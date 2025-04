Warum Russland die Taliban wahrscheinlich von der Terrorliste streichen wird

Afghanistan

In Russland wurden die ersten Schritte eingeleitet, um die Taliban von der Liste der Terrororganisationen zu streichen. Warum ist Russland zu diesem Schritt bereit?

Der Oberste Gerichtshof Russlands teilte am 31. März mit, dass der Antrag des russischen Generalstaatsanwalts auf Aussetzung des Verbots der Taliban-Bewegung, die in Russland 2003 als Terrororganisation eingestuft wurde, angenommen wurde. Die Gerichtsverhandlung darüber ist für den 17. April angesetzt.

Der Schritt war erwartet worden, weil Russland nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan seine Botschaft dort nicht geschlossen hat und Kontakte zu den Taliban pflegt. Delegationen der Taliban waren sogar schon bei russischen Wirtschaftskonferenzen dabei.

Die russische Außenpolitik ist pragmatisch und Afghanistan ist ein Staat, der nahe an Russlands Grenzen liegt und an russische Nachbarstaaten, ehemalige Sowjetrepubliken, angrenzt. Russland hat im Interesse der Stabilität in seiner Nachbarschaft also ein großes Interesse daran, dass sich die Lage in Afghanistan selbst stabilisiert und dass in Afghanistan keine Islamisten gefördert werden, die in Russlands Nachbarschaft für Unruhe sorgen. Gleiches gilt übrigens für China, das sogar ein kleines Stück gemeinsame Grenze mit Afghanistan hat.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat einen Artikel über die Geschichte der Taliban und darüber veröffentlicht, warum Russland über eine Aufhebung des Verbots der Taliban-Bewegung und über ihre Streichung von der Liste der Terrororganisationen nachdenkt. Ich hatte bei der Lektüre des Artikels jedoch einige Anmerkungen, weshalb ich diesen TASS-Artikel ausnahmsweise nicht übersetze, sondern ihn in eigenen Worten und mit eigenen Ergänzungen wiedergebe.

Entstehung der Taliban

Die islamistische Taliban-Bewegung entstand 1994 unter den afghanischen Paschtunen (damals schätzungsweise 4,5 bis 5 Millionen bei einer Bevölkerungszahl von 11 bis 12 Millionen). Sie rekrutierten sich hauptsächlich aus Flüchtlingen, die wegen des Krieges von 1979 bis 1989 aus Afghanistan geflohen waren und in Medrese in Pakistan eine religiöse Ausbildung erhalten hatten („talib“ bedeutet auf Paschtu „Schüler“). Ihr Gründer war Mullah Mohammad Omar.

Die Ideologie der Bewegung basierte auf einer Kombination aus Deobandi, einer Strömung im sunnitischen Islam, die sich durch eine besonders strenge Moral auszeichnet (ähnlich dem Wahhabismus), und dem ungeschriebenen Kodex des Paschtunwali, nach dem die paschtunischen Stämme vor der Ausbreitung des Islam lebten. Die Ziele der Bewegung waren die Wiederherstellung der Scharia und der „Ordnung“ in dem Land, das Ende 1994 praktisch in einzelne Teile zerfallen war, die von regionalen Führern regiert wurden, welche die Regierung von Burhanuddin Rabbani (Präsident Afghanistans von 1992-2001) nicht anerkannten. Einigen Berichten zufolge wurden die Kämpfer der Bewegung in Lagern auf pakistanischem Gebiet militärisch ausgebildet.

Die ersten Zusammenstöße zwischen den Taliban und den Regierungstruppen fanden im Herbst 1994 statt, als ihre Zahl auf 12.000 geschätzt wurde. 1995, als die Taliban fast ein Drittel des afghanischen Territoriums kontrollierten, zählten ihre Reihen bereits rund 25.000 Männer, darunter nicht nur Paschtunen, sondern auch Vertreter anderer Nationalitäten, insbesondere ethnische Tadschiken, Usbeken und Turkmenen. Anfänglich waren es verstreute Einheiten, die eine Guerillakriegsstrategie verfolgten. Im Laufe der Zeit konsolidierten sie sich zu einer besser organisierten politischen und militärischen Bewegung mit zentralisierter Führung, gemeinsamer Logistik, Stützpunkten und Ausbildung, die die Eroberung und Kontrolle großer Gebiete ermöglichte.

