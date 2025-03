Putin tritt erstmals in Uniform auf und gibt eine harsche Erklärung ab

Eine Botschaft an die USA?

Der russische Präsident Putin ist überraschend beim russischen Armeekommando in Kursk aufgetaucht und hat eine harsche Erklärung abgegeben. Putin zeigte sich dabei zum ersten Mal in Militäruniform. Ist das ein Signal an die USA und eine Reaktion auf das in Saudi-Arabien ausgehandelte Waffenstillstandsangebot?

In den letzten Tagen wurde der Druck auf die ukrainischen Truppen, die im Gebiet Kursk de facto eingekesselt sind, massiv erhöht. Nach dem Coup, bei dem russische Spezialeinheiten durch die von der Ukraine stillgelegte Gaspipeline hinter die Linien der Ukrainer gelange sind, begann der Kessel Auflösungserscheinen zu zeigen und am 12. März hat das ukrainische Oberkommando gemeldet, es habe im Gebiet Kursk ein „Manöver zur Verlegung an günstigere Linien“ angeordnet, was eine recht kreative Umschreibung für diese totale Niederlage ist.

Am gleichen Tag besuchte der russische Präsident Putin überraschend das russische Kommando in Kursk. Dabei trug er zum ersten Mal überhaupt öffentlich eine Militäruniform, genauer gesagt eine russische Tarnuniform.

Das dürfte kaum ein Zufall sein und in Russland wird das als Botschaft an die US-Regierung verstanden, die am Tag zuvor mit der Ukraine ein Treffen in Saudi-Arabien hatte, bei dem ein Vorschlag zur Lösung des Ukraine-Konfliktes ausgehandelt wurde, der der russischen Regierung garantiert nicht gefallen hat. Das bestätigt die Tatsache, dass zu den Ergebnissen des Treffens in Saudi-Arabien am folgenden Tag keine einzige offizielle russische Erklärung gegeben hat. Dieses „laute Schweigen“ war ein sehr deutliches Zeichen der Ablehnung.

Putin gab bei dem Besuch in Kursk eine Erklärung ab, deren zentrale Aussagen ich übersetze und anschließend erläutere, denn die Erklärung enthielt – gerade vor dem Hintergrund der Verhandlungen mit den USA – sehr wichtige Aussagen.

Beginn der Übersetzung:

In der Tat ist es unsere Aufgabe, in naher Zukunft, den Gegner, der sich in der Region Kursk verschanzt hat und hier immer noch kämpft, in kürzester Zeit endgültig zu zerschlagen, das Gebiet der Region Kursk vollständig zu befreien und die Situation entlang der Staatsgrenze wiederherzustellen. Und natürlich müssen wir über die Schaffung einer Sicherheitszone entlang der Staatsgrenze nachdenken, darüber muss man auch nachdenken.

Auf Folgendes möchte ich noch hinweisen.

Alle Personen, die sich auf dem Territorium der Region Kursk aufhalten, die hier Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung begehen, die sich unseren Streitkräften, Strafverfolgungsbehörden und Geheimdiensten widersetzen, sind gemäß den Gesetzen der Russischen Föderation Terroristen. So werden ihre Handlungen von der russischen Generalstaatsanwaltschaft eingestuft, und unter dem Paragrafen „Terrorismus“ hat das Ermittlungskomitee der Russischen Föderation Strafverfahren gegen sie eröffnet.

Nun hat Waleri Gerasimow gerade die Gefangenen erwähnt. Aber diese Leute müssen wir natürlich in erster Linie als Terroristen im Sinne der Gesetze der Russischen Föderation behandeln. Wir behandeln alle Leute menschlich und müssen in Zukunft alle human behandeln, die sich in unseren Händen befinden. Gleichzeitig möchte ich daran erinnern, dass ausländische Söldner nicht unter die Genfer Konvention von 1949 über die Behandlung von Kriegsgefangenen fallen.

Ende der Übersetzung

„Schaffung einer Sicherheitszone“

Dass Putin von der „Schaffung einer Sicherheitszone entlang der Staatsgrenze“ gesprochen hat, bedeutet nichts anderes, als dass Russland vor hat, von Kursk aus auf ukrainisches Gebiet vorzudringen. Da Putin früher oft von solchen „Sicherheitszonen“ gesprochen und dabei immer gesagt hat, es ginge darum, die ukrainische Armee so weit zurückzudrängen, dass sie keine zivilen Ziele in Russland mehr angreifen kann, können wir nur spekulieren, wie tief die russische Armee in die ukrainischen Gebiete Charkow und Sumi, die an das russische Gebiet Kursk angrenzen, vorrücken soll.

Dass am gleichen Tag gemeldet wurde, russische Einheiten seien in das Gebiet Sumi eingedrungen, dürfte eine Bestätigung für diese Pläne sein.

Alleine dieser Teil von Putins Erklärung und das Vordringen russischer Truppen nach Sumi kann man als Signal an die US-Regierung werten, dass die russische Regierung mit den in Saudi-Arabien verkündeten Ideen für eine Beilegung des Konfliktes ganz und gar nicht einverstanden ist.

In Saudi-Arabien war von einem 30-tägigen Waffenstillstand die Rede, was Russland ablehnt, weil das der ukrainischen Armee nur die Möglichkeit gibt, sich neu zu gruppieren und einzugraben. Putin hat immer klar gesagt, dass er nur eine umfassende Beilegung des Konfliktes und auch eine Lösung seiner Gründe akzeptieren würde.

Das bedeutet im Klartext die Anerkennung der neuen Grenzen, den dauerhaft neutralen Status der Ukraine ohne NATO-Mitgliedschaft und ohne Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine. Das dürften die russischen Minimalziele sein, die Moskau als nicht verhandelbar ansieht, weshalb man die Erklärung der USA und der Ukraine aus Saudi-Arabien in der russischen Regierung geradezu als Provokation aufgefasst haben dürfte.

Terroristen und die Genfer Konvention

Während der Besetzung von Teilen des Gebietes Kursk haben ukrainische Soldaten viele Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung begangen. Das ist unstrittig, weil sie das teilweise selbst gefilmt und ins Netz gestellt haben. Aus den Gebieten geflohene Anwohner haben erzählt, dass die Ukrainer dabei nicht einmal die Schlimmsten gewesen seien. In Kursk sind viele westliche „Söldner“ aktiv und laut Augenzeugen haben die sich – genannt wurden Polen und andere – am Bestialischsten verhalten.

Dass Putin angekündigt hat, alle Kriegsverbrecher als Terroristen zu behandeln und nicht als Kriegsgefangene mit entsprechendem Schutzstatus, war eine klare Aussage.

Noch deutlicher, gerade an die Adresse des Westens, war jedoch Putins Aussage, „dass ausländische Söldner nicht unter die Genfer Konvention von 1949 über die Behandlung von Kriegsgefangenen fallen“. Ausländische Söldner müssen also nicht gefangen genommen und gut behandelt werden, sondern können als illegale Kombattanten standrechtlich erschossen oder eben wie Terroristen behandelt und entsprechend verurteilt werden.

Das ist nicht neu, ich habe dazu schon im letzten Sommer ein Interview mit dem russischen Senator Dmitri Rogosin geführt, der genau das auch gesagt hat. An die Adresse westlicher Kämpfer in die Ukraine sagte er unmissverständlich, sie sollten vor ihrer Abreise in die Ukraine ihr Testament machen, denn keiner werde lebend zurückkehren, was die klare Aussage war, dass die russische Armee sie nicht gefangen nehmen werde. Genau das hat Putin nun in anderen Worten bestätigt.

Auch das ist eine klare Aussage in Richtung des Westens, die zeigt, dass Russland mit dem bisherigen Verlauf der Verhandlungen absolut nicht zufrieden ist. Und dass Putin sich ausgerechnet jetzt zum ersten Mal in Tarnuniform gezeigt hat, während Trump seine Unterhändler nach dem Treffen mit der Ukraine in Saudi-Arabien nach Moskau schicken will, ist offenbar auch eine deutliche Aussage.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen