Propaganda

Der Erfolg der russischen Truppen im Gebiet Kursk und vor allem in Sudscha stellt die Propagandisten des Spiegel offenbar vor echte Probleme, wie ein aktueller Artikel zeigt.

Für deutsche Medien wie den Spiegel sind die Ereignisse im Gebiet Kursk ein echtes Problem, schließlich haben sie im letzten halben Jahr die ukrainische Kriegspropaganda eins-zu-ein übernommen und die Aktion in Kursk sehr lange als großen ukrainischen Erfolg dargestellt. Erst in letzter Zeit gab es auch einige Artikel, die andeuteten, dass die Aktion aus militärischer Sicht von Beginn schlicht dumm war.

Die Ukraine wollte dem Westen mit der Aktion zeigen, dass sie noch zu Offensivaktionen fähig war, um weitere Waffenlieferungen zu rechtfertigen. Dazu musste sie ihre Eroberungen im Gebiet Kursk um jeden Preis halten und hat immer mehr frische Soldaten und moderne Waffen von anderen Frontabschnitten nach Kursk gebracht.

Übernahme der ukrainischen Kriegspropaganda

Als der russische Überraschungsangriff durch die Pipeline am 10. März bekannt wurde, hat der Spiegel in einem Artikel lediglich die ukrainische Kriegspropaganda zitiert und gemeldet, die russischen Einheiten seien „rechtzeitig durch die Luftaufklärung der Fallschirmjägertruppen ukrainischer Streitkräfte entdeckt“ und „mit Raketen, Artillerie und Drohnen beschossen worden“. Dass die russische Operation nicht nur ein voller Erfolg war, sondern auch den Kessel quasi von innen gesprengt hat, hat der Spiegel seinen Lesern verschwiegen.

Erst zwei Tage später, am 12. März, meldete der Spiegel in einem im Konjunktiv verfassten Artikel, russische Medien und Blogger hätten gemeldet, dass die russische Flagge im Zentrum von Sudscha gehisst worden sei.

Nun scheinen die Reste der ukrainischen Einheiten in Kursk eingekesselt zu sein und der Kessel scheint schnell zusammenzubrechen. Für die Propagandisten des Spiegel, die sich aus irgendeinem Grund als „Journalisten“ bezeichnen, ist das eine echte Herausforderung, wie ein aktueller Artikel zeigt. Daher will ich an dem Beispiel zeigen, wie die Kriegspropaganda in Deutschland funktioniert.

Der verschwiegene Kessel

Der Spiegel-Artikel trägt die Überschrift „Kleinstadt im Gebiet Kursk – Russland verkündet Rückeroberung von Sudscha“ und schon die Überschrift zeigt, wie der Spiegel die Lage im Interesse Kiews verharmlost. Sudscha als „Kleinstadt“ zu bezeichnen, ist sicher formal korrekt, aber da Sudscha der zentrale Verkehrsknotenpunkt im Kessel ist, wäre angesichts der militärischen Lage die Bezeichnung „strategisch wichtige Kleinstadt“ angebracht, damit die Leser die Zusammenhänge verstehen können.

Aber Spiegel-Leser sollen nichts von der Dramatik der Ereignisse erfahren, weshalb der Spiegel auch nie erwähnt hat, dass die ukrainischen Truppen dort faktisch eingekesselt sind.

Seinen Artikel beginnt der Spiegel mit der russischen Meldung, das Verteidigungsministerium habe am Donnerstag die „Rückeroberung der Kleinstadt Sudscha“ angekündigt, um danach zu schreiben:

„Die ukrainische Seite bestätigte den Verlust zunächst nicht. Im Bericht des ukrainischen Generalstabs vom Vorabend war von abgewehrten Angriffen die Rede. Im Morgenbericht wurde der Frontabschnitt Kursk nicht erwähnt. Sowohl der Oberbefehlshaber Oleksandr Syrsky als auch Präsident Wolodymyr Selenskyj hatten zuvor eingeräumt, dass im Zweifelsfall ein Rückzug erfolge, um das Leben der eigenen Soldaten zu wahren.“

Während der Spiegel sonst immer die Meldungen des ukrainischen Generalstabs zitiert und als Wahrheit darstellt, vermeidet er das dieses Mal und benutzt eigene Formulierungen, denn „dass im Zweifelsfall ein Rückzug erfolge, um das Leben der eigenen Soldaten zu wahren“, wurde in der Ukraine nicht vermeldet. Dort wurde die Niederlage stattdessen als „Manöver zur Verlegung an günstigere Linien“ bezeichnet, eine Formulierung, die wohl sogar dem Spiegel zu dumm war, um sie zu zitieren.

Die PR-Show ist vorbei

Die Aktion in Kursk war für die Ukraine die ganze Zeit nur eine PR-Maßnahme und Selensky hat gehofft, die paar von der Ukraine kontrollierten Dörfer im Gebiet Kursk als Faustpfand bei Verhandlungen mit Russland über den Austausch von Gebieten nutzen zu können. Das war immer unrealistisch, was zeigt, in welcher Parallelwelt man in Kiew lebt. Immerhin das erfahren auch die Spiegel-Leser in dem Artikel:

„Selenskyj hatte die Kursk-Offensive immer wieder als großen Erfolg im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg bezeichnet. Ein Verlust des Gebiets gilt als schwerer Rückschlag, weil die Ukraine die von ihr kontrollierten Flächen als Faustpfand bei möglichen Verhandlungen mit Russland nutzen wollte.“

Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen sind die Ereignisse bei Kursk für die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer daher eine weitere, harte Landung in der Realität, denn die Illusion, Kursk als Faustpfand nutzen zu können, ist damit endgültig zerstoben.

Den Ernst der Lage verschweigen

Nicht nur für das Kiewer Regime ist die Lage ernst, auch für Europa. Der Grund ist, dass die Europäer derzeit über die Entsendung eigener Soldaten in die Ukraine diskutieren, was für Russland unannehmbar ist und die sehr realistische Gefahr einer Ausweitung des Krieges auf europäische Länder beinhaltet.

Auf der anderen Seite hat die Trump-Regierung in Saudi-Arabien gerade mit der Ukraine eine Erklärung ausgehandelt, die einen 30-tägigen Waffenstillstand enthält, der für Russland inakzeptabel ist, weil Russland kein Einfrieren des Konfliktes, sondern eine endgültige Lösung will. Die Erklärung aus Saudi-Arabien wurde von der russischen Regierung gar nicht kommentiert, von russischen Experten allerdings deutlich als weltfremd zurückgewiesen.

Am Tag nach der Erklärung ist der russische Präsident Putin beim Militärkommando in Kursk erschienen und hat zum ersten Mal demonstrativ eine russische Tarnuniform getragen. Das war ein eindeutiges Signal an den Westen, dass Russland erstens nichts von der Erklärung aus Saudi-Arabien hält und dass Russland zweitens europäische Soldaten in der Ukraine inakzeptabel findet.

Ich muss es unterstreichen: Das war Putins erster Auftritt in Uniform, was eine klare Aussage war, dass Russland den Krieg notfalls mit aller Härte weiterführt, wenn es keine für Russland akzeptablen Bedingungen gibt.

Von diesem Ernst der Lager fahren Spiegel-Leser allerdings nichts, denn dort wurde das so formuliert:

„Am Mittwochabend hatte Kremlchef Wladimir Putin bei seinem ersten Besuch im Gebiet Kursk die rasche vollständige Befreiung der Region angeordnet. Bei einem seltenen Auftritt in Militäruniform hatte Putin gesagt, alle Kriegsgefangenen seien wie Terroristen zu behandeln – was einen Völkerrechtsbruch darstellen würde.“

Ein „seltener Auftritt in Militäruniform“? Der Spiegel verschweigt seinen Lesern bewusst, dass der Auftritt ein starkes Signal war. Spiegel-Leser sollen vom Ernst der Lage nichts wissen, zumal die künftige deutsche Regierung gerade eine massive Aufrüstung gegen Russland beschließen will. Da würde es stören, wenn die deutsche Öffentlichkeit wüsste, wie ernst die Kriegsgefahr tatsächlich ist.

Ein Völkerrechtsbruch?

Dass der Spiegel außerdem schreibt, Putin habe gesagt, „alle Kriegsgefangenen seien wie Terroristen zu behandeln“ und dass das sein Völkerrechtsbruch, ist eine glatte Lüge.

Ich habe Putins Aussage übersetzt. Putin hat darin gesagt, dass alle gegnerischen Soldaten, die Kriegsverbrechen gegen die russische Zivilbevölkerung begangen haben, als Terroristen behandelt werden müssten, dass Russland aber Kriegsgefangene menschlich behandeln werde. Das ist vollkommen völkerrechtskonform.

Putin hat ausßerdem gesagt:

„Gleichzeitig möchte ich daran erinnern, dass ausländische Söldner nicht unter die Genfer Konvention von 1949 über die Behandlung von Kriegsgefangenen fallen.“

Die verschwiegenen westlichen Söldner

Diese Aussage ist wichtig, wenn man weiß, dass es in Kursk ganze Frontabschnitte gibt, in denen die russische Armee im gegnerischen Funkverkehr kein Ukrainisch hört, sondern Sprachen wie Polnisch, Georgisch und andere. In Kursk sind viele Söldner vor allem aus europäischen Ländern aktiv. Da diese Länder offiziell nicht im Krieg mit Russland stehen, sind ihre Staatsbürger laut Völkerrecht illegale Kombattanten, die nicht von der Genfer Konvention geschützt sind. Laut Völkerrecht können sie standrechtlich erschossen werden. Wenn Russland sie stattdessen „nur“ als Terroristen behandelt und vor Gericht stellt, ist das sogar noch eine humane Handhabe.

Aber deutsche Medien haben ihren Lesern im letzten halben Jahr konsequent verschwiegen, dass in Kursk sehr viele Ausländer gegen Russland kämpfen. Und das tut der Spiegel auch jetzt.

Außerdem lügt der Spiegel, wenn er behauptet, Putin habe gesagt, „alle Kriegsgefangenen seien wie Terroristen zu behandeln“. Das hat er nicht gesagt, wie jeder in meiner Übersetzung nachlesen kann. Außerdem ist, wenn man die Details erklärt, anstatt sie zu verschweigen, wie der Spiegel es tut, offensichtlich, dass nichts von dem, was Putin gesagt hat, einen Bruch des Völkerrechts darstellt.

Im Gegenteil, Putin hält sich klar an die Genfer Konvention, denn die Genfer Konvention schützt die Staatsangehörigen der Staaten, die an dem Konflikt beteiligt sind. Da die Söldner aus Staaten kommen, die von sich ausdrücklich behaupten, keine Konfliktparteien zu sein, fallen diese Söldner nicht unter den Schutz der Genfer Konvention.

Dass der Spiegel und andere westliche Medien so offen lügen und entscheidende Informationen verschweigen, zeigt einmal mehr, dass sie keine Journalismus, sondern offene Kriegspropaganda betreiben.