Islamisches Emirat Afghanistan (1996-2001)

Im September 1996 nahmen die Taliban Kabul kampflos ein und riefen das Islamische Emirat Afghanistan aus. Ihre Regierung wurde von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten anerkannt.

1998 eroberten die Taliban etwa 90 Prozent des Landes (nur ein kleines Gebiet im Nordwesten des Landes blieb unter der Kontrolle von Anti-Taliban-Kräften). Es wurde ein Regime errichtet, das auf der strikten Durchsetzung der Scharia basierte: Fernsehen, Internet, Singen, Musikhören und Filme wurden verboten, Männer mussten Bärte von einer bestimmten Länge tragen, Frauen war es verboten zu arbeiten, zu studieren, sich von männlichen Ärzten behandeln zu lassen, mit offenem Gesicht und ohne männliche Begleitung auf die Straße zu gehen. Für eine Reihe von Vergehen wurden harte Strafen verhängt und Minderheiten und schiitische Muslime, insbesondere Hazara-Muslime, wurden verfolgt.

Da sich in dem von den Taliban kontrollierten Gebiet die Stützpunkte der Terrorgruppe „Al-Qaida“ und ihres Anführers Osama bin Laden befanden, verabschiedete der UN-Sicherheitsrat im Oktober 1999 eine Resolution, in der die Auslieferung bin Ladens gefordert wurde. Gleichzeitig wurden UN-Sanktionen gegen die Taliban verhängt, und im Dezember 2000 wurde ein Waffenembargo verhängt.

Sturz der Taliban (2001)

Nach den angeblich Al-Qaida organisierten Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 starteten die USA am 7. Oktober 2001 die Militäroperation „Enduring Freedom“ in Afghanistan. Als Ziele wurden die Befreiung Afghanistans vom Einfluss der Taliban, die Zerstörung von Terroristenstützpunkten und die Festnahme von Al-Qaida-Führern genannt. Im Dezember 2001 wurde das Taliban-Regime gestürzt, einige Kämpfer flohen auf pakistanisches Gebiet, während andere in die Berge zogen und einen Guerillakrieg begannen. Um ein Wiederaufleben der Gruppierung zu verhindern, wurden mit Billigung des UN-Sicherheitsrats die von der NATO geführten Internationalen Sicherheitskräfte in Afghanistan (ISAF) geschaffen, die 2012 ihren Höchststand von 130.000 Personen erreichten.

Die Taliban nach ihrem Sturz (2002-2014)

Nachdem sie sich im nordwestlichen Teil Pakistans (an der Grenze zu Afghanistan) mit einer überwiegend paschtunischen Bevölkerung etabliert hatten (Paschtunen machen etwa 15 Prozent der pakistanischen Bevölkerung aus), schufen die Taliban dort 2005 mit dem „Islamischen Staat Waziristan“ faktisch einen Staat im Staate. Dieser Staat hörte erst 2009 nach mehreren größeren Operationen der pakistanischen Armee auf zu existieren. Danach gewannen die Taliban trotz der Präsenz von US- und NATO-Kontingenten in mehreren Teilen Afghanistans wieder an Einfluss.

Ausweitung des Einflusses (2015-2019)

Ende 2014 wurde die ISAF aus dem Land abgezogen, so dass nur noch ein US-Kontingent und eine nicht kampfbezogene NATO-Mission mit insgesamt rund 12.000 Mann übrig blieben, zu deren Aufgaben die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte gehörte. Seitdem haben die Taliban ihren Einflussbereich schrittweise ausgeweitet. Laut dem Bericht des Generalinspekteurs der US-Regierung für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR) hatte die Regierung im Jahr 2015 die Macht in 72 Prozent der Bezirke des Landes inne, während 7 Prozent von den Taliban kontrolliert wurden und 21 Prozent umstritten waren. 2019 hielt die Regierung nur noch 35 Prozent der Bezirke des Landes, die Taliban 37 Prozent, und die restlichen Gebiete blieben umstritten. Außerdem kämpften die Taliban in dieser Zeit mit der Terrorgruppe Islamischer Staat um Einfluss, die sich in Afghanistan niedergelassen hatte.

