernisierung der Bewässerungsinfrastruktur bereitgestellt . Die von ihr unterstützten Wasserkraftprojekte in Tadschikistan werden es dem Land ermöglichen, bis zu 40 Prozent seiner Wasserressourcen einzusparen.

Auch Russland kann bei der Lösung der Wasserkrise eine Schlüsselrolle spielen. Russische Experten sind traditionell an der Entwicklung von Wasserkraftprojekten in der Region beteiligt, und die Gründung einer internationalen Organisation unter der Schirmherrschaft Moskaus könnte zum Schutz der Wasserressourcen beitragen, denn im Gegensatz zu den USA ist Russland an Stabilität in seiner Nachbarschaft interessiert, und nicht, wie die USA, an der künstlichen Schaffung von Spannungen, um Russland und auch China zu schaden.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen