Rede an die Nation

US-Präsident Trump hat im US-Parlament eine Rede an die Nation gehalten, die vor allem von innenpolitischen Themen dominiert war, aber es gab auch Aussagen zur Außenpolitik.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Zusammenfassung der Rede an die Nation veröffentlicht, die US-Präsident Trump vor beiden Kammern des US-Parlaments gehalten hat, und ich habe die Zusammenfassung der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Abkommen mit der Ukraine und Verhandlungen mit Russland: Was Trump dem Kongress erzählt hat

Die USA haben während der Verhandlungen mit Russland „deutliche Signale“ erhalten, dass es bereit ist, ein Abkommen zur friedlichen Beilegung der Krise in der Ukraine zu schließen.

Wladimir Selensky sagte in seiner Botschaft an den US-Präsidenten, die Ukraine sei bereit, „unter der starken Führung der USA zu arbeiten“, um Frieden zu erreichen, und jederzeit ein Abkommen über Bodenschätze zu unterzeichnen. Das sagte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede vor dem Repräsentantenhaus und dem Senat des Kongresses über die Situation im Land und die Prioritäten der Innen- und Außenpolitik.

Über das Abkommen mit der Ukraine

• Trump sagte, er habe vor kurzem eine Nachricht von Selensky erhalten, in der er sagte, Kiew sei bereit, ein Abkommen über Bodenschätze mit den USA zu unterzeichnen: „Was das Rohstoff- und Sicherheitsabkommen betrifft, so ist die Ukraine bereit, es zu einem uns passenden Zeitpunkt zu unterzeichnen. Ich begrüße die Tatsache, dass er diesen Brief geschickt hat.“

Über die Ukraine-Regelung

• Trump sagte, die US-Regierung habe während der Verhandlungen mit Russland „deutliche Signale“ erhalten, dass es bereit sei, ein Abkommen zur friedlichen Beilegung der Krise in der Ukraine zu schließen.

• Dem US-Präsidenten zufolge heißt es in Selenskys Brief auch, dass er und sein Team „bereit sind, unter der starken Führung“ Washingtons zu arbeiten, und dass „die Ukraine bereit ist, so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einem langfristigen Frieden näher zu kommen“.

• Der US-Präsident fügte hinzu, sein Vorgänger Joe Biden habe sich leicht dazu überreden lassen, kolossale US-Haushaltsmittel für die Militärhilfe an die Ukraine auszugeben: „Wir haben vielleicht 350 Milliarden Dollar ausgegeben. Das ist, als würde man einem Kind Süßigkeiten wegnehmen. Das ist geschehen.“

Über das neue Raketenabwehrsystem

• Trump sagte, die US-Regierung plane die Entwicklung und den Einsatz eines neuen Raketenabwehrsystems: „Als Oberbefehlshaber konzentriere ich mich darauf, das stärkste Militär der Zukunft aufzubauen. Als ersten Schritt fordere ich den Kongress auf, die Entwicklung des fortschrittlichsten Golden-Dome-Raketenabwehrschilds zum Schutz unseres Heimatlandes zu finanzieren, das vollständig in den USA hergestellt wird.“

Über Zölle

• Der amerikanische Präsident kündigte an, ab dem 2. April neue Vergeltungszölle auf importierte Waren zu erheben: „Andere Länder haben jahrzehntelang Zölle gegen uns erhoben, und jetzt sind wir an der Reihe, sie gegen sie zu erheben. Im Durchschnitt verlangen die EU, China, Brasilien, Indien, Mexiko und Kanada viel höhere Zölle von uns als wir von ihnen.“

Zum Panamakanal und Grönland

• Der US-Präsident hat seine Absicht erklärt, die „Kontrolle“ über den Panamakanal „zurückzugewinnen“. Der Verantwortliche für diese Arbeit sei Außenminister Marco Rubio.

• Trump sagte, er würde die Entscheidung der Bevölkerung Grönlands, Teil der USA zu werden, gutheißen. Er sagte, das Land brauche das, „um die nationale und sogar internationale Sicherheit zu gewährleisten“.

Über Ausgaben, die nicht im Interesse der USA sind

• Der amerikanische Präsident sagte, dass die USA 32 Millionen Dollar für die Finanzierung von „linker Propaganda in Moldawien“ bereitgestellt haben. Von den anderen Ausgaben, die nicht im Interesse der USA liegen und die das US Government Performance Improvement Office (DOGE) aufgedeckt hat, hat Trump „10 Millionen Dollar für die Beschneidung von Männern in Mosambik“, „8 Millionen Dollar für die Schaffung von Transgender-Mäusen“ und „20 Millionen Dollar für die arabische ‚Sesamstraße‘ im Nahen Osten“ genannt.

Zur Innenpolitik

• Trump sagte, er sei fertig mit der Willkür der US-Bundesregierung, von der er unter der Biden-Regierung belästigt wurde.

• Der amerikanische Präsident sagte, seine Regierung habe entscheidende Schritte unternommen, um wieder ein faires und unparteiisches Justizsystem herzustellen, das von der „radikalen Linken“ untergraben worden sei.

• Er kündigte auch Pläne für umfassende Steuersenkungen in den USA an: „Um den Amerikanern, die von der Inflation besonders hart getroffen wurden, zu helfen, fordere ich ein Ende der Steuern auf Trinkgelder, auf Überstunden und auf Sozialversicherungsleistungen für unsere wunderbaren Senioren.“

Über Migranten

• Trump sagte, er strebe eine „große Befreiung“ des Landes von Migranten ohne Papiere an. Er sagte, „ganze Städte“ in den USA „beugten sich unter dem Gewicht der Besetzung durch Migranten und der Korruption“.

Ende der Übersetzung