Versuche von Verhandlungen

Die afghanischen Präsidenten Hamid Karzai (2004-2014) und Ashraf Ghani (2014-2021) versuchten wiederholt, mit den Taliban zu verhandeln, doch letztere stellten Vorbedingungen: Die Anerkennung der Taliban als legitime politische Kraft und den Abzug der US-Truppen aus dem Land.

Erst 2015/2016 fanden unter Vermittlung der USA, Chinas und Katars mehrere direkte Gesprächsrunden zwischen Vertretern der Regierung und der Taliban statt. Allerdings konnten sich die Parteien bei den Gesprächen über den Friedensprozess auf keinen einzigen Punkt einigen. Im Herbst 2018 nahmen die USA Verhandlungen mit den Taliban auf. Sie fanden in Doha (Katar) und Abu Dhabi (VAE) statt, die afghanische Regierung nahm nicht daran teil.

Abkommen mit den USA (2020)

Am 29. Februar 2020 unterzeichneten die USA und die Taliban in Doha ein Abkommen über den Abzug der US-Truppen aus Afghanistan und die Einleitung eines Friedensprozesses im Land. Die USA verpflichteten sich, ihre Truppen bis Mai 2021 abzuziehen, sich nicht in die Innenpolitik des Landes einzumischen und auf Gewaltanwendung zu verzichten. Das Abkommen sah die Aufhebung der 1999 verhängten US-Sanktionen gegen Taliban-Mitglieder und die Unterstützung bei der Streichung der Taliban von der UN-Sanktionsliste vor.

Im Gegenzug erklärten sich die Taliban bereit, ihre terroristischen und militärischen Aktivitäten einzustellen und nicht mit anderen Terrororganisationen zusammenzuarbeiten. Das Abkommen sah auch innerafghanische Verhandlungen vor, an denen die Taliban, die afghanische Regierung und die legalen politischen Kräfte des Landes teilnehmen sollten. Die innerafghanischen Verhandlungen begannen im September 2020 in Doha, wurden immer wieder unterbrochen und führten zu keinen Ergebnissen.

Machtübernahme (2021)

Vor dem Hintergrund des im Mai 2021 begonnenen Abzugs der ausländischen Truppen starteten die etwa 70.000 Taliban eine Offensive gegen die Regierungstruppen und nahmen im Juli ohne großen Widerstand Gebiete entlang der Grenzen zu Iran, Tadschikistan, Turkmenistan, China und Pakistan ein und eroberten im August die meisten Provinzen. Am 15. August drangen sie in Kabul ein, das die Regierungstruppen kampflos aufgaben (damals kamen Dutzende von Afghanen, die zuvor mit der Regierung zusammengearbeitet hatten, und mehr als 10 US-Soldaten, die versuchten, sich zu evakuieren, bei dem Gedränge und Terroranschlägen auf dem Kabuler Flughafen ums Leben).

Später verkündeten die Taliban die „Wiederherstellung“ des Islamischen Emirats Afghanistan. Als sie an die Macht kamen, wurde das Ministerium für Frauenangelegenheiten, das rund 20 Jahre lang bestanden hatte, abgeschafft und durch das Ministerium für islamischen Ruf, Rechtleitung, Gebot des Guten und Verbot des Verwerflichen (das von 1996 bis 2001 bestand) ersetzt. Diese Beschlüsse lösten eine Welle der Kritik aus dem Ausland und von internationalen Organisationen, einschließlich der UNO, aus (im April 2023 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine Resolution, in der das Arbeitsverbot für Frauen verurteilt wurde). Zu den weiteren wichtigen Entscheidungen der Bewegung gehören die Erklärung politischer Parteien in Afghanistan für illegal und der Erlass eines Dekrets, das den Anbau von Mohn und Marihuana verbietet.

Afghanistan war unter der faktischen USA-Herrschaft der größte Opiumlieferant der Welt, den Taliban ist es gelungen, den Opiumanbau innerhalb von nur zwei Jahren um 95 Prozent zu senken.

Sanktionen und Aufnahme in die Liste der Terrororganisationen

Die Taliban stehen unter UN-Sanktionen. Seit ihrer Einführung im Jahr 1999 wurden sie wiederholt erweitert. Derzeit umfassen die Maßnahmen die Sperrung der Bankkonten der Mitglieder der Bewegung, ein Verbot ihrer Auslandsreisen und ein Waffenembargo. Darüber hinaus haben die USA, die EU und eine Reihe anderer Länder gegen die Taliban unilaterale Sanktionen verhängt. In den USA sind seit 1999 Vermögen und Finanzkonten der Taliban und von Personen, die sie unterstützen, gesperrt, US-Bürgern sind Finanztransaktionen mit den Taliban untersagt, und der Verkauf und die Lieferung von Waren, Software, Technologie und Dienstleistungen an Afghanistan sind verboten. Gleichzeitig ist die Bewegung nicht in der vom US-Außenministerium erstellten Liste der Terrororganisationen aufgeführt. Nach Angaben des US-Außenministeriums geschah das, „um die Möglichkeit eines Verhandlungsprozesses mit den Taliban zu erhalten“. In einigen Ländern (z. B. Kanada) ist die Bewegung als terroristisch anerkannt.

Der Position Russlands zur Taliban-Bewegung

In Russland wurden die Taliban durch ein Urteil des Obersten Gerichtshofs vom 14. Februar 2003 in die Liste der Terrororganisationen aufgenommen. Die Entscheidung erfolgte auf Vorschlag der Generalstaatsanwaltschaft auf der Grundlage von Material des FSB, wonach die Taliban Verbindungen zu illegalen bewaffneten Formationen unterhielten, die auf dem Gebiet der Tschetschenischen Republik operierten, Terrormethoden anwendeten und nach Möglichkeiten suchten, dass islamische Bewegungen in Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan die Macht übernehmen.

Dennoch hielt das russische Außenministerium die Kontakte zu den Taliban aufrecht, bezeichnete sie als „Teil der afghanischen Gesellschaft“ und betonte, dass die Verhandlungen „im Interesse der Sicherheit der russischen Bürger und Institutionen in Afghanistan“ geführt würden, sowie „um die Taliban zu ermutigen, den bewaffneten Kampf aufzugeben und einen landesweiten Dialog mit der Regierung aufzunehmen“. Um den Prozess der nationalen Aussöhnung in Afghanistan voranzutreiben und Frieden im Land zu schaffen, wurde 2017 auf der Grundlage eines Sechs-Parteien-Mechanismus das Moskauer Verhandlungsformat für Konsultationen zwischen den Sonderbeauftragten Russlands, Afghanistans, Chinas, Pakistans, Irans und Indiens eingerichtet.

Nach der Machtübernahme durch die Taliban im August 2021 setzte Russland im Gegensatz zu den USA und einer Reihe europäischer Staaten die Arbeit seiner diplomatischen Mission in Afghanistan fort und optimierte deren Zusammensetzung. Vertreter der Bewegung nahmen an internationalen Veranstaltungen in Russland teil, unter anderem 2022 und 2024 am Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Im September 2023 wurde in Kasan ein weiteres Treffen im Rahmen des Moskauer Formats organisiert. Im Mai 2024 berichteten das russische Außenministerium und das Justizministerium dem russischen Präsidenten über die Möglichkeit, die Taliban von der Liste der verbotenen Organisationen zu streichen.

Im Dezember 2024 unterzeichnete der russische Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das die Möglichkeit vorsieht, das Verbot der Aktivitäten einer Organisation, die auf der einheitlichen Liste Terrororganisationen steht, vorübergehend auszusetzen. Demnach kann das Verbot der Aktivitäten solcher Organisationen durch einen Gerichtsbeschluss ausgesetzt werden, wenn Informationen vorliegen, dass die Struktur terroristische Aktivitäten sowie Propaganda, Rechtfertigung und Unterstützung des Terrorismus oder anderer Straftaten bereits eingestellt hat.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen