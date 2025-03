Ukraine-Krieg

US-Präsident Trump hat die Einstellung der US-Waffenlieferungen und der Übermittlung von Aufklärungsdaten angeordnet. Welche Auswirkung hat das auf die Ukraine?

US-Präsident Trump hat die (vorübergehende?) Einstellung der Waffenlieferungen an die Ukraine angeordnet. Außerdem wurde nun gemeldet, dass die USA auch die Übermittlung von Aufklärungs- und Geheimdienstinformationen an Kiew beendet und den Briten ebenfalls verboten haben, US-Informationen an Kiew weiterzugeben. Sogar Waffenlieferungen, die bereits in Polen angekommen waren, wurden gestoppt und werden nicht in die Ukraine geliefert.

Auch westliche Medien wie CNN melden, dass die Ukraine den Stopp der Lieferungen innerhalb von Tagen spüren und ohne US-Waffen maximal bis Sommer weiterkämpfen kann. Ukrainische Abgeordnete erklären, dass vor allem die Luftabwehr geschwächt wird, wenn die Lieferung von Patriotraketen ausbleibt, aber auch an der Front werde es sich bemerkbar machen, wenn die wichtigen HIMARS-Raketen aus den USA nicht nachgeliefert werden.

Ein russischer Militärexperte hat für die russische Nachrichtenagentur TASS analysiert, was der Lieferstopp der USA für die einzelnen Waffensysteme in der Ukraine bedeutet und ich habe seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Waffen, Kommunikation, Nachrichtendienst: Die ukrainischen Streitkräfte haben nur noch wenige Monate

Alexander Stepanow über die voraussichtlichen Folgen von Trumps Entscheidung, die Waffenlieferungen an die Ukraine auszusetzen

Die Anordnung von US-Präsident Donald Trump, alle Lieferungen von Militärhilfe an Kiew auszusetzen, trat am 4. März um 04:30 Uhr Moskauer Zeit in Kraft. Es liegt auf der Hand, dass Selenskys Regime ohne die Unterstützung der USA schon in wenigen Monaten vor ernsthaften Problemen stehen wird. Begrenzte Munitionsvorräte, Verschleiß der Ausrüstung, Abhängigkeit von Satellitenkommunikation und Nachrichtendienst erschweren die Situation. Gleichzeitig werden die europäischen Verbündeten nicht in der Lage sein, den Verlust der amerikanischen Hilfe vollständig zu kompensieren. Welche Schwierigkeiten erwarten die Ukraine in naher Zukunft?

Artillerie

Zunächst einmal sind die früheren US-Lieferungen zu nennen. Das Pentagon lieferte der Ukraine M-777-Langstreckenhaubitzen und etwa drei Millionen Granaten dafür. Eine weitere halbe Million Granaten wurden von Tschechien geliefert. Unter Berücksichtigung des täglichen Verbrauchs (zwischen 6.000 und 15.000 Granaten) sind diese seit April 2022 gelieferten Bestände bereits fast aufgebraucht und der Vorrat reicht nur noch für einige Monate. Danach bleibt die Artillerie ohne Granaten, wenn es keine neuen Lieferungen gibt.

Darüber hinaus werden die an Kiew gelieferten Artilleriesysteme, insbesondere die M-777, zerstört, und verschiedenen Statistiken zufolge sind bereits 150 von 200 Systemen verbrannt. Die Amortisation der im Betrieb verbleibenden 50 Systeme und die Haltbarkeit der Geschützrohre bei intensivem Einsatz ermöglichen ebenfalls keinen täglichen Munitionsverbrauch in dieser Höhe. Ohne Waffenlieferungen und auch ohne entsprechende technische Unterstützung für diese teuren und komplexen Systeme ist deren Betrieb daher praktisch unmöglich.

Hochpräzisionssysteme und Luftwaffe

Die von den USA gelieferten HIMARS-Mehrfachraketenwerfer verfügen nur über einen begrenzten Munitionsvorrat. Ihr Verbrauch ist ebenfalls sehr hoch und die Zahl der ATACMS mit großer Reichweite liegt bei höchstens einem Dutzend. Ohne neue Lieferungen wird ihre Wirksamkeit schnell abnehmen und gegen Null gehen.

Nicht zu vergessen ist die US-amerikanische Switchblade-Sperrmunition, deren GPS-Navigation vollständig auf US-Ressourcen zurückgeht.

Fraglich ist auch die Bereitstellung von Raketen für die F-16. Die AGM-88 HARM Anti-Radar und AGM-158 (JASSM) Luft-Boden-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern wurden von den Amerikanern geliefert. Andere Systeme, wie z.B. gelenkte Planungsbomben mit hochpräzisen Lenkvorrichtungen für Joint Direct Attack Munition-Bomben, die möglicherweise mit der F-16 eingesetzt werden könnten, stellt Europa nicht selbst her und ist von Lieferungen aus den USA abhängig. Folglich verfügt das Kiewer Regime auch nicht über eine zusätzliche, vollwertige Bezugsquelle für seine Luftabwehr.

Luftverteidigung

Ein Schlüsselelement der Verteidigung ist die Sicherung des Luftraums und die Abdeckung der wichtigsten Entscheidungszentren, einschließlich der militärischen Kontrollzentren (vor allem in Kiew) mit Luftabwehr. Die Hauptrolle spielen dabei natürlich die Patriot-Boden-Luft-Raketensysteme, die mit teuren, ausschließlich vom amerikanischen militärisch-industriellen Komplex hergestellten Waffen ausgestattet sind. Auch norwegische NASAMS und deutsche IRIS-T sind bei den ukrainischen Streitkräften im Einsatz, aber es ist höchst zweifelhaft, ob sie über ausreichend Munition verfügen. Im Falle eines Lieferstopps würde daher das gesamte Luftverteidigungs- und Raketenabwehrsystem des Kiewer Regimes lahmgelegt werden.

Im Falle eines massiven kombinierten Angriffs mit Raketen und Drohnen wird das gegnerische Deckungssystem garantiert überlastet. Und der erhöhte Munitionsverbrauch wird dazu führen, dass diese Mittel schon nach wenigen Einsätzen nicht mehr einsatzbereit sind. Infolgedessen wird Kiew ohne Deckung durch US-Luftabwehrsysteme dastehen.

Kommunikation

Der nächste Punkt steht zwar nicht in direktem Zusammenhang mit militärischer Unterstützung, hat aber dennoch eine sehr wichtige Funktion, nämlich die militärische Kommunikation und die Steuerung verschiedener Präzisionssysteme und Angriffsdrohnen. Die Rede ist von der Satellitenkommunikation, vor allem von Starlink-Systemen.

Angesichts der engen Verbindung zwischen Elon Musk und der Trump-Administration ist es nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung zur Abschaltung von Starlink in naher Zukunft getroffen wird. Damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das Kontrollsystem von autonomen Roboterkomplexen und vor allem von Flugdrohnen lahmgelegt wird. Das wäre ein sehr schwerer Schlag für die gesamte Verteidigungsinfrastruktur des Kiewer Regimes. Auch in diesem Fall wird das System des Datenaustauschs an der Front und die Gewährleistung der Kontrollierbarkeit von Truppenverbänden und bestimmten Einheiten blockiert werden, zumal diese zuvor auf der Delta-Plattform operierten, deren Kommunikation durch die vorrangige Nutzung der Starlink-Fähigkeiten gewährleistet wird.

Nachrichtendienst

Schließlich verlieren die ukrainischen Streitkräfte den Zugang zu Daten, die unter anderem von amerikanischen Geheimdiensten bereitgestellt wurden. Die Rede ist von der Satellitenaufklärung, deren Daten vor allem von amerikanischen privaten Raumfahrtunternehmen wie Maxar Technologies geliefert wurden. Es sei darauf hingewiesen, dass auch die Briten über entsprechende Fähigkeiten verfügen, aber sie erhöhen das operative Wissen nicht so sehr, da sie keine globale Abdeckung haben. Ohne amerikanische Aufklärungsfähigkeiten bleiben die ukrainischen Streitkräfte also blind.

Fazit

Es liegt auf der Hand, dass die Einstellung der US-Militärhilfe den Fähigkeiten der ukrainischen Streitkräfte erheblichen Schaden zufügen wird und es ist offensichtlich nicht möglich, von einer langfristigen Möglichkeit zu sprechen, dem starken Druck der russischen Streitkräfte zu widerstehen. Tatsächlich kann es sich höchstens um einige Monate handeln.

Allerdings hat der US-Präsident nur die Einstellung der Waffenlieferungen angeordnet; das ist erst einmal eine Demonstration der Absichten. Die Zeit wird zeigen, wie sich das tatsächlich auf die Situation auswirken wird. Vor allem aber wird deutlich, wer den Konflikt in der irrigen Hoffnung auf die Wirksamkeit dieser undurchdachten und für die gesamte Menschheit gefährlichen Strategie wirklich gesponsert und die Eskalation zuvor gesteuert hat.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen